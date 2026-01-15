Groenlanda, punct strategic dar oscilant al SUA: prezență militară redusă în ciuda cererilor lui Trump
PSNews.ro, 15 ianuarie 2026 16:10
În ultimii 85 de ani, interesul Statelor Unite pentru Groenlanda a variat semnificativ, trecând de la o prezență militară masivă la una aproape simbolică. În prezent, în insulă se află doar aproximativ 200 de militari americani – un număr pe care Pentagonul nu intenționează să-l mărească, în ciuda insistențelor fostului președinte Donald Trump de a
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
16:10
Nicolae Păun trimite o scrisoare deschisă către Ilie Bolojan: „De ce trebuie să fim primii sacrificati?” # PSNews.ro
Deputatul Nicolae Păun, reprezentant al minorității rome în Parlament și vicepreședinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, a adresat o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan, în care reclamă deteriorarea accelerată a condițiilor de viață ale comunităților de romi din România. Parlamentarul susține că, în ultimele luni, a primit mii de sesizări
16:10
Cel mai scump decembrie din 1993 încoace: ce spun economiștii Libra Bank despre inflație # PSNews.ro
Libra Bank spune că în 2025 am avut cel mai scump decembrie din ultimii 32 de ani. Afirmațiile economiștilor șefi ai Libra Bank se referă în principal la evoluția principalelor prețuri volatile la legume, fructe, ouă. Totuși, previziunile de inflație ale băncii pentru 2026 sunt de 4,5% pentru finalul anului. Inflația anuală a stagnat practic
16:10
Educația devine un lux, în timp ce suntem campioni la abandon școlar. Ce efect au măsurile de austeritate # PSNews.ro
Măsurile adoptate de guvernul Bolojan afectează accesul tinerilor la sistemul de educație, în condițiile în care suntem deja primii la abandon școlar și universitar. Guvernul se uită pe statistici doar când e vorba de cheltuieli, însă ignoră problemele tinerilor: veniturile mici ale familiilor, taxele tot mai mari, creșterea prețurilor, tăierea burselor, abandonul școlar și universitar,
16:10
Groenlanda, punct strategic dar oscilant al SUA: prezență militară redusă în ciuda cererilor lui Trump # PSNews.ro
16:10
Rusia ar putea organiza provocări la proiectul Neptun Deep. Avertisment de ultimă oră al unui comandor român # PSNews.ro
România este pe punctul de a deveni unul dintre cei mai importanți jucători ai pieței de gaze din Uniunea Europeană, odată cu punerea în funcțiune a proiectului Neptun Deep din Marea Neagră. Exploatarea acestui zăcământ ar urma să transforme țara într-un mare exportator regional, însă investiția de aproximativ patru miliarde de euro vine cu un
16:10
Un primar PNL îl demolează pe Bolojan: „Sunt niște aberații fără precedent / Nu răspunde, nu vorbește cu nimeni” # PSNews.ro
Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan provoacă nemulțumiri chiar în interiorul PNL. Un primar liberal îl acuză public pe premier că a tăiat fonduri esențiale administrațiilor locale fără consultare și că a blocat activitatea primăriilor. Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic (Maramureș), aflat la al treilea mandat, a criticat dur deciziile Executivului
16:10
Pentru prima dată de la sfârșitul Primului Război Mondial, în Europa mor mai mulți oameni decât se nasc, conform cifrelor publicate ieri de către institutul național de statistică al Franței, INSEE. Tendința afectează acum întregul continent, inclusiv țările în care ratele de fertilitate erau relativ ridicate, notează Mediafax. În raportul său demografic anual, INSEE a raportat
16:10
O mare capitală europeană impune limită de viteză de 30 km/h. Amenzi consistente pentru cei care o încalcă # PSNews.ro
Roma introduce una dintre cele mai dure măsuri de siguranță rutieră din Europa. Începând de joi, în centrul istoric al capitalei Italiei, limita de viteză scade la 30 km/h, iar șoferii care o depășesc riscă amenzi consistente. Autoritățile speră că măsura va reduce atât numărul accidentelor, cât și nivelul de poluare dintr-o zonă intens circulată
Acum 2 ore
15:10
