Analiză. De ce miza alegerilor din Ungaria e uriașă pentru România și „Unirea realistă” cu R. Moldova. Influența UDMR
PSNews.ro, 15 ianuarie 2026 13:00
România are o miză uriașă în alegerile parlamentare care urmează în primăvară în aprilie, susține profesorul Radu Carp. În acest context, UDMR susține partidul care blochează „unirea realistă" dintre România și Republica Moldova. La Congresul Fidesz-KDNP care a avut loc la Budapesta pe 10 ianuarie 2026, principalele discuții și mesaje au fost legate de lansarea
• • •
Eurostat: Aproape 50% din electricitatea utilizată în UE a provenit din surse de energie regenerabilă, în 2024 # PSNews.ro
Un procent de 47,5% din consumul brut de electricitate în Uniunea Europeană din 2024 a venit din surse de energie regenerabilă, în creștere cu 2,1 puncte procentuale (pp) față de 2023, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). În 2024, România a a fost aproape de media UE, cu o pondere de
Guvernul investește 145 milioane lei în digitalizarea Administrației Fondului pentru Mediu # PSNews.ro
Guvernul a aprobat alocarea fondurilor necesare pentru dezvoltarea „Sistemului Informatic Integrat al Administrației Fondului pentru Mediu", despre care arată că este un proiect strategic major de transformare digitală, cu obiectivul principal de a consolida capacitatea instituțională a instituției și de a eficientiza gestionarea fondurilor destinate protecției mediului și dezvoltării durabile, potrivit Profit.ro. Valoarea totală a
Armata Română a primit, în 2025, 194 blindate Cobra-2, 122 transportoare Piranha-5 și 495 camioane IVECO # PSNews.ro
Anul 2025 a fost unul bun pentru Armata Română, mai multe echipamente militare au intrat în dotarea militarilor, conform unei informări de la Ministerul Apărării, citată de Monitorul Apărării. La Forţele Terestre au fost cele mai multe cadouri, militarii de acolo au primit 194 de maşini tactice blindate 4×4 Cobra-2, din cele 278 ce trebuie
Contribuabilii încă se revoltă, odată ajunși la ghișeu, deși sunt câteva zile de când tot apar calcule și chitanțe. La Slatina, unde ghișeele s-au deschis de-abia de trei zile, cetățenii au aflat că au de plată mai mult decât dublu pentru locuințe și taxe chiar mai mari decât în alte orașe dacă au mașini puternice,
Reprezentanţii Palatulului Parlamentului au precizat că pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de distribuţie a apei din clădire, în perioada 14–16 ianuarie 2026 se desfăşoară o intervenţie tehnică programată asupra reţelelor de alimentare cu apă, potrivit News.ro.Alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului este oprită total, începând de joi dimineaţă de la ora 06:00
În lipsa unor decizii clare, asumate politic, Educația riscă să devină una dintre marile victime ale bugetului pe 2026 # PSNews.ro
În lipsa unor decizii clare și asumate politic, Educația riscă să devină una dintre marile victime ale bugetului pe 2026, atrage atenția decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, Cristian Pîrvulescu. Acesta a amintit de deciziile privind reducerea numărului de locuri bugetate și subfinanțarea cronică a universităților. Potrivit decanului, educația a fost constant tratată
Mihai Fifor îl acuză pe premierul Bolojan că a eliminat scutirile fiscale pentru veterani # PSNews.ro
Mihai Fifor îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a eliminat din lege scutirile fiscale acordate veteranilor, transformând un drept garantat într-o decizie la latitudinea autorităților locale, măsură pe care o califică drept „batjocură". Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, a lansat miercuri, 14 ianuarie, un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl
Cât au pierdut românii care au economisit în bancă în 2025 și de ce e mult mai bine să dai banii statului # PSNews.ro
Anul 2025 a fost unul dintre cei mai nefericiți din perspectiva celor care aleg să îsi țină economiile în bancă, adică încă majoritatea celor care economisesc. Conform ultimelor date ale Băncii Naționale a României și ale Institutului Național de Statistică(INS), anul s-a terminat așa cum a și început, cu dobânzi pentru depozitele în lei la
