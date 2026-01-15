Comentatorul Emil Grădinescu, reclamat la CNA pentru că a recomandat un film pe Netflix
Adevarul.ro, 15 ianuarie 2026 20:30
Reacția membrilor consiliului la adresa comentatorului care „confundă” FCSB cu Steaua
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
20:45
Contra s-a înclinat în fața lui Coman. Ghinion teribil pentru fostul atacant de la FCSB # Adevarul.ro
Al Gharafa, liderul din Qatar, a câștigat azi în deplasare, 2-1 cu Al Arabi.
20:45
Dan Petrescu, apreciere amară într-un moment greu al vieții: „Sunt mai prețuit în străinătate decât în România” # Adevarul.ro
Antrenorul a renunțat temporar la fotbal, pentru a-și rezolva o problemă de sănătate.
20:45
Explozie puternică în centrul orașului Utrecht. Cel puțin un rănit, mobilizare de amploare a autorităților # Adevarul.ro
O explozie puternică a zguduit joi după-amiază centrul orașului Utrecht, în Olanda, declanșând un incendiu major pe o stradă cu clădiri vechi. Cel puțin o persoană a fost rănită, iar autoritățile nu exclud posibilitatea ca alte victime să se afle sub dărâmături.
20:45
Manifestanții suveraniști, împiedicați de jandarmi să sară pe motociclistul Adrian Băzăvan, după ce acesta a proiectat celebra replică „Marș la Moscova” pe o clădire # Adevarul.ro
Adrian Băzăvan, de la „Lupii Tricolori”, a proiectat mesajul care l-a făcut celebru, „Marș la Moscova!”, pe o clădire, în timpul protestelor din București, stârnind furia suveraniștilor.
Acum 30 minute
20:30
Comentatorul Emil Grădinescu, reclamat la CNA pentru că a recomandat un film pe Netflix # Adevarul.ro
Reacția membrilor consiliului la adresa comentatorului care „confundă” FCSB cu Steaua
20:30
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei. Premierul i-a mulțumit pentru reluarea participării la Poliția Aeriană a NATO, pe teritoriul României # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a primit joi, 15 ianuarie, la Palatul Victoria, pe Ali Yerlikaya, ministrul Afacerilor interne din Republica Turcia, care efectuează o vizită oficială în România, la invitația omologului român, viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministru de Interne.
Acum o oră
20:15
Listele publice cu datornici, legea cu care statul speră să crească încasările la buget: „Presiune publică pentru cei care nu plătesc” # Adevarul.ro
Un proiect de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării propune ca datoriile românilor către Fisc și către direcțiile locale de taxe să devină informații publice, accesibile online. Proiectul, pus în dezbatere de câteva luni, prevede publicarea unor liste detaliate cu datornicii din România.
20:15
Nicu Ştefănuţă, vicepreședintele Parlamentului European, prevede un vot strâns pe Acordul Mercosur. „Este o majoritate foarte, foarte subţire” # Adevarul.ro
Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte al PE, a declarat joi că urmează două voturi în plenul Parlamentului European, în următoarele două luni, pe Acordul Mercosur, el menţionând că este o majoritate foarte, foarte subţire şi va fi bătaie pe acest vot.
20:15
Moartea unui animal de companie poate fi la fel de dureroasă ca pierderea unui membru al familiei, arată un nou studiu # Adevarul.ro
Durerea provocată de moartea unui animal de companie poate fi la fel de intensă și de îndelungată ca cea resimțită după pierderea unui membru al familiei, arată un studiu publicat în revista științifică PLOS One.
20:00
Doi judecători de la Curtea Constituțională (CCR) se află sub lupa Curții de Apel București, care mâine va decide dacă aceștia pot rămâne membri ai CCR sau vor fi suspendați.
Acum 2 ore
19:45
Gest înduioșător al unui paramedic: A salvat un cățel în ultima clipă acordându-i primul ajutor, în urma unui incendiu # Adevarul.ro
Un cățel a fost salvat în ultima clipă, astăzi, după ce un incendiu a izbucnit într-o casă din localitatea Maieru, județul Bistrița-Năsăud. Animalul a fost găsit de pompieri în zona afectată de fum și flăcări și a fost evacuat de urgență.
19:45
Leonardo DiCaprio, împiedicat de agenții de securitate la Globurile de Aur să revină la locul său. A încălcat o regulă strictă # Adevarul.ro
Leonardo DiCaprio s-a trezit blocat pentru o clipă la gala Globurilor de Aur din 2026, când agenții de securitate l-au împiedicat să se întoarcă la locul său în timpul transmisiunii în direct.
19:30
Cu ce îi amenință SUA pe oficialii iranieni acuzați că au orchestrat reprimarea protestelor din Iran # Adevarul.ro
Administrația Statelor Unite a anunțat joi sancțiuni economice împotriva mai multor oficiali iranieni din domeniul securității, acuzați că au coordonat reprimarea protestelor din țară, informează AFP.
19:30
Start la rezervări pentru hotelul care va fi amplasat pe Lună. Cât costă vacanța de vis pe unicul satelit natural permanent al Pământului # Adevarul.ro
Se fac rezervări pentru sejururi în primul hotel de pe Lună. O vacanță va costa un milion de dolari. Turiștii vor beneficia, în afară de cazare, de plimbări pe Lună și de partide de golf.