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, critică proiectul de Lege-cadru privind drepturile, protecția și serviciile acordate pacienților oncologici, care propune introducerea coplății pentru bolnavii de cancer din România. Președintele CNAS subliniază că inițiativa legislativă, inițiată de senatorul Velea Gheorghe, contravine prevederilor legale existente, restrânge drepturile pacienților cu afecțiuni oncologice și creează
15:10
Dincolo de scenariile alarmiste, Groenlanda și Arctica au devenit o temă strategică majoră – Ștefan Popescu # PSNews.ro
Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, Ștefan Popescu, explică de ce Groenlanda și Arctica au devenit un dosar strategic major, dincolo de retorica publică și de scenariile alarmiste. Potrivit analistului, Arctica nu trebuie privită ca un teatru de confruntare iminentă, ci ca un spațiu de negociere strategică între marile puteri, determinat de resurse, rute
15:10
Curtea de Apel Bucureşti a respins, joi, ca neîntemeiată, o contestaţie depusă de un ONG împotriva deciziei premierului Ilie Bolojan de a înfiinţa, la Palatul Victoria, un comitet de analiză a legilor Justiţiei. „Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant al dnei Elena Radu pentru reclamanta CASD, ca neîntemeiată. Respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale active şi
15:10
Guvernul american ar fi capturat un dispozitiv neconvențional în timpul operațiunii de extragere a lui Maduro # PSNews.ro
Guvernul Statelor Unite ar fi intrat în posesia unui dispozitiv despre care se crede că este legat de așa-numitul Sindrom Havana, potrivit unei investigații publicate de jurnalista americană Sasha Ingber, specializată în informații din domeniul securității și intelligence-ului. Dezvăluirea a fost făcută pe platforma Substack, unde Ingber susține că arma ar fi fost capturată de
15:10
Nicuşor Dan: Parteneriatul strategic cu SUA va continua să fie o linie fundamentală a politicii noastre externe # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că Parteneriatul strategic cu Statele Unite va continua să fie o linie fundamentală de acţiune a politicii noastre externe, în 2026 şi vom propune SUA o agendă consistentă de proiecte economice, benefice pentru ambele părţi, care să completeze importanta noastră cooperare în domeniul securităţii şi apărării şi care să
15:10
Frigul nu cedează! Încă cinci zile cu vreme foarte rece, nopți geroase, ploaie și polei, vânt puternic # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis joi o informare de vreme rea, valabilă de la ora 20:00 până marți, 20 ianuarie, la ora 10:00. Meteorologii anunță vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte și polei, intensificări ale vântului. De asemenea, ANM a emis un cod galben de ger, valabil
15:10
VIDEO George Simion cheamă oamenii la protest azi, în inima Bucureștiului : „O să explodeze mămăliga și o să fiu acolo” # PSNews.ro
George Simion, liderul AUR, a publicat pe pagina sa de Facebook, un video în care cheamă românii la protest, la început de an. „Joi, 15 ianuarie, în Piața Universității, la Statui". George Simion cheamă românii să iasă în stradă și să își strige nemulțumirile. „Nu mă puteți intimida! De la bătrânii înghețați în case, la taxele mărite
15:10
Sondaj CNN: O majoritate covârșitoare a americanilor se opun tentativei lui Trump a prelua controlul Groenlandei # PSNews.ro
Președintele Donald Trump a reafirmat miercuri că „orice altceva" decât controlul Statelor Unite asupra Groenlandei este „inacceptabil", însă un nou sondaj CNN arată că majoritatea covârșitoare a americanilor respinge această direcție de politică externă. Potrivit cercetării realizate de Social Science Research Solutions (SSRS) pentru CNN, 75% dintre americani se opun încercării administrației Trump de a
Acum 4 ore
14:10
Austeritate cu pretext politic: cum folosește primarul Iașiului linia lui Bolojan pentru a face concedieri # PSNews.ro
Proiectul de lege al guvernului Bolojan ce implică tăierea a 10% din fondul de salarii din administrația locală și centrală va genera un val de concedieri în primării, chiar de la începutul anului. În timp ce primarul PSD din Galați, Ionuț Pucheanu, adoptă soluții ce nu implică reduceri de personal, primarul Iașiului, Mihai Chirică și cel
14:10
Fostul premier și lider PSD, Victor Ponta, vorbește la Interviurile Adevărul despre principalele teme ale momentului, precum și despre cum vede situația guvernării, cu un PSD care analizează decizia de a rămâne în Executiv. Cum va fi anul 2026?
