România, undă verde pentru proiectele de Apărare din programul SAFE. Țara noastră beneficiază de 16,68 miliarde de euro
PSNews.ro, 15 ianuarie 2026 20:20
Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de apărare a opt state membre, marcând o etapă importantă în eforturile Europei de a-și consolida securitatea. Comisia a înaintat Consiliului o propunere de aprobare a asistenței financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Anul trecut, […]
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
20:20
VIDEO Protest AUR și Acțiunea Conservatoare. Mii de manifestanți, la guvern: ”Să plece hoţii, să vină patrioţii!”, # PSNews.ro
Mii de persoane mobilizate de formațiunile AUR și Acțiunea Conservatoare s-au adunat joi seară în Piața Universității din București pentru a protesta împotriva Legii pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei, cunoscută drept „Legea Vexler". Liderul AUR, George Simion, și-a chemat susținătorii în stradă cu un mesaj radical, afirmând că manifestația are ca scop „dărâmarea guvernului". UPDATE – […]
20:20
Bolojan, prima zi ca interimar la Educație. A avut o întâlnire cu Daniel David și cu secretarii de stat # PSNews.ro
La o zi după ce a fost numit la conducerea interimară a Ministerului Educației, premierul Ilie Bolojan și-a preluat atribuțiile, transmite TVR. Şeful Executivului a avut o întâlnire cu Daniel David și cu secretarii de stat, cu care a discutat despre problemele din învățământ și bugetul alocat. Ilie Bolojan preia interimar portofoliul, la aproape o […]
20:20
România, undă verde pentru proiectele de Apărare din programul SAFE. Țara noastră beneficiază de 16,68 miliarde de euro # PSNews.ro
Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de apărare a opt state membre, marcând o etapă importantă în eforturile Europei de a-și consolida securitatea. Comisia a înaintat Consiliului o propunere de aprobare a asistenței financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Anul trecut, […]
20:20
Centrul Istoric din București va fi monitorizat cu 300 de noi camere inteligente. Pot detecta automat incidentele # PSNews.ro
Centrul Istoric din Capitală, care atrage anual sute de mii de turiști, urmează să fie monitorizat de un nou sistem video de supraveghere care va include camere termice, dar și o aplicație care folosește inteligența artificială. Camerele pot detecta automat incidente, comportamente suspecte și pot vedea unde se adună prea mulți oameni și pot număra […]
20:20
Fostul premier Victor Ponta a declarat că actualul Guvern poate funcționa și fără participarea USR, susținând că, în realitate, această formațiune ar conduce Executivul. De asemenea, Ponta a criticat raporturile de forță din actuala coaliție și rolul jucat de principalele partide aflate la guvernare. Potrivit fostului lider PSD, situația politică actuală ar permite formarea unei […]
Acum 2 ore
19:20
Ipoteza principală a anchetatorilor în cazul exploziei din secția de poliție din Lugoj. Apar însă și mai multe dileme # PSNews.ro
Autoritățile care anchetează explozia produsă la secția de poliție din Lugoj iau în calcul, ca principală ipoteză, acumularea de gaze. Rămâne însă neclar cum a fost posibil acest lucru, în condițiile în care clădirea nu era racordată la rețeaua de gaze, transmite Digi24. Specialiștii ISU și INSEMEX au ridicat probe, în special din imobilul afectat […]
19:20
Prima ofertă pentru vânzarea de titluri de stat Fidelis din acest an se derulează în perioada 16 – 23 ianuarie # PSNews.ro
Ministerul Finanţelor derulează, în perioada 16 – 23 ianuarie, prima ofertă pentru vânzarea de titluri de stat Fidelis din acest an. Oferta cuprinde şapte emisiuni, trei în euro şi patru în lei, dintre care una este dedicată donatorilor de sânge. Data estimată a admiterii la tranzacţionare este 29 ianuarie. "Ministerul Finanţelor derulează, în perioada 16 […]
19:20
