Încep lucrările la noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Arena, în valoare de 100 de milioane de euro, va avea 15.000 de locuri | AUDIO
Europa FM, 15 ianuarie 2026 19:20
Au început lucrările la noul – mult așteptat – stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Noua arenă din Trivale, în valoare de 100 de milioane de euro, va avea 15.000 de locuri, dar și un muzeu al clubului și săli de pregătire pentru sportivi. După finalizarea lucrărilor, complexul sportiv va putea fi amenajat și pentru spectacole, […]
• • •
Motivele invocate de angajații ANRE în instanță, la atacul asupra legii care le taie salariile cu 30% | AUDIO # Europa FM
Angajații de la stat care încasează salarii uriașe țin cu dinții de posturi și de privilegii. Ce motive au invocat în instanță angajații din ANRE – Autoritatea de Reglementare în Energie, care au atacat planul de reduceri de cheltuieli: susțin că, fără salariile mari, nu se vor putea descura, nu vor putea plăti rate și […]
Șomajul în județul Arad, la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Directorul AJOFM Arad: „La finele anului 2025, numărul șomerilor a fost cu 11% mai mare față de luna ianuarie a aceluiași an” | AUDIO # Europa FM
Șomajul a crescut cu 11% anul trecut în județul Arad, înregistrând valori la care nu s-a mai ajuns de aproximativ 10 ani. Dacă ani la rând rata șomajului era de un procent sau chiar mai mică, la sfârșitul anului trecut a depășit 2%, iar eventualele concedieri colective anunțate pentru acest an ar putea urca rata […]
Reacția președintelui FAPC privind proiectul de lege care cere ca pacienții oncologici să plătească 5% din costurile serviciilor medicale: Ar însemna renunțarea la viață. „Tratamentele sunt foarte scumpe” | AUDIO # Europa FM
Potrivit unui proiect de lege depus la Senat, bolnavii de cancer din România ar trebui să plătească pentru serviciile medicale primite o coplată. Aceasta ar fi plafonată la maximum 5% din valoarea serviciilor medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și ar urma să fie plătită de cei care au venituri de peste […]
Prima evacuare medicală de pe stația spațială NASA. Patru astronauți s-au întors pe Pământ în siguranță | AUDIO # Europa FM
Prima evacuare medicală de pe stația spațială internațională NASA. Patru astronauți au aterizat în siguranță pe Pământ, după ce șederea lor în spațiu a fost întreruptă cu o lună mai devreme. „Membrul echipajului care avea nevoie de ajutor se simte bine”, transmite NASA. Capsula SpaceX a aterizat în Pacific, în largul Californiei, după o coborâre […]
Suveraniștii protestează în această seară în Piața Universității împotriva legii privind combaterea extremismului. Un alt protest, la Guvern, împotriva politicilor fiscale | AUDIO # Europa FM
Proteste ale suveraniștilor în această seară, în București. Unul dintre acestea este organizat de fostul membru AUR, Claudiu Târziu, pentru a contesta Legea privind combaterea extremismului, adoptată în decembrie în Parlament. Partidul condus de George Simion a anunțat că susține protestul, care începe la ora 18:00, în Piața Universității. În paralel, în Piața Victoriei va […]
Peștii, midiile și rapanele de pe coasta românească a Mării Negre, contaminate cu microplastice | AUDIO # Europa FM
Un studiu științific realizat de specialiștii Institutului de Cercetare și Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța s-a finalizat cu rezultate îngrijorătoare, dar nu surprinzătoare. Scoicile, midiile și peștii mici studiați pe coasta românească a Mării Negre sunt tot mai contaminați cu microplastice. Potrivit cercetătorilor, acestea sunt fibre minuscule care pot ajunge, în final, în organismul […]
ÎCCJ prezintă concluziile unei expertize privind legea pensiilor magistraților: „Duce la anularea totală a pensiei de serviciu” | AUDIO # Europa FM
Înalta Curte de Casație și Justiție spune că, potrivit unui raport întocmit de un expert contabil autorizat, noua lege privind pensiile magistraților ar anula în totalitate pensia de serviciu. Toate calculele arată că pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate, chiar și cu 50%. Anunțul a fost făcut chiar cu o […]
Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda. Donald Tusk anunță că Polonia nu va trimite contingente | AUDIO # Europa FM