14:10
Lista țărilor cu 0 taxe pe proprietate, în timp ce România se confruntă cu un adevărat terorism fiscal # PSNews.ro
Posibile taxe dublate pe casă și anul viitor. Premierul Ilie Bolojan a dat de înțeles, în timpul unui interviu la TVR 1, că, în anumite orașe, impozitul pe proprietate ar urma să se dubleze și în 2027. Totul în timp ce alte țări nu au impozit deloc pe locuința principală sau dacă au este foarte
14:10
Judecătorii din CSM boicotează Comitetul lui Bolojan: Secția pentru judecători refuză participarea # PSNews.ro
Judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii nu vor mai participa la Comitetul pentru modificarea Legilor Justiției înființat de premierul Ilie „Sărăcie" Bolojan, organism din care fac parte și asociații #rezist implicate anterior în proteste împotriva Înaltei Curți de Casație și Justiție și a conducerii sistemului judiciar. Decizia a fost anunțată joi, 15 ianuarie 2026, de
14:10
Parlamentul European se pregătește să dezbată o nouă moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene # PSNews.ro
Săptămâna viitoare, Parlamentul European de la Strasbourg va discuta și va vota o nouă moțiune de cenzură îndreptată împotriva Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen. Demersul este inițiat de grupul „Patrioți pentru Europa", care reunește eurodeputați din Rassemblement National (Franța) și Fidesz (Ungaria), potrivit unor surse parlamentare citate de Antena 3 CNN. Este
14:10
Șantierul Naval Mangalia, punct strategic pentru apărarea României, blocat între datorii și lipsa investitorilor # PSNews.ro
Şantierul Naval Mangalia reprezintă pentru Ministerul Apărării un punct strategic foarte important în ceea ce opriveşte apărarea României. Numai că acesta se află într-o situaţie nu tocmai plăcută, având în vedere datoriile mari şi faptul că nimeni nu vrea să-l preia pentru a-l repune în funcţionare. Potrivit surselor din cadrul Ministerului Apărării, şantierul înregistrează datorii
14:10
VIDEO Nicuşor Dan: În 2025 s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, în care am avut de înfruntat un război hibrid # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, în cadrul întâlnirii anuale cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, că anul 2025 este anul în care s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, în care am avut de înfruntat un război hibrid dar democraţia românească a reuşit să facă faţă acestui test. Suntem la începutul unui proces profund
14:10
VIDEO Profesoara venită din Spania să predea în România, uluită de nivelul academic scăzut din școlile românești # PSNews.ro
„O elevă a ieșit din clasă în timpul orei pentru că îi sosise comanda de mâncare. S-a întors apoi și a început să mănânce la oră", povestește, încă uimită, Carmen, profesoară de spaniolă venită din Spania să predea în România. Experiența ei în școlile românești a șocat-o profund, după cum a relatat într-un podcast publicat
14:10
Trimiterea de trupe în Groenlanda și costul de imagine – Cum afectează declarațiile politice credibilitatea României # PSNews.ro
Declarația ministrului Apărării privind o posibilă trimitere de trupe în Groenlanda a fost o scăpare, însă aceasta poate avea un impact negativ asupra credibilității externe a României, spune Cristian Pîrvulescu în direct, la Puterea Știrilor. „Aici vedem foarte clar licea de experiență a domnului ministru într-un domeniu complicat. E greu să treci de la
13:00
Analiză. De ce miza alegerilor din Ungaria e uriașă pentru România și „Unirea realistă” cu R. Moldova. Influența UDMR # PSNews.ro
România are o miză uriașă în alegerile parlamentare care urmează în primăvară în aprilie, susține profesorul Radu Carp. În acest context, UDMR susține partidul care blochează „unirea realistă" dintre România și Republica Moldova. La Congresul Fidesz-KDNP care a avut loc la Budapesta pe 10 ianuarie 2026, principalele discuții și mesaje au fost legate de lansarea
13:00
Eurostat: Aproape 50% din electricitatea utilizată în UE a provenit din surse de energie regenerabilă, în 2024 # PSNews.ro
Un procent de 47,5% din consumul brut de electricitate în Uniunea Europeană din 2024 a venit din surse de energie regenerabilă, în creștere cu 2,1 puncte procentuale (pp) față de 2023, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). În 2024, România a a fost aproape de media UE, cu o pondere de
13:00
Guvernul investește 145 milioane lei în digitalizarea Administrației Fondului pentru Mediu # PSNews.ro
