Eliminarea plafonului la prețul gazelor după 1 aprilie nu ar trebui să aducă scumpiri pentru consumatori, spune ministrul Energiei: „Avem deja oferte sub prețul plafonat” | AUDIO
Europa FM, 15 ianuarie 2026 00:30
Eliminarea plafonului la prețul gazelor după 1 aprilie nu ar trebui să aducă scumpiri pentru consumatori, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan. El declară că tarifele ar putea rămâne cel puțin la nivelul actual. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Avem deja oferte sub prețul plafonat și am încredere că, până la 1 aprilie, vom avea același preț […]
Ministerul de Externe: Niciunul dintre cei 400 de cetățeni români din Iran nu a cerut repatrierea | AUDIO # Europa FM
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a convocat o ședință cu diplomații români din Orientul Mijlociu pentru a analiza situația tensionată din Iran. România condamnă violențele și represiunea din această țară și își va coordona acțiunile cu Uniunea Europeană. Deocamdată, nu există cereri de repatriere din partea celor circa 400 de români aflați în Iran. Protecția […]
Acum 6 ore
Crește bilanțul victimelor în accidentul de tren din Thailanda. Cel puțin 32 de persoane au murit și alte 66 au fost rănite | AUDIO # Europa FM
Crește bilanțul morților în accidentul de tren din nordul Thailandei. Cel puțin 32 de persoane au murit și alte 66 au fost rănite, după ce o macara de construcții a căzut peste un tren aflat în mișcare, în nord-estul țării. Șapte persoane se află în stare critică, potrivit autorităților locale. Oficialii thailandezi spun că aproximativ […]
Sindicatele din Cultură protestează mâine. Angajații reclamă salarii prea mici și absența unor politici publice coerente. Președintele CulturMedia: Am avut nenumărate discuții cu domnul ministru, însă nu s-a întâmplat nimic | AUDIO # Europa FM
Sindicatele din Cultură încep protestele de mâine, 15 ianuarie – chiar de „Ziua Culturii Naționale” – în muzee, biblioteci, teatre și centre de cultură. Angajații reclamă că salariile din acest domeniu sunt foarte mici, iar lipsa de personal și subfinanțarea pun în pericol funcționarea instituțiilor. Președintele Federației Naționale CulturMedia, Georgel Balaci, a declarat pentru Europa […]
Procuror din Iaşi, condamnat la opt ani de închisoare pentru violarea unei minore | AUDIO # Europa FM
Un procuror din Iași, condamnat la opt ani de închisoare pentru violarea unei minore. Decizia, care nu este definitivă, a fost luată de judecătorii Curții de Apel Bacău, după ce, inițial, superiorii procurorului Daniel Bosânceanu au clasat cazul pe motiv că victima ar fi depus plângerea prea târziu. Atenție, urmează informații și detalii care vă […]
De Ziua Culturii Naționale, Corul Madrigal prezintă videoclipul „Merida – Efemeride” la mall și la metrou | AUDIO # Europa FM
De Ziua Culturii Naționale, Corul de Cameră „Madrigal” duce arta la mall și la metrou. Este vorba despre prezentarea unui videoclip nou, la o capodoperă a muzicii contemporane românești, semnată de Anatol Vieru. Acesta a fost filmat într-un sit UNESCO din Spania. Videoclipul prezintă un fragment pentru orchestră, cor, nai și țambal dintr-o bijuterie a […]
Statele Unite își retrag o parte din personal de la cea mai mare bază din Orientul Mijlociu. La fel s-a întâmplat în 2025, înainte de a lansa atacuri asupra Iranului | AUDIO # Europa FM
În timp ce cresc tensiunile în Iran, Statele Unite au decis să recomande personalului să evacueze baza militară aflată în Qatar. Informația este publicată de Reuters, care citează mai mulți diplomați. S-a întâmplat și anul trecut, când Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului. Mai mulți membri ai personalului au fost sfătuiți să părăsească baza […]
