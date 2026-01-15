Ford: Angajat suspendat pentru comentarii despre Trump strânge 800.000$ în donații | VIDEO
Un angajat Ford a fost suspendat după ce l-a numit pe Trump „protectorul pedofililor" într-un incident controversat. Această acțiune a generat o strângere de fonduri care a adunat peste 800.000 de dolari pentru muncitor. Criticile aduse comportamentului președintelui au reluat discuțiile despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein.
Nicușor Dan anunță un succes în 2025, cu reducerea deficitului bugetar și o ușoară creștere economică, dar criza bate la ușă pentru 2026. Rata șomajului crește, iar consumul scade, lăsând loc previziunilor pesimiste. Reformele fiscale și administrative sunt priorități pentru relansarea economică viitoare.
Nicușor Dan a discutat cu ambasadorii străini despre consolidarea relației României cu SUA, punând accent pe proiecte economice, apărare și securitate energetică. Vizita sa în SUA, posibilă în primul trimestru al anului următor, va avea ca scop creșterea prezenței companiilor americane în România.
Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, în cazul numirii judecătorilor CCR, Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Pronunțarea asupra suspendării actelor de numire este programată pentru vineri, 16 ianuarie, înaintea deciziei CCR privind pensiile magistraților.
Rapid București a oficializat transferul fundașului stânga Robert Sălceanu, evaluat la 300.000 de euro. La 22 de ani, acesta a semnat un contract pe trei ani și jumătate, venind de la Petrolul Ploiești. Sălceanu consideră acest transfer „cel mai frumos cadou" și este nerăbdător să joace în fața suporterilor giuleșteni.
Donald Trump amenință cu trimiterea armatei în Minneapolis, în contextul protestelor împotriva acțiunilor ICE, după un incident violent. Protestatarii sunt caracterizați drept „agitatori profesioniști". Autoritățile locale cer retragerea agenților federali, accentuând tensiunile din oraș.
Sute de angajați din ASF și ANRE contestă în instanță concedierile și reducerea cu 30% a salariilor, invocând reforma lui Bolojan. La ANCOM, angajații au suspendat aplicarea reorganizării. Salariile din aceste instituții sunt printre cele mai mari din sectorul public românesc, iar protestele continuă.
Iranul a vândut Rusiei armament în valoare de peste 4 miliarde de dolari, inclusiv rachete balistice și antiaeriene. Cooperarea militară a început în 2021, iar livrările continuă. Dronelor kamikaze Shahed-136 le-au fost adăugate contracte suplimentare. Protestele din Iran s-au intensificat în 2025.
Fostul mall El Helicoide din Venezuela, transformat în centru de detenție de SEBIN, a devenit un simbol al torturii și fricii. Foștii deținuți descriu camerele de tortură și ororile suferite, incluzând electrocutări și violențe fizice. Amintirile traumatice rămân o rană deschisă pentru supraviețuitori.
Nicușor Dan a declarat în întâlnirea cu ambasadorii străini că România se află la începutul unui proces profund de reconciliere națională, subliniind importanța întăririi statului de drept și a luptei anticorupție. El a evidențiat măsurile Guvernului pentru redresarea economică și consolidarea securității naționale.
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, după decizia Tribunalului Constanța. Acesta este acuzat de luare de mită și spălare de bani, primind peste 600.000 de euro pentru favorizarea anumitor persoane în emiterea documentelor urbanistice. Contestația poate fi depusă într-un termen de 48 de ore.
Inter a obținut o victorie chinuită împotriva lui Lecce, un meci decis de intervențiile lui Cristi Chivu. Cu o schimbare curajoasă la pauză, a reușit să aducă echipa pe drumul cel bun. Chivu a fost motivat de reacția căpitanului său Lautaro, dincolo de ironia fanilor, învățând că curajul poate aduce roade în Serie A.
Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că aplicarea noii legi privind pensiile magistraților va conduce la anularea totală a pensiei de serviciu. Guvernul Bolojan contestă astfel drepturile dobândite. Vineri, CCR discută pentru a patra oară despre constituționalitatea acestei legi.
Regimul de la Tiraspol a prelungit cu 30 de zile starea de urgență economică din cauza scăderii livrărilor de gaze naturale. Decizia, aprobată de așa-zisul Soviet Suprem, vine în contextul deteriorării condițiilor socio-economice și a vulnerabilității regiunii în fața problemelor legate de aprovizionare.
Mii de gospodării din Kiev au rămas fără încălzire și apă caldă la temperaturi de -19 grade Celsius, după bombardamentele rusești din 12 ianuarie. Președintele Zelenski critică administrația pentru lipsa măsurilor în criza energetică, în timp ce orașul se pregătește pentru noi atacuri. Rămâne o situație critică.
Nicuşor Dan, președintele României, susține negocierile lui Trump pentru o pace durabilă în Ucraina. El a subliniat că abordarea Rusiei este contraproductivă și a cerut intensificarea presiunilor. România se va implica activ în reconstrucția Ucrainei și va continua sprijinul umanitar și economic până în 2026.
Ion Țiriac, cunoscutul miliardar român, a fost depășit în clasamentul bogăției de doi informaticieni, Ion Stoica și Matei Zaharia. La 86 de ani, Țiriac subliniază importanța menținerii contactului cu realitatea și a acceptării atât a lucrurilor bune, cât și a celor rele, susținând că banii pot eroda motivația.
Un român a strâns 300.000 de euro atacând companii din Franța cu ransomware-ul „Umbrella", folosind calculatorul mamei sale. Alexandru și complicele său, Tomas, au blocat servere și au șantajat 70 de firme, dar au fost prinsi de Poliția Română. Cazul evidențiază criminalitatea cibernetică complexă actuală.
Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că revizuirea hotărârilor definitive este admisibilă atunci când acestea se bazează pe dispoziții legale declarate neconstituționale. Cererea de revizuire trebuie formulată în termen de un an de la publicarea deciziei Curții Constituționale.
Parcul auto din România are o vârstă medie de 15,6 ani, cu 82% dintre mașini având peste zece ani. Comparativ cu media UE de 12,7 ani, România se află cu trei ani mai sus. Cele mai noi parcuri auto sunt în Luxemburg (8,2 ani) și Danemarca (9,8 ani), în timp ce Grecia atinge 17,8 ani.
La ordinul lui Kim Jong Un, un nou film nord-coreean sfidează tabuuri cu nuditate, adulter și violență extremă. Acesta, plasat în anii '90, prezintă o poveste bine articulată și scene provocatoare, fiind o raritate în cinematografia regimului de la Phenian. Filmul a fost premiat la Festivalul Internațional de Film de la Phenian.
Nicușor Dan, președintele României, a susținut primul său discurs în fața ambasadorilor, evidențiind importanța unei politici externe dinamice și a reconcilierii naționale. El a subliniat provocările anului 2025, angajamentele internaționale ale României și necesitatea stabilității politice pentru o cooperare eficientă pe scena globală.
Înalta Curte de Casație și Justiție va decide pe 14 ianuarie 2026 asupra recursului în casație al Sorinei Pintea, fost ministru al Sănătății, condamnată la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită.
Gică Hagi se confruntă cu costuri enorme la Farul Constanța, cu facturi la utilități ajungând la zeci de mii de euro lunar, în special pentru încălzire. Ciprian Marica, acționar minoritar, a subliniat povara financiară asupra clubului. Hagi caută investitori și este dispus să cedeze acțiuni pentru a asigura viitorul echipei.
Angajații ANRE contestă în instanță tăierea salariilor cu 30%, invocând dificultăți financiare în plata ratelor, taxelor școlare și serviciilor medicale. Reforma ANRE include disponibilizări de personal și o reducere de 3,367 miliarde lei a cheltuielilor bugetare până în 2026. Procesul are termen pe 22 ianuarie 2026.