Noile impozite pe proprietate pe care le plătesc românii rămân, în continuare, la un nivel redus. Declarația vine chiar de la premierul României, care a explicat la TVR 1 motivele pentru care a fost necesară majorarea taxei anuale pe locuință. Comparativ cu alte state europene, impozitul pe proprietate din România reprezintă mai puțin de 10% […]
19:20
Proteste ale fermierilor în mai multe județe: tractoare pe șosele, nemulțumiri legate de taxe, subvenții și Mercosur # PSNews.ro
Proteste spontane ale fermierilor au avut loc joi în mai multe zone din țară, agricultorii ieșind cu tractoarele pe șosele pentru a-și exprima nemulțumirile legate de noile taxe, lipsa predictibilității subvențiilor și acordul comercial UE–Mercosur. Acțiunile au îngreunat serios traficul rutier, fără a fi impuse, până în prezent, restricții totale de circulație. În județul Iași, […]
19:20
Cash garantat pentru autostrada Sibiu–Pitești! Ministrul Finanțelor semnează din nou. De unde vin banii # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a semnat joi al doilea contract de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru Autostrada Sibiu – Piteşti, în valoare de 500 de milioane de euro, informează ministerul printr-un comunicat. „Astăzi, 15 ianuarie, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a semnat cel de-al doilea contract de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii […]
19:20
Noi informații despre Canalul Dunăre București, care ar pune Capitala pe harta porturilor europene # PSNews.ro
Canalul Dunăre-București, una din investițiile strategice pe care și le-a propus statul român, este amânat încă o dată, fără un termen previzibil pentru reluarea lucrărilor demarate oficial acum aproximativ patru decenii. Conducerea Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile, titularul de proiect, a detaliat, într-un răspuns la solicitarea Mediafax, stadiul procedurilor și o estimare a costurilor pe […]
Acum 4 ore
18:10
Iranul traversează cea mai gravă criză politică și de securitate din ultimii ani, pe fondul unor proteste violente declanșate de probleme economice profunde și de represiunea dură a regimului de la Teheran. În acest context tensionat, riscul unei confruntări cu Statele Unite a crescut semnificativ, însă un război total nu este, în acest moment, un […]
18:10
Nicușor Dan: R. Moldova – rămâne pentru România o prioritate esențială de politică externă # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că Republica Moldova rămâne pentru România o prioritate esențială de politică externă. 'E evident că agresiunea rusă afectează în mod direct și Republica Moldova, care rămâne pentru noi o prioritate esențială de politică externă. Nu cred că e cazul să mai explicăm de ce – nu ne va fi […]
18:10
Germania și Franța își consolidează prezența militară în Groenlanda, pe fondul tensiunilor geopolitice din Arctica # PSNews.ro
Mai multe state europene din NATO, printre care Germania, Franța, Suedia și Norvegia, au lansat o misiune militară comună de recunoaștere și explorare în Groenlanda, într-un context geopolitic tot mai tensionat în Arctica, marcat de rivalitatea cu Rusia și China, dar și de revendicările Statelor Unite asupra teritoriului aflat sub suveranitate daneză. Ministerul german al […]
18:10
VIDEO „Una dintre cele mai teribile crize în interiorul NATO!” De ce este importantă Groenlanda pentru SUA # PSNews.ro
Declarațiile președintelui american Donald Trump privind necesitatea ca Statele Unite să exercite control asupra Groenlandei au generat una dintre cele mai sensibile crize din interiorul Alianței Nord-Atlantice, a avertizat Iulian Chifu, expert în securitate și relații internaționale, joi, în emisiunea Puterea Știrilor. „Este probabil una dintre cele mai teribile crize în interiorul NATO, pentru că […]
18:10
Prognoza specială pentru Capitală: Ninge din nou, iar temperaturile vor scădea până la -12 grade! # PSNews.ro
Meteorologii ANM anunță noi ninsori în București, joi și vineri, și vreme deosebit de rece în următoarele cinci zile, potrivit prognozei speciale pentru Capitală. Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 15.01.2026 Ora 20:00 – 16.01.2026 Ora 08:00 Cerul va avea înnorări și spre sfârșitul intervalului va crește probabilitatea de ninsoare slabă. Vântul va sufla slab și moderat. […]