Cât ar trebui să plătească administrația Trump pentru a cumpăra Groenlanda. Calculele NBC News | AUDIO # Europa FM
Întâlnirea cu miză importantă urmează să aibă loc astăzi, la Washington. Miniștrii de externe din Groenlanda și Danemarca se vor întâlni cu secretarul de stat Marco Rubio, în încercarea de a dezamorsa criza din jurul insulei arctice. Administrația Trump ar trebui să plătească aproape 700 de miliarde de dolari, dacă vrea să cumpere Groenlanda, sunt […]
Specialistul în fiscalitate Gabriel Biriș, despre situația economică a României: „Impozitul minim pe cifra de afaceri este otravă”. Creșterea cu 80% pe an a impozitului la un apartament „echivalează cu trei pachete de țigări” | VIDEO # Europa FM
România intră într-un an economic dificil, marcat de taxe mai mari, inflație persistentă și o putere de cumpărare în scădere. Nu se putea fără măsurile bugetar-fiscale adoptate de Guvernul Bolojan, consideră analistul economic Gabriel Biriș. Invitat la ediția de marți a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Mădălina Dobrovolschi, analistul a discutat despre situația economică actuală […]
Acum 12 ore
16:30
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 14 ianuarie 2026, decretul de încetare a mandatului ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, ca urmare a demisiei acestuia, desemnându-l totodată pe premierul Ilie-Gavril Bolojan să preia interimar portofoliul. Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului a luat act de demisia lui Daniel-Ovidiu David și a constatat încetarea funcției acestuia […]
Ne încălzim locuințele cu costuri din ce în ce mai mari. Energia termică, cu 18% mai scumpă în decembrie față de finalul lui 2024 | AUDIO # Europa FM
Ne încălzim locuințele cu costuri din ce în ce mai mari – o arată și datele Institutului Național de Statistică. Energia termică a fost în decembrie cu 18% mai scumpă în comparație cu finalul lui 2024. Iar facturile la curent au fost mai mari cu 60%. Sunt datele privind inflația la final de 2025. Rata […]
Liderul sindicatului „EUROPOL” îi acuză de nepăsare pe șefii IPJ Timiș, după explozia de la Poliția Rutieră Lugoj: Aceste verificări privind instalațiile necesare sunt „de fațadă, pe hârtie” | AUDIO # Europa FM
Liderul sindicatului polițiștilor „EUROPOL” a prezentat pentru Europa FM detalii despre explozia care a avut loc miercuri dimineață în curtea în care funcționează Poliția Rutieră din Lugoj. Cosmin Andreica avertizează că o explozie ar putea avea loc oriunde, în orice sediu de poliție din România. Liderul sindicatului „Europol”, Cosmin Andreica: „Aceste situații pot exista la […]
Premierul Groenlandei respinge categoric anexarea de către SUA: „Dacă ar fi cazul să alegem între Statele Unite și Danemarca, aici și acum, atunci alegem Danemarca” | AUDIO # Europa FM
Premierul Groenlandei refuză categoric, din nou, o posibilă anexare a teritoriului către Statele Unite. Oficialul, Jens Frederik Nielsen, a declarat că preferă ca Groenlanda să rămână parte a Regatului Danemarcei, implicit din NATO și Uniunea Europeană, și că nu va face parte niciodată din Statele Unite. În schimb, după cele spuse, președintele american, Donald Trump […]
Piața Victoriei. România intră într-un an dificil din punct de vedere economic. Invitat este Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate # Europa FM
România intră într-un an economic dificil, cu taxe mai mari, inflație persistentă și o putere de cumpărare în scădere. Guvernul spune că nu a avut de ales: deficitul bugetar era aproape scăpat de sub control, iar riscul retrogradării ratingului de țară era real. De cealaltă parte, oamenii simt că nota de plată este din nou […]
