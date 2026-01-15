După ce a fost pălmuit de soție la scara avionului, Macron a apărut în fața trupelor franceze cu un ochi roșu
Gândul, 15 ianuarie 2026 17:30
La o conferință de presă pe apărare, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Europa ar trebui să se doteze cu rachete hipersonice similare cu cele rusești „Oreșnik, pe care Moscova le-a utilizat în atacarea recentă a Ucrainei. De asemenea, liderul de la Champ-Elysee, care a avertizat că „Franța se află în raza de acțiune […]
• • •
Acum 15 minute
17:40
Cum se descurcă Cristina Bălan și soțul ei cu gemenii lor. Ce relație au aceștia cu sora lor # Gândul
Cântăreața Cristina Bălan, în vârstă de 44 de ani, a spus cum se descurcă ea și partenerul său de viață cu gemenii lor, dar și cum se înțeleg băieții cu sora lor mai mică. Cristina Bălan este o cunoscută cântăreață, fostă membră a trupelor Impact și ABCD. Cristina Bălan a fost câștigătoarea de la […]
Acum 30 minute
17:30
17:30
Cinci români au pornit într-o călătorie în jurul lumii fără avion: „Doar est”. Acum trebuie să ocolească Iranul. Când ar urma să încheie aventura # Gândul
Cinci români au pornit într-o aventură unică: să înconjoare lumea fără a folosi avioane. Călătoria lor va dura patru luni și promite provocări și experiențe inedite, în timp ce în lume se întâmplă evenimente tensionate, cum este situația din Iran. Cinci români au plecat în călătoria vieții lor Miercuri seara, la ora 18:19, grupul de […]
Acum o oră
17:20
Nicușor Dan spune că 2025 a fost un succes, dar semnele de criză se adună. „Am reușit să încheiem anul cu o reducere consistentă a deficitului bugetar și o ușoară creștere economică”. Bate criza la ușă în 2026? Care sunt indiciile # Gândul
Președintele Nicușor Dan a anunțat că anul 2025 a fost un succes. Cu măsuri „dureroase, dar necesare”, guvernul a încheiat anul cu un deficit bugetar în scădere „consistentă” față de anul anterior și chiar o ușoară creștere economică, așa cum a subliniat președintele. „Imperativele anului 2025, special după ultimul rând de alegeri, au fost asigurarea […]
17:20
CFR 1907 Cluj și Legia Varșovia s-au înțeles privind transferul definitiv al portarului Otto Hindrich (23 ani) la formația poloneză, a anunțat gruparea din Gruia pe pagina sa de Facebook. Transferul s-ar fi realizat, conform surselor Gândul, pe 700.000 de euro plus 30 la sută dintr-un viitor transfer. Cât a costat transferul lui Otto Hindrich […]
17:10
Criza iraniană: prezență masivă a securității în Teheran, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. Guvernele arabe insistă pe detensionare # Gândul
Toată planeta așteaptă să vadă dacă Statele Unite, după succesul operațiunii îndrăznețe din Venezuela, va realiza o nouă operațiune militară împotriva Iranului. A prezice planurile lui Donald Trump nu este deloc ușor. După discursul de aseară din Biroul Oval, președintele american a sugerat o posibilă retragere de la amenințarea unui atac iminent după ce acesta […]
17:10
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I # Gândul
Joi, 15 ianuarie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 18 ianuarie 2026. La tragerile loto de duminică, 11 ianuarie, Loteria Română a acordat 33.675 de câștiguri în valoare totală de peste 2,53 milioane de […]
17:00
Brigitte Macron încinge ringul de dans de la Disneyland Paris. Prima Doamnă, mai dezinhibată ca niciodată # Gândul
Brigitte Macron, 72 de ani, Prima Doamnă a Franței, a dat o lecție de vitalitate la cei 72 de ani ai săi, când a început să danseze alături de un grup de tineri, la un eveniment de strângere de fonduri, la Disneyland Paris. Soția președintelui francez, Brigitte Macron, participă de ani de zile la campania […]
17:00
Trump amenință că va invoca Legea Insurecției după protestele din Minneapolis declanșate după uciderea scriitoarei de către un agent ICE # Gândul