Polonia nu va trimite trupe militare în Groenlanda, a transmis premierul Donald Tusk la Varșovia, în timp ce primele contingente europene au ajuns deja în capitala Groenlandei. Și alte trupe din mai multe țări europene sunt pe drum pentru a sprijini insula arctică dorită de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Groenlandezii transmit mesaje de unitate […]
19:20
România – printre primele 8 țări din Uniunea Europeană care va primi bani prin programul SAFE, dedicat Armatei # Europa FM
Finanțarea va ajunge în țara noastră în luna martie. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, joi seară, că planurile trimise de România și alte 7 țări au fost aprobate și urmează să fie validate și de Consiliu. România, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru și Portugalia sunt statele europene ale căror planuri […]
Trump, proprietar în Groenlanda? Sfârșitul NATO? Administrația de la Casa Albă analizează posibilitatea de a cumpăra Groenlanda, teritoriu autonom a cărui politică este coordonată de Danemarca. Oferta ar putea valora 700 de miliarde de dolari, potrivit unor calcule din presa americană. Răspunsul european a fost ferm: Groenlanda nu este de vânzare, iar Germania anunță că […]
România la Eurovision 2026: au început înscrierile pentru Selecția Națională. Cei care vor să intre în cursa pentru reprezentarea României au timp să trimită piesele până pe 2 februarie. Una dintre condiții: este interzisă folosirea inteligenței artificiale. Pe 4 martie vom afla cine va reprezenta România în mai, la Viena. Se pot înscrie la Selecția […]
15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale. Ce evenimente dedicate patrimoniului cultural românesc au loc în orașe din țară | AUDIO # Europa FM
Ziua Culturii Naționale este marcată joi, 15 ianuarie, prin evenimente speciale dedicate patrimoniului cultural românesc, organizate în mai multe orașe din țară. De la obiecte emblematice legate de Mihai Eminescu, la artefacte preistorice și concerte de muzică românească, publicul este invitat să redescopere identitatea culturală a României. La Târgu Mureș, Muzeul Universității de Medicină, Farmacie, […]
Ministrul de Externe, despre situația românilor din Iran: „Cereri de întoarcere în România și de sprijin consular nu au fost până ieri”. După ce MAE a ridicat nivelul de alertă la nouă, au fost depuse mai multe cereri de asistență consulară | AUDIO # Europa FM
Românii din Iran cer ajutorul Ministerului român de Externe pentru a pleca din țară. Se întâmplă după ce MAE a ridicat gradul de alertă la nouă din nouă. Oana Țoiu, ministrul român de Externe, spune că, în ultimele 12 ore, misiunea diplomatică de la Teheran a primit mai multe solicitări din partea conaționalilor aflați în […]
Republica Moldova, pe lista țărilor pentru care SUA suspendă pe termen nelimitat vizele de imigrant | AUDIO # Europa FM
Statele Unite suspendă vizele de imigrant pentru cetățenii din Republica Moldova. Măsura nu se aplică pentru vizele de turist, de studii, de muncă sau de afaceri, informează Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. Alte 74 de țări sunt vizate de decizia administrației Trump, care dorește să înăsprească politicile de imigrație. Din 21 ianuarie, emiterea noilor […]
Al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner, a fost prins în Indonezia | AUDIO # Europa FM
Cosmin Zuleam, cel de-al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, a fost reținut joi în Indonezia. Autoritățile au demarat procedurile de aducere în țară a bărbatului. Pe numele lui Zuleam Tribunalul Sibiu a emis un mandat de arestare pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și tâlhărie calificată. Cosmin Zuleam este cel […]
Timiș: Au început cercetările privind explozia de la sediul Poliției din Lugoj. Prima ipoteză este că o pungă de gaz s-a format sub clădirea distrusă | AUDIO # Europa FM
La Lugoj a început cercetarea la fața locului în urma exploziei care a distrus o clădire a Poliției. Astăzi au ajuns și specialiștii INSEMEX, care vor ajuta la stabilirea cauzelor deflagrației. Ancheta se desfășoară împreună cu polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale din IPJ Timiș. O primă ipoteză este cea a unei pungi de […]
