Gigi Becali a făcut anunțul așteptat de toți fanii FCSB-ului: „Mâine va face vizita medicală”
Antena Sport, 15 ianuarie 2026 22:10
Gigi Becali a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor, reușind să-l aducă la FCSB pe israelianul Ofri Arad, fotbalist cotat în prezent la 1,2 milioane de euro. Patronul campioanei României a făcut anunțul decisiv joi seară, când a confirmat că jucătorul care a evoluat sezonul acesta în UEFA Champions League va ajunge la […]
Acum 30 minute
22:10
Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (23 de ani), a transmis un mesaj sugestiv pe Facebook, după ce formaţia ucraineană a mărit oferta pentru el de la 4 la 4.5 milioane de euro. Cătălin Cîrjan a dat de înţeles că nu pleacă nicăieri, fiind pregătit pentru primul meci oficial al "câinilor" de după pauza de iarnă. […]
22:10
Gigi Becali a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor, reușind să-l aducă la FCSB pe israelianul Ofri Arad, fotbalist cotat în prezent la 1,2 milioane de euro. Patronul campioanei României a făcut anunțul decisiv joi seară, când a confirmat că jucătorul care a evoluat sezonul acesta în UEFA Champions League va ajunge la […]
Acum o oră
21:40
Jurnal Antena Sport | Campionii de la canotaj s-au săturat de sală. Pleacă în Italia, să iasă pe apă # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Campionii de la canotaj s-au săturat de sală. Pleacă în Italia, să iasă pe apă appeared first on Antena Sport.
21:40
Rareș Pop a plecat de la Rapid, la scurt timp după ce giuleștenii au oficializat transferul lui Robert Sălceanu de la Petrolul Ploiești. Puștiul-minute al alb-vișiniilor a ajuns chiar la formația prahoveană. El va îmbrăca tricoul „lupilor" până la finalul acestui sezon, fiind împrumutat de la echipa antrenată de Costel Gâlcă. Pop a fost prezentat […]
21:30
Jurnal Antena Sport | Alpinistul român s-a întors din Antarctica, unde a cucerit cel mai friguros vârf din lume # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Alpinistul român s-a întors din Antarctica, unde a cucerit cel mai friguros vârf din lume appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
21:20
Jurnal Antena Sport | Dănciulescu şi Marius Niculae şi-au luat la adio de la bătrânul stadion Dinamo # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Dănciulescu şi Marius Niculae şi-au luat la adio de la bătrânul stadion Dinamo appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Până la derby-ul cu FCSB, Piteştiul a pus prima cărămidă la noul stadion # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Până la derby-ul cu FCSB, Piteştiul a pus prima cărămidă la noul stadion appeared first on Antena Sport.
21:20
Câștigătoarea UEFA Champions League pregătește lovitura iernii: 100 de milioane de euro # Antena Sport
Paris Saint Germain nu a fost activă pe piața transferurilor în această iarnă, dar gruparea din Hexagon pregătește o super-mutare care necesită și o investiție pe măsură: 100 de milioane de euro. Presa din Spania anunță că gruparea antrenată de Luis Enrique l-a pus în capul listei pe Enzo Fernandez, fotbalist care este legitimat în […]
21:10
Nadia Comăneci a anunţat, printr-un mesaj postat în social media, că în România a început oficial Anul Nadia 2026. Ea îşi doreşte să fie un an "al inspiraţiei, respectului şi continuităţii" şi precizează că perfecţiunea "nu apare la întâmplare". Nadia s-a declarat onorată de faptul că Anul Nadia a început de Ziua Culturii Naţionale". 2026, […]
21:00
În 2026, aerodinamica activă va înlocui DRS-ul (Drag Reduction System). De ce este un sistem diferit față de DRS? Acesta oferea un plus de viteză doar prin schimbarea înclinării aripii spate într-o zonă stabilită dinainte, de obicei o linie dreaptă lungă. Din 2026, ambele punți vor beneficia de un sistem activ prin care se modifică […]
20:40