Transparența salarială devine obligatorie în România din 2026, iar angajatorii vor trebui să afișeze salariul sau intervalul salarial direct în anunțurile de angajare. Deși piața muncii din Iași începe anul cu sute de joburi disponibile, niciunul dintre cele 133 de posturi publicate recent nu menționează salariul oferit. Noile reguli europene urmăresc reducerea diferențelor de remunerare
Instituțiile sunt blocate sau ineficiente, lumea nu mai e condusă prin reguli, ci prin negocieri de forță – analist # PSNews.ro
Dreptul internațional nu mai funcționează ca mecanism real de constrângere, întrucât instituțiile care îl garantau sunt blocate sau ineficiente, a afirmat Ștefan Popescu, în direct, la Puterea Știrilor. În acest sens, ceea ce s-a întâmplat în Venezuela este simptomatic pentru noua realitate. „Consiliul de Securitate al ONU nu mai este funcțional de mai bine
Preşedintele CJ Ilfov (PNL), Hubert Thuma: Nu am instigat niciun primar împotriva premierului # PSNews.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a reacționat dur după apariția unui articol G4Media despre care spune că nu arată realitatea, conținând erori și interpretări total greșite. Postarea lui Hubert Thuma: Jurnaliștii de la G4 Media au redactat un articol cu erori factuale după mesajul meu referitor la necesitatea de a avea Bugetul de Stat
Lucrările la Planșeul Unirii, proiect de amploare derulat în centrul Capitalei, avansează conform graficului, dar nu același lucru se poate spune despre plata facturilor emise de constructor, potrivit declarațiilor antreprenorului Cristian Erbașu, într-un răspuns la întrebarea reporterului Mediafax. Execuția proiectului de consolidare și modernizare a Planșeului Unirii ar putea fi încetinită în funcție de acoperirea
SUA trimit distrugătoare cu rachete și un submarin în Orientul Mijlociu. Posibil atac asupra Iranului # PSNews.ro
SUA au desfășurat distrugătoare cu rachete și un submarin în Orientul Mijlociu, pe fondul informațiilor că o lovitură asupra Iranului ar putea fi iminentă, conform Mediafax. Potrivit unor informații citate din surse ale Pentagonului, mai multe active navale sunt acum poziționate pentru acțiune rapidă, scrie Express. Conform The New York Times, președintele american Donald Trump a
LIVE TEXT Criza din Iran. Trump a primit asigurări că uciderea protestatarilor a încetat – ce a anunțat Teheranul # PSNews.ro
Donald Trump a declarat că a primit asigurări că uciderea protestatarilor din Iran a încetat, adăugând că va „urmări situația și va vedea" în ceea ce privește amenințarea cu acțiuni militare din partea SUA, întrucât tensiunile păreau să se calmeze miercuri seara, scrie The Guardian care citează agențiile de presă internaționale. Presa de stat din
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, consideră că nu predecesorul său, Nicuşor Dan, este responsabil pentru faptul că mii de blocuri din Bucureşti nu sunt alimentate cu apă caldă, din cauza avariei produse la CET Sud. Ciucu e de părere că primarii dinaintea lui Nicuşor Dan, care au ignorat ani la rând problemele legate de
Cristian Bușoi: România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană # PSNews.ro
Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, explică rolul proiectului Neptun Deep în asigurarea securității energetice. „Neptun Deep este cel mai amplu proiect de gaze naturale din zona românească a Mării Negre, desfășurat pe o suprafață de aproximativ 7.500 km², la o distanță de circa 160 km de țărm, în ape cu adâncimi cuprinse
Ucraina recunoaște o criză majoră: 2 milioane de fugari de recrutare și 200.000 de militari au părăsit pozițiile # PSNews.ro
Ucraina estimează că aproximativ 200.000 de militari sunt absenți fără învoire oficială (AWOL), adică și-au părăsit pozițiile fără permisiune, a declarat miercuri noul ministru al Apărării, Mykhailo Fedorov, în Parlament, înaintea votului care i-a confirmat numirea. În aceeași intervenție, Fedorov a susținut că aproximativ 2 milioane de ucraineni sunt „dați în urmărire" pentru evitarea serviciului
ANALIZĂ Cifrele Mercosur-UE import/export: cine sunt marii câștigători și ce riscă micile state europene # PSNews.ro
