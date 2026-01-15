Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Digi24.ro, 15 ianuarie 2026 13:10
Experiență tulburătoare pentru o tânără profesoară din Spania care a predat timp de 3 ani într-un liceu bilingv din România. În vârstă de 29 de ani, Carmen a fost surprinsă de nivelul scăzut de exigență și de lipsa de disciplină a elevilor.
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Culturii Naționale: „Ne reamintește rolul patrimoniului și al operei lui Mihai Eminescu” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi, un mesaj de Ziua Culturii Naționale, în care subliniază importanța patrimoniului cultural și a operei lui Mihai Eminescu în formarea identității românești și atrage atenția asupra nevoii de inițiative culturale bine gestionate, cu impact în educație, comunități și spațiul public.
ANAF a introdus reguli mai dure pentru eșalonarea datoriilor. Ce trebuie să aibă în vedere firmele și persoanele fizice # Digi24.ro
Firmele și persoanele fizice care nu își pot plăti taxele la timp au intrat, de la 1 ianuarie 2026, într-un sistem mult mai strict de eșalonare a datoriilor către stat. Noile reguli limitează accesul la eșalonarea „fără garanții”, adică varianta în care nu trebuie să pui nimic gaj, și îi obligă pe cei cu restanțe mai mari să aducă bunuri sau garanții personale. „Eșalonarea simplificată pentru maximum un an se poate face doar până la 400.000 de lei pentru firme și 100.000 de lei pentru persoane fizice. Firmele cu vechime mai mică de un an nu mai pot apela la această procedură”, a explicat pentru Digi24.ro Ioana Arsenie, strateg financiar. Pentru sume mai mari, a avertizat aceasta, „intrăm automat într-o procedură clasică, cu dosar, garanții și, în multe cazuri, fidejusiune în nume personal”.
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă joi că proiectele deja începute de către Primăria Capitalei se vor întâmpla şi vor fi finalizate. El precizează că s-a văzut cu reprezentanţi ai Băncii Europene de Investiţii, ca să cofinanţe proiectele cu fonduri europene şi lucrările nu vor stagna. PMB anunţă că reabilitarea a 50 de kilometri de şine de tramvai este unul dintre proiectele importante, pentru care a atras fonduri europene. De asemenea, primarul vrea să facă recepţia la pasajul Basarab, la starea fizică actuală, pentru a putea începe lucrări de remediere.
Criză în Iran: O parte din personalul misiunilor României revine în țară. Țoiu: E un risc extrem de ridicat. Am ridicat alerta la 9/9 # Digi24.ro
Ministra Oana Țoiu a declarat joi, în direct la Digi24, că România monitorizează îndeaproape situația din Iran și a ridicat alerta de călătorie la nivel maxim, 9/9, pentru cetățenii români. Țoiu a precizat că „o parte din personalul non-esențial al misiunii” din Iran a început să se întoarcă în țară,„ în special familiile cu copii”.
Comitetul de lucru pentru justiție, înființat de Ilie Bolojan, poate funcționa. CAB a respins cererea de suspendare a activității # Digi24.ro
Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, înființat la inițiativa premierului Ilie Bolojan, poate funcționa, după ce Curtea de Apel București a respins joi o cerere de suspendare a activității, potrivit minute de ședință publicate pe site-ul CAB.
Pană majoră în Statele Unite a principalului furnizor de telefonie mobilă. Telefoanele au rămas blocate în modul SOS # Digi24.ro
Aproximativ 70% dintre clienții Verizon se confruntă cu o pană totală a serviciilor de telefonie mobilă, telefoanele lor rămânând blocate în modul SOS.
Sindicatele din Cultură protestează în întreaga țară. Ce revendică Federația CulturMedia # Digi24.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă CulturMedia a anunțat că, în Ziua Culturii Naționale și Ziua Mihai Eminescu, au început protestele în instituții culturale din întreaga țară – muzee, biblioteci, teatre, case și centre culturale – și continuă după-amiaza, începând cu ora 16:00, prin pichetarea Ministerului Culturii, conform calendarului anunțat, arată un comunicat de presă al Federației.