Timiș: Sediul Poliției Lugoj, evacuat complet după explozie. În urma măsurătorilor s-au înregistrat concentrații crescute de gaz metan | VIDEO # Europa FM
Sediul Poliției Lugoj, unde a avut loc o explozie în această dimineață, a fost evacuat complet, iar magazinele din zonă au fost închise ca măsură de precauție. Un polițist a suferit arsuri de grad 3 și se află internat în spital. Alți doi angajați ai serviciului de cazier al Poliției Lugoj – surprinși de deflagrație […]
Noi dezbateri pe legile justiției la Guvern. Comitetul de analiză s-a reunit pentru a doua oară după publicarea documentarului Recorder | AUDIO # Europa FM
Comitetul de analiză a legilor justiției, inițiat de Guvern, a început astăzi noi dezbateri. După analiză, grupul de lucru – format din reprezentanți ai cabinetului prim-ministrului și ai Ministerului Justiției – va propune o serie de măsuri pentru asigurarea independenței justiției. Premierul Ilie Bolojan a decis formarea acestui comitet după publicarea documentarului-fenomen Recorder, în care […]
Un elev din Botoșani a ajuns la spital după ce o bucată de tavan s-a prăbușit într-o sală de clasă | AUDIO # Europa FM
Un elev a ajuns la spital după ce o bucată de tavan s-a prăbușit într-o sală de curs de la un liceu din municipiul Botoșani. Poliția și Inspectoratul Școlar fac verificări. La fel și Primăria, având în vedere că liceul tocmai fusese reabilitat. Practic, bucățile din plafon au căzut peste catedră și prima bancă, în […]
Emilia Șercan, despre teza de doctorat a ministrului Justiției: „Nu poate să vină domnul Radu Marinescu și să spună că nu s-au inventat ghilimelele în 2010 sau la o lună după ce domnia sa a susținut teza” | VIDEO # Europa FM
Teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, scrisă în 2009, ar putea fi oricând verificată de Comisia de Etică a Universității din Craiova, spune jurnalista Emilia Șercan, într-o intervenție telefonică la emisiunea „România în Direct”, la Europa FM. Jurnalista a arătat într-o analiză publicată în Pressone că lucrarea actualului ministru al Justiției […]
TAROM, una dintre marile companii de stat cu probleme financiare – are un nou director interimar: Bogdan Costaș. Noul șef TAROM va prelua funcția de mâine, după plecarea fostului director general, Costin Iordache, care a demisionat în decembrie. Compania aeriană este una dintre instituțiile vizate de noul departament de monitorizare a firmelor de stat cu […]
David Popovici este cel mai bun înotător european al anului 2025, scrie Liga Europeană de Natație. Înotătorul de doar 21 de ani domină topurile prin performanțele sale de la Campionatele Mondiale de Înot din Singapore. Sportivul român a câștigat votul publicului cu aproape 38% și l-a depășit pe francezul Léon Marchand, quadruplu campion la Paris […]
Tulcea: Pompierii au salvat o rață domestică, blocată în apa înghețată a lacului Ciuperca | GALERIE FOTO | VIDEO # Europa FM
Pompierii din Tulcea au salvat o rață domestică, de pe Lacul Ciuperca, după ce pasărea a rămas blocată în apa înghețată. Înaintea sa, un rățoi, prins și el în gheața de pe lac, a reușit să se elibereze înainte ca pompierii să sosească. Intervenția pompierilor militari ai Detașamentului Tulcea a avut loc miercuri, după ce […]
Ilie Bolojan afirmă că e nevoie ca „o entitate independentă” să aprecieze dacă teza de doctorat a ministrului Justiției este caz de plagiat, după ce Emilia Șercan a arătat că peste jumătate din lucrare este plagiată | AUDIO # Europa FM
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce jurnalista Emilia Șercan a arătat într-o analiză publicată în PressOne că mai mult de jumătate din lucrarea de doctorat în Drept a ministrului Justiției Radu Marinescu este plagiată. Șeful guvernului susține că este nevoie ca „o entitate independentă” să aprecieze dacă în acest caz este vorba de […]
