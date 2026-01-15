Parlamentul israelian a aprobat un proiect de lege care prevede pedeapsa cu moartea pentru palestinieni

17:50

A compara America cu Rusia, cu trecutul ei sovietic, ca să mă refer doar la el, semnalează, cred, o problemă serioasă de etică; firește vorbesc aici de statul sovietic, nicicum de poporul rus căruia i-au ieșit și lui pe nas Sovietele (nu mai mult decât românilor, să fim drepți totuși).