Ce diferențe există între subvențiile primite de partidele parlamentare în 2026 și sumele încasate în 2025 # Digi24.ro
Subvenția acordată partidelor parlamentare a scăzut în ianuarie 2026 față de aceeași lună din anul trecut, cu aproximativ 35%, adică șapte milioane de lei, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și comparate de Digi24.ro.
Descinderi de amploare în Constanța: persoane cu venituri mici, folosite pentru fraude bancare. La cât se ridică prejudiciul # Digi24.ro
Zeci de percheziții au loc în județul Constanța, într-un dosar de fraudă bancară, în care anchetatorii susțin că persoane cu venituri mici ar fi fost racolate și folosite pentru obținerea de credite pe baza unor documente false. Prejudiciul estimat depășește 1,7 milioane de lei.
Restaurant galez cu două stele Michelin, penalizat la capitolul „igienă”. Reacția conducerii: „Nu ne este rușine. Avem reguli diferite” # Digi24.ro
Bucătarul-șef al unui restaurant galez cu două stele Michelin susține că acesta are „cele mai înalte standarde din lume”, în ciuda faptului că s-a ales cu o singură stea la o inspecție recentă privind igiena. Restaurantul a obținut un punctaj de unu din cinci în urma vizitei efectuate de oficialii Agenției pentru Standarde Alimentare, pe 5 noiembrie, care au remarcat că locația are nevoie de „îmbunătățiri majore”, scrie The Guardian.
De ce plafonarea prețurilor la energie nu îi protejează suficient pe românii cu venituri mici. Unde apar diferențele de sprijin # Digi24.ro
Potrivit unei analize realizate de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI), deși România aplică un sistem de plafonare a prețurilor la energie, povara facturilor rămâne ridicată pentru persoanele cu venituri mici. De exemplu, o persoană singură care trăiește din ajutor social minim trebuie să plătească într-un an peste 1.100 de euro din propriul buzunar pentru gaze și electricitate, în timp ce un cetățean aflat într-o situație similară în Grecia poate avea aceste costuri acoperite aproape integral de stat. Diferența nu este dată de prețul energiei, ci de modul în care sunt sprijiniți consumatorii vulnerabili, potrivit analizei.
„Tunuri sonore” testate pe câini de serviciile secrete din Serbia, în colaborare cu Rusia. Ce au încercat să demonstreze # Digi24.ro
Serviciile secrete din Serbia au testat „tunuri sonore” pe câini, în colaborare cu Rusia, pentru a evalua efectele unor dispozitive acustice de mare putere, potrivit unor documente consultate de Politico. Testele au avut loc după protestele antiguvernamentale din Belgrad, în timpul cărora manifestanții au reclamat simptome grave provocate de un val sonor.
CSM reclamă „ambiguitate instituţională” și „absenţa unei fundamentări legale” privind Comitetul guvernamental pentru legile justiției # Digi24.ro
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) afirmă, joi, că discuţiile de la Guvern pe tema Comitetului de analiză a legislaţiei în domeniul justiţiei „nu au oferit răspuns la întrebări legitime şi esenţiale cu privire la obiectivul real al Comitetuui, la modul de funcţionare şi la legitimitatea sa”. În plus, judecătorii reclamă că discuţiile au fost pe teme exclusiv administrative, în afara atribuţiilor stabilite prin decizia de înfiinţare a organismului. În acest context, CSM vorbeşte despre „ambiguitate instituţională, lipsă de transparenţă, absenţa unei fundamentări legale” în constituirea Comitetului. Poziţia CSM este transmisă în aceeaşi în care Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată să se pronunţe asupra cererii de suspendare a deciziei de constituire a Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiţiei, solicitare depusă de Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, o organizaţie neguvernamentală condusă de avocata Elena Radu.
Echipajul de pe ISS a revenit pe Pământ. Un astronaut are probleme medicale. Momentul în care capsula SpaceX ajunge în Oceanul Pacific # Digi24.ro
Echipajul Crew-11 al Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) a amerizat joi în siguranţă în apele Pacificului, în apropiere de coasta californiană, conform unei transmisiuni live pusă la dispoziţie de Space.com. Echipajul a fost evacuat din motive medicale, prima procedură de acest fel, la care s-a apelat după ce unul dintre membrii echipajului a fost diagnosticat cu o afecţiune nespecificată, despre care însă s-a precizat că nu reprezintă o urgenţă.