Președintele Donald Trump a amenințat că va invoca Legea Insurecției după escaladarea protestelor din Minneapolis, declanșate împotriva Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE). 30 de persoane au fost arestate și o scriitoare în vârstă de 37 de ani, Renee Good, a fost împușcată mortal de către un ofițer ICE. Manifestanții au cerut […]
17:00
Ce poezie de Mihai Eminescu au ales să recite, în limba română, ambasadorii Marii Britanii: „Astăzi sărbătorim alături de voi” # Gândul
Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, alături de vice-ambasadorul său, Giles Matthew Portman şi Rebecca Shah, au sărbătorit alături de România Ziua Culturii şi pe a poetului Mihai Eminescu. Cei doi chiar au recitat câteva versuri, în limba română. Versurile alese de cei doi reprezentanţi ai Marii Britanii în România sunt din poemul-emblemă al lui Eminescu, […]
Acum 2 ore
16:50
Surpriză pentru fani: Măruță rămâne alături de Pro TV chiar și după închiderea emisiunii sale: ”Nu e ceva care dispare peste noapte” # Gândul
După anunțul privind scoaterea emisiunii „La Măruță” din grila Pro TV, Cătălin Măruță a vorbit deschis, pentru CANCAN.RO, despre această etapă importantă din cariera sa, dar și despre planurile de viitor. Prezentatorul a declarat că schimbările nu vin brusc și subliniat că nu este vorba despre o ruptură de postul de televiziune, ci despre o […]
16:40
De ce nu își mai dorește Maria Constantin încă un copil. ”Știu cât de grea este perioada aceea” # Gândul
Maria Constantin, în vârstă de 38 de ani, a explicat care este motivul pentru care nu își mai dorește un copil, cel puțin deocamdată. Maria Constantin este una dintre cele mai atrăgătoare artiste de folclor din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Maria Constantin a fost căsătorită cu Ciprian Tapotă, împreună cu care […]
16:40
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României pe care l-a făcut Ilie Bolojan. Ne-au furat banii! Hoții! Ați furat banii românilor și pentru asta trebuie să plătiți toți! Mai avem dreptul să trăim și noi? Sau dăm toți banii la ucraineni?”. Olguța Vasilescu, obligată de Bolojan să facă tăieri de 10% la primăria Craiovei # Gândul
Lia Olguța Vasilescu, primărița PSD a Craiovei, dar și liberalul Vladimir Petruț, edilul orașului Cavnic, au comentat, în exclusivitate, pentru Gândul, consecințele proiectulului de lege ce presupune o tăiere de 10% a fondului de salarii din administrația locală. Potrivit Olguței Vasilescu a fost nevoie de negocieri intense cu Ilie Bolojan pentru a-l convinge să renunțe […]
16:30
ANAF a pus ochii pe 66 de mașini de lux pentru că proprietarii au plătit prea puține taxe. „Nu au putut demonstra proveniența legală a sumelor” # Gândul
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a demarat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de controale care îi vizează pe proprietarii de mașini de lux care au plătit prea puține taxe către stat. Până acum, 66 de proprietarii de mașini de lux nu au putut să justifice discrepanțele mari între veniturile declarate […]
16:30
Bani în plus la pensie pentru această categorie de pensionari români. Pe ce dată intră în vigoare # Gândul
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da banii. Cuantumul indemnizației va fi majorat după ce va crește salariul minim brut pe țară. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va crește de la 4.050 de lei pe lună la 4.325 de lei, iar indemnizația […]
16:20
O opțiune pentru bucureșteni. Ce poți cumpăra în Franța dacă vinzi un apartament din Balta Albă # Gândul
În Franţa, țara care poate fi percepută ca cea mai exclusivistă țară din lume, un apartament de lux, o adevărată bijuterie arhitecturală, este scos la vânzare la un preţ de apartament cu două camere în Bucureşti, preia Observator. Un resort de 50-55 mp poate fi cumpărat la prețuri în jur de 72.000€. Evident, impozitul depășește […]
16:20
Expertiza pe care Curtea Supremă de Justiție a trimis-o la CCR arată că, de fapt, Guvernul Bolojan anulează pensiile de serviciu ale magistraților # Gândul