A plecat de la Dinamo după numai 6 luni! Evoluase în aproape toate meciurile în acest sezon # Antena Sport
Dinamo București se pregătește de reluarea campionatului, „câinii" urmând să dea piept cu Universitatea Cluj, în etapa cu numărul 21 din Liga 1. Cu câteva zile înaintea meciului, aceștia au pierdut un jucător important. Este vorba despre Charalampos Kyriakou, fotbalist sosit la formația din Ștefan cel Mare la începutul acestui sezon, mai exact pe data […]
20:40
Marius Niculae şi Dănciulescu vor suveniruri de la evenimentul demolării stadionului Dinamo: “Cu Cornel Dinu” # Antena Sport
Pe 20 decembrie va avea loc un eveniment de începere a demolării pe stadionul lui Dinamo din Şoseaua Ştefan cel Mare. O arenă ultramodernă, cu 25.000 de locuri, se va construi în locul vechii arene a "câinilor". Marius Niculae a dezvăluit că va pleca de la eveniment cu un scaun şi cu o carte despre […]
Acum 4 ore
20:20
Farul Constanța este pe locul 10 înainte de reluarea campionatului, la șase puncte distanță de primul loc ce duce în play-off. Conducerea clubului constănțean nu concepe ratarea play-off-ului, motiv pentru care situația lui Ianis Zicu depinde de acest obiectiv. Gică Popescu a vorbit răspicat despre deciziile care se impun în condițiile în care sezonul „marinarilor" […]
20:00
Florinel Coman s-a accidentat în meciul cu echipa lui Cosmin Contra! Cum poate arăta piciorul atacantului român # Antena Sport
Florinel Coman (27 de ani) a fost titularizat în meciul lui Al Gharafa cu Al Arabi, echipa antrenată de românul Cosmin Contra (50 de ani). Coman a ieşit în minutul 30 al meciului, imaginile video arătând că accidentarea ar putea fi gravă. Coman a apărut pe banca de rezerve cu un bandaj mare la piciorul […]
19:20
Suporterii Rapidului, ultimatum pentru conducere! Ce decizie au luat pentru jocul cu Metaloglobus # Antena Sport
Rapidul stă pe un butoi cu pulbere, în ciuda faptului că cei din conducere i-au transferat pe Daniel Paraschiv și Robert Sălceanu înainte de reluarea campionatului. Suporterii și-au arătat nemulțumirea față de deciziile luate de Dan Șucu, iar aceștia pregătesc o nouă mutare chiar la primul meci pe Giulești din 2026, contra celor de la […]
19:00
Greşelile care l-au costat sute de mii de euro pe milionarul român de numai 29 de ani! # Antena Sport
Caius Covrig (29 de ani) a dezvăluit, într-un clip video postat pe reţelele de socializare, care au fost greşelile care l-au costat sute de mii de euro. Caius Covrig a jucat baschet la nivel de colegiu în timp ce studia în Statele Unite şi puţin a lipsit să ajungă în NBA. O accidentare gravă i-a […]
19:00
Florentin Petre exultă după ce Cîrjan a refuzat oferta „astronomică” din Ucraina: „Este un căpitan adevărat” # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a primit o propunere de nerefuzat din Ucraina, dar fotbalistul celor de la Dinamo a hotărât să nu dea curs ofertei de la Metalist, în ciuda faptului că putea încasa un salariu de patru ori mai mare. Mai mult decât atât, clubul ucrainean a venit cu o altă ofertă, de 4,5 milioane de […]
18:40
Robert Sălceanu, interviu după ce a semnat cu Rapid: “E un vis să joci pentru cea mai mare echipă din România” # Antena Sport
Robert Sălceanu a fost prezentat oficial de Rapid la două zile după ce a împlinit 22 de ani. Într-un interviu pentru conturile de socializare ale Rapidului, Sălceanu a spus că formaţia giuleşteană e "cea mai mare echipă din România". Rapid ar fi achitat 400.000 de euro în schimbul tânărului jucător cotat la 300.000 de euro […]
18:30
Uluitor! Metalist Harkov a mărit oferta pentru Cătălin Cîrjan. Răspunsul oferit de fotbalist # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a primit o ofertă consistentă din partea celor de la Metalist 1925 Harkov, care i-au oferit un salariu de patru ori mai mare față de cel pe care îl încasează la Dinamo. Fotbalistul „câinilor" a refuzat propunerea din Ucraina, dar acum clubul a venit cu o contra-ofertă pentru căpitanul lui Zeljko Kopic. Ce […]