Guvernul a aprobat alocarea fondurilor necesare pentru dezvoltarea „Sistemului Informatic Integrat al Administrației Fondului pentru Mediu", despre care arată că este un proiect strategic major de transformare digitală, cu obiectivul principal de a consolida capacitatea instituțională a instituției și de a eficientiza gestionarea fondurilor destinate protecției mediului și dezvoltării durabile, potrivit Profit.ro. Valoarea totală a
13:00
Armata Română a primit, în 2025, 194 blindate Cobra-2, 122 transportoare Piranha-5 și 495 camioane IVECO # PSNews.ro
Anul 2025 a fost unul bun pentru Armata Română, mai multe echipamente militare au intrat în dotarea militarilor, conform unei informări de la Ministerul Apărării, citată de Monitorul Apărării. La Forţele Terestre au fost cele mai multe cadouri, militarii de acolo au primit 194 de maşini tactice blindate 4×4 Cobra-2, din cele 278 ce trebuie
13:00
Contribuabilii încă se revoltă, odată ajunși la ghișeu, deși sunt câteva zile de când tot apar calcule și chitanțe. La Slatina, unde ghișeele s-au deschis de-abia de trei zile, cetățenii au aflat că au de plată mai mult decât dublu pentru locuințe și taxe chiar mai mari decât în alte orașe dacă au mașini
13:00
Reprezentanţii Palatulului Parlamentului au precizat că pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de distribuţie a apei din clădire, în perioada 14–16 ianuarie 2026 se desfăşoară o intervenţie tehnică programată asupra reţelelor de alimentare cu apă, potrivit News.ro.Alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului este oprită total, începând de joi dimineaţă de la ora 06:00 […] Articolul Palatul Parlamentului a rămas fără apă. Care este motivul apare prima dată în PS News.
13:00
În lipsa unor decizii clare, asumate politic, Educația riscă să devină una dintre marile victime ale bugetului pe 2026 # PSNews.ro
În lipsa unor decizii clare și asumate politic, Educația riscă să devină una dintre marile victime ale bugetului pe 2026, atrage atenția decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, Cristian Pîrvulescu. Acesta a amintit de deciziile privind reducerea numărului de locuri bugetate și subfinanțarea cronică a universităților. Potrivit decanului, educația a fost constant tratată […] Articolul În lipsa unor decizii clare, asumate politic, Educația riscă să devină una dintre marile victime ale bugetului pe 2026 apare prima dată în PS News.
13:00
Mihai Fifor îl acuză pe premierul Bolojan că a eliminat scutirile fiscale pentru veterani # PSNews.ro
Mihai Fifor îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a eliminat din lege scutirile fiscale acordate veteranilor, transformând un drept garantat într-o decizie la latitudinea autorităților locale, măsură pe care o califică drept „batjocură”. Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, a lansat miercuri, 14 ianuarie, un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl […] Articolul Mihai Fifor îl acuză pe premierul Bolojan că a eliminat scutirile fiscale pentru veterani apare prima dată în PS News.
13:00
Cât au pierdut românii care au economisit în bancă în 2025 și de ce e mult mai bine să dai banii statului # PSNews.ro
Anul 2025 a fost unul dintre cei mai nefericiți din perspectiva celor care aleg să îsi țină economiile în bancă, adică încă majoritatea celor care economisesc. Conform ultimelor date ale Băncii Naționale a României și ale Institutului Național de Statistică(INS), anul s-a terminat așa cum a și început, cu dobânzi pentru depozitele în lei la […] Articolul Cât au pierdut românii care au economisit în bancă în 2025 și de ce e mult mai bine să dai banii statului apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:10
Transparența salarială devine obligatorie în România din 2026, iar angajatorii vor trebui să afișeze salariul sau intervalul salarial direct în anunțurile de angajare. Deși piața muncii din Iași începe anul cu sute de joburi disponibile, niciunul dintre cele 133 de posturi publicate recent nu menționează salariul oferit. Noile reguli europene urmăresc reducerea diferențelor de remunerare […] Articolul Comunicarea salariului în anunțurile de angajare a devenit obligatorie și în România apare prima dată în PS News.
12:10
Instituțiile sunt blocate sau ineficiente, lumea nu mai e condusă prin reguli, ci prin negocieri de forță – analist # PSNews.ro
Dreptul internațional nu mai funcționează ca mecanism real de constrângere, întrucât instituțiile care îl garantau sunt blocate sau ineficiente, a afirmat Ștefan Popescu, în direct, la Puterea Știrilor. În acest sens, ceea ce s-a întâmplat în Venezuela este simptomatic pentru noua realitate. „Consiliul de Securitate al ONU nu mai este funcțional de mai bine […] Articolul Instituțiile sunt blocate sau ineficiente, lumea nu mai e condusă prin reguli, ci prin negocieri de forță – analist apare prima dată în PS News.