Arad: Primăria este obligată de tribunalul din oraș să asfalteze o stradă şi să despăgubească moral proprietara unei case aflate acolo | AUDIO # Europa FM
Primăria din Arad este obligată de instanţă să asfalteze o stradă şi să despăgubească moral proprietara unei case de pe respectiva stradă. Totul pentru că primăria, în mod greșit, a inclus strada de pământ într-o zonă superioară de impozitare. Practic, fără să asigure infrastructura prevăzută de lege, primăria încasa nejustificat impozite mai mari. Strada Someșului […]
Președintele Nicușor Dan: „Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere națională în cadrul societății și de reconsolidare a echilibrului între puterile statului” | AUDIO # Europa FM
România este la începutul unui proces de reconciliere națională, transmite președintele Nicușor Dan. Declarația a fost făcută în cadrul întâlnirii anuale cu șefii misiunilor diplomatice din România. Președintele Nicușor Dan: „Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere națională în cadrul societății” „Anul 2025 este anul în care țara noastră a încheiat, așa cum s-a […]
Peste 20.000 de tineri din România prezintă tulburări de sănătate mintală asociate timpului petrecut pe telefon, arată INSP. Instituția a lansat campania de informare „Fii conştient! Viaţa trăită online are consecinţe offline!” | AUDIO # Europa FM
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) avertizează că timpul excesiv petrecut online afectează grav sănătatea mintală a copiilor. 22.000 de tineri din România sunt înregistrați în evidențele autorităților cu tulburări de sănătate mintală. Dar numărul lor poate fi cu mult mai mare. Un studiu UNICEF arată legături între timpul petrecut de copii și tineri pe […]
Adversare puternice pentru românce în primul tur la Australian Open 2026. Jaqueline Cristian are cea mai dificilă misiune | AUDIO # Europa FM
Australian Open 2026. Româncele calificate pe tabloul principal și-au aflat adversarele în primul tur. Cu cine vor juca româncele după tragerea la sorți, aflăm de la Mihai Bucureșteanu. Jaqueline Cristian pare că va avea cea mai grea misiune în primul tur de la Australian Open. O va întâlni pe jucătoarea cehă Karolína Muchová, cap de […]
Piața Victoriei. Venezuela. Groenlanda. Cine urmează pe lista lui Trump? Răspunde Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European # Europa FM
După ce l-a extras pe Nicolas Maduro din Venezuela, președintele SUA, Donald Trump, adulmecă o nouă operațiune specială: cucerirea Groenlandei, un punct geografic esențial în competiția dintre marile puteri – SUA, Rusia și China. Cine îl mai poate opri pe Donald Trump? Se va destrăma NATO? Se poate descurca Europa și fără America? Răspunde vicepreședintele […]
Danemerca și Groenlanda nu au ajuns la un acord cu SUA în urma întâlnirii de la Casa Albă, dar au creat un grup de lucru. Ministrul danez de Externe: „Avem poziții diferite” | AUDIO # Europa FM
După întâlnirea de la Casa Albă, Danemarca a anunțat crearea unui grup de lucru cu Statele Unite, pentru viitorul Groenlandei. Discuţia de la Washington, care a durat aproximativ 50 de minute, a fost „sinceră, dar şi constructivă”, a declarat ministrul de externe danez care a precizat că părţile rămân în conflict. Mai multe trupe NATO […]
Ucraina va declara „stare de urgență” în sectorul energetic, grav afectat de atacurile ruseşti, anunță Volodimir Zelenski | AUDIO # Europa FM
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că va declara „stare de urgenţă” în sectorul energetic, grav afectat de atacurile ruseşti susţinute. Măsura va fi luată și în contextul în care Ucraina se confruntă cu o iarnă grea, cu condiții meteo severe. Anunțul că va fi declarată stare de urgență pentru sectorul energetic al Ucrainei a […]
Nicușor Dan, de Ziua Culturii Naționale: Sala de teatru de la Palatul Cotroceni va fi pusă la dispoziție pentru reprezentații gratuite ale tinerilor actori: „Avem obligația de a nu abandona cultura” # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, că Administrația Prezidențială va pune periodic la dispoziția trupelor independente de tineri actori sala de teatru de la Palatul Cotroceni pentru reprezentații gratuite. „Cultura română contemporană are nevoie nu doar de susținere, ci și de spații reale de afirmare”, a transmis președintele Nicușor […]