18:10
„Daniel David nu a vrut să-și asume un mandat marcat de o imagine negativă care va rămâne peste timp” – Pîrvulescu # PSNews.ro
Invitat în emisiunea Puterea Știrilor, Cristian Pîrvulescu a vorbit despre demisia lui Daniel David și a analizat criza de la Educație, unde lipsa unui ministru titular și interimatul premierului Ilie Bolojan indică un refuz politic clar de a-și asuma costul deciziilor bugetare. „Dar așa cum întrevedem situația, nu cred că vor accepta prea mulți poziția […]
18:10
VIDEO Declarația Maiei Sandu despre reunire reaprinde dezbaterea unionistă: „România ar depăși mai multe state din UE” # PSNews.ro
Declarația președintei R.Moldova, Maia Sandu, potrivit căreia ar vota pentru reunirea cu România în cazul unui referendum, a generat reacții puternice atât la Chișinău, cât și la București. Analistul politic Mihai Isac, stabilit în Republica Moldova, a explicat joi, la Puterea Știrilor, semnificația acestui mesaj și ecoul său în societatea moldovenească. „Nu este pentru prima […]
18:10
Iranul dezminte că Erfan Soltani a fost condamnat la moarte şi ar putea fi executat. Care este situația sa, de fapt # PSNews.ro
Iranul dezminte joi că Erfan Soltani, arestat sâmbătă în timpul unor "revolte", a fost condamnat la moarte şi că ar putea să fie executat, aşa cum se tem Statele Unite şi organizaţii de apărarea drepturlor omului, relatează AFP. Erfan Soltani a fost arestat sâmbătă la domiciliu, la Fardis, la vest de Teheran, după ce a participat […]
18:10
VIDEO Mesajul lui Călin Georgescu de Ziua Culturii: ”Eminescu a știut să ne lumineze și să ne avertizeze” # PSNews.ro
Fără adevăr și conștiință, nedreptatea devine o stare de fapt, iar crizele naționale tind să se adâncească. Recurgerea la figura lui Mihai Eminescu nu este doar un exercițiu de admirație, ci o necesitate pentru a ne recupera conștiința națională și pentru a opri degradarea valorilor care definesc viitorul comunității noastre, consideră Călin Georgescu. „De ce […]
18:10
Zona din România care nu este acoperită de Articolul 5 al NATO. Avertismentul Șefului Armatei # PSNews.ro
Avertisment serios din partea Şefului Armatei Române: o zonă a ţării noastre nu beneficiază de protecţia Articolului 5 NATO. Generalul Gheorghiță Vlad avertizează că există riscul unor interferenţe în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră și subliniază necesitatea unor măsuri urgente pentru protejarea infrastructurii critice, inclusiv exploatarea Neptun Deep și cablurile electrice. Avertismentul […]
17:10
Avionul prezidențial nu este un moft, ci un simbol al reprezentării și demnității statului român, a afirmat Ștefan Popescu, subliniind faptul că lipsa unei flote oficiale afectează imaginea externă a țării și transmite un mesaj de improvizație și marginalitate. „Este rușinos pentru o țară de dimensiunea României să nu aibă o flotilă de stat." Comparația cu […]
17:10
INSP: 9 decese cauzate de gripă. Creştere de 21,1% a infecţiilor respiratorii, într-o săptămână # PSNews.ro
Nouă decese cauzate de gripă au fost confirmate în săptămâna 5-11 ianuarie. Numărul total al deceselor din actualul sezon gripal a ajuns la 20. Numărul cazuriloe de infecţii respiratorii – gripă clinică, IACRS şi pneumonii a crescut cu 21.1% faţă de săptămâna anterioară, însă numărul cazurilor de gripă a scăzut uşor. "În săptămâna 05.01.2026 – […]
17:10
STV respinge acuzațiile primarului general: „Nu noi suntem cauza problemelor financiare ale STB” # PSNews.ro
Serviciul de Transport Voluntari (STV) reacționează la declarațiile primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, privind costurile ridicate ale transportului public, susținând că nu este responsabil pentru situația financiară a Societății de Transport București (STB). Într-un comunicat de presă transmis miercuri, STV arată că a fost creat pentru a completa serviciile oferite de STB în zona […]