Curtea Supremă de Justiție a dat publicității expertiza pe care a trimis-o la CCR pe tema pensiilor de serviciu ale magistraților, în contextul preconizatei decizii a Curții Constituționale pe pensiile din Justiție. „Un expert contabil autorizat confirmă calculele departamentelor economice: Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu și nesocotește grav drepturile dobândite din contribuțiile sociale„, arată […]
16:20
Serviciul de Transport Voluntari îi transmite lui Ciucu un avertisment: „Insolvența, variantă de ultimă instanță” # Gândul
Ciprian Ciucu a declarat recent că Primăria Capitalei plăteşte circa 150 de milioane de lei anual pentru transportul din Ilfov. În urma afirmaţiilor edilului, Serviciul de Transport Public Voluntari a transmis mai multe clarificări referitoare la acest aspect. Ba mai mult, Ciucu a declarat că are de gând să comande un audit la STB și a […]
16:20
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu emisiunea „La Măruță”. O vedetă invitată des în platou a rupt tăcerea: ”Producătorii sunt de vină” # Gândul
După aproape 20 de ani de difuzare, emisiunea „La Măruță” a fost scoasă din grila Pro TV, iar decizia a stârnit numeroase reacții în lumea mondenă. Raluca Podea, una dintre vedetele prezente constant în platoul show-ului, a vorbit, pentru CANCAN.RO, despre plecarea lui Cătălin Măruță și despre motivele care, în opinia sa, au dus la […]
16:10
Franța și Germania, gata să apere Groenlanda de Trump. Militarii trimiși de cele două țări ajung joi # Gândul
Franța și Germania au trimis trupe de militari în Groenlanda, care vor sosi joi, pentru a contribui la consolidarea securității insulei arctice. Decizia a fost luată în urma reuniunii de la Washington între oficialii americani, danezi și groenlandezi, care s-a încheiat cu o declarație de „dezacord fundamental”. Președintele american Donald Trump râvnește teritoriul autonom al […]
16:10
Germania începe serviciul militar voluntar. Dacă nu crește numărul de soldați, nemții ar putea trece la serviciul militar obligatoriu # Gândul
În Germania, au început să fie trimise primele citații pentru comisia militară pe fondul creșterii amenințării din partea Rusiei. Forțele Armate ale Germaniei au trimis astăzi primele cinci mii de scrisori pentru selecția inițială în serviciul militar. Acestea vor fi primite în curând de toți cei care au împlinit 18 ani începând din 1 ianuarie […]
16:00
Statele Unite au confiscat încă un vas care transporta petrol din Venezuela. Incidentul, raportat înainte de întâlnirea dintre Trump și Machado # Gândul
Statele Unite au confiscat încă un petrolier care transporta petrol din Venezuela, au transmis doi oficiali americani pentru Reuters marți. Anunțul a fost făcut înainte de întâlnirea dintre președintele Donald Trump și lidera opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pace Maria Corina Machado. Este al șaselea vas confiscat în ultimele săptămâni de către […]
Acum 4 ore
15:50
Cât costă să mănânci acasă (dimineață, la prânz și seara) în 2026. Calcul complet, în funcție de orașul în care locuiești # Gândul
Costul mesei zilnice diferă în funcție de orașul în care locuiești sau muncești. În acest caz este vorba de alimentația de subzistență, nu de zile și necesități speciale. Cum este firesc, în regiunile prospere din România prețurile sunt ușor mai mari. Pâinea noastră cea de toate zilele, pentru cumpătați. Mic dejun: Oua, brânză, pâine, legume […]
15:40
Wilmark a dat detalii despre stilul său de viață. Acesta a mărturisit că la mesele zilnice există întotdeauna și ceva dulce. Wilmark are o energie debordantă și este într-o formă fizică excelentă. Coregraful a oferit amănunte despre stilul său de viață pentru click.ro. Ce stil de viață are Wilmark. ”Odihna este cea mai importantă, ea […]
15:40
CTP, necruțător cu Binomul liberal: „Imunitatea Bolojan, niznaiul Ciucu. Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc” # Gândul
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică, în stilul caustic care l-a făcut faimos, activitatea tandemului liberal Ilie Bolojan – Ciprian Ciucu. Astfel, cunoscutul publicist ironizează declarațiile noului edil al Capitalei, care deși a găsit o situație financiară dezastruoasă la PMB în urma mandatelor lui Nicușor Dan, evită să îl critice. O altă țintă a virulentului jurnalist […]
