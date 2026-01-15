”Culturi monumentale și culturi mici”, printre comunicările prezentate la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți în timpul manifestării dedicate Zilei Culturii Naționale
Radio Top Suceava, 15 ianuarie 2026 18:50
Miercuri, 15 ianuarie 2026, începînd cu ora 13.00, în holul central al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi" a avut loc manifestarea omagială ocazionată de Ziua Culturii Naționale. La activitate au fost prezenți, pe lîngă echipa de coordonatori formată din profesoara Cristina Anfimov, profesorul Florin George Popovici și Andreea Ciobara, bibliotecar al instituției, profesoarele Beatrice Halip și […]
• • •
Acum 30 minute
19:00
Distincție pentru Emil Ursu, din partea Filialei Județene Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” # Radio Top Suceava
De Ziua Culturii Naționale, directorul Muzeului Național al Bucovinei, doctorul în arheologie Emil Constantin Ursu, a fost distins cu Medalia de Onoare a Filialei Județene Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor "Regina Maria". Medalia i-a fost înmînată de președintele filialei, general gl.bg. (r) dr. Ion Burlui. Conform Asociației, "nu am stabilit întâmplător ca anul acesta, […]
Acum o oră
18:50
”Culturi monumentale și culturi mici”, printre comunicările prezentate la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți în timpul manifestării dedicate Zilei Culturii Naționale # Radio Top Suceava
Acum 6 ore
14:00
Fotbalista Iustina Ciubotariu, de la CSU Suceava, convocată la echipa națională a României U15, pentru o tabără de tehnică individuală # Radio Top Suceava
Iustina Ciubotariu, componentă a secției de fotbal a CSU Suceava, a fost convocată la echipa națională a României U15, pentru o tabără de tehnică individuală organizată de Federația Română de Fotbal la Centrul Național de la Mogoșoaia. Stagiul se va desfășura în perioada 30 ianuarie – 2 februarie și are ca scop evaluarea și perfecționarea […]
13:40
446 de absenți, la simularea examenului la Română organizată de Inspectoratul Școlar Suceava # Radio Top Suceava
6.162 de elevi de clasa a VIII-a din județul Suceava au participat la simularea examenului la Română, în cadrul celei de-a doua simulări a Examenelor Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. 466 elevi au absentat. Nu au fost incidente deosebite. Vineri, 16 ianuarie, este simularea examenului la Matematică.
13:30
Activitatea culturală și depuneri de coroane de flori, la bustul lui Mihai Eminescu din centrul municipiului Rădăuți # Radio Top Suceava
Reprezentanți ai Colegiului Național "Eudoxiu Hurmuzachi", Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii Municipale "Tudor Flondor" și Casei de Cultură au evocat, astăzi, 15 ianuarie 2026, personalitatea poetului Mihai Eminescu. Conform insituției de învățămînt, activitatea culturală s-a desfășurat la bustul poetului aflat în Piața Garoafelor din centrul municipiului Rădăuți. Poetul național a fost omagiat într-un discurs susținut de […]
Acum 8 ore
12:20
Coroane și jerbe de flori, depuse la bustul lui Mihai Eminescu din centrul Sucevei (Foto) # Radio Top Suceava
Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a participat, astăzi, de Ziua Culturii Naționale, la ceremonia de depunere de coroane și jerbe de flori la bustul lui Mihai Eminescu, situat în vecinătatea Teatrului Municipal „Matei Vișniec" din municipiul Suceava. Domnul Robu a declarat: „Cultura este, în fond, sufletul unui popor, iar felul în care o protejăm […]
Acum 12 ore
10:40
Medicul veterinar și fermierul sucevean Doru Lefter: Acordul Uniunea Europeană – MERCOSUR va afecta puțin fermierul român. Acest acord comercial este făcut de așa manieră încît să existe și clauze de salvagardare pentru fermierul european # Radio Top Suceava
