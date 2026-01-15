Se cere „naționalizarea” drepturilor de autor. IMM România: Ministerul Culturii să preia funcțiile Oficiului pengru Drepturi de Autor (ORDA)

22:00

Danemarca a anunţat miercuri crearea unui grup de lucru cu Statele Unite pentru a aborda 'dezacordurile' dintre ele în ce priveşte viitorul Groenlandei, după întâlnirea pe care au avut-o la Washington miniştrii de externe danez şi groenlandez cu vicepreşedintele american JD Vance şi cu secretarul de stat Marco Rubio, în care nu au reuşit să schimbe poziţia Washingtonului, transmite EFE.