Germania revine după 2 ani de recesiune

Principalul acționar al celei mai noi exploatări de gaze din Marea Neagră românească, cea operată de Black Sea Oil&Gas (BSOG), grupul Carlyle Group, un consorțiu format din gigantul petrolier Chevron, care a părăsit România în urmă cu 5 ani, și Quantum Capital Group, precum și International Holding Company (IHC), cu sediul în Emiratele Arabe Unite, sunt principalii favoriți care concurează pentru activele globale ale companiei rusești Lukoil, inclusiv cele din România, termenul limită impus pentru vânzarea acestora de către SUA urmând a expira în această săptămână, pe 17 ianuarie.