Ianis Zicu, pe punctul de a fi demis de la Farul: „Un antrenor e ținut de rezultate”

Mircea Lucescu nu are parte de vești bune înainte de barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul acesta, asta pentru că unul dintre titularii săi prinde tot mai puține minute la echipa de club. Marius Marin a fost prezent pe teren în 15 etape de Serie A pentru Pisa, dar conducerea clubului nu are […]