Timiș: Explozie în curtea Poliției Rutiere din Lugoj. Doi polițiști de la Serviciul Cazier au fost răniți | AUDIO # Europa FM
O explozie a avut loc miercuri dimineață la Lugoj, în Timiș. Deflagrația, care nu a fost urmată de un incendiu, a distrus o anexă din curtea Poliției Rutiere din oraș. Doi polițiști de la Serviciul Cazier ce funcționa în acea clădire au fost răniți. Explozia s-a produs puțin înainte de ora 08:30. Deflagrația a fost […]
Iași: Copil în vârstă de patru ani, găsit nesupravegheat pe o stradă din Iași. Minorul plecase neobservat de la grădiniță | AUDIO # Europa FM
În Iași, copil de patru ani a fost găsit singur pe stradă, deși mama sa îl lăsase la grădiniţă în urmă cu câteva ore. Reprezentanții unității de învățământ preșcolar nu și-au dat seama că minorul a dispărut din incintă. Poliția a deschis un dosar penal pentru „neglijenţă în serviciu”. Mama copilului a povestit incidentul pe […]
Proiect de lege: primăriile vor putea să aprobe sau să refuze, anual, autorizațiile de funcționare a sălilor de jocuri de noroc, în funcție de priorități | AUDIO # Europa FM
Soarta „păcănelelor”, în mâinile primăriilor. Un proiect de lege lansat în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării oferă autorităților locale rol decizional în reglementarea jocurilor de noroc. Patronii vor trebui să obțină, anual, o autorizație de funcționare de la primăria pe raza căreia activează. Dacă proiectul va fi adoptat, consiliile locale vor putea aproba sau respinge […]
Miniștrii de Externe din Danemarca și Groenlanda merg azi în Statele Unite pentru a discuta despre Groenlanda cu oficiali americani | AUDIO # Europa FM
Întâlnire cu miză importantă la Casa Albă privind Groenlanda. Miniştrii de Externe din Danemarca și Groenlanda merg astăzi la Washington. Discuțiile vin în contextul în care de la revenirea la putere în urmă cu aproape un an, Donald Trump a menţionat în mod regulat posibilitatea preluării controlului asupra acestei vaste insule arctice, un teritoriu autonom […]
Cel puțin 28 de decese și peste 80 de răniți, în Thailanda, după ce o macara s-a prăbușit peste un tren aflat în mișcare # Europa FM
Cel puțin 28 de oameni au murit și peste 80 au fost răniți, miercuri, în Thailanda, după ce o macara s-a prăbușit peste un tren de călători, aflat în mișcare. În tren se aflau aproape 200 de persoane. Tragedia a avut loc în jurul orei locale 09:30, în provincia Nakhon Ratchasima, aflată la nord-est de […]
Rețelele sociale ar putea fi interzise și pentru adolescenții sub 15 ani din Franța, după modelul Australiei. Un raport al autorităților franceze arată efectele negative ale acestora asupra sănătății mintale a tinerilor | AUDIO # Europa FM
După modelul Australiei, autorităţile din Franța doresc să interzică folosirea reţelor de socializare de către tinerii utilizatori. Agenţia Naţională de Securitate Sanitară (ANSES) din Hexagon a publicat un raport în care anunță că intenţionează să acţioneze „direct la sursă” pentru ca minorii să aibă acces „doar pe reţele de socializare concepute şi configurate pentru a […]
Directorul ANPC critică decizia Guvernului de a reduce numărul de angajați ai instituției: „O abordare simplistă şi periculoasă atunci când vorbim despre ANPC” | AUDIO # Europa FM
Apar primele reacții după ce Guvernul a pus în dezbatere publică reforma administrației. Mai puțini comisari ANPC va însemna mai puţine controale și mai multă marfă neconformă pe piaţă, transmite șeful instituției. Declarația vine după ce premierul Ilie Bolojan a dat exemple de instituţii care au exces de personal, între care și Autoritatea Naţională pentru […]
