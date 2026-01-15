Mesajul lui Cătălin Cîrjan după ce Metalist Harkov a făcut o nouă ofertă pentru el!

13:10

Nu toţi jucătorii pleacă de la FCSB în relaţii bune cu Gigi Becali. Portarul Andrei Vlad, de exemplu, a părăsit clubul pe uşa din dos şi a ajuns şi în instanţă cu Gigi Becali. Ce s-a întâmplat? Andrei Vlad și-a pierdut postul de titular la FCSB în 2022, iar în ianuarie 2025 avea să se […] "Bă, miliardarule, de ce nu îi dai banii băiatului?" Gigi Becali, criticat pentru "ţeapa" dată unui fotbalist