În opinia medicului veterinar și fermierului sucevean Doru Lefter, Acordul Uniunea Europeană – MERCOSUR va afecta puțin fermierul român. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat cît de afectat va fi fermierul român de acordul comercial de liber schimb, domnul Lefter a adăugat: "Probabil o să-l afecteze puțin, foarte puțin. E un acord comercial ca […]
10:00
Nemulțumiți că nu li s-au majorat salariile așa cum li s-a promis, angajații TPL Suceava au intrat în grevă japoneză. Însă, călătorii nu sînt afectați, fiindcă autobzele circulă normal # Radio Top Suceava
În această dimineață, la ora 4.30, angajații societății Tranpsort Public Suceava au declanșat o grevă japoneză pe termen nelimitat. Angajații sînt nemulțumiți din cauză că nu li s-au majorat salariile așa cum li s-a promis. Șoferii poartă la braț banderole albe, dar programul de lucru se desfășoară normal, așa că oamenii care vor să circule […]
07:20
Lupta pentru taxe și impozite locale mai mici, la Suceava. Doar o mișcare propagandistică # Radio Top Suceava
Președintele Organizației Municipale AUR Suceava, consilierul local Cătălin Axinte, a anunțat că a depus o plîngere prealabilă la Consiliul Local Suceava, prin care solicită revocarea hotărîrii privind majorarea taxelor și impozitelor locale. Consilierul Axinte a precizat că această decizie „afectează direct interesele cetățenilor municipiului Suceava" și a dat asigurări că AUR va continua toate demersurile […]
Acum 24 ore
06:10
Primarul comunei Adîncata, Viorel Cucu: Eu plătesc peste 150.000 de euro pe an numai gunoiul. Mai vin 100.000 de euro curentul și celelalte cheltuieli materiale, precum antiderapantul, sarea, combustibilul. Descurcă-te! # Radio Top Suceava
Primarul comunei Adîncata, Viorel Cucu, consideră că se va confrunta cu o situație financiară dificilă, arătînd că în ciuda majorării taxelor și impozitelor locale banii nu vor ajunge. A spus domnul Cucu: "Din taxe și impozite locale noi strîngem anual de regulă în jur de 350.000 de euro, iar acum cu majorările impuse cifra va […]
Ieri
17:40
Proprietarii blocului din Burdujeni afectat de explozia din decembrie 2022, scrisoare de mulțumire pentru președintele CJ, Gheorghe Șoldan, care le-a acordat un ajutor financiar # Radio Top Suceava
Proprietarii a 12 apartamente din blocul afectat de explozia de la finalul anului 2022, bloc situat pe strada Rarău, nr. 4, din cartierul sucevean Burdujeni, i-au transmis o scrisoare de mulțumire președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan. Oamenii îi mulțumesc acestuia pentru sprijinul financiar care le-a fost acordat la finalul anului trecut. În ședința din luna […]
15:10
Prof. Traian Pădureț: Ministrul Educației ar trebui să se ocupe de învățămîntul universitar și ar trebui un secretar de stat cu puteri mai mari care să se ocupe de învățămîntul preuniversitar # Radio Top Suceava
Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, ar vrea ca Ministerul Educației să aibă un ministru al Educației care să se ocupe de învățămîntul universitar și un secretar de stat care să se ocupe de învățămîntul preuniversitar, dar care să aibă puteri mai mari. În prezent, Sorin Ion este secretar de stat pentru învățămîntul preuniversitar. Propunerea […]
12:50
Examinare practică pentru permisul de conducere, și la Cîmpulung Moldovenesc. Urmează municipiul Rădăuți # Radio Top Suceava
Instituția Prefectului Județului Suceava informează că examinarea practică pentru obținerea permisului de conducere se extinde și în municipiul Cîmpulung Moldovenesc. Pentru categoria B, proba practică va fi organizată în municipiul Cîmpulung Moldovenesc în următoarele zile: miercuri, 28 ianuarie, miercuri, 25 februarie, și miercuri, 25 martie. În același timp, examinarea practică continuă să se desfășoare în […]
12:20
Daniel Apostol, analist economic: Incapacitatea Statului de a explica corect cetățenilor modul de fiscalizare produce haos. Totul vine abrupt, peste noapte. Șocul fiscal este dublat de o cotă masivă de neîncredere # Radio Top Suceava