Trump ar dori o acțiune militară „rapidă și decisivă” în Iran. „Toate opțiunile sunt la dispoziția președintelui” (NBC News) # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat echipei sale de securitate naţională că ar dori ca orice acţiune militară a SUA în Iran să dea o lovitură rapidă şi decisivă regimului şi să nu declanşeze un război prelungit, care să dureze săptămâni sau luni, au declarat pentru NBC News, citat de News.ro, un oficial american, două persoane familiarizate cu discuţiile şi o persoană apropiată Casei Albe.
Costinel Cosmin Zuleam, dat în urmarire internațională pentru uciderea lui Adrian Kreiner, a fost prins în Indonezia # Digi24.ro
Fugarul Costinel Cosmin Zuleam, acuzat de uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost prins în Indonezia. Românul, considerat cel care a pus la cale uciderea omului de afaceri din Sibiu, a fost condamnat, în lipsă, la 30 de ani de închisoare, fiind găsit vinovat de furt calificat, complicitate la furt calificat, tâlhărie calificată şi omor calificat.
„Cârtița” care va săpa cel mai lung tunel al Autostrăzii Sibiu-Pitești a ajuns în România. „O armată de oameni trebuie să o opereze” # Digi24.ro
Un utilaj chinezesc folosit pentru săparea de tuneluri a ajuns în Portul Constanța. Are 3.300 de tone și e lung cât un teren de fotbal. Utilajul va fi folosit pentru a fora Tunelul Poiana, cel mai lung din Autostrada A1 Sibiu - Pitești. Cristian Pistol, director general CNAIR, a declarat, joi, la Digi24, că tehnologia aceasta TBM este pentru prima dată folosită în România pe calea rutieră, fiind nevoie de „o armată de oameni specializați, școliți, care să poată să opereze astfel de de utilaje”.
Congresman republican despre invadarea Groenlandei: „Unul dintre cele mai stupide lucruri pe care le-am auzit vreodată” # Digi24.ro
O invazie americană a Groenlandei ar fi „una dintre cele mai grave greșeli” pe care le-a făcut vreun președinte american în ultimii ani, a declarat reprezentantul republican Don Bacon pentru Kyiv Independent pe 14 ianuarie, în contextul în care Casa Albă intensifică retorica față de teritoriul autonom al Danemarcei.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 15 ianuarie
Donald Trump nu e convins că fiul fostului șah e o soluție pentru Iran: „Pare foarte simpatic, dar nu ştiu ce rol ar putea juca” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că fiul fostului şah Reza Pahlavi, o figură de prim-plan a opoziţiei iraniene, „pare foarte simpatic”, dar nu a părut să fie convins că Pahlavi poate aduna suficient sprijin pentru a prelua în cele din urmă puterea în Iran, relatează Reuters.
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele de la Australian Open # Digi24.ro
Jucătoarele române aflate pe tabloul principal al turneului de tenis Australian Open, primul de Grand Slam al anului, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse, vor avea adversare dificile în runda inaugurală, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi, la Melbourne, scrie DigiSport.
Prognoza meteo actualizată: cinci zile cu vreme foarte rece, nopți geroase, ploaie și polei, vânt puternic # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis joi o informare de vreme rea, valabilă de la ora 20:00 până marți, 20 ianuarie, la ora 10:00. Meteorologii anunță vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte și polei, intensificări ale vântului. De asemenea, ANM a emis un cod galben de ger, valabil de joi seara până vineri la ora 20, în câteva județe din nordul și estul Moldovei.
Intervențiile pe glanda tiroidă sunt realizate frecvent, dar rămân între cele mai sensibile prin raportarea la structuri anatomice fine, esențiale pentru voce și respirație. O planificare corectă, o indicație bine stabilită și o tehnică riguroasă sunt elemente care reduc riscurile și susțin recuperarea. Despre modul în care este realizată modern chirurgia tiroidiană aflăm mai mult de la Dr. Radu Mihai, medic primar chirurgie endocrină la Oxford University Hospitals.