Acum 6 ore
18:10
Cât a plătit Rapid pentru a-l transfera pe Robert Sălceanu. Locul ocupat în topul celor mai scumpi giuleșteni # Antena Sport
Rapid București a oficializat joi transferul lui Robert Sălceanu, adus de la Petrolul Ploiești. Jucătorul a semnat un contract valabil pe trei ani și jumătate și va lupta pentru un post de titular cu Andrei Borza. Conducerea clubului alb-vișiniu a rezolvat a doua mutare a iernii, după ce l-a împrumutat și pe Daniel Paraschiv de […]
18:10
Dănciulescu, emoţionat pe stadionul Ştefan cel Mare, înainte de demolare: “Va fi cel mai frumos din România” # Antena Sport
Ionel Dănciulescu (49 de ani) şi-a amintit, într-un interviu exclusiv acordat AntenaSport, când a jucat prima oară pe stadionul Ştefan cel Mare. Pe 20 decembrie va începe demolarea vechiului stadion Dinamo, în acest loc urmând să fie construită o arenă modernă, cu 25.000 de locuri. Dănciulescu a rememorat şi cum a ajuns să semneze cu […]
18:00
România, învinsă în ultimul meci din faza preliminară de la Europeanul de Polo. Cum arată grupa principală # Antena Sport
Naţionala României a fost învinsă joi în ultimul meci din grupa D a Campionatului European de reprezentativa Italiei, scor 20-6. Scorul pe reprize a fost 5-1, 4-3, 4-0, 7-2. România va juca primul meci din grupa principală F sâmbătă, cu Croaţia. România, eșec la ultimul meci din faza preliminară de la Europeanul de polo Pentru […]
17:40
Bogdan Andone, în gardă înainte de partida cu FCSB: „Nu degeaba sunt campioni în ultimii doi ani” # Antena Sport
FC Argeș – FCSB este meciul care va deschide prima etapă a Ligii 1 din 2026, iar partida este una de o importanță uriașă pentru campioana României, care se află în luptă directă cu gruparea piteșteană pentru un loc de play-off. Bogdan Andone a susținut joi o conferință de presă înaintea jocului care va avea […]
17:40
„O rușine!” Comentariul televiziunii spaniole la golul care a eliminat-o pe Real Madrid provoacă revoltă: „Aur pur” # Antena Sport
Real Madrid a suferit un eșec istoric la Albacete, 2-3, în optimile Cupei Regelui. Eroul celor de la Albacete a fost Jefté Betancor, fostul atacant de la Farul, CFR Cluj și FC Voluntari. Jefté a marcat de două ori în poarta madrilenilor, mai întâi în minutul 82, apoi golul decisiv, în al patrulea minut de […]
17:40
“Nu e atât de evoluat”. Ciprian Marica s-a pronunțat după transferul lui Louis Munteanu la DC United # Antena Sport
Transferul lui Louis Munteanu la DC United a fost analizat de numeroase nume din fotbalul românesc, iar recent Ciprian Marica a oferit și el un verdict în acest sens. Fostul atacant de la naționala României a vorbit despre problemele avute de vârful de 23 de ani înainte de plecare, dar și depre fotbalul din Statele […]
17:20
Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 15 ianuarie, de la răspunsul dat de Cîrjan pentru Metalist 1925 Harkov până la decizia luată de Real Madrid după eliminarea din Cupa Spaniei. 1. Cîrjan a spus "nu" Cătălin Cîrjan a refuzat oferta primită de la Metalist Harkov. Echipa din prima ligă a Ucrainei […]
17:20
Dan Şucu, transfer de marcă la Genoa! A făcut ofertă pentru un internaţional cotat la 7 milioane de euro # Antena Sport
Dan Şucu (62 de ani) e gata să facă o investiţie mare pentru un transfer de marcă la Genoa. Presa italiană a anunţat că Genoa a făcut o ofertă pentru Cristian Casseres (25 de ani), mijlocaş central cotat la 7 milioane de euro. Casseres, care evoluează la Toulouse, a jucat în 44 de meciuri pentru […]
17:00
Rapid București a oficializat un transfer important, cu doar câteva zile înainte de reluarea campionatului. Giuleștenii l-au prezentat pe Robert Sălceanu, fotbalist evaluat la 300.000 de euro. În vârstă de 22 de ani, acesta evoluează pe postul de fundaș stânga și va lupta pentru postul de titular cu Ștefan Borza, unul dintre cei mai importanți […]