12:10
Preşedintele CJ Ilfov (PNL), Hubert Thuma: Nu am instigat niciun primar împotriva premierului # PSNews.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a reacționat dur după apariția unui articol G4Media despre care spune că nu arată realitatea, conținând erori și interpretări total greșite. Postarea lui Hubert Thuma: Jurnaliștii de la G4 Media au redactat un articol cu erori factuale după mesajul meu referitor la necesitatea de a avea Bugetul de Stat […] Articolul Preşedintele CJ Ilfov (PNL), Hubert Thuma: Nu am instigat niciun primar împotriva premierului apare prima dată în PS News.
12:10
Lucrările la Planșeul Unirii, proiect de amploare derulat în centrul Capitalei, avansează conform graficului, dar nu același lucru se poate spune despre plata facturilor emise de constructor, potrivit declarațiilor antreprenorului Cristian Erbașu, într-un răspuns la întrebarea reporterului Mediafax. Execuția proiectului de consolidare și modernizare a Planșeului Unirii ar putea fi încetinită în funcție de acoperirea […] Articolul Lucrările la Planșeul Unirii pot fi încetinite din cauza restanțelor la plată apare prima dată în PS News.
12:00
SUA trimit distrugătoare cu rachete și un submarin în Orientul Mijlociu. Posibil atac asupra Iranului # PSNews.ro
SUA au desfășurat distrugătoare cu rachete și un submarin în Orientul Mijlociu, pe fondul informațiilor că o lovitură asupra Iranului ar putea fi iminentă, conform Mediafax. Potrivit unor informații citate din surse ale Pentagonului, mai multe active navale sunt acum poziționate pentru acțiune rapidă, scrie Express. Conform The New York Times, președintele american Donald Trump a […] Articolul SUA trimit distrugătoare cu rachete și un submarin în Orientul Mijlociu. Posibil atac asupra Iranului apare prima dată în PS News.
12:00
LIVE TEXT Criza din Iran. Trump a primit asigurări că uciderea protestatarilor a încetat – ce a anunțat Teheranul # PSNews.ro
Donald Trump a declarat că a primit asigurări că uciderea protestatarilor din Iran a încetat, adăugând că va „urmări situația și va vedea” în ceea ce privește amenințarea cu acțiuni militare din partea SUA, întrucât tensiunile păreau să se calmeze miercuri seara, scrie The Guardian care citează agențiile de presă internaționale. Presa de stat din […] Articolul LIVE TEXT Criza din Iran. Trump a primit asigurări că uciderea protestatarilor a încetat – ce a anunțat Teheranul apare prima dată în PS News.
12:00
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, consideră că nu predecesorul său, Nicuşor Dan, este responsabil pentru faptul că mii de blocuri din Bucureşti nu sunt alimentate cu apă caldă, din cauza avariei produse la CET Sud. Ciucu e de părere că primarii dinaintea lui Nicuşor Dan, care au ignorat ani la rând problemele legate de […] Articolul Criza termoficării din București: Ciucu explică de ce Nicușor Dan nu este responsabil apare prima dată în PS News.
12:00
Cristian Bușoi: România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană # PSNews.ro
Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, explică rolul proiectului Neptun Deep în asigurarea securității energetice. „Neptun Deep este cel mai amplu proiect de gaze naturale din zona românească a Mării Negre, desfășurat pe o suprafață de aproximativ 7.500 km², la o distanță de circa 160 km de țărm, în ape cu adâncimi cuprinse […] Articolul Cristian Bușoi: România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană apare prima dată în PS News.
12:00
Ucraina recunoaște o criză majoră: 2 milioane de fugari de recrutare și 200.000 de militari au părăsit pozițiile # PSNews.ro
Ucraina estimează că aproximativ 200.000 de militari sunt absenți fără învoire oficială (AWOL), adică și-au părăsit pozițiile fără permisiune, a declarat miercuri noul ministru al Apărării, Mykhailo Fedorov, în Parlament, înaintea votului care i-a confirmat numirea. În aceeași intervenție, Fedorov a susținut că aproximativ 2 milioane de ucraineni sunt „dați în urmărire” pentru evitarea serviciului […] Articolul Ucraina recunoaște o criză majoră: 2 milioane de fugari de recrutare și 200.000 de militari au părăsit pozițiile apare prima dată în PS News.