15:40
Un bărbat căutat pentru uciderea mamei sale, în Franța, a fost prins în România după două luni # Gândul
Tânărul acuzat că și-ar fi ucis mama, medic cardiolog din Molsheim, a fost arestat în Cluj-Napoca, după aproximativ opt săptămâni în care s-a aflat în fugă. Suspectul, pe numele căruia exista un mandat internațional de arestare, a fost prins într-un centru comercial, iar autoritățile franceze au declanșat procedurile pentru extrădare. Arestare într-un centru comercial din […]
15:30
Povestea tânărului de 26 de ani care urma să fie spânzurat în Iran. Amânarea execuției lui Erfan Soltani l-a făcut pe Trump să se mai gândească dacă atacă Teheranul # Gândul
Execuția tânărului iranian de doar 26 de ani, Erfan Soltani, arestat săptămâna trecută în timpul protestelor masive din Iran, a fost amânată. Rudele lui au anunțat acest lucru activiștilor și agenției Associated Press. Cu toate acestea, conform spuselor lor, Soltani nu a fost eliberat și rămâne în continuare în mâna autorităților. Este primul protestatar condamnat […]
15:20
Băutura românească populară printre turiștii străini. Au fost cuceriți de la prima înghițitură # Gândul
V-ați gândit care ar fi băutura românească populară printre turiștii străini? Este vorba despre o băutură care, în anumite regiuni, oamenii ar putea să o considere un „medicament natural” care „arde gâtul”, atunci când este consumată pe stomacul gol. Turiștii străini au fost cuceriți de la prima înghițitură. România se află printre țările preferate de […]
15:10
E necesar să acorzi atenție aspectelor financiare. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 16 ianuarie 2026. Berbec Problemele care implică comunitatea ta ar putea necesita atenția ta. Este probabil ca acest lucru să implice într-un fel comunicarea. Poate că vrei să dai câteva telefoane, să scrii scrisori sau să publici un anunț […]
14:50
Patrick André de Hillerin îl ia la ţintă din nou pe Radu Miruţă: „Cine poate opri aceste porniri criminale ale guvernului?” # Gândul
Radu Miruţă a intrat din sub tirul jurnalistului Patrick André de Hillerin. Acesta din urmă comentează nişte afirmaţii ale ministrului, referitoare la reducerea chestuielilor în spitale şi clasificarea acestora în funcţie de rang. Jurnalistul postează un interviu televizat cu Radu Miruţă în care şeful Apărării vorbeşte despre discuţiile din guvern în care s-a ridicat problema […]
14:50
O pensionară din Oradea luptă de 4 ani să obțină certificatul de deces al fiului său decedat în Canada, dar MAE i-a trimis actele greșite # Gândul
Maria Abrudan, o pensionară din Oradea, încearcă de mai bine de 4 ani să obțină certificatul de deces al fiului său decedat în Canada, dar MAE i-a trimis actele greșite. De asemenea, femeia acuză faptul că instituția nu ar răspunde solicitărilor repetate. Pensionara mai mărturisește că documentele sunt necesare pentru a putea demara procedurile legale […]
14:40
Cântăreața Elena Ionescu, în vârstă de 37 de ani, este mai fericită ca niciodată alături de noul iubit. Cei doi au petrecut Revelionul împreună și s-au relaxat în vacanță în Dubai. Elena Ionescu este un nume cunoscut în industria muzicală din România. Elena Ionescu a fost căsătorită cu Dragoș Stanciu, împreună cu care are […]
14:40
Călin Georgescu: „Mulți români nu se gândesc astăzi la discursuri, ci la cum se descurcă de pe o zi pe alta” # Gândul
Călin Georgescu a revenit cu un nou mesaj video pentru susținătorii săi în care spune că pentru mulți români viața a devenit foarte grea. Oamenii nu se mai gândesc la discursuri sau idei mari, ci la facturi, la frig și la ziua de mâine. Fostul candidat la prezidențiale explică de ce îl aduce în discuție […]
14:30
Victor Ponta cere schimbarea ambasadorului român în SUA: „Ambasadorul numit de domnul Klaus Iohannis nu are intrare la Casa Albă” # Gândul