Actorul Matthew McConaughey îşi brevetează imaginea pentru a o proteja de Inteligența Artificială necontrolată. Numeroşi artişti şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la utilizarea necontrolată a imaginii lor prin intermediul Inteligenței Artificiale generative de la apariţia ChatGPT. Actorul american Matthew McConaughey a depus extrase video şi înregistrări audio cu imaginea sa, respectiv cu vocea sa la […]
Impozitele pe locuințe au crescut în unele orașe din țară și cu 100%, mai ales că reducerile acordate în funcție de vechimea imobilului nu se mai aplică. Până anul trecut, acestea puteau ajunge până la 50%. Majorările sunt un cumul de modificări legislative și hotărâri locale. Autoritățile locale pot stabili cotele de impozitare, însă ele […]
NASA nu a inclus date despre încălzirea globală în raportul său anual privind creșterea temperaturilor la nivel global, ca urmare a politicii climato-sceptice duse de Donald Trump | AUDIO # Europa FM
NASA, Agenţia spaţială americană, dar cu atribuţii şi în cercetarea climatică a prezentat o analiză privind creşterea temperaturilor la nivel global, fără să evoce însă încălzirea globală şi responsabilitatea umană. Anul trecut erau incluse aceste referințe. Acum nu s-a mai întâmplat asta, NASA urmând astfel instrucţiunile guvernului climato-sceptic al lui Donald Trump, după cum notează […]
ANM: Vreme deosebit de rece în toată țară, cu temperaturi de până la -16 grade noaptea, până pe 20 ianuarie. Patru județe din Moldova, sub cod galben de ger # Europa FM
Vremea se menține deosebit de rece până pe 20 ianuarie, anunță meteorologii. Nopțile și diminețile vor fi geroase, cu temperaturi de până la – 13 grade în nordul Moldovei. Patru județe din nordul și nord-stul acestei regiuni se vor afla sub cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și local ger în noaptea de joi […]
Primele măsuri anunțate de Guvern în justiție, după întâlnirea de la Palatul Victoria a comitetului pentru analiza legilor din domeniu | AUDIO # Europa FM
Guvernul a anunțat primele măsuri în justiție, după întâlnirea comitetului pentru analiza legilor la Palatul Victoria. Se va face un plan pentru acoperirea deficitului de personal din instanțe și se va analiza – printr-un raport de audit – sistemul prin care se alocă cauzele la completurile de judecată. Curtea de Apel București a respins joi […]
Consiliul Superior al Magistraturii critică modul în care a fost format comitetul de revizuire a legilor justiției și modul său de funcționare | AUDIO # Europa FM
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) critică dur activitatea și legalitatea grupului de lucru guvernamental care analizează legile justiției. CSM consideră că discuțiile de la Palatul Victoria nu sunt transparente, iar scopul final al acestui comitet nu este unul declarat. Claudiu Drăgușin și Alin Ene sunt cei doi judecători care au participat, din partea CSM, la […]
Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a înființării Comitetului pentru analiza legilor justiției # Europa FM
Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a înființării Comitetului pentru analiza legilor justiției, format de Guvern după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”. Cererea a fost formulată de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, aceeași care a dat în judecată statul după anularea alegerilor din 2024. Decizia Curții de Apel București poate fi […]
Ministerul de Externe de la București îi îndeamnă pe românii din Iran să părăsească această țară „imediat” | AUDIO # Europa FM
Avertisment de călătorie, emis de Ministerul de Externe de la București pentru Iran. Recomandarea pentru cetățenii români este „părăsiţi imediat țara”, având în vedere contextul de securitate din acest stat şi riscul crescut de escaladare. Nivelul avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran a fost ridicat la maxim, 9 din 9, a anunțat aseară MAE. […]
Eliminarea plafonului la prețul gazelor după 1 aprilie nu ar trebui să aducă scumpiri pentru consumatori, spune ministrul Energiei: „Avem deja oferte sub prețul plafonat” | AUDIO # Europa FM