Cea mai ieftină garsonieră din România în ianuarie 2026 se află în Galați, cartierul Micro 19, la prețul de 11.500 euro negociabil. Cu o suprafață de 10 metri pătrați și baie proprie, locuința necesită lucrări minime de renovare, fiind o opțiune accesibilă pentru studenți sau persoane singure.
Economia iraniană s-a prăbușit rapid, marcată de falimentul Băncii Ayandeh, ceea ce a declanșat proteste masive. Sancțiunile internaționale și gestionarea defectuoasă au dus la o spirală descendentă a rialului și crize energetice severe. Regimul se confruntă cu presiuni fără precedent, afectând viața cotidiană a cetățenilor.
SUA au suspendat emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de state, inclusiv Republica Moldova, începând cu 26 ianuarie. Decizia este parte a măsurilor împotriva imigrației și nu afectează vizele turistice sau cele deja emise. Reacția MAE moldovean subliniază că nu este o interdicție generală.
Protest azi în București împotriva Legii Vexler, organizat de Claudiu Târziu și susținut de AUR. Activitatea are loc la Universitate, începând cu ora 18:00, și vizează apărarea valorilor culturale românești. Claudiu Târziu compară condamnarea lui Radu Gyr pentru poezie cu o posibilă cenzură a operelor literare.
Un nou studiu publicat în Nature arată că modelul avansat de inteligență artificială GPT-4o generează răspunsuri periculoase, inclusiv instigarea la violență și ideologii extreme. Capacitatea sa de a generaliza răutatea reprezintă un risc major, evidențiind nevoia urgentă de strategii de prevenire și îmbunătățire a siguranței IA.
CSM cere Guvernului reluarea concursurilor de admitere în magistratură pentru a combate deficitul de 15% de judecători. În 2025, instanțele din România au înregistrat 3,6 milioane de dosare, ceea ce a amplificat presiunea asupra sistemului. Deficitul afectează dreptul cetățenilor la justiție.
CFR Cluj anunță transferul portarului Otto Hindrich la Legia Varșovia, după 16 ani petrecuți în clubul ardelean. Crescut de la 6 ani la CFR, Hindrich a câștig
O locomotivă modernizată prin PNRR s-a defectat pe ruta Arad-București, provocând o întârziere de 10 ore. Incidentul a fost agravat de o altă locomotivă de ajutor care s-a stricat. Asociația Pro Infrastructură ridică semne de întrebare privind siguranța și fiabilitatea acestor locomotive. Problemele sunt evidente în gestionarea transportului feroviar din România. O locomotivă modernizată prin … Articolul Locomotivă modernizată PNRR se strică, tren cu întârziere de 10 ore apare prima dată în Main News.
Firma israeliană de jocuri Playtika, activă și în România, anunță concedierea a 15% din personal la nivel global în ianuarie 2026. Decizia vine în contextul adoptării echipelor optimizate prin inteligență artificială și automatizare, reflectând tendințele actuale din industria IT. Află mai multe despre impactul AI asupra pieței muncii. Playtika, companie israeliană de jocuri, va concedia … Articolul Concedieri masive în IT: Playtika reduce 15% din personal global în 2026 apare prima dată în Main News.
Cazul unei fetițe de 10 ani din Italia, care a fost violată și a rămas însărcinată, a stârnit indignare publică după ce agresorul, un bărbat din Bangladesh, a primit doar 5 ani de închisoare. Critici dure au venit din partea autorităților și a activiștilor, care consideră pedeapsa inacceptabilă. O fetiță de 10 ani a fost … Articolul Verdictul șocant în cazul fetiței de 10 ani însărcinate stârnește indignare în Italia apare prima dată în Main News.