Ieri
Cântărețul spaniol Julio Iglesias, în vârstă de 82 de ani, este acuzat de presupuse agresiuni sexuale și violuri care ar fi fost comise în urmă cu 5 ani. Acuzațiile sunt făcute de două foste angajate ale artistului, care l-au și dat în judecată. Julio Iglesias nu a răspuns solicitărilor presei pentru a comenta acuzațiile. Femeile, […]
Iranul a relaxat parțial restricțiile de comunicare: Apelurile telefonice internaționale sunt permise, dar internetul și SMS-urile rămân blocate. Continuă represiunea împotriva protestatarilor | AUDIO # Europa FM
Iranul a relaxat parțial restricțiile de comunicare, permițând pentru prima dată în ultimele zile efectuarea de apeluri telefonice internaționale, în timp ce internetul și mesajele SMS rămân blocate, transmite Associated Press. Regimul islamist a intensificat însă represiunea împotriva mișcării de protest care a început la 28 decembrie. La Pardis, în apropierea capitalei Teheran, forțele de […]
13 ianuarie 2026
Primarul General Ciprian Ciucu: „Primăria Capitalei nu are bani nici să treacă strada”. Vor urma concedieri, restructurări, comasări și tăieri de cheltuieli | AUDIO # Europa FM
„Primăria Capitalei nu are bani nici să treacă strada” – spune Primarul General, Ciprian Ciucu. El anunță că vor urma concedieri, restructurări, comasări și tăieri de cheltuieli. Însă precizează că situația financiară a Primăriei este atât de proastă încât – cităm – oricât am tăia și eficientiza, nu vom putea acoperi datoriile generate de subvențiile […]
Ofițerul de presă care a încercat să blocheze jurnaliștii pentru a nu ajunge la premierul Ilie Bolojan a fost sancționat cu reducerea salariului cu 5% timp de o lună | AUDIO # Europa FM
Ofițerul de presă care a încercat să blocheze jurnaliștii ca să nu ajungă aproape de premierul Ilie Bolojan a fost sancționat cu reducerea salariului cu 5% timp de o lună. Incidentul a avut loc pe 26 noiembrie 2025, când președintele Nicușor Dan a prezentat în Parlament Strategia Națională de Apărare a Țării 2025–2030. Pe holurile […]
Anchetă pentru ucidere din culpă la o maternitate privată din Craiova, după moartea unui nou-născut. Tatăl acuză lipsa asistenței medicale | AUDIO # Europa FM
Acuzații de ucidere din culpă la o maternitate privată din Craiova. Un bebeluș a murit la două zile de la naștere, iar tatăl acuză personalul medical. Polițiștii au deschis o anchetă. Copilul s-a născut la o clinică privată din Craiova. La două zile, a încetat din viață. Tatăl său a făcut plângere la Poliție, reclamând […]
Constanța: Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu în formă continuată | AUDIO # Europa FM
Lovitură dură pentru primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță. Curtea de Apel Constanța l-a condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu în formă continuată. DNA l-a trimis în judecată pentru că edilul ar fi făcut plăți nelegale în valoare de peste 9 milioane de lei către un club sportiv din […]
Dosar penal pentru un șofer din Vâlcea care a lovit intenționat câinele vecinului său, aflat pe marginea drumului. Animalul a murit, iar Poliția Animalelor s-a autosesizat după ce imaginile au apărut în spațiul public. Șoferul, dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu închisoarea. Șoferul din Bujoreni, județul Vâlcea, a fost surprins de o […]
Ilie Bolojan va prelua interimar conducerea Ministerului Educației, după demisia lui Daniel David # Europa FM
Premierul Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare a lui Daniel-Ovidiu David din funcția de ministru al Educației și Cercetării. Totodată, Guvernul României precizează că prim-ministrul va prelua interimar conducerea ministerului. Funcția este vacantă de peste 20 de zile, de la demisia lui Daniel David, care și-a prezentat demisia pe 22 decembrie […]