Acordul UE-Mercosur a provocat un întreg scandal, iar fermierii s-au comportat de parcă ar veni apocalipsa agriculturii europene. Este adevărat că acordul crește competiția pentru agricultură, iar fermierii europeni vor trebui să găsească noi soluții, însă acordul nu este doar despre agricultură. Cifrele privind schimburile comerciale arată că produsele agricole-alimentare importate din statele din America
Bugetul este construit pe venituri fragile. De ce riscă România un șoc financiar după 2026 – Cristian Pârvulescu # PSNews.ro
Bugetul României este construit pe venituri temporare și fonduri variabile, ceea ce creează un risc major pe termen mediu, a afirmat Cristian Pârvulescu, decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, în direct, la Puterea Știrilor. „Va fi cu siguranță dificil pentru premier să obțină un sprijin în coaliție în ce privește bugetul
Războiul din Ucraina nu se va încheia în 2026 – Pacea nu este o prioritate pentru actorii decisivi – Ștefan Popescu # PSNews.ro
Războiul din Ucraina va continua, pentru că decizia reală nu aparține direct Kievului, afirmă Ștefan Popescu, analist de politică externă, invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. Motivul: negocierile decisive se poartă între marile puteri, nu între părțile direct implicate pe câmpul de luptă. Prin urmare, Ucraina și Europa sunt, în mare măsură, actori secundari în
Analistul de politică externă Ștefan Popescu a infirmat, în ediția de marți, 13 decembrie a emisiunii Puterea Știrilor ipoteza conform căreia dosarul Groenlanda sau tensiunile recente ar putea duce la sfârșitul NATO, explicând de ce Alianța rămâne esențială pentru SUA. Ștefan Popescu a arătat că NATO este un pilon central al influenței strategice americane și
Iranul a emis o notificare NOTAM prin care anunță că spațiul său aerian va fi închis pentru toate zborurile, în noaptea de miercuri spre joi, timp de mai multe ore, scriu Reuters și Sky News. O notificare NOTAM (sau Notice to Air Missions – Notificare către misiunile aeriene) este o alertă urgentă pentru piloți cu
Guvernul înăsprește taxarea construcțiilor fără autorizație: impozit dublu și penalități în lanț # PSNews.ro
Construcțiile realizate fără autorizație vor fi impozitate, timp de cinci ani de la constatare, cu un impozit majorat cu 100% față de ce ar fi datorat în mod normal, iar proprietarii vor avea obligația să declare toate clădirile, inclusiv cele construite fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, pentru stabilirea impozitului. Nedeclararea va duce la majorări
Alexandru Tănase: Declarația Maiei Sandu despre unirea cu România reaprinde o dezbatere fragilă # PSNews.ro
Anul 2026 a debutat, la nivel internațional, cu evenimente de greutate — de la arestarea lui Nicolás Maduro până la protestele antiteocratice din Iran —, iar pe ambele maluri ale Prutului părea să se fi instalat, temporar, o stare de relativă acalmie. Această acalmie s-a dovedit însă fragilă, scrie Alexandru Tănase, fost ministru de Justiție
Olaf Scholz: Putin a planificat atacul asupra Ucrainei cu doi ani înainte de invazia din 2022 # PSNews.ro
Fostul cancelar al Germaniei, Olaf Scholz, este convins că Vladimir Putin a planificat atacul asupra Ucrainei cu mult timp înainte. La lansarea cărții „Eșecul", Scholz a spus: Moscova ar fi putut să-și atingă obiectivele fără război – dar a ales în mod conștient să nu o facă. „Sunt convins că Putin și-a planificat atacul cu
Ciucu acuză PSD de duplicitate: „Cel mai bun predictor pentru cum se vor comporta în viitor este ce au făcut în trecut” # PSNews.ro
Primarul Capitalei
Sindicaliștii din Poliție avertizează: „Nu poți alerga după hoți la 60 de ani”. Deficitul de personal ar putea exploda # PSNews.ro
Angajații din sistemul de apărare și ordine publică se află în stare de alertă după anunțul ministrului Apărării, Radu Miruță, privind majorarea vârstei de pensionare, măsură care a provocat o ședință de urgență cu ministrul Internelor, Cătălin Predoiu. Mihai Zlat, vicepreședintele SNPPC, a avertizat că impunerea pragului de 65 de ani este nerealistă și periculoasă, […] Articolul Sindicaliștii din Poliție avertizează: „Nu poți alerga după hoți la 60 de ani”. Deficitul de personal ar putea exploda apare prima dată în PS News.