În opinia analistului economic Daniel Apostol, reformarea sistemului fiscal este o necesitate, însă există o mare problemă: "incapacitatea Statului de a explica corect cetățenilor modul de fiscalizare, nevoia de fiscalizare și, mai ales, un calendar firesc al schimbărilor fiscale". A subliniat domnul Apostol, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: "Totul vine abrupt, peste […]
10:40
Spectacolul dedicat copiilor ”Suflet de păpușă”, premieră pe scena Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava pe 24 ianuarie # Radio Top Suceava
"Suflet de păpușă" este cea mai nouă producție a Teatrului Municipal "Matei Vișniec" Suceava. Dedicat copiilor, spectacolul va avea premiera sîmbătă, 24 ianuarie, de la ora 17.00. Conform instituției teatrale, regizat de Gheorghe Mândru, director al Teatrului „B. P. Hașdeu" din Cahul, Republica Moldova, după textul „Un suflet pentru o păpușă" de Adrian Graur, spectacolul […]
10:30
Prof. Traian Pădureț: Nimeni nu se înghesuie să fie ministru al Educației pentru că, probabil, se au în vedere noi tăieri bugetare # Radio Top Suceava
Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, este surprins că după trei săptămîni de la demisia lui Daniel David încă nu a fost numit un ministru al Educației și că această poziție este asumată cu titlu interimar de premierul PNL, Ilie Bolojan. Domnul Pădureț consideră că nu sînt mulți doritori pentru ocuparea funcției pentru că urmează […]
09:20
Profesori nemulțumiți, pentru că unii directori de școli rămîn în funcție și după exprirarea mandatelor pe 17 ianuarie. Inspectoratul Școlar Suceava va prelungi mandatele tuturor celor 156 de directori # Radio Top Suceava
Conform lui Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, există unele nemulțumiri în rîndul profesorilor în legătură cu faptul că Inspectoratul Școlar Suceava urmează să le prelungească mandatele tuturor directorilor de școli care încetează pe 17 ianuarie. Însă, domnul Pădureț subliniază că decizia aparține șefului Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton. Domnul Anton a spus că preferă […]
07:20
"Școala Gimnazială adresează mulțumiri Inspectoratului Școlar Județean Suceava și echipei de conducere – domnului inspector școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, domnului prof. dr. Petru Crăciun și domnului prof. Gabriel Matei – precum și inspectorilor școlari de specialitate, pentru participarea distinsă, deschiderea instituțională și susținerea constantă acordată comunității educaționale locale". Acesta este mesajul școlii […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Cei 156 de directori de școli ale căror mandate expiră, rămîn în funcții. Un singur director a renunțat la funcție, pentru că a ieșit la pensie # Radio Top Suceava
Toți cei 156 de directori de școli din județul Suceava ale căror contracte de management expiră vineri, 16 ianuarie, vor rămîne în funcții. Șeful Inspectoratului Școlar Județean, Ciprian Anton, a declarat că toate contractele de management vor fi prelungite pînă pe data de 31 august sau pînă la organizarea concursului, spunînd că este nevoie de […]
13:10
Sub egida Zilei Culturii Naționale, Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava organizează evenimentul „Moștenirea culturală", cu tema "De ce-l iubim pe Eminescu?". Evenimentul este organizat de USV prin Biblioteca Universității, în parteneriat cu Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret" din Suceava, Asociația Bibliotecarilor din România (ABR), Filiala Suceava, și Eco TV […]
13:10
Peste 19.000 de copii din județul Suceava, beneficiari ai Programului Național ”Masă sănătoasă” # Radio Top Suceava
În județul Suceava, 42 de unități școlare beneficiază de programul „Masa sănătoasă". Conform Inspectoratului Școlar Suceava, sînt 19.351 de beneficiari în anul 2026, față de 17.755 beneficiari în 2025. Programul Național „Masă sănătoasă" se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, și constă în acordarea zilnică, cu […]
12:30
Decanul FIA Suceava, Mircea Oroian: Din punct de vedere al industriei alimentare, în prezent nu există schimburi comerciale foarte mari între regiunea noastră și America de Sud și, astfel, pe termen scurt nu vom resimți un impact negativ # Radio Top Suceava