CV-urile și declarațiile de avere ale parlamentarilor, în special din grupul AUR, lipsesc de pe site-urile oficiale. Aproape 100 de parlamentari nu au CV-uri publicate, iar lipsurile se regăsesc și în Cabinetul condus de Ilie Bolojan. Analiza relevă neconformități și informații esențiale neprezentate public. CV-urile a 100 de parlamentari, majoritatea din AUR și PSD, lipsesc … Articolul Politicienii Puterii și secretul CV-urilor și declarațiilor de avere apare prima dată în Main News.
Costinel Zuleam, unul dintre autorii crimei în cazul Adrian Kreiner, a fost capturat în Indonezia. Arestat pe insula Bali, el va fi adus în România pentru a-și ispăși pedeapsa de 30 de ani de închisoare. Ancheta continuă, iar instanța din Indonezia va decide asupra extrădării sale către România. Costinel Cosmin Zuleam, unul dintre autorii crimei … Articolul Capturarea lui Costinel Zuleam: autor al crimei Adrian Kreiner, adus în România apare prima dată în Main News.
Inter Milano a învins Lecce cu 1-0, continuându-și parcursul excelent în Serie A. Golul a fost marcat de Pio Esposito, sub conducerea românului Chivu, care a primit nota 6,5 de la jurnaliști. Inter este lider în campionat cu 46 de puncte, următorii fiind AC Milan și Napoli, ambele cu câte 40 de puncte. Inter Milano … Articolul Profesorul Chivu strălucește cu o notă mare după victoria Inter asupra Lecce apare prima dată în Main News.
Jennifer Lawrence dezvăluie cum o regulă de 15 minute îi menține mariajul stabil. Căsătorită cu Cooke Maroney, un bărbat ordonat, actrița se confruntă cu provocările unor obiceiuri diferite, dar găsește echilibrul necesar pentru a-și susține familia. Descoperă cum această strategie ajută la armonizarea vieții de familie. Jennifer Lawrence dezvăluie că s-a căsătorit cu cineva care … Articolul Jennifer Lawrence dezvăluie regula de 15 minute pentru un mariaj fericit apare prima dată în Main News.
Oligarhul rus Konstantin Malofeev declară că armata ucraineană este cea mai bună din Europa, subliniind că Europa a trimis toate resursele disponibile împotriva Rusiei. El susține că bărbații ruși, îndoctrinați și manipulați, sunt singurii care luptă. Malofeev critică strategia SUA și anticipa o competiție globală. Konstantin Malofeev, oligarh rus, afirmă că armata ucraineană este cea … Articolul Oligarhul rus: Armata ucraineană, cea mai bună din Europa, spulberă mituri apare prima dată în Main News.
Mulți pensionari din Marea Britanie reduc consumul de energie și renunță la dușuri sau mese pentru a face față cheltuielilor tot mai mari. Age UK atrage atenția asupra riscului crescut de sărăcie în rândul vârstnicilor, estimând că două milioane ar putea trăi în sărăcie în următorii ani. O treime dintre pensionarii din Marea Britanie consumă … Articolul Pensionarii britanici reduc cheltuielile prin mâncare mai puțină și mai puține dușuri apare prima dată în Main News.
Sute de angajați din Parlamentul României vor rămâne fără apă între 14-16 ianuarie din cauza lucrărilor la conducte vechi de peste 40 de ani. Oprirea apei este necesară pentru reparații la rețeaua de distribuție, afectând în special etajele superioare ale clădirii imense. Reluarea alimentării este estimată pe 16 ianuarie. Sute de angajați din Parlament rămân … Articolul Angajați din Parlament, fără apă câteva zile din cauza lucrărilor la conducte vechi apare prima dată în Main News.