În urma unor materiale apărute recent în spațiul mediatic, care acuză Biserica Ortodoxă Română (BOR) că nu ar plăti impozite sau ar beneficia de privilegii nejustificate, Patriarhia Română face câteva precizări, transmise pe basilica.ro: Biserica Ortodoxă Română, plătește impozite conform legislației în vigoare, inclusiv impozitul pe clădiri și terenuri utilizate pentru activități economice, impozitul pe veniturile din […] Articolul Patriarhia Română demontează mitul scutirilor: BOR plătește taxe ca orice entitate apare prima dată în PS News.
Premieră tehnologică pe A1: Cel mai mare utilaj de forat exportat de China în Europa a ajuns în România # PSNews.ro
Cel mai mare utilaj de forat tuneluri (TBM) exportat vreodată de China în Europa a ajuns recent în Portul Constanța, fiind destinat Secțiunii 3 a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești. Această „cârtiță” gigant, cu un diametru impresionant de 12,49 metri, a fost produsă de China Railway Construction Heavy Industry (CRCHI) și va fi utilizată pentru execuția Tunelului […] Articolul Premieră tehnologică pe A1: Cel mai mare utilaj de forat exportat de China în Europa a ajuns în România apare prima dată în PS News.
INS: Inflația la final de 2025 – Prețul energiei electrice a explodat cu 61%, trăgând rata anuală spre pragul de 10% # PSNews.ro
România a încheiat anul 2025 cu o rată anuală a inflației de 9,7%, conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Această valoare, care compară prețurile din luna decembrie 2025 cu cele din aceeași perioadă a anului precedent, subliniază persistența presiunilor inflaționiste asupra economiei naționale. Creșterea generalizată a prețurilor de consum […] Articolul INS: Inflația la final de 2025 – Prețul energiei electrice a explodat cu 61%, trăgând rata anuală spre pragul de 10% apare prima dată în PS News.
Gara de Nord din București va fi reabilitată integral până în 2029: investiție de 100 de milioane de euro # PSNews.ro
Gara de Nord din București va beneficia de reparații capitale, în cadrul unui proiect ce necesită o investiție de 100 de milioane de euro, provenind atât din bugetul statului, cât și din fonduri externe nerambursabile. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este 2029. Gara, inclusă în Lista Monumentelor Istorice, deservește aproximativ 85% din traficul feroviar al […] Articolul Gara de Nord din București va fi reabilitată integral până în 2029: investiție de 100 de milioane de euro apare prima dată în PS News.
București a înregistrat în decembrie 2025 cea mai mare creștere a prețului mediu pentru apartamente dintre marile orașe ale României (+20%), iar Capitala a fost urmată de Craiova (creștere cu 19%) și Timișoara (creștere cu 12%). Prețurile apartamentelor noi și vechi au crescut pe parcursul anului trecut în toate marile orașe analizate, potrivit prețurilor medii […] Articolul Bucureștiul înregistrează cea mai mare creștere a prețurilor apartamentelor în 2025 apare prima dată în PS News.
VIDEO Val de super-gripă K în România – cum o recunoaștem și de ce „nu este o simplă răceală”. Măsuri de protecție # PSNews.ro
România se confruntă, în această perioadă, cu un val accentuat de infecții respiratorii, pe fondul circulației intense a tulpinii de gripă K, cunoscută drept „super-gripa K”, cea mai răspândită variantă de virus gripal în acest sezon în Europa. Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Marinescu, a explicat, în emisiunea Puterea Știrilor, că […] Articolul VIDEO Val de super-gripă K în România – cum o recunoaștem și de ce „nu este o simplă răceală”. Măsuri de protecție apare prima dată în PS News.
Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, cunoscută oficial ca BT Arena, va exclude concertele de manele din programul său începând cu anul 2026, potrivit presei locale. Măsura a fost anunțată de conducerea instituției și este prezentată ca o decizie strategică privind profilul cultural și artistic al sălii. “Dorim să avem evenimente de calitate, care să aducă un […] Articolul Sala Polivalentă din Cluj-Napoca exclude manelele din programul cultural din 2026 apare prima dată în PS News.
Ministerul Finanțelor ajustează IMCA după discuții cu reprezentanți din sectorul construcțiilor # PSNews.ro
Ajustarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) a fost decisă în urma dialogului cu mediul de afaceri, inclusiv cu reprezentanții constructorilor, a admis Ministerul Finanțelor, într-un răspuns amplu la solicitarea Mediafax privind deciziile luate după discuțiile de la începutul lunii noiembrie cu conducerea Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC). Contactat de Mediafax, miercuri, președintele […] Articolul Ministerul Finanțelor ajustează IMCA după discuții cu reprezentanți din sectorul construcțiilor apare prima dată în PS News.