Victor Ponta critică lipsa de adaptare a liderilor români și cere schimbarea ambasadorului în SUA. Victor Ponta avertizează că lumea a intrat într-o „junglă” geopolitică dominată de cei puternici. El spune că România nu este pregătită pentru schimbările aduse de revenirea lui Donald Trump. „Se schimbă total tot ce știm noi despre politică internațională, despre […]
14:30
De Ziua Culturii Naționale, Nicușor Dan deschide sala de teatru de la Cotroceni pentru tinerii actori # Gândul
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pe pagina oficială de Facebook în care anunță că, de ziua Culturii Naționale, va deschide sala de teatru din interiorul Palatului Cotroceni pentru reprezentații gratuite ale trupelor independente de tineri actori și de liceeni. „Ziua Culturii Naționale ne reamintește că identitatea României s-a conturat, în timp, prin creație […]
14:30
Pol cu propria sferă de influență sau un martor în sfera altcuiva? Politico: „Occidentul unit este mort” # Gândul
Ordinea liberală internațională se apropie de sfârșit. De fapt, s-ar putea să fie deja moartă. Adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a spus același lucru săptămâna trecută, în timp ce se bucura de intervenția SUA în Venezuela și de capturarea dictatorului Nicolás Maduro: „Trăim într-o lume… care este guvernată de forță, care […]
14:20
Lucrătorul de la fabrica Ford care a fost suspendat după ce l-a insultat pe Trump a strâns o avere din donații. Câți bani trebuie să primească # Gândul
Un angajat al unei fabrici Ford din Michigan, care l-a făcut pe Donald Trump „protector al pedofililor”, a fost suspendat marți din funcție după ce președintele american i-a arătat degetul mijlociu. Muncitorul a strâns în doar o zi, aproape 811.000 de dolari din donații, potrivit datelor de pe platforma de crowdfunding GoFundMe. Aflat în vizită […]
14:10
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada” # Gândul
Primăria Capitalei a anunțat joi investițiile care vor fi făcute în acest an în mai multe proiecte. Este vorba, printre altele, de reabilitarea liniilor de tramvai, de modernizarea sistemului de termoficare, sau de continuarea proiectului de la Prelungirea Ghencea. Anunțul PMB vine la doar câteva zile după ce primarul general a spus că primăria „nu […]
14:10
(P) De la lider global la performer local: BYD își consolidează poziția pe piața din România și încheie anul în forță cu 1.905 vânzari # Gândul
BYD marchează un decembrie de referință pe piața din România și in statistica inmatricularilor, plasand BYD SEAL U DMi pe locul 1 in topul celor mai vandute modele PHEV si BYD Dolphin Surf pe locul 2 în segmentul turismelor electrice. Într-o lună în care piața auto românească a atins 21.312 înmatriculări, BYD a înregistrat rezultate […]
14:00
Nicușor Dan spune că măsurile lui Bolojan au dat roade: „Au fost niște măsuri dureroase, dar au dat rezultatele așteptate” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat principalele obiective pentru 2026 și 2027, unde a evidențiat importanța unei situații interne solide și a unei politici economice coerente. Președintele a mai menționat și faptul că mediul internațional, marcat de crize și competiția între marile puteri, face și mai necesară o strategie internă puternică și coerentă pentru România. […]
14:00
După ce anul trecut a tăiat din bugetul Culturii, Ilie Bolojan spune în 2026: „Guvernul are responsabilitatea de a susține educația și cultura”” # Gândul
După ce-a tăiat din bugetul Culturii un procent de 1,16%, în 2025, premierul Ilie Bolojan transmite un mesaj, de Ziua Culturii, în care spune că „România are nevoie de inițiative culturale bine gestionate, cu impact în educație”. Raportat la PIB, bugetul pe anul 2025 a ajuns la un procent de 0,07%. Premierul Bolojan mai scrie, […]
Acum 6 ore
13:50
Un incident grav s-a petrecut într-o unitate de învățământ din orașul Găești, județul Dâmbovița, unde un elev a fost agresat fizic chiar în incinta Liceului „Iordache Golescu”. Polițiștii au fost alertați de directorul unității de învățământ, care a semnalat faptul că un elev a fost lovit de o persoană din afara școlii. Ajunși la fața […]
