Un primar PNL îl demolează pe Bolojan: „Sunt niște aberații fără precedent / Nu răspunde, nu vorbește cu nimeni”

Dreptul internațional nu mai funcționează ca mecanism real de constrângere, întrucât instituțiile care îl garantau sunt blocate sau ineficiente, a afirmat Ștefan Popescu, în direct, la Puterea Știrilor. În acest sens, ceea ce s-a întâmplat în Venezuela este simptomatic pentru noua realitate. „Consiliul de Securitate al ONU nu mai este funcțional de mai bine […] Instituțiile sunt blocate sau ineficiente, lumea nu mai e condusă prin reguli, ci prin negocieri de forță – analist