Cercetătorii avertizează: pește cu microplastic pe masa românilor. Marea Neagră, poluată masiv # Digi24.ro
Semnal de alarmă din partea cercetătorilor privind poluarea din Marea Neagră. Fauna este contaminată masiv cu microplastice și se înregistrează procente uriașe, arată un studiu realizat de cercetătorii Institutului Grigore Antipa. Specialiștii spun că apropierea de gurile de vărsare ale Dunării, care aduce zilnic tone de plastic în Marea Neagră, este de vină pentru această situație și avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea umană, anunță Digi24.
Mădălina Ghenea, hărțuită ani de zile de o româncă pe rețelele sociale. Actrița cere despăgubiri de 5 milioane de euro # Digi24.ro
Mădălina Ghenea, actriță și fotomodel de origine română, stabilită în Italia, a fost hărțuită ani de zile de o româncă pe rețelele sociale. Procurorii din Italia cer acum doi ani de închisoare pentru femeia care a hărțuit-o pe actriță, iar Ghenea cere despăgubiri de 5 milioane de euro.
Noi acuzații la Spitalul Județean Constanța: suspiciuni de neglijență medicală după moartea unei paciente. Reacția unității medicale # Digi24.ro
O nouă serie de acuzații vizează activitatea medicilor de la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Familia unei femei de 42 de ani, care a murit la scurt timp după externare, susține că pacienta nu ar fi primit îngrijirile necesare în perioada în care a fost internată. Reprezentanții unității medicale resping acuzațiile și susțin că femeia a fost internată într-o stare extrem de gravă. Spitalul a fost recent în atenția publică după ce doi copii au ajuns în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale.
Cât au crescut prețurile la biletele de teatru și film, în România, în ultima vreme. Cu cât este mai scumpă o carte # Digi24.ro
Cultura devine un moft în timpurile austerității în ultimul an, tarifele practicate de muzee, teatre sau cinematografe au crescut cu aproape 10% cărțile sunt și ele mai scumpe, informează Digi24, care a trecut în revistă cât mai costă un bilet într-o sală de spectacol.
Un an cu Trump: SUA sunt mai puțin temute de către adversari, aliații se simt îndepărtați. China, nu America, devine din nou măreață # Digi24.ro
La un an după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, un sondaj global sugerează că o mare parte a lumii consideră că abordarea sa „America mai întâi”, „Make America Great Again” contribuie, dimpotrivă, la refacerea măreției Chinei. Sondajul realizat în 21 de țări pentru influentul think tank European Council on Foreign Relations (ECFR) a constatat, de asemenea, că sub Trump, SUA sunt mai puțin temute de adversarii lor tradiționali, în timp ce aliații lor – în special cei din Europa – se simt din ce în ce mai îndepărtați, scrie The Guardian.
Macron a convocat o reuniune de urgență la Paris pentru a discuta despre Groenlanda și Iran. Franța, exerciții militare cu Danemarca # Digi24.ro
Președintele Emmanuel Macron a convocat joi, la Paris, o ședință de urgență a cabinetului de apărare pentru a discuta despre intenția declarată a președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda și despre represiunea violentă a protestelor naționale din Iran. Într-un mesaj transmis pe X, Macron a declarat că un prim grup de militari francezi se îndreaptă deja spre Groenlanda pentru a participa la un exercițiu organizat împreună cu Danemarca, anunță Reuters.
Nicușor Dan: „Digitalizarea patrimoniului cultural, între tradiție și inovație”. Sala de teatru de la Cotroceni, deschisă pentru tineri # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de Ziua Culturii Naționale, în care a subliniat rolul esențial al culturii în conturarea identității naționale și a anunțat deschiderea sălii de teatru din Palatul Cotroceni pentru reprezentații gratuite dedicate trupelor independente și liceenilor.
Un român la un pas de coma alcoolică a mers 30 de km pe contrasens pe o autostradă din Germania. Cum a încercat poliția să-l oprească # Digi24.ro
Panică pe o autostradă din Germania, după ce un român beat a gonit cu mașina pe contrasens aproape 30km. Șoferii l-au evitat cu greu și între timp au fost consemnate zeci de apeluri la poliție.