17:10
PSD ridică tonul în coaliție și îl avertizează pe Ilie Bolojan: ‘Fără Programul PSD, Pachetul 3 nu trece’ # PSNews.ro
Liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Ștefan Ovidiu Popa, avertizează Guvernul Bolojan că social-democrații nu vor mai accepta pachete fiscale adoptate prin angajarea răspunderii dacă acestea se bazează exclusiv pe măsuri de austeritate. Potrivit acestuia, cel de-al treilea pachet de măsuri fiscale trebuie să includă în mod obligatoriu Programul PSD de stimulare economică, altfel nu […]
17:10
VIDEO Premieră în România: Sistem inteligent pentru controlul benzilor reversibile pe DN 17. Ce trebuie să știe șoferii # PSNews.ro
Un sistem inteligent de management al traficului, cu benzi reversibile, va fi instalat pe DN 17 la intrare și ieșire din Bistrița, în premieră națională. Acesta va permite ca banda centrală să fie alocată dinamic în funcție de trafic. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a anunțat joi încheierea unui contract de prestări […]
17:10
Scandalul analizelor. Ministrul Sănătății explică ce se întâmplă cu investigațiile decontate de stat # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că pacienții oncologici își păstrează prioritatea la investigațiile imagistice de înaltă performanță, iar pentru ei „nu se schimbă absolut nimic". Investigațiile vor continua să fie efectuate rapid
17:10
ÎCCJ: Un expert confirmă calculele – Guvernul anulează pensia de serviciu şi nesocoteşte drepturile magistraților # PSNews.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţă, joi, că, având în vedere contestarea legii referitoare la pensiile magistraţilor, a fost cerută o expertiză contabilă independentă, iar rezultatele acesteia arată că ”aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu”. Pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate , în cazul […] Articolul ÎCCJ: Un expert confirmă calculele – Guvernul anulează pensia de serviciu şi nesocoteşte drepturile magistraților apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
16:10
Nicolae Păun trimite o scrisoare deschisă către Ilie Bolojan: „De ce trebuie să fim primii sacrificati?” # PSNews.ro
Deputatul Nicolae Păun, reprezentant al minorității rome în Parlament și vicepreședinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, a adresat o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan, în care reclamă deteriorarea accelerată a condițiilor de viață ale comunităților de romi din România. Parlamentarul susține că, în ultimele luni, a primit mii de sesizări […] Articolul Nicolae Păun trimite o scrisoare deschisă către Ilie Bolojan: „De ce trebuie să fim primii sacrificati?” apare prima dată în PS News.
16:10
Cel mai scump decembrie din 1993 încoace: ce spun economiștii Libra Bank despre inflație # PSNews.ro
Libra Bank spune că în 2025 am avut cel mai scump decembrie din ultimii 32 de ani. Afirmațiile economiștilor șefi ai Libra Bank se referă în principal la evoluția principalelor prețuri volatile la legume, fructe, ouă. Totuși, previziunile de inflație ale băncii pentru 2026 sunt de 4,5% pentru finalul anului. Inflația anuală a stagnat practic […] Articolul Cel mai scump decembrie din 1993 încoace: ce spun economiștii Libra Bank despre inflație apare prima dată în PS News.
16:10
Educația devine un lux, în timp ce suntem campioni la abandon școlar. Ce efect au măsurile de austeritate # PSNews.ro
Măsurile adoptate de guvernul Bolojan afectează accesul tinerilor la sistemul de educație, în condițiile în care suntem deja primii la abandon școlar și universitar. Guvernul se uită pe statistici doar când e vorba de cheltuieli, însă ignoră problemele tinerilor: veniturile mici ale familiilor, taxele tot mai mari, creșterea prețurilor, tăierea burselor, abandonul școlar și universitar, […] Articolul Educația devine un lux, în timp ce suntem campioni la abandon școlar. Ce efect au măsurile de austeritate apare prima dată în PS News.