Acordul UE–Mercosur, fără riscuri imediate pentru producătorii locali. Decanul FIA, Mircea Oroian: Se formează o piață globală foarte mare, de 700 de milioane de oameni. Clar că vor exista domenii în care și unii și ceilalți vor cîștiga și domenii care s-ar putea să resimtă o concurență neloială În contextul amplei dezbateri provocată la nivel […]
12:30
Daniel Stanciuc, jucător format de CSU Suceava, cu România, la Campionatul European. Petru Ghervan: Daniel în momentul acesta se impune prin prestația sa, prin atitudinea sa # Radio Top Suceava
În opinia profesorului Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul CSU Suceava, Campioantul European este cam ultima șansă pentru Daniel Stanciuc de a prinde un transfer la o echipă bună din străinătate. Jucătorul format de CSU Suceava și legitimat la campioana Dinamo București va participa cu România la Campionatul European din Suedia, Danemarca și Norvegia, care […]
12:20
Marți 13, ziua în care prevenția învinge superstițiile. ISU Suceava, de Ziua Informării Preventive: ”Ghinionul” poate fi prevenit! # Radio Top Suceava
Marți, 13 – o zi asociată adesea cu superstițiile – devine un bun prilej de conștientizare și prevenție. Cu ocazia Zilei Informării Preventive, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava reamintește că siguranța nu ține de noroc sau ghinion, ci de informare, pregătire și respectarea regulilor de bază în situații de urgență. " poate fi […]
10:20
Sorin Grigore, singurul component al CSU Suceava, cu România, la Campionatul European. Petru Ghervan: Sorin, la 22 de ani, este o promisiune pentru echipa națională # Radio Top Suceava
Sorin Grigore este o promisiune pentru Naționala de handbal masculin, în opinia profesorului Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul CSU Suceava. Sorin este singurul component al echipei de primă ligă CSU Suceava care face parte din lotul României de 18 jucători, care va participa la Campionatul European din Suedia, Danemarca și Norvegia, care va începe […]
09:50
România, grupă foarte grea la Campionatul European de handbal masculin, care va începe pe 15 ianuarie. Petru Ghervan: Sportul, și handbalul, în mod deosebit, este unul care cunoaște și miracole, minuni # Radio Top Suceava
Profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul CSU Suceava, susține că șansele României de a ieși din grupă la Campionatul European de handbal masculin sînt minime, însă s-au văzut și minuni. La Campionatul European care se va desfășura, în perioada 15 ianuarie – 1 februarie, în Suedia, Danemarca și Norvegia, România este în grupă cu […]
07:20
Taxa de salubrizare este unul dintre principalele subiecte dezbătute de cetățenii județului în această perioadă, din cauza faptului că aceasta a crescut foarte mult în mai toate localitățile. Însă, a apărut și o oază de liniște și pace socială, care este poziționată în vestul județului. Oaza de liniște este la Poiana Stampei. La inițiativa primarului
12 ianuarie 2026
16:50
Trafic pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, în 2025: 769.608 pasageri, în creștere cu 3,06% față de anul precedent # Radio Top Suceava
Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava a încheiat anul 2025 cu un trafic total de 769.608 pasageri, în creștere cu 3,06% față de anul precedent, și cu 7.070 de mișcări de aeronave, mai mult cu 2,37% față de 2024. În comunicatul Consiliului Județean Suceava se mai arată că, în 2025, Wizz Air a transportat 646.018 […] Articolul Trafic pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, în 2025: 769.608 pasageri, în creștere cu 3,06% față de anul precedent apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