16:50
Andre Duarte este incert pentru partida dintre FC Argeș și FCSB, deoarece încă nu a primit cartea verde din Ungaria, țară în care a evoluat ultima dată. Gigi Becali a făcut o declarație legată de acest aspect și a dezvăluit că a făcut o sesizare către FIFA în speranța de a soluționa problema fundașului portughez […]
16:50
Lisav Eissat era pe punctul de a se transfera în Polonia, însă mutarea a picat în ultimul moment, din cauza suporterilor celor de la Rakow, echipă pentru care evoluează în prezent românul Bogdan Racovițan. Vestea este una cât se poate de bună pentru conducerea lui Dinamo, care și-a manifestat interesul pentru a-l cumpăra pe fotbalistul […]
16:40
Plantele cu flori din apartament aduc culoare și prospețime oricărui spațiu interior. Pe lângă estetica lor, aceste plante pot crea o atmosferă mai caldă, mai primitoare și pot deveni puncte de interes în decorul casei. Iată care sunt plantele ce pot transforma un living, un birou sau un dormitor într-un loc plăcut și elegant, adaptat […]
16:30
Mircea Lucescu nu are parte de vești bune înainte de barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul acesta, asta pentru că unul dintre titularii săi prinde tot mai puține minute la echipa de club. Marius Marin a fost prezent pe teren în 15 etape de Serie A pentru Pisa, dar conducerea clubului nu are […]
16:30
Campionul cu FCSB este rapidist! Cum a ajuns să semneze cu marea rivală a giuleştenilor: “Nu a fost nicio cursă” # Antena Sport
Andrei Gheorghiţă (23 de ani), care din vara anului trecut evoluează la U Cluj, a dat detalii despre trecutul lui rapidist. Fotbalistul a cucerit primul lui titlu sezonul trecut cu FCSB.
Acum 8 ore
16:10
Rapid este pe cale să oficializeze o nouă mutare, după ce l-a adus pe Daniel Paraschiv din Spania și s-a înțeles și cu Robert Sălceanu, de la Petrolul. Giuleștenii mai fac un transfer din Liga 1 și urmează să semneze cu Dejan Iliev, portarul nord-macedonean al celor de la UTA Arad. Costel Gâlcă a cerut […] The post Rapid face un nou transfer. Giuleștenii își aduc un portar crescut la Arsenal appeared first on Antena Sport.
15:40
E oficial. UTA Arad a făcut un transfer important. Arpad Tordai a semnat astzi, iar mutarea a fost anunţată deja oficial. Portarul a evoluat în ultimii doi ani în Lituania, la Zalgiris, formație cu care și-a trecut în cont un titlu de campion. El se poate lăuda şi cu un titlu de campion, cu Farul […] The post Portarul cu care Gică Hagi a devenit campion semnează în Liga 1! appeared first on Antena Sport.
15:10
Încep lucrările la stadionul de 100 de milioane de euro din Liga 1: “O zi memorabilă” # Antena Sport
FC Argeș a primit o veste foarte bună chiar înainte de reluarea campionatului. Lucrările pentru noul stadion “Nicolae Dobrin” pot începe, după ce amplasamentul șantierului a fost predat de către Compania Națională de Investiții către asocierea Construcții Erbașu și Terra Gaz Construct SRL. România este marcată în acești ani de noi construcții sau renovări de […] The post Încep lucrările la stadionul de 100 de milioane de euro din Liga 1: “O zi memorabilă” appeared first on Antena Sport.
15:00
Edi Iordănescu deschide un război cu Mircea Lucescu. Atacuri pe subiectul Stanciu şi Răzvan Marin: “Au obținut o calificare” # Antena Sport
Atacurile lui Edi Iordănescu la adresa lui Mircea Lucescu se înteţesc. Fără să-i dea numele, tehnicianul a început să-i critice deciziile recente luate la naţională. Mircea Lucescu a anunţat că nu mai cheamă la lot fotbalişti care nu joacă la echipele lor de club. Astfel, fotbalişti ca Stanciu sau Răzvan Marin s-au văzut puşi în […] The post Edi Iordănescu deschide un război cu Mircea Lucescu. Atacuri pe subiectul Stanciu şi Răzvan Marin: “Au obținut o calificare” appeared first on Antena Sport.
