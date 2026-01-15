Cât costă să mănânci acasă (dimineață, la prânz și seara) în 2026. Calcul complet, în funcție de orașul în care locuiești

12:10

O macara s-a prăbușit joi peste un drum din apropierea capitalei Tailandei, a zdrobit două mașini și a provocat două decese, arată Reuters. Incidentul vine la doar o zi după ce o macara de mari dimensiuni s-a prăbușit peste un tren de pasageri aflat în mers. Cel puțin 32 de oameni au decedat și alți […]