Cabinet de avocatură pentru Spitalul Clinic Județean Suceava, pentru a asigura apărarea în două procese cu actuala șefă a Serviciului Juridic din cadrul unității spitalicești # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava, întrunit luni, 12 ianuarie, în ședință extraordinară în forma videoconferință, a aprobat în unanimitate achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare prin Cabinetul de avocatură Luminița Nedelcu pentru Spitalul Clinic Județean Suceava. Avocata va apăra unitatea spitalicească în două dosare aflate pe rolul Tribunalului Suceava, în care reclamantă este Mamciuc Dana […] Articolul Cabinet de avocatură pentru Spitalul Clinic Județean Suceava, pentru a asigura apărarea în două procese cu actuala șefă a Serviciului Juridic din cadrul unității spitalicești apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Circulația pe podul de la Praxia, redeschisă. Prefectura Suceava: Lucrările au fost finalizate în luna decembrie 2025, iar ulterior au fost realizate toate elementele necesare pentru siguranța circulației # Radio Top Suceava
La redeschiderea circulației pe podul de la Praxia au participat prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, primarul comunei Boroaia, Vasile Berariu, și reprezentanți ai instituțiilor implicate în implementarea proiectului. Conform Prefecturii, lucrările de reabilitare au început în primăvara anului 2025, în urma demersurilor realizate la nivel județean de președintele Consiliul Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și au […] Articolul Circulația pe podul de la Praxia, redeschisă. Prefectura Suceava: Lucrările au fost finalizate în luna decembrie 2025, iar ulterior au fost realizate toate elementele necesare pentru siguranța circulației apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Regizorul Daniel Bucur, despre Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava: Îmi place foarte tare profesionalismul cu care se lucrează # Radio Top Suceava
Pentru regizorul Daniel Bucur, Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava este ”o surpriză extraordinar de plăcută”. Domnul Bucur se află la Suceava pentru a pune în scenă un spectacol dedicat artistului plastic Mihai Pînzaru-PIM, care împlinește 80 de ani, spetacol care va avea loc sîmbătă, 17 ianuarie, începînd cu ora 18.00. Întrebat cum i se pare […] Articolul Regizorul Daniel Bucur, despre Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava: Îmi place foarte tare profesionalismul cu care se lucrează apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Astăzi, 12 ianuarie, la ora 12.00, s-a redeschis traficul pe podul de pe DN 15C, km 66+345, din Praxia. Podul a fost reabilitat integral în cadrul lucrărilor demarate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași în primăvara anului trecut. Proiectul a inclus refacerea infrastructurii și suprastructurii podului, precum și lucrări de consolidare și amenajare […] Articolul S-a redeschis circulația pe podul de la Praxia apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Acordul UE-Mercosur. Cătălin Nechifor: Unii vor cîștiga, alții vor pierde. România ar putea fi ajutată într-o oarecare măsură prin exportul de mașini # Radio Top Suceava
Potrivit lui Cătălin Nechifor, dacă va fi aplicat acordul UE-Mercosur, ”e un lucru bun pentru consumatorii de carne de vită, va scădea prețul, categoric. Nu știu în ce măsură vor fi afectați producătorii români, pentru că noi nu prea facem carne de vită de calitate, deocamdată, cel puțin”. În schimb, a subliniat fostul europarlamentar de […] Articolul Acordul UE-Mercosur. Cătălin Nechifor: Unii vor cîștiga, alții vor pierde. România ar putea fi ajutată într-o oarecare măsură prin exportul de mașini apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Mihai Pînzaru-PIM, 80 de ani. Regizorul Daniel Bucur: Încercăm să facem un spectacol care să bucure, să emoționeze și în același timp să omagieze arta maestrului # Radio Top Suceava
Spectacolul retrospectiv ”Aniversare 80 de ani Mihai Pînzaru PIM”, care va avea loc pe scena Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava sîmbătă, 17 ianuarie, începînd cu ora 18.00, va reuni mai multe forme de exprimare. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, realizatorul spectacolului, regizorul Daniel Bucur, a declarat: ”Încercăm să celebrăm așa cum se cuvine cei […] Articolul Mihai Pînzaru-PIM, 80 de ani. Regizorul Daniel Bucur: Încercăm să facem un spectacol care să bucure, să emoționeze și în același timp să omagieze arta maestrului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
