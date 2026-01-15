Reacția președintelui FAPC privind proiectul de lege care cere ca pacienții oncologici să plătească 5% din costurile serviciilor medicale: Ar însemna renunțarea la viață. „Tratamentele sunt foarte scumpe” | AUDIO

Potrivit unui proiect de lege depus la Senat, bolnavii de cancer din România ar trebui să plătească pentru serviciile medicale primite o coplată. Aceasta ar fi plafonată la maximum 5% din valoarea serviciilor medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și ar urma să fie plătită de cei care au venituri de peste […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa FM