13:40
Cu ce probleme s-a confruntat Codruța Filip după ce s-a întors de la ”Desafio: Aventura”. ”Nu a fost zi să nu plâng” # Gândul
Cântăreața Codruța Filip a explicat cu ce probleme s-a confruntat în Thailanda, acolo unde a filmat pentru show-ul ”Desafio: Aventura”, difuzat de Pro TV. În luna octombrie a anului 2020, Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au căsătorit. Evenimentul a avut loc în Snagov, în aer liber, într-un peisaj de vis. Cununia civilă a fost […]
13:40
Ziua Culturii Naționale. Codrii de Aramă și Pădurea de Argint din poezia lui Mihai Eminescu există cu adevărat și pot fi vizitate # Gândul
Pe 15 ianuarie 2026, se omagiază 176 d ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, zi ce marchează și „Ziua Culturii Naționale”. Cei care vor să aibă parte de o explorare a universului eminescian o face în Parcul Natural Vânători Neamț, unde se află pădurea care a inspirat celebrele versuri din Călin File de Poveste. […]
13:40
Nicușor Dan, față în față cu ambasadorii străini, despre alegerile anulate: „România a avut de înfruntat un război hibrid” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat în fața corpului diplomatic străin că țara noastră a traversat un „ciclu electoral prelungit”, marcat de dificultăți majore și de un război hibrid, subliniind că democrația românească a trecut acest test prin aplicarea legii și funcționarea instituțiilor statului. „Anul care a început se anunță unul cu multe provocări, astfel […]
13:40
Judecătorul CSM Alin Ene, după ce a participat la Comitetul lui Bolojan: Reformele nu se fac pe genunchi, nu se fac sub presiunea emoției publice # Gândul
Judecătorul Alin Ene demolează Comitetul lui Bolojan pentru justiție după ce a participat la cea de-a doua ședință a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției. Acesta acuză lipsa de claritate și transparență în funcționarea a unui organism, pe care îl descrie drept „o farsă instituțională”. ‘Nimeni nu știe exact ce este. Reformele […]
13:30
Înduioșător. Un cuplu a anulat nunta, din dorința de a-și salva câinele bolnav. „Gus este ca un copil pentru noi. Nu putem să-l abandonăm” # Gândul
O poveste dincolo de iubire. Un cuplu a anulat nunta de pe 23 mai, doar pentru a-și salva câinele bolnav de cancer. Tânăra a mărturisit că nu poate avea copii, iar patrupedul, considerat una dintre cele mai loiale ființe, este precum „bebelușul lor”. Vezi mai jos povestea. Dragostea față de animale a fost mai puternică […]
13:00
Kaja Kallas, șefa diplomației europene: Având în vedere evenimentele politice din ultimul timp, cred că e un „moment bun” pentru a începe să bem # Gândul
Kaja Kallas, șefa diplomației europene, într-o conversație informală cu liderii grupurilor politice din Parlamentul European, a declarat că, deși nu este mare fană a băuturii, acum ar putea fi momentul să înceapă, având în vedere evenimentele din întreaga lume, scrie POLITICO. Declarația, destul de nefericită, a fost făcută de Kallas în timpul unei discuții informale […]
13:00
Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români # Gândul
Oana Țoiu, ministrul de Externe, dă detalii despre situația românilor din Iran, unde tensiunile de securitate sunt ridicate. Ea spune că România a urcat avertizarea de călătorie la nivelul maxim, 9 din 9, ceea ce înseamnă că românii aflați acolo ar trebui să plece imediat. Potrivit estimărilor oficiale, în Iran sunt aproximativ 400 de cetățeni […]
13:00
Toni Neacșu semnalează că CCR trebuie să verifice starea de incompatibilitate a judecătorului Dragoș Dacian: „Situația se complică” # Gândul
Avocatul Toni Neacșu susține că mandatul judecătorului CCR Dragoș Dacian se află într-o situație juridică problematică și că instituția are obligația de a verifica existența unei stări de incompatibilitate. Într-o postare publică, Toni Neacșu arată că, potrivit unor documente de la Registrul Comerțului prezentate de avocata Silvia Uscov, Dragoș Dacian deține în continuare calitatea de […]