08:50
Winter Sale la Iulius Mall Suceava: reduceri de până la 70% la branduri din fashion, beauty, sport și home & deco # Radio Top Suceava
Noul an începe cu shopping inspirat la Iulius Mall Suceava! Winter Sale aduce, pe tot parcursul lunii ianuarie, reduceri și promoții speciale la peste 50 de branduri din toate categoriile — de la fashion și încălțăminte, la beauty, sport, bijuterii, decorațiuni și delicii culinare. Discounturile ajung până la 70%. Fashionul de iarnă intră la reducere, […] Articolul Winter Sale la Iulius Mall Suceava: reduceri de până la 70% la branduri din fashion, beauty, sport și home & deco apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Coincidența a făcut ca proba la Română la simularea Evaluării Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Suceava să aibă loc pe 15 ianuarie, ziua de naștere a lui Mihai Eminescu. Începînd din anul 2011, 15 ianuarie este prin lege Ziua Culturii Naționale. Referitor la această situație, profesoara Tatiana Vîntur, purtătoarea de cuvînt a Inspectoratului Școlar Suceava, […] Articolul Ziua Culturii Naționale va fi sărbătorită la Suceava și prin muncă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11 ianuarie 2026
13:40
Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Spitalul Suceava. Artista în vîrstă de 84 de ani se află în stare stabilă # Radio Top Suceava
Renumita interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca a ajuns azi-noapte la Spitalul Clinic Județean Suceava. Artista a fost internată de urgență, iar acum se află în stare stabilă. Purtătorul de cuvînt al Spitalului Clinic Județean, medicul Tiberius Brădățan, a confirmat că artista în vîrstă de 84 de ani se află internată, dar a refuzat să ofere […] Articolul Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Spitalul Suceava. Artista în vîrstă de 84 de ani se află în stare stabilă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
22 din cele 23 de vaci care au căzut într-un iaz de la Rădășeni, salvate de pompierii militari și civili # Radio Top Suceava
Pompierii militari din cadrul Detașamentelor de Pompieri Fălticeni și Suceava au intervenit cu trei autospeciale dotate cu accesorii specifice și o ambulanță SMURD B2 pentru a salva 23 de bovine care căzuseră într-un iaz de pe raza localității Pocoleni, comuna Rădășeni. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava, 22 de vaci din cele 23 […] Articolul 22 din cele 23 de vaci care au căzut într-un iaz de la Rădășeni, salvate de pompierii militari și civili apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Medicul Sorin Hîncu: E corect ca gărzile să fie plătite în funcție de responsabilitate și ca acestea să fie adăugate la vechimea în muncă # Radio Top Suceava
Medicul chirurg sucevean Sorin Hîncu, susține inițiativa ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, ca gărzile, inclusiv cele la domiciliu, să fie organizate și plătite în funcție de responsabilitate. Totodată, domnul Hîncu, fost director al Spitalului Județean Suceava și fost președinte al Colegiului Medicilor Suceava, este de acord cu propunerea Colegiului Național al Medicilor ca gărzile să fie […] Articolul Medicul Sorin Hîncu: E corect ca gărzile să fie plătite în funcție de responsabilitate și ca acestea să fie adăugate la vechimea în muncă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10 ianuarie 2026
17:40
Spațiile din județul Suceava unde se pot refugia persoanele fără adăpost, pe durata codului galben de vînt și frig # Radio Top Suceava
În contextul avertizării meteorologice cod galben de intensificări ale vîntului și temperaturi scăzute valabil pentru județul Suceava pîă pe 12 ianuarie, la ora 10.00, s-au dispus măsuri pentru protejarea persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate. Măsurile au fost luate de Prefectura Suceava împreună cu autoritățile administrației publice locale și instituțiile cu atribuții în domeniul social, […] Articolul Spațiile din județul Suceava unde se pot refugia persoanele fără adăpost, pe durata codului galben de vînt și frig apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:00