16:10
Groenlanda, punct strategic dar oscilant al SUA: prezență militară redusă în ciuda cererilor lui Trump # PSNews.ro
În ultimii 85 de ani, interesul Statelor Unite pentru Groenlanda a variat semnificativ, trecând de la o prezență militară masivă la una aproape simbolică. În prezent, în insulă se află doar aproximativ 200 de militari americani – un număr pe care Pentagonul nu intenționează să-l mărească, în ciuda insistențelor fostului președinte Donald Trump de a […] Articolul Groenlanda, punct strategic dar oscilant al SUA: prezență militară redusă în ciuda cererilor lui Trump apare prima dată în PS News.
16:10
Rusia ar putea organiza provocări la proiectul Neptun Deep. Avertisment de ultimă oră al unui comandor român # PSNews.ro
România este pe punctul de a deveni unul dintre cei mai importanți jucători ai pieței de gaze din Uniunea Europeană, odată cu punerea în funcțiune a proiectului Neptun Deep din Marea Neagră. Exploatarea acestui zăcământ ar urma să transforme țara într-un mare exportator regional, însă investiția de aproximativ patru miliarde de euro vine cu un […] Articolul Rusia ar putea organiza provocări la proiectul Neptun Deep. Avertisment de ultimă oră al unui comandor român apare prima dată în PS News.
16:10
Un primar PNL îl demolează pe Bolojan: „Sunt niște aberații fără precedent / Nu răspunde, nu vorbește cu nimeni” # PSNews.ro
Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan provoacă nemulțumiri chiar în interiorul PNL. Un primar liberal îl acuză public pe premier că a tăiat fonduri esențiale administrațiilor locale fără consultare și că a blocat activitatea primăriilor. Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic (Maramureș), aflat la al treilea mandat, a criticat dur deciziile Executivului […] Articolul Un primar PNL îl demolează pe Bolojan: „Sunt niște aberații fără precedent / Nu răspunde, nu vorbește cu nimeni” apare prima dată în PS News.
16:10
Pentru prima dată de la sfârșitul Primului Război Mondial, în Europa mor mai mulți oameni decât se nasc, conform cifrelor publicate ieri de către institutul național de statistică al Franței, INSEE. Tendința afectează acum întregul continent, inclusiv țările în care ratele de fertilitate erau relativ ridicate, notează Mediafax. În raportul său demografic anual, INSEE a raportat […] Articolul Semnal de alarmă: Mai multe decese decât nașteri în Europa, pentru prima dată din 1918 apare prima dată în PS News.
16:10
O mare capitală europeană impune limită de viteză de 30 km/h. Amenzi consistente pentru cei care o încalcă # PSNews.ro
Roma introduce una dintre cele mai dure măsuri de siguranță rutieră din Europa. Începând de joi, în centrul istoric al capitalei Italiei, limita de viteză scade la 30 km/h, iar șoferii care o depășesc riscă amenzi consistente. Autoritățile speră că măsura va reduce atât numărul accidentelor, cât și nivelul de poluare dintr-o zonă intens circulată […] Articolul O mare capitală europeană impune limită de viteză de 30 km/h. Amenzi consistente pentru cei care o încalcă apare prima dată în PS News.
15:10
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, critică proiectul de Lege-cadru privind drepturile, protecția și serviciile acordate pacienților oncologici, care propune introducerea coplății pentru bolnavii de cancer din România. Președintele CNAS subliniază că inițiativa legislativă, inițiată de senatorul Velea Gheorghe, contravine prevederilor legale existente, restrânge drepturile pacienților cu afecțiuni oncologice și creează […] Articolul Președintele CNAS critică introducerea coplății pentru bolnavii de cancer apare prima dată în PS News.