14:30
Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj # Antena Sport
CFR Cluj a anunţat decizia în privinţa lui Ciprian Deac, după ce veteranul de la CFR Cluj a fost lăsat acasă de Daniel Pancu. Mijlocaşul ajuns la 39 de ani nu a făcut deplasarea alături de clujeni în cantonamentul de iarnă de la Oliva Nova. Imediat a început o adevărată dispută. Mai multe cluburi din […] The post Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
14:30
Dramă în Iran: fostul fotbalist a vrut să-și apere soția cu propriul corp în timpul protestelor, dar amândoi au fost uciși # Antena Sport
Protestele împotriva regimului din Iran s-au extins în toate zonele țării și, potrivit BBC, peste două mii de oameni au fost uciși de forțele guvernamentale. Printre victime se numără și sportivi. Cel mai recent și mediatizat caz este cel al fostului fotbalist Mojtaba Tarshiz, care a evoluat în carieră la campioana la zi din Iran, […] The post Dramă în Iran: fostul fotbalist a vrut să-și apere soția cu propriul corp în timpul protestelor, dar amândoi au fost uciși appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
14:10
Cum a ajuns Cosmin Olăroiu să aibă în conturi “avere de 200.000.000 de euro” şi ce afacere deschide în Dubai # Antena Sport
Cosmin Olăroiu ar fi ajuns să aibă în conturi nu mai puţin de 200 de milioane de euro. Anunţul a fost făcut de Mitică Dragomir, care a anunţat şi ce afacere deschide tehnicianul în Dubai. Dumitru Dragomir, fost șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dezvăluit că Olăroiu a fost atât de mulțumit de profitul […] The post Cum a ajuns Cosmin Olăroiu să aibă în conturi “avere de 200.000.000 de euro” şi ce afacere deschide în Dubai appeared first on Antena Sport.
14:00
Veste tragică în familia lui Dorin Goian. Fostul fotbalist al FCSB trece prin momente grele, după ce tatăl său s-a stins din viaţă. Dorin Goian şi-a schimbat fotografia de profil cu una de doliu, iar fratele lui, Lucian, a postat un mesaj emoţionant prin care a fost anunţată dispariţia părintelui. Lucian Goian, unul dintre cei […] The post Dramă în familia lui Dorin Goian. “Ai lăsat un mare gol în inimile noastre” appeared first on Antena Sport.
14:00
Real Madrid, decizie radicală după umilința din Cupa Spaniei. Ce se întâmplă cu Alvaro Arbeloa # Antena Sport
Real Madrid a suferit miercuri una dintre cele mai șocante înfrângeri din ultimii ani, fiind eliminată din optimile Cupei Spaniei de Albacete la debutul lui Alvaro Arbeloa. Noul tehnician de pe Bernabeu nu a convins la primul meci de la instalarea sa, iar conducerea clubului deja ar lua în considerare înlocuirea sa în vară. Alvaro […] The post Real Madrid, decizie radicală după umilința din Cupa Spaniei. Ce se întâmplă cu Alvaro Arbeloa appeared first on Antena Sport.
13:30
Jefte Betancor (32 de ani) a avut parte de cel mai tare moment al carierei. Atacantul cotat la 600.000 de euro a reuşit dubla în Albacete – Real Madrid 3-2 şi i-a eliminat pe galactici din optimile Cupei Regelui. Fostul atacant de la Voluntari, Farul sau CFR Cluj a intrat pe teren în minutul 58 […] The post Cum l-a dat afară CFR Cluj pe “călăul” Realului: “A fost o greșeală” appeared first on Antena Sport.