12:00
ANALIZĂ Cifrele Mercosur-UE import/export: cine sunt marii câștigători și ce riscă micile state europene # PSNews.ro
Acordul UE-Mercosur a provocat un întreg scandal, iar fermierii s-au comportat de parcă ar veni apocalipsa agriculturii europene. Este adevărat că acordul crește competiția pentru agricultură, iar fermierii europeni vor trebui să găsească noi soluții, însă acordul nu este doar despre agricultură. Cifrele privind schimburile comerciale arată că produsele agricole-alimentare importate din statele din America […] Articolul ANALIZĂ Cifrele Mercosur-UE import/export: cine sunt marii câștigători și ce riscă micile state europene apare prima dată în PS News.
12:00
Bugetul este construit pe venituri fragile. De ce riscă România un șoc financiar după 2026 – Cristian Pârvulescu # PSNews.ro
Bugetul României este construit pe venituri temporare și fonduri variabile, ceea ce creează un risc major pe termen mediu, a afirmat Cristian Pârvulescu, decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, în direct, la Puterea Știrilor. „Va fi cu siguranță dificil pentru premier să obțină un sprijin în coaliție în ce privește bugetul […] Articolul Bugetul este construit pe venituri fragile. De ce riscă România un șoc financiar după 2026 – Cristian Pârvulescu apare prima dată în PS News.
11:00
Războiul din Ucraina nu se va încheia în 2026 – Pacea nu este o prioritate pentru actorii decisivi – Ștefan Popescu # PSNews.ro
Războiul din Ucraina va continua, pentru că decizia reală nu aparține direct Kievului, afirmă Ștefan Popescu, analist de politică externă, invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. Motivul: negocierile decisive se poartă între marile puteri, nu între părțile direct implicate pe câmpul de luptă. Prin urmare, Ucraina și Europa sunt, în mare măsură, actori secundari în […] Articolul Războiul din Ucraina nu se va încheia în 2026 – Pacea nu este o prioritate pentru actorii decisivi – Ștefan Popescu apare prima dată în PS News.
11:00
Analistul de politică externă Ștefan Popescu a infirmat, în ediția de marți, 13 decembrie a emisiunii Puterea Știrilor ipoteza conform căreia dosarul Groenlanda sau tensiunile recente ar putea duce la sfârșitul NATO, explicând de ce Alianța rămâne esențială pentru SUA. Ștefan Popescu a arătat că NATO este un pilon central al influenței strategice americane și […] Articolul NATO nu se destramă: de ce Alianța rămâne vitală pentru Statele Unite apare prima dată în PS News.
11:00
Iranul a emis o notificare NOTAM prin care anunță că spațiul său aerian va fi închis pentru toate zborurile, în noaptea de miercuri spre joi, timp de mai multe ore, scriu Reuters și Sky News. O notificare NOTAM (sau Notice to Air Missions – Notificare către misiunile aeriene) este o alertă urgentă pentru piloți cu […] Articolul Iranul și-a închis spațiul aerian. Cât timp este valabilă măsura apare prima dată în PS News.
11:00
Guvernul înăsprește taxarea construcțiilor fără autorizație: impozit dublu și penalități în lanț # PSNews.ro
Construcțiile realizate fără autorizație vor fi impozitate, timp de cinci ani de la constatare, cu un impozit majorat cu 100% față de ce ar fi datorat în mod normal, iar proprietarii vor avea obligația să declare toate clădirile, inclusiv cele construite fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, pentru stabilirea impozitului. Nedeclararea va duce la majorări […] Articolul Guvernul înăsprește taxarea construcțiilor fără autorizație: impozit dublu și penalități în lanț apare prima dată în PS News.
11:00
Alexandru Tănase: Declarația Maiei Sandu despre unirea cu România reaprinde o dezbatere fragilă # PSNews.ro
Anul 2026 a debutat, la nivel internațional, cu evenimente de greutate — de la arestarea lui Nicolás Maduro până la protestele antiteocratice din Iran —, iar pe ambele maluri ale Prutului părea să se fi instalat, temporar, o stare de relativă acalmie. Această acalmie s-a dovedit însă fragilă, scrie Alexandru Tănase, fost ministru de Justiție […] Articolul Alexandru Tănase: Declarația Maiei Sandu despre unirea cu România reaprinde o dezbatere fragilă apare prima dată în PS News.