Curtea de Apel Bucureşti va decide joi asupra suspendării Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiţiei, o cerere depusă de Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept. Această decizie vine în urma contestaţiilor legate de numirea judecătorilor CCR şi pensiile magistraţilor, reflectând tensiuni în sistemul judiciar. Curtea de Apel Bucureşti va decide joi asupra suspendării Comitetului guvernamental … Articolul Curtea de Apel Bucureşti decide joi suspendarea Comitetului pentru legile justiţiei apare prima dată în Main News.
Sorana Cîrstea este singura româncă care evită un cap de serie la Australian Open 2026, confruntându-se în primul tur cu Eva Lys. Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au meciuri dificile, întâlnind jucătoare între care Karolina Muchova și Dayana Yastremska. Analizăm tragerea la sorți și șansele jucătoarelor românce. Trei românce participă la Australian Open 2026: Sorana … Articolul Australian Open 2026: Sorana Cîrstea, singura fără cap de serie în turul I apare prima dată în Main News.
Președintele francez Emmanuel Macron a convocat un cabinet de apărare de urgență pentru a discuta situația din Groenlanda, în contextul intenției lui Donald Trump de a achiziționa insula. Franța va sprijini Danemarca cu trupe speciale în exercițiul „Operațiunea Arctic Endurance”, în mijlocul tensiunilor internaționale. Președintele Emmanuel Macron a convocat un cabinet de apărare de urgență … Articolul Franța convoacă cabinet de apărare de urgență pentru situația din Groenlanda apare prima dată în Main News.
Generația Z va deveni cea mai bogată din istorie până în 2035, beneficiind de moșteniri substanțiale și salarii în creștere. Totuși, inegalitatea socială va fi o provocare majoră, cu un procent însemnat de tineri simțindu-se nesiguri financiar. Aflați mai multe despre impactul economic și social al acestei generații. Generația Z va deveni cea mai bogată … Articolul Generația Z: cea mai bogată și inegală generație din istorie, conform studiului apare prima dată în Main News.
Prăbușirea regimului iranian ar putea aduce noi provocări pentru Israel, spun experții. Deși există speranțe pentru o schimbare, un nou regim nu garantează o politică mai favorabilă. În scenarii pesimiste, grupuri radicale ar putea câștiga controlul, intensificând amenințările existente și destabilizând regiunea. Protestele din Iran stârnesc speranțe în Israel pentru o schimbare de regim Prăbușirea … Articolul Prăbușirea regimului iranian: un coșmar posibil pentru Israel apare prima dată în Main News.
Primăria Capitalei a oprit apa în Parlament, afectând peste 1.500 de angajați. Revizia conductelor de la Apa Nova a generat speculații că lipsa apei ar fi cauzată de condițiile meteorologice. Ciprian Ciucu, noul primar, a decis astfel că activitatea parlamentară redusă până în februarie face această măsură suportabilă. Primăria Capitalei a oprit apa pentru 1.500 … Articolul Ciucu a lăsat Parlamentul fără apă: 1.500 de angajați se spală cu zăpadă apare prima dată în Main News.
Un tânăr român de 23 de ani a fost arestat la Cluj, fiind căutat în Franța pentru uciderea mamei sale, medic cardiolog. Victima a fost găsită carbonizată, iar suspectul era pe lista Interpol pentru omor. Autoritățile române colaborează cu cele franceze pentru executarea mandatului de arestare. Un tânăr român de 23 de ani a fost … Articolul Român arestat la Cluj pentru uciderea mamei sale, medic cardiolog, în Franța apare prima dată în Main News.
Ajax Amsterdam a fost umilită în Cupa Olandei, fiind eliminată de AZ Alkmaar cu 6-0. Echipa se află într-o criză majoră, după ce l-a refuzat pe Cristian Chivu, propunându-i doar postul de secund. Ajax, cu cele mai multe trofee în Olanda, se zbate în clasament, la 16 puncte distanță de liderul PSV. Ajax Amsterdam a … Articolul Ajax Amsterdam, umilită în Cupa Olandei după ce l-a refuzat pe Chivu apare prima dată în Main News.