Eliminarea plafonului la prețul gazelor după 1 aprilie nu ar trebui să aducă scumpiri pentru consumatori, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan. El declară că tarifele ar putea rămâne cel puțin la nivelul actual. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Avem deja oferte sub prețul plafonat și am încredere că, până la 1 aprilie, vom avea același preț […]
Ministerul de Externe: Niciunul dintre cei 400 de cetățeni români din Iran nu a cerut repatrierea | AUDIO # Europa FM
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a convocat o ședință cu diplomații români din Orientul Mijlociu pentru a analiza situația tensionată din Iran. România condamnă violențele și represiunea din această țară și își va coordona acțiunile cu Uniunea Europeană. Deocamdată, nu există cereri de repatriere din partea celor circa 400 de români aflați în Iran. Protecția […]
14 ianuarie 2026
Crește bilanțul victimelor în accidentul de tren din Thailanda. Cel puțin 32 de persoane au murit și alte 66 au fost rănite | AUDIO # Europa FM
Crește bilanțul morților în accidentul de tren din nordul Thailandei. Cel puțin 32 de persoane au murit și alte 66 au fost rănite, după ce o macara de construcții a căzut peste un tren aflat în mișcare, în nord-estul țării. Șapte persoane se află în stare critică, potrivit autorităților locale. Oficialii thailandezi spun că aproximativ […]
Sindicatele din Cultură protestează mâine. Angajații reclamă salarii prea mici și absența unor politici publice coerente. Președintele CulturMedia: Am avut nenumărate discuții cu domnul ministru, însă nu s-a întâmplat nimic | AUDIO # Europa FM
Sindicatele din Cultură încep protestele de mâine, 15 ianuarie – chiar de „Ziua Culturii Naționale” – în muzee, biblioteci, teatre și centre de cultură. Angajații reclamă că salariile din acest domeniu sunt foarte mici, iar lipsa de personal și subfinanțarea pun în pericol funcționarea instituțiilor. Președintele Federației Naționale CulturMedia, Georgel Balaci, a declarat pentru Europa […]
Procuror din Iaşi, condamnat la opt ani de închisoare pentru violarea unei minore | AUDIO # Europa FM
Un procuror din Iași, condamnat la opt ani de închisoare pentru violarea unei minore. Decizia, care nu este definitivă, a fost luată de judecătorii Curții de Apel Bacău, după ce, inițial, superiorii procurorului Daniel Bosânceanu au clasat cazul pe motiv că victima ar fi depus plângerea prea târziu. Atenție, urmează informații și detalii care vă […]
De Ziua Culturii Naționale, Corul Madrigal prezintă videoclipul „Merida – Efemeride” la mall și la metrou | AUDIO # Europa FM
De Ziua Culturii Naționale, Corul de Cameră „Madrigal” duce arta la mall și la metrou. Este vorba despre prezentarea unui videoclip nou, la o capodoperă a muzicii contemporane românești, semnată de Anatol Vieru. Acesta a fost filmat într-un sit UNESCO din Spania. Videoclipul prezintă un fragment pentru orchestră, cor, nai și țambal dintr-o bijuterie a […]
Statele Unite își retrag o parte din personal de la cea mai mare bază din Orientul Mijlociu. La fel s-a întâmplat în 2025, înainte de a lansa atacuri asupra Iranului | AUDIO # Europa FM
În timp ce cresc tensiunile în Iran, Statele Unite au decis să recomande personalului să evacueze baza militară aflată în Qatar. Informația este publicată de Reuters, care citează mai mulți diplomați. S-a întâmplat și anul trecut, când Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului. Mai mulți membri ai personalului au fost sfătuiți să părăsească baza […]
Cât ar trebui să plătească administrația Trump pentru a cumpăra Groenlanda. Calculele NBC News | AUDIO # Europa FM
Întâlnirea cu miză importantă urmează să aibă loc astăzi, la Washington. Miniștrii de externe din Groenlanda și Danemarca se vor întâlni cu secretarul de stat Marco Rubio, în încercarea de a dezamorsa criza din jurul insulei arctice. Administrația Trump ar trebui să plătească aproape 700 de miliarde de dolari, dacă vrea să cumpere Groenlanda, sunt […]
Specialistul în fiscalitate Gabriel Biriș, despre situația economică a României: „Impozitul minim pe cifra de afaceri este otravă”. Creșterea cu 80% pe an a impozitului la un apartament „echivalează cu trei pachete de țigări” | VIDEO # Europa FM