Gorj: Cauzele poluării din Târgu Jiu sunt, printre altele, traficul și încălzirea locuințelor cu combustibili solizi, arată Garda de Mediu | AUDIO # Europa FM
Cauzele poluării din Târgu Jiu sunt, printre altele, traficul din municipiu și încălzirea locuințelor cu combustibil solid, acestea fiind concluziile Gărzii de Mediu Gorj, după ce, în zonă, de mai bine de o lună, calitatea aerului a înregistrat valori maxime de poluare. Într-un răspuns emis Prefecturii Gorj, comisarii de mediu nu reușesc să stabilească exact […]
Ministrul Sănătății, despre spitalele afectate de avaria de la CET SUD: Am încercat să menținem o temperatură normală, utilizând calorifere electrice. În anumite saloane sunt 14 grade Celsius | AUDIO # Europa FM
Trei spitale din București au fost afectate de avaria de la Centrala Termoelectrică București Sud, care a lăsat în frig și sute de blocuri din Capitală. Între ele se numără Institutul Clinic Fundeni și Institutul pentru Boli Cardiovasculare. Operațiile care nu erau urgente au fost amânate, după ce în unele saloane temperatura a scăzut până […]
Analistul de politică externă Răzvan Pantelimon: Regimul din Iran nu se va prăbuși atâta timp cât „oamenii din rural nu doresc să se revolte”. Pentru SUA, va prevala varianta negocierilor, dar ar putea avea loc și niște lovituri chirurgicale | VIDEO # Europa FM
Deși protestele din Iran sunt lungă durată, numărul participanților scade din cauza represiunii autorităților. Manifestațiile împotriva regimului de la Teheran s-au soldat deja cu aproape 600 de morți. Mai mult, Iranul este o țară imensă, cu peste 91 de milioane de locuitori și o componentă rurală foarte puternică, iar „atâta timp cât oamenii din rural […]
Iranul anunță începerea execuțiilor publice ale protestatarilor. Până acum, aproape 600 de oameni au fost uciși, iar peste 10.000 au fost arestați. Statele Unite iau în considerare intervenția aeriană | AUDIO # Europa FM
Începând de mâine, Iranul începe execuțiile publice ale protestatarilor. Manifestațiile împotriva regimului de la Teheran s-au soldat deja cu aproape 600 de morți. Sunt doar cifrele oficiale. Fiul fostului șah al țării vorbește însă despre 3.000 de oameni uciși. Alte 10.000 de persoane au fost arestate. Între timp, Casa Albă afirmă că atacurile în Iran […]
Arad: Fiica omului de afaceri Ioan Crișan, care și-a pierdut viața în 2021 într-o explozie, a ajuns marți, din nou, în fața judecătorilor. Femeia este acuzată că ar fi pus la cale accidentul | AUDIO # Europa FM
Femeia din Arad, judecată pentru că ar fi comandat aruncarea în aer a tatălui său, un cunoscut om de afaceri, a ajuns marți, din nou, în fața judecătorilor. S-a întâlnit față în față cu frizerul despre care se spune că ar fi realizat dispozitivul exploziv fără să știe că va fi folosit la crimă și […]
Vârsta de pensionare a polițiștilor a fost majorată la 65 de ani, anunță președintele „EUROPOL”, după declarațiile ministrului Apărării privind angajații din MAI și MApN: Ceea ce susține dumnealui „este nereal, ca să nu spun mincinos” | AUDIO # Europa FM
Sindicatul Polițiștilor Europeni „EUROPOL” anunță că vârsta de pensionare a polițiștilor a fost deja majorată la 65 de ani, după ce ministrul Radu Miruță a anunțat că Guvernul propune majorarea vârstei de pensionare pentru angajații din Ministerele Afacerilor Interne și Apărării. În plus, președintele sindicatului, Cosmin Andreica, a explicat pentru Europa FM că nu înțelege […]
Legea privind stagiul militar voluntar a fost promulgată. Cine se poate înscrie și cât durează instruirea | AUDIO # Europa FM