Statele Unite retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în Orientul Mijlociu, ca măsură de precauţie, având în vedere tensiunile regionale crescute, au declarat trei diplomați pentru Reuters. Măsura vine după amenințarea Teheranului că va lovi baze americane din țările vecine. Între timp, Turcia face apel la negocieri, însă admite că […] Articolul SUA își retrag trupe din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a amenințat bazele americane apare prima dată în PS News.
AEP: Partidele politice au primit peste 14 milioane de lei subvenții de la stat în ianuarie 2026 # PSNews.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a dat publicităţii miercuri situaţia privind subvenţiile acordate partidelor politice de la bugetul de stat în luna ianuarie 2026. Potrivit sursei citate, suma totală depăşeşte 14,4 milioane de lei, cele mai mari sume fiind virate Partidului Social Democrat (PSD), peste 4,8 milioane de lei, şi Alianţei pentru Unirea Românilor, peste 2,8 […] Articolul AEP: Partidele politice au primit peste 14 milioane de lei subvenții de la stat în ianuarie 2026 apare prima dată în PS News.
VIDEO Numărul cazurilor de gripă, de patru ori mai mare. Adrian Marinescu, Matei Balș: „Cei mai mulți sunt nevaccinați” # PSNews.ro
România se confruntă cu o creștere accentuată a numărului de cazuri de gripă și infecții respiratorii acute, începutul anului 2026 aducând o presiune majoră asupra spitalelor de boli infecțioase și pediatrie. În prima săptămână a anului, numărul îmbolnăvirilor a fost de aproape patru ori mai mare decât media ultimilor cinci ani. Invitat la emisiunea „Puterea […] Articolul VIDEO Numărul cazurilor de gripă, de patru ori mai mare. Adrian Marinescu, Matei Balș: „Cei mai mulți sunt nevaccinați” apare prima dată în PS News.
Partidul de opoziție Tisza din Ungaria își consolidează avantajul față de Fidesz înaintea alegerilor # PSNews.ro
Tisza, partidul de opoziție din Ungaria, și-a extins avantajul în fața partidul Fidesz al premierului Viktor Orban, potrivit a două sondaje publicate miercuri, cu mai puțin de trei luni înaintea alegerilor parlamentare. Sondajul realizat de Median arată că partidul Tisza, condus de Peter Magyar, a ajuns la un avans de 12 puncte procentuale față de […] Articolul Partidul de opoziție Tisza din Ungaria își consolidează avantajul față de Fidesz înaintea alegerilor apare prima dată în PS News.
Romgaz primește patru oferte pentru finalizarea centralei Iernut, inclusiv de la companie controlată de Itochu # PSNews.ro
Romgaz a primit patru oferte la consultarea de piață referitoare la „servicii de management șantier punere în funcțiune pentru Proiectul: Construire Centrală Electrică cu Ciclu Combinat cu Turbine cu Gaze Iernut – finalizare lucrări și punere în funcțiune”. Una dintre ele vine de la o companie din Statele Unite, controlată de gigantul japonez Itochu. „Având […] Articolul Romgaz primește patru oferte pentru finalizarea centralei Iernut, inclusiv de la companie controlată de Itochu apare prima dată în PS News.
Consiliul de Administrație al Companiei TAROM a decis marți, 13 ianuarie 2026, numirea domnului Bogdan Costaș în funcția de director general interimar al companiei, a anunțat compania într-un comunicat de presă. Bogdan Costaș este licențiat în Management, Științe Juridice și Marketing, are o experiență în management de 20 de ani în companii relevante la nivel […] Articolul Cine este Bogdan Costaș, noul director general interimar al TAROM apare prima dată în PS News.
Programul Fidelis 2026 permite persoanelor fizice, rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, să investească în titluri de stat denominate în lei și euro, prin intermediul băncilor partenere. Dobânzile pentru titlurile în lei variază de la 6,45% pentru scadența la 2 ani, 7,10% la 4 ani, până la 7,50% la 6 ani. Donatorii de […] Articolul Fidelis 2026: dobânzi de până la 7,50% pentru titlurile de stat în lei și euro apare prima dată în PS News.