România intră într-un an economic dificil, marcat de taxe mai mari, inflație persistentă și o putere de cumpărare în scădere. Nu se putea fără măsurile bugetar-fiscale adoptate de Guvernul Bolojan, consideră analistul economic Gabriel Biriș. Invitat la ediția de marți a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Mădălina Dobrovolschi, analistul a discutat despre situația economică actuală […]
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 14 ianuarie 2026, decretul de încetare a mandatului ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, ca urmare a demisiei acestuia, desemnându-l totodată pe premierul Ilie-Gavril Bolojan să preia interimar portofoliul. Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului a luat act de demisia lui Daniel-Ovidiu David și a constatat încetarea funcției acestuia […]
Ne încălzim locuințele cu costuri din ce în ce mai mari. Energia termică, cu 18% mai scumpă în decembrie față de finalul lui 2024 | AUDIO # Europa FM
Ne încălzim locuințele cu costuri din ce în ce mai mari – o arată și datele Institutului Național de Statistică. Energia termică a fost în decembrie cu 18% mai scumpă în comparație cu finalul lui 2024. Iar facturile la curent au fost mai mari cu 60%. Sunt datele privind inflația la final de 2025. Rata […]
Liderul sindicatului „EUROPOL” îi acuză de nepăsare pe șefii IPJ Timiș, după explozia de la Poliția Rutieră Lugoj: Aceste verificări privind instalațiile necesare sunt „de fațadă, pe hârtie” | AUDIO # Europa FM
Liderul sindicatului polițiștilor „EUROPOL” a prezentat pentru Europa FM detalii despre explozia care a avut loc miercuri dimineață în curtea în care funcționează Poliția Rutieră din Lugoj. Cosmin Andreica avertizează că o explozie ar putea avea loc oriunde, în orice sediu de poliție din România. Liderul sindicatului „Europol”, Cosmin Andreica: „Aceste situații pot exista la […]
Premierul Groenlandei respinge categoric anexarea de către SUA: „Dacă ar fi cazul să alegem între Statele Unite și Danemarca, aici și acum, atunci alegem Danemarca” | AUDIO # Europa FM
Premierul Groenlandei refuză categoric, din nou, o posibilă anexare a teritoriului către Statele Unite. Oficialul, Jens Frederik Nielsen, a declarat că preferă ca Groenlanda să rămână parte a Regatului Danemarcei, implicit din NATO și Uniunea Europeană, și că nu va face parte niciodată din Statele Unite. În schimb, după cele spuse, președintele american, Donald Trump […]
Piața Victoriei. România intră într-un an dificil din punct de vedere economic. Invitat este Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate # Europa FM
România intră într-un an economic dificil, cu taxe mai mari, inflație persistentă și o putere de cumpărare în scădere. Guvernul spune că nu a avut de ales: deficitul bugetar era aproape scăpat de sub control, iar riscul retrogradării ratingului de țară era real. De cealaltă parte, oamenii simt că nota de plată este din nou […]
Timiș: Sediul Poliției Lugoj, evacuat complet după explozie. În urma măsurătorilor s-au înregistrat concentrații crescute de gaz metan | VIDEO # Europa FM
Sediul Poliției Lugoj, unde a avut loc o explozie în această dimineață, a fost evacuat complet, iar magazinele din zonă au fost închise ca măsură de precauție. Un polițist a suferit arsuri de grad 3 și se află internat în spital. Alți doi angajați ai serviciului de cazier al Poliției Lugoj – surprinși de deflagrație […]
Noi dezbateri pe legile justiției la Guvern. Comitetul de analiză s-a reunit pentru a doua oară după publicarea documentarului Recorder | AUDIO # Europa FM
Comitetul de analiză a legilor justiției, inițiat de Guvern, a început astăzi noi dezbateri. După analiză, grupul de lucru – format din reprezentanți ai cabinetului prim-ministrului și ai Ministerului Justiției – va propune o serie de măsuri pentru asigurarea independenței justiției. Premierul Ilie Bolojan a decis formarea acestui comitet după publicarea documentarului-fenomen Recorder, în care […]
Un elev din Botoșani a ajuns la spital după ce o bucată de tavan s-a prăbușit într-o sală de clasă | AUDIO # Europa FM
Un elev a ajuns la spital după ce o bucată de tavan s-a prăbușit într-o sală de curs de la un liceu din municipiul Botoșani. Poliția și Inspectoratul Școlar fac verificări. La fel și Primăria, având în vedere că liceul tocmai fusese reabilitat. Practic, bucățile din plafon au căzut peste catedră și prima bancă, în […]