Stabilitatea financiară globală, sub presiune în urma tensiunilor Trump-Fed. Bancher: „Pieţele, prea calme având în vedere riscurile” # Digi24.ro
Atacurile preşedintelui SUA, Donald Trump, la adresa Rezervei Federale au implicaţii „grave” pentru stabilitatea financiară globală, a avertizat Jean-Claude Trichet, fost preşedinte al Băncii Centrale Europene şi fost guvernator al Băncii Franţei, într-un interviu acordat CNBC.
Demeter Andras, de Ziua Culturii Naționale: „Cultura este atât de complexă. Putem doar să contribuim la ea, fiecare în felul său” # Digi24.ro
Pe 15 ianuarie, în România este celebrată Ziua Culturii Naționale. Cu această ocazie, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a vorbit la Digi24 despre rolul culturii în viața de zi cu zi, despre nevoia de a privi spre viitor și despre „cultura ca mod de viață”. El a subliniat că aceasta se regăsește „în oricare detaliu al vieții noastre” și că, dincolo de evenimente și artefacte, cultura înseamnă „conduită, atitudine și respect față de celălalt”.
Netflix insistă și pregătește o ofertă integral în cash pentru a cumpăra studiourile şi serviciile de streaming Warner Bros. Discovery # Digi24.ro
Netflix se pregăteşte să lanseze o ofertă integral în numerar pentru diviziile de studiouri şi streaming ale Warner Bros. Discovery, potrivit unei surse familiarizate cu situaţia, citate de Reuters. Propunerea ar reprezenta o schimbare importantă faţă de structura iniţială a tranzacţiei şi are ca scop accelerarea procesului de vânzare, care este estimat să dureze mai multe luni.
Primarul din Giurgiu anchetat după ce a trimis poze indecente unei minore se apără spunând că nu știa vârsta ei. Mesajele îl contrazic # Digi24.ro
Un primar liberal din Giurgiu este anchetat penal și are pe numele său ordin de protecție, după ce ar fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani. Părinții fetei spun că bărbatul știa exact ce vârstă are aceasta și că ar fi încercat să îi dea bani ca să nu vorbească despre relația lor. De cealaltă parte, primarul susține că a fost atras într-o capcană, că pozele indecente nu erau ale lui și că ar fi încheiat discuțiile când a aflat vârsta fetei.
Criza din Iran: Trump spune că a fost asigurat că uciderea protestatarilor a încetat. Anunțul Teheranului despre Erfan Soltani # Digi24.ro
Donald Trump a declarat că a primit asigurări că uciderea protestatarilor din Iran a încetat, adăugând că va „urmări situația și va vedea” în ceea ce privește amenințarea cu acțiuni militare din partea SUA, întrucât tensiunile păreau să se calmeze miercuri seara, scrie The Gaurdian care citează agențiile de presă internaționale. Presa de stat din Iran a anunțat joi dimineață că Erfan Soltani nu a fost condamnat la moarte. Imaginea protestatarului a fost larg distribuită online zilele trecute alături de informația că ar fi urmat să fie executat miercuri.
Danemarca neagă prezența chineză „masivă” în Groenlanda: „nici nave, nici investiții”. NATO trimite trupe suplimentare pe insulă # Digi24.ro
Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, a dat asigurări miercuri că nu există nave sau investiţii „masive” chineze în Groenlanda. Reacțiile demnitarului vin după o întâlnire la Casa Albă cu oficiali americani, unde a constatat un „dezacord fundamental”, notează AFP. Între timp, mai multe trupe NATO vor fi prezente în Groenlanda „în următoarele zile”, a afirmat viceprim-ministrul groenlandez.
Noi acuzații grave la Spitalul Județean Constanța. Suspiciuni de neglijență medicală după moartea unei paciente # Digi24.ro
O nouă serie de acuzații vizează activitatea medicilor de la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Familia unei femei de 42 de ani, care a murit la scurt timp după externare, susține că pacienta nu ar fi primit îngrijirile medicale necesare în perioada în care a fost internată. Unitatea medicală a fost recent în atenția publică după ce doi copii au ajuns în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale.