Doi miniștri de la PSD și unul de la USR se află în fruntea clasamentului vizibilității membrilor Guvernului, în ultima săptămână, potrivit datelor extrase cu ajutorul NewsVibe, platformă AI de monitorizare și detectare a trendurilor online. Analiza vizează nivelul de vizibilitate al membrilor Guvernului în spațiul digital, mai puțin premierul Ilie Bolojan, a cărui prezență […] Articolul Clasamentul vizibilității miniștrilor în mediul online – cine e pe primul loc apare prima dată în PS News.
Proiect: primăriile vor putea să aprobe sau să refuze, anual, autorizațiile de funcționare a sălilor de jocuri de noroc # PSNews.ro
Soarta „păcănelelor”, în mâinile primăriilor. Un proiect de lege lansat în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării oferă autorităților locale rol decizional în reglementarea jocurilor de noroc. Patronii vor trebui să obțină, anual, o autorizație de funcționare de la primăria pe raza căreia activează. Dacă proiectul va fi adoptat, consiliile locale vor putea aproba sau respinge […] Articolul Proiect: primăriile vor putea să aprobe sau să refuze, anual, autorizațiile de funcționare a sălilor de jocuri de noroc apare prima dată în PS News.
Strategia SUA se reorientează decisiv spre reindustrializare și competiție economică, nu doar spre proiecție militară clasică, explică Ștefan Popescu, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. Acesta subliniază faptul că Statele Unite au realizat că nu se mai pot opune frontal unui proces istoric inevitabil: tranziția către un sistem multipolar. Astfel, în locul confruntării directe, Washingtonul […] Articolul VIDEO Strategia SUA: De ce reindustrializarea devine noua armă de putere globală apare prima dată în PS News.
„Nu avem atât de mulți funcționari publici pe cât se afirmă” . Pîrvulescu indică marile probleme în bugetul pe 2026 # PSNews.ro
Politologul Cristian Pîrvulescu a declarat miercuri, în emisiunea „Puterea Știrilor”, că bugetul de stat pe anul 2026 va reprezenta un test extrem de dificil pentru actuala coaliție de guvernare și a avertizat că forma în care este conturat în prezent riscă să fie nesustenabilă, generând tensiuni politice și sociale. „Va fi cu siguranță dificil să […] Articolul „Nu avem atât de mulți funcționari publici pe cât se afirmă” . Pîrvulescu indică marile probleme în bugetul pe 2026 apare prima dată în PS News.
Claudiu Năsui cere reforma USR: Referendum pentru limitarea la maximum două mandate a aleșilor partidului # PSNews.ro
Deputatul Claudiu Năsui a lansat un avertisment ferm în perspectiva viitorului congres al USR, criticând tendințele de centralizare a puterii în cadrul formațiunii. Alături de deputata Cristina Prună, acesta a inițiat un referendum intern prin care propune modificarea statutului partidului, astfel încât aleșii să nu poată ocupa mai mult de două mandate. Năsui susține că […] Articolul Claudiu Năsui cere reforma USR: Referendum pentru limitarea la maximum două mandate a aleșilor partidului apare prima dată în PS News.
VIDEO Mai puține locuri bugetate și universități comasate. Pîrvulescu, SNSPA: Mii de tineri părăsesc deja România! # PSNews.ro
Politologul Cristian Pîrvulescu, decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, a avertizat miercuri, la emisiunea „Puterea Știrilor”, că o eventuală reducere a numărului de locuri bugetate pentru studenți ar avea consecințe grave asupra sistemului universitar românesc, într-un context deja marcat de subfinanțare și incertitudine bugetară. „Numărul studenților bugetați într-un an este de aproximativ […] Articolul VIDEO Mai puține locuri bugetate și universități comasate. Pîrvulescu, SNSPA: Mii de tineri părăsesc deja România! apare prima dată în PS News.
Consiliul Concurenței amendează trei firme cu 8,29 milioane lei pentru trucarea unor licitații CNAIR # PSNews.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a sancţionat trei companii cu amenzi în valoare totală de 8,29 milioane lei (1,66 milioane euro), pentru trucarea unor licitaţii organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) prin DRDP Constanţa, pe piaţa lucrărilor de întreţinere a drumurilor. Amenzile au fost aplicate astfel: Oyl Company Holding AG SRL – 5.914.952,99 lei […] Articolul Consiliul Concurenței amendează trei firme cu 8,29 milioane lei pentru trucarea unor licitații CNAIR apare prima dată în PS News.