Stagiul militar voluntar: în această perioadă se lucrează la un ordin de ministru privind toate detaliile. Înscrierile ar urma să înceapă luna viitoare sau, cel târziu, în martie. În prima fază vor fi 1.000 de locuri pentru cei care vor să facă stagiul de patru luni. Stagiul militar voluntar este dedicat celor cu vârste cuprinse […]
Gorj: O probă de apă preluată de DSP din Târgu Jiu a înregistrat valori neconforme. Inspectorii recomandă consumul de apă îmbuteliată | AUDIO # Europa FM
Una dintre probele de apă recoltate de Direcția de Sănătate Publică Gorj din rețeaua de furnizare a apei potabile din municipiul Târgu Jiu a înregistrat valori neconforme. Inspectorii de sănătate publică vor repeta analiza pentru a fi siguri de rezultat. Probele au fost preluate după producerea inundațiilor din Târgu Jiu, în urma cărora canalizarea orașului […]
Prahova: Curtea de Conturi a descoperit cheltuieli nejustificate de zeci de mii de euro la Primăria Berceni. Cardurile primăriei au fost utilizate pentru bilete de avion și deconturi de combustibil | AUDIO # Europa FM
Curtea de Conturi a descoperit cheltuieli nejustificate în cuantum de 10.000 de euro pentru bilete de avion cumpărate de la Tarom și deconturi suspecte de combustibil de 20.000 de euro, în timpul unui control realizat în 2024 la Primăria Berceni din județul Prahova. Auditorii au semnalat deconturi suspecte pentru o cantitate mare de combustibil – […]
Cristian Tudor Popescu, despre teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției: „Este limpede că domnul Marinescu a plagiat; el însuși este un plagiat” | VIDEO # Europa FM
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, nu va pleca din funcție după dezvăluirile făcute de jurnalista de investigație Emilia Șercan privind plagierea a mai bine de jumătate din teza sa de doctorat în Drept, spune gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu la emisiunea „România în Direct”, la Europa FM. Radu Marinescu a negat acuzațiile într-o reacție pe […]
Senatorul USR Remus Negoi, despre inițiativa legislativă privind interzicerea simbolurilor comuniste: Definim ce înseamnă organizație și simbol cu caracter comunist. Vor fi luate în considerare atunci când se constată încălcarea legii | AUDIO # Europa FM
Ce proiecte așteaptă să intre în dezbatere la Parlament din februarie, când senatorii și deputații se întorc din vacanță. Proiectul care interzice simbolurile comuniste și propaganda comunistă se află pe lista proiectelor abia depuse în Legislativ. Între inițiatori se află senatorul USR Remus Negoi. Senatorul USR Remus Negoi: „Practic, definim ce înseamnă organizație cu caracter […]
Piața Victoriei: Unde ne poartă furtuna geopolitică? Invitat este analistul de politică externă Răzvan Pantelimon # Europa FM
Începutul de an a adus evoluții neașteptate în plan internațional, de la intervenția americană în Venezuela și extragerea președintelui Maduro, până la protestele reprimate sângeros din Iran și pretențiile americane asupra Groenlandei. Vor fi încurajate Rusia și China să opereze și ele cu „sfere de influență” și să intervină acolo unde li se pare necesar? […]
Austeritate și în 2026. Reformele fiscale vor afecta comportamentul de consum, iar moneda națională s-ar putea deprecia cu aproape 1% | AUDIO # Europa FM
Austeritate și în 2026. Impactul ajustărilor fiscale se va resimți din plin anul acesta, avertizează Comisia Națională de Strategie și Prognoză. S-ar putea scumpi gazele și alimentele, iar moneda națională s-ar putea deprecia, arată cele mai recente date ale instituției. Reformele fiscale vor afecta în special comportamentul de consum, potrivit Comisiei Naționale de Strategie și […]
