Facturi e-Factura 2026: Modificări OUG 89/2025 și clarificări ANAF

12:00

Jennifer Lawrence dezvăluie cum o regulă de 15 minute îi menține mariajul stabil. Căsătorită cu Cooke Maroney, un bărbat ordonat, actrița se confruntă cu provocările unor obiceiuri diferite, dar găsește echilibrul necesar pentru a-și susține familia. Descoperă cum această strategie ajută la armonizarea vieții de familie. Jennifer Lawrence dezvăluie că s-a căsătorit cu cineva care … Articolul Jennifer Lawrence dezvăluie regula de 15 minute pentru un mariaj fericit apare prima dată în Main News.