15:10
Dincolo de scenariile alarmiste, Groenlanda și Arctica au devenit o temă strategică majoră – Ștefan Popescu # PSNews.ro
Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, Ștefan Popescu, explică de ce Groenlanda și Arctica au devenit un dosar strategic major, dincolo de retorica publică și de scenariile alarmiste. Potrivit analistului, Arctica nu trebuie privită ca un teatru de confruntare iminentă, ci ca un spațiu de negociere strategică între marile puteri, determinat de resurse, rute […] Articolul Dincolo de scenariile alarmiste, Groenlanda și Arctica au devenit o temă strategică majoră – Ștefan Popescu apare prima dată în PS News.
15:10
Curtea de Apel Bucureşti a respins, joi, ca neîntemeiată, o contestaţie depusă de un ONG împotriva deciziei premierului Ilie Bolojan de a înfiinţa, la Palatul Victoria, un comitet de analiză a legilor Justiţiei. „Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant al dnei Elena Radu pentru reclamanta CASD, ca neîntemeiată. Respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale active şi […] Articolul CAB respinge o cerere de suspendare a comitetului de la Guvern pentru legile Justiţiei apare prima dată în PS News.
15:10
Guvernul american ar fi capturat un dispozitiv neconvențional în timpul operațiunii de extragere a lui Maduro # PSNews.ro
Guvernul Statelor Unite ar fi intrat în posesia unui dispozitiv despre care se crede că este legat de așa-numitul Sindrom Havana, potrivit unei investigații publicate de jurnalista americană Sasha Ingber, specializată în informații din domeniul securității și intelligence-ului. Dezvăluirea a fost făcută pe platforma Substack, unde Ingber susține că arma ar fi fost capturată de […] Articolul Guvernul american ar fi capturat un dispozitiv neconvențional în timpul operațiunii de extragere a lui Maduro apare prima dată în PS News.
15:10
Nicuşor Dan: Parteneriatul strategic cu SUA va continua să fie o linie fundamentală a politicii noastre externe # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că Parteneriatul strategic cu Statele Unite va continua să fie o linie fundamentală de acţiune a politicii noastre externe, în 2026 şi vom propune SUA o agendă consistentă de proiecte economice, benefice pentru ambele părţi, care să completeze importanta noastră cooperare în domeniul securităţii şi apărării şi care să […] Articolul Nicuşor Dan: Parteneriatul strategic cu SUA va continua să fie o linie fundamentală a politicii noastre externe apare prima dată în PS News.
15:10
Frigul nu cedează! Încă cinci zile cu vreme foarte rece, nopți geroase, ploaie și polei, vânt puternic # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis joi o informare de vreme rea, valabilă de la ora 20:00 până marți, 20 ianuarie, la ora 10:00. Meteorologii anunță vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte și polei, intensificări ale vântului. De asemenea, ANM a emis un cod galben de ger, valabil […] Articolul Frigul nu cedează! Încă cinci zile cu vreme foarte rece, nopți geroase, ploaie și polei, vânt puternic apare prima dată în PS News.
15:10
VIDEO George Simion cheamă oamenii la protest azi, în inima Bucureștiului : „O să explodeze mămăliga și o să fiu acolo” # PSNews.ro
George Simion, liderul AUR, a publicat pe pagina sa de Facebook, un video în care cheamă românii la protest, la început de an. „Joi, 15 ianuarie, în Piața Universității, la Statui”. George Simion cheamă românii să iasă în stradă și să își strige nemulțumirile. „Nu mă puteți intimida! De la bătrânii înghețați în case, la taxele mărite […] Articolul VIDEO George Simion cheamă oamenii la protest azi, în inima Bucureștiului : „O să explodeze mămăliga și o să fiu acolo” apare prima dată în PS News.