Deputata de Suceava Mirela Adomnicăi, revoltată după ce doi miniștri români au votat Acordul UE-Mercosur: Cum să concureze un agricultor din Suceava cu produse mai ieftine aduse de la mii de kilometri distanță, care nu respectă aceleași reguli? # Radio Top Suceava
Deputata PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, a criticat atitudinea miniștrilor USR de la Externe și Economie care au ignorat avertismentele ministrului social-democrat al Agriculturii, Florin Barbu și au votat Acordul UE–Mercosur. Conform doamnei Adomnicăi, acordul ”lovește direct în agricultura românească”. A declarat doamna Adomnicăi: ”Dacă ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a refuzat să avizeze Acordul […] Articolul Deputata de Suceava Mirela Adomnicăi, revoltată după ce doi miniștri români au votat Acordul UE-Mercosur: Cum să concureze un agricultor din Suceava cu produse mai ieftine aduse de la mii de kilometri distanță, care nu respectă aceleași reguli? apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:30
28 de inspectori școlari au fost cu cadouri la elevii de la școlile din Izvoarele Sucevei. Elevii au susținut un spectacol la căminul cultural (Foto) # Radio Top Suceava
La patru zile după Crăciunul pe stil vechi, la Căminul Cultural din Izvoarele Sucevei s-a organizat o serbare a comunității la care au participat toți elevii Școlii Gimnaziale “Ion Aflorei” și Școlii Gimnaziale Brodina de Sus. La evenimentul desfășurat la școlile din localitatea de munte aflată în nordul extrem al județului Suceava au participat șeful […] Articolul 28 de inspectori școlari au fost cu cadouri la elevii de la școlile din Izvoarele Sucevei. Elevii au susținut un spectacol la căminul cultural (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
551 de ani de la victoria de la Podul Înalt. Emil Ursu, cu o coroană de flori la statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare de la Vaslui (Foto) # Radio Top Suceava
Astăzi, 10 ianuarie 2026, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a participat la evenimentul dedicat împlinirii a 551 de ani de la marea victorie a lui Ștefan cel Mare de la Vaslui – Podul Înalt. Evenimentul de la Ansamblul Monumental Podul Înalt de la Băcăoani a fost organziat de Consiliul Județean Vaslui și Muzeul […] Articolul 551 de ani de la victoria de la Podul Înalt. Emil Ursu, cu o coroană de flori la statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare de la Vaslui (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:10
Alin Găleată, purtătorul de cuvînt al ISU Suceava: Împreună cu autoritățile locale să se identifice aceste locuri, să se identifice inclusiv fonduri, să reparăm, să curățăm aceste coșuri de fum, care, an de an, generează zeci, sute de incendii # Radio Top Suceava
Incendiile provocate de coșurile de fum continuă să fie una dintre cele mai frecvente cauze ale intervențiilor pompierilor, în ciuda avertizărilor repetate transmise în fiecare sezon rece. Purtătorul de cuvînt al ISU Suceava, locotenent-colonelul Alin Găleată, atrage atenția asupra necesității unor soluții concrete, care să implice autoritățile locale și societatea civilă. A declarat acesta, […] Articolul Alin Găleată, purtătorul de cuvînt al ISU Suceava: Împreună cu autoritățile locale să se identifice aceste locuri, să se identifice inclusiv fonduri, să reparăm, să curățăm aceste coșuri de fum, care, an de an, generează zeci, sute de incendii apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Lipsa de personal din spitale. Sorin Hîncu: Nu este o planificare din partea Ministerului. Sistemul sanitar din România trebuie să fie planificat ca să asigure sănătatea populației # Radio Top Suceava