13:30
Vestea momentului în Liga 1! Cătălin Cîrjan i-a dat răspunsul lui Metalist 1925 Harkov # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a luat decizia cu privire la viitorul său și a ales să refuze oferta pe care a primit-o de la ucrainenii de la Metalist 1925 Harkov. Căpitanul lui Dinamo a spus astfel “nu” salariului de 60.000 de euro pe care îl oferea formația din estul Europei. Ziua de miercuri a fost marcată de […] The post Vestea momentului în Liga 1! Cătălin Cîrjan i-a dat răspunsul lui Metalist 1925 Harkov appeared first on Antena Sport.
13:20
Roger Federer vrea ca Alcaraz să doboare la Australian Open recordul lui Rafael Nadal: “Ar fi o nebunie” # Antena Sport
Fostul star al tenisului mondial, elveţianul Roger Federer, susţine tentativa lui Carlos Alcaraz de a câştiga turneul Australian Open şi de a deveni cel mai tânăr jucător din toate timpurile care s-a impus în cele patru turnee de Grand Slam, scrie DPA. Alcaraz, 22 de ani, are deja în palmares câte două succese la Roland […] The post Roger Federer vrea ca Alcaraz să doboare la Australian Open recordul lui Rafael Nadal: “Ar fi o nebunie” appeared first on Antena Sport.
13:10
“Bă, miliardarule, de ce nu îi dai banii băiatului?” Gigi Becali, criticat pentru “ţeapa” dată unui fotbalist # Antena Sport
Nu toţi jucătorii pleacă de la FCSB în relaţii bune cu Gigi Becali. Portarul Andrei Vlad, de exemplu, a părăsit clubul pe uşa din dos şi a ajuns şi în instanţă cu Gigi Becali. Ce s-a întâmplat? Andrei Vlad și-a pierdut postul de titular la FCSB în 2022, iar în ianuarie 2025 avea să se […] The post “Bă, miliardarule, de ce nu îi dai banii băiatului?” Gigi Becali, criticat pentru “ţeapa” dată unui fotbalist appeared first on Antena Sport.
13:00
Situație ireală. Un fotbalist a semnat “din greșeală” în Liga 1 și a plecat să joace în altă țară # Antena Sport
Lumea fotbalului oferă uneori povești fabuloase, dar și altele extrem de bizare. O situație care o privește pe Csikszereda se încadrează în a doua categorie, pentru că un jucător care a fost prezentat oficial de ciucani pare că nu va juca în România, pentru că susține că a semnat din greșeală și că e gata […] The post Situație ireală. Un fotbalist a semnat “din greșeală” în Liga 1 și a plecat să joace în altă țară appeared first on Antena Sport.
12:30
Chicago Bulls, victorie dramatică în reeditarea finalelor din 1997 și 1998. Coș cu patru secunde înainte de final # Antena Sport
Noaptea de miercuri spre joi a oferit șapte meciuri în NBA, iar cel mai echilibrat dintre ele a fost cel care le-a pus față în față pe Chicago Bulls și Utah Jazz. Cele două francize care s-au întâlnit în finalele din 1997 și 1998 au oferit o partidă încheiată cu victoria “taurilor”, care a fost […] The post Chicago Bulls, victorie dramatică în reeditarea finalelor din 1997 și 1998. Coș cu patru secunde înainte de final appeared first on Antena Sport.
12:10
Arena Naţională nu mai este pentru fotbal din mai 2026, astfel că echipele bucureştene care disputau meciurile acolo trebuie să găsească alte stadioane unde să-şi dispute partidele. Arena Națională va găzdui în luna mai a anului viitor două concerte: Metallica (13 mai) și Iron Maiden (28 mai), astfel că Gigi Becali a decis să închirieze […] The post Gigi Becali anunţă revenirea FCSB în Ghencea. “O să luăm titlul acolo!” appeared first on Antena Sport.
12:00
Două cluburi din Serie A, pe urmele lui Mario Tudose. Concurență pentru echipele de top din România # Antena Sport
Mario Tudose a fost unul dintre jucătorii despre care s-a vorbit cel mai mult în ultimele două perioade de mercato atunci când a venit vorba de o posibilă plecare. Tânărul fundaș de la FC Argeș a fost dorit de echipe precum FCSB, Dinamo, Rapid sau Universitatea Craiova, însă se pare că există interes pentru el […] The post Două cluburi din Serie A, pe urmele lui Mario Tudose. Concurență pentru echipele de top din România appeared first on Antena Sport.
