Zeci de spații comerciale, scoase la licitație în sectorul 6

OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburanți și carburanți din România, totodată producător de energie electrică, îi avertizează pe investitorii de la Bursa de Valori București (BVB) că se așteaptă la o depreciere a activelor sale cu sute de milioane de euro (miliarde de lei) pe trimestrul IV al anului trecut.