În opinia medicului chirurg sucevean Sorin Hîncu, fost director al Spitalului Județean Suceava și fost președinte al Colegiului Medicilor Suceava, lipsa de personal din spitalele publice este consecința directă a absenței unei planificări coerente la nivelul sistemului sanitar. A subliniat acesta, în cadrul unei emisiuni la Radio Top: ”Nu este o planificare din partea Ministerului. […] Articolul Lipsa de personal din spitale. Sorin Hîncu: Nu este o planificare din partea Ministerului. Sistemul sanitar din România trebuie să fie planificat ca să asigure sănătatea populației apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
9 ianuarie 2026
16:00
Moș Crăciun a ajuns și în cătunele din Izvoarele Sucevei, printr-o campanie a IȘJ Suceava (FOTO) # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a derulat campania , dedicată copiilor care învață în cele cinci unități școlare din cătunele Ploșcii, Cununa, Salaș, Buc și Bobeica, din comuna Izvoarele Sucevei. Scrisorile cu rugămințile către Moș Crăciun i-au fost înmînate de către elevi inspectorului școlar general, Ciprian Anton, în timpul unei vizite în care acesta […] Articolul Moș Crăciun a ajuns și în cătunele din Izvoarele Sucevei, printr-o campanie a IȘJ Suceava (FOTO) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
35 de laptop-uri de la Egger, pentru Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți # Radio Top Suceava
Compania Egger a oferit 35 de laptop-uri în valoare de 80.000 de lei Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, în prezența primarului Bogdan Loghin. Din partea companiei au fost prezente Alina Chifan și Bianca David, iar din partea școlii au fost prezenți directorul Adrian Puiu, directoarea adjunctă Luminița Lăzărescu și diriginții. În comunicatul celor de la […] Articolul 35 de laptop-uri de la Egger, pentru Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Emil Ursu: Ziua Culturii Naționale nu înseamnă doar Eminescu. Ziua Culturii Naționale înseamnă cultura națională, iar eu consider că în România cultura națională este una generoasă # Radio Top Suceava
În cadrul manifestărilor dedicate de Muzeul Național al Bucovinei Zilei Culturii Naționale se numără și vernisajul expoziției de pictură , semnată de artistul Dinu Săvescu. Evenimentul va avea loc pe 15 ianuarie 2026, de la ora 13.00, la Muzeul de Istorie din Suceava. Directorul instituției, Emil Ursu, a precizat, în cadrul unei intervenții telefonice la […] Articolul Emil Ursu: Ziua Culturii Naționale nu înseamnă doar Eminescu. Ziua Culturii Naționale înseamnă cultura națională, iar eu consider că în România cultura națională este una generoasă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Muzeul Național al Bucovinei va semna un protocol de colaborare cu o asociație din Republica Moldova, de Ziua Culturii Naționale # Radio Top Suceava
Muzeul Național al Bucovinei va marca Ziua Culturii Naționale, pe 15 ianuarie 2026, și prin încheierea unui protocol de colaborare cu Asociația Obștească din Chișinău, condusă de Andrei Baterianu. Directorul instituției, Emil Ursu, a subliniat importanța acestui demers, arătînd că asociația este una extrem de activă peste Prut. A spus […] Articolul Muzeul Național al Bucovinei va semna un protocol de colaborare cu o asociație din Republica Moldova, de Ziua Culturii Naționale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Lucrări de consolidare, Cetatea de Scaun închisă vizitatorilor. Emil Ursu: Este mult noroi și, în plus, nu s-ar putea vizita decît ”ceva din curtea interioară” # Radio Top Suceava
Cetatea de Scaun a Sucevei este închisă pentru vizitare începînd din 8 ianuarie și, probabil, pînă pe 28 februarie, pentru că din cauza lucrărilor din cadrul celei de-a doua etape de consolidare este mult noroi și lumea nici nu poate vedea prea multe. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emi […] Articolul Lucrări de consolidare, Cetatea de Scaun închisă vizitatorilor. Emil Ursu: Este mult noroi și, în plus, nu s-ar putea vizita decît ”ceva din curtea interioară” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
