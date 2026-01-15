Trezoreria SUA a lansat noi sancțiuni împotriva regimului iranian pentru uciderea protestatarilor

14:40

Călin Georgescu a revenit cu un nou mesaj video pentru susținătorii săi în care spune că pentru mulți români viața a devenit foarte grea. Oamenii nu se mai gândesc la discursuri sau idei mari, ci la facturi, la frig și la ziua de mâine. Fostul candidat la prezidențiale explică de ce îl aduce în discuție […]