Nava „Rona”, sub pavilion iranian, naviga pe o rută cunoscută ca fiind un coridor pentru transportul de arme, vizitând aceleași porturi de pe coastă rusă a Mării Caspice care au fost ținta operațiunilor secrete ale Ucrainei în trecut, scrie Kyiv Post.
Rezultate LOTO - Joi, 15 ianuarie 2026: Report la 6/49 de peste 3,05 milioane de euro. La Joker depășește 9,34 milioane de euro # Digi24.ro
Joi, 15 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 11 ianuarie, Loteria Română a acordat 33.675 de câștiguri în valoare totală de peste 2,53 milioane de lei.
Gafă a Ministerului de Interne de Ziua Culturii Naționale: titlul și versurile greșite ale unei poezii de Eminescu postate pe Facebook # Digi24.ro
Câteva versuri dintr-o poezie a lui Mihai Eminescu postate joi pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne cu ocazia Zilei Culturii Naţionale au provocat reacţii critice sau ironice din partea celor care au accesat pagina pentru că versurile erau citate greşit şi nici titlul poeziei nu era cel indicat de autorul postării de pe pagina MAI. Postarea a fost apoi corectată.
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez: „Un apel lung, productiv şi politicos” # Digi24.ro
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a confirmat miercuri că a discutat telefonic cu Donald Trump, descriind apelul ca fiind „lung, productiv şi politicos”, la doar câteva minute după ce preşedintele american a evocat „o lungă conversaţie”, notează AFP.
Noi incidente în Minneapolis. Federalii au împușcat un bărbat din Venezuela. „ICE să părăsească imediat orașul și statul” # Digi24.ro
Un agent al poliţiei federale americane pentru imigrare (ICE) a împuşcat în picior un bărbat venezuelean miercuri la Minneapolis, au declarat autorităţile municipale, îndemnând populaţia să „rămână calmă”, la o săptămână după ce o femeie din acelaşi oraş, Renee Good, a fost împuşcată mortal, potrivit AFP.
Donald Trump dă din nou vina pe Volodimir Zelenski pentru blocarea unui acord de pace Rusia - Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Reuters că Ucraina - şi nu Rusia - blochează un potenţial acord de pace, o retorică care contrastează puternic cu cea a aliaţilor europeni, care au susţinut în mod constant că Moscova nu are prea mult interes să pună capăt războiului din Ucraina.
Războiul din Fâșia Gaza. Planul lui Trump intră în faza a doua: acord privind înfiinţarea unui Comitet de guvernare a enclavei # Digi24.ro
Washingtonul a anunţat miercuri intrarea în a doua fază a planului american care vrea să pună capăt Războiului din Fâşia Gaza, după anunţarea unui acord al mişcărilor palestiniene cu privire la formarea unui Comitet de Guvernare de Tranziţie, relatează AFP.
Iranul şi-a redeschis spaţiul aerian după o închidere de aproape cinci ore, pe fondul îngrijorărilor legate de o posibilă acţiune militară între SUA şi Iran, care a forţat companiile aeriene să anuleze, să redirecţioneze sau să întârzie unele zboruri.
Dragoș Pîslaru, despre reforma administrației publice: „Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp” # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că pachetul de legi are vizează reforma administraţiei publice nu este „o surpriză” şi este ceva „firesc”. „Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp”, spune Pîslaru.
Categorii de angajați care beneficiază de zile suplimentare de concediu de odihnă în 2026. Care este durata prevăzută de lege # Digi24.ro
În România, legislația muncii prevede drepturi suplimentare pentru anumite categorii de salariați în ceea ce privește concediul de odihnă, pe lângă perioada standard de zile lucrătoare anual.
Conectarea Azerbaidjanului, protejarea Armeniei: jocul discret al lui Trump în Caucaz marginalizează Rusia: „Realizare pozitivă” # Digi24.ro
Casa Albă poate că a organizat strângeri de mână vara trecută, dar în spatele zâmbetelor, Washingtonul a elaborat în liniște un plan pentru Caucazul de Sud care transformă diplomația în oțel, drumuri și pârghii reale – un plan pentru remodelarea regiunii, relatează Kyiv Post.