15:10
Sondaj CNN: O majoritate covârșitoare a americanilor se opun tentativei lui Trump a prelua controlul Groenlandei # PSNews.ro
Președintele Donald Trump a reafirmat miercuri că „orice altceva” decât controlul Statelor Unite asupra Groenlandei este „inacceptabil”, însă un nou sondaj CNN arată că majoritatea covârșitoare a americanilor respinge această direcție de politică externă. Potrivit cercetării realizate de Social Science Research Solutions (SSRS) pentru CNN, 75% dintre americani se opun încercării administrației Trump de a […] Articolul Sondaj CNN: O majoritate covârșitoare a americanilor se opun tentativei lui Trump a prelua controlul Groenlandei apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
14:10
Austeritate cu pretext politic: cum folosește primarul Iașiului linia lui Bolojan pentru a face concedieri # PSNews.ro
Proiectul de lege al guvernului Bolojan ce implică tăierea a 10% din fondul de salarii din administrația locală și centrală va genera un val de concedieri în primării, chiar de la începutul anului. În timp ce primarul PSD din Galați, Ionuț Pucheanu, adoptă soluții ce nu implică reduceri de personal, primarul Iașiului, Mihai Chirică și cel […] Articolul Austeritate cu pretext politic: cum folosește primarul Iașiului linia lui Bolojan pentru a face concedieri apare prima dată în PS News.
14:10
Fostul premier și lider PSD, Victor Ponta, vorbește la Interviurile Adevărul despre principalele teme ale momentului, precum și despre cum vede situația guvernării, cu un PSD care analizează decizia de a rămâne în Executiv. Cum va fi anul 2026?
14:10
Lista țărilor cu 0 taxe pe proprietate, în timp ce România se confruntă cu un adevărat terorism fiscal # PSNews.ro
Posibile taxe dublate pe casă și anul viitor. Premierul Ilie Bolojan a dat de înțeles, în timpul unui interviu la TVR 1, că, în anumite orașe, impozitul pe proprietate ar urma să se dubleze și în 2027. Totul în timp ce alte țări nu au impozit deloc pe locuința principală sau dacă au este foarte […] Articolul Lista țărilor cu 0 taxe pe proprietate, în timp ce România se confruntă cu un adevărat terorism fiscal apare prima dată în PS News.
14:10
Judecătorii din CSM boicotează Comitetul lui Bolojan: Secția pentru judecători refuză participarea # PSNews.ro
Judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii nu vor mai participa la Comitetul pentru modificarea Legilor Justiției înființat de premierul Ilie „Sărăcie” Bolojan, organism din care fac parte și asociații #rezist implicate anterior în proteste împotriva Înaltei Curți de Casație și Justiție și a conducerii sistemului judiciar. Decizia a fost anunțată joi, 15 ianuarie 2026, de […] Articolul Judecătorii din CSM boicotează Comitetul lui Bolojan: Secția pentru judecători refuză participarea apare prima dată în PS News.
14:10
Parlamentul European se pregătește să dezbată o nouă moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene # PSNews.ro
Săptămâna viitoare, Parlamentul European de la Strasbourg va discuta și va vota o nouă moțiune de cenzură îndreptată împotriva Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen. Demersul este inițiat de grupul „Patrioți pentru Europa”, care reunește eurodeputați din Rassemblement National (Franța) și Fidesz (Ungaria), potrivit unor surse parlamentare citate de Antena 3 CNN. Este […] Articolul Parlamentul European se pregătește să dezbată o nouă moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene apare prima dată în PS News.
14:10
Șantierul Naval Mangalia, punct strategic pentru apărarea României, blocat între datorii și lipsa investitorilor # PSNews.ro
Şantierul Naval Mangalia reprezintă pentru Ministerul Apărării un punct strategic foarte important în ceea ce opriveşte apărarea României. Numai că acesta se află într-o situaţie nu tocmai plăcută, având în vedere datoriile mari şi faptul că nimeni nu vrea să-l preia pentru a-l repune în funcţionare. Potrivit surselor din cadrul Ministerului Apărării, şantierul înregistrează datorii […] Articolul Șantierul Naval Mangalia, punct strategic pentru apărarea României, blocat între datorii și lipsa investitorilor apare prima dată în PS News.