19:30
Un medic afirmă Donald Trump ar fi suferit un accident vascular cerebral în 2025. Semnele care l-au condus la un astfel de diagnostic # Adevarul.ro
Un medic lansează o nouă teorie despre starea de sănătate a lui Donald Trump, sugerând că președintele ar fi suferit un accident vascular cerebral la începutul anului 2025.
19:15
Prințesa Irene a Greciei a murit la vârsta de 83 de ani. A fost verișoară primară cu Regele Mihai # Adevarul.ro
Prinţesa Irene a Greciei, mătuşa pe linie maternă a Regelui Felipe al VI-lea al Spaniei, a murit joi la vârsta de 83 de ani, a anunţat Casa Regală Spaniolă.
19:15
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au ademenit că va întâlni o fată de 16 ani, după care l-au atacat # Adevarul.ro
Un presupus pedofil a fost bătut până la moarte cu pietre de trei adolescenți - o fată de 16 ani și doi băieți, de 15 și 16 ani. Minorii sunt acuzați de uciderea lui Alexander Cashford, 49 de ani, în august anul trecut, după ce l-ar fi ademenit acolo pentru a se întâlni cu fata.
19:15
Inconștiența unui vizitator a ucis un cerb carpatin la Zoo Târgu Mureș. Animalul a murit în chinuri după ce a înghițit o mănușă de piele # Adevarul.ro
Un cerb carpatin de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș a murit după ce a înghițit o mănușă de piele care a ajuns în țarc, cel mai probabil din neglijența unui vizitator.
19:15
Cazul pretinselor diplome false ajunse la medici români: universitatea de la Chișinău afirmă că acestea sunt valide # Adevarul.ro
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a anunțat că a încheiat ancheta privind scandalul legat de presupusele diplome false ajunse la medici români, precizând că rezultatele arată că acestea au fost emise conform legii.
19:00
Conflictele economice, cel mai mare risc global, potrivit unui sondaj al Forumului Economic Mondial # Adevarul.ro
Conflictele economice dintre marile puteri reprezintă cea mai mare amenințare la adresa lumii în următorii doi ani, arată un sondaj realizat de Forumul Economic Mondial (WEF), publicat înaintea reuniunii anuale de la Davos de săptămâna viitoare.
19:00
Miniștrii apărării american și nipon s-au delectat cu exerciții fizice înaintea unei întâlniri oficiale la Pentagon # Adevarul.ro
Ministrul nipon al apărării, Shinjiro Koizumi, aflat într-o vizită în SUA, și secretarul apărării american Pete Hegseth au participat joi la un antrenament fizic al armatei Statelor Unite, cu câteva ore înaintea unei întâlniri bilaterale oficiale.
Acum 4 ore
18:45
A fost semnat și al doilea contract de împrumut de 500 de milioane de euro pentru Autostrada Sibiu–Pitești, care traversează Carpații # Adevarul.ro
Împrumutul face parte dintr-un pachet mai amplu aprobat de banca Uniunii Europene și va sprijini finanțarea lucrărilor, împreună cu fonduri europene și bani de la buget.
18:45
Moarte suspectă a unui fost demnitar rus. Fost vice-ministru, găsit mort la intrarea în casă # Adevarul.ro
Seria morților suspecte din rândul elitei ruse continuă. De această dată, este vorba despre Aleksi Skliar, fost adjunct al ministrului Muncii din Federația Rusă, găsit fără viață la intrarea în propria locuință din Moscova.
18:45
Trump amenință că va trmimite armata în Minnesota, dacă autorităţile nu reușesc să oprească „atacurile” împotriva ICE # Adevarul.ro
Donald Trump a ameninţat joi să invoce Legea insurecţiei (Insurrection Act), o lege excepţională care i-ar să desfăşoare armata pentru a menţine ordinea publică în SUA, dacă autorităţile din Minnesota nu reuşesc să pună capăt „atacurilor” împotriva ICE.
18:30
Proteste în Capitală: unul împotriva Legii Vexler, altul împotriva măsurilor fiscale ale Guvernului. Claudiu Târziu și George Simion cheamă oamenii în stradă # Adevarul.ro
Două proteste au loc joi seară în București, unul la Piața Universității, organizat de Claudiu Târziu și susținut de George Simion, împotriva Legii Vexler, și altul în Piața Victoriei, împotriva măsurilor fiscale ale Guvernului.
18:15
Perioadele în care nu se pot organiza nunți în 2026. Ce trebuie să știe cuplurile care își planifică marele eveniment # Adevarul.ro
Ca fiecare an, și 2026 vine cu o serie de intervale în care Biserica Ortodoxă Română nu permite oficierea cununiilor religioase. Aceste restricții sunt strâns legate de tradiție, de rânduielile bisericești și de perioadele de post, iar ignorarea lor poate da peste cap planurile de nuntă.
18:15
Un tânăr s-a trezit cu o sumă mare în cont, dintr-o eroare. Nu a mai vrut să o restituie și a fost reținut de polițiști # Adevarul.ro
Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Roșiești, a fost reținut de polițiști după ce a refuzat să returneze unei societăți comerciale o sumă de bani virată în contul său în mod eronat.
18:00
Corupție la ANAF. Cinci inspectori antifraudă au recunoscut că au luat mită în mod repetat şi au scăpat de închisoare # Adevarul.ro
Cinci inspectori antifraudă din București au recunoscut că au luat mită în mod repetat de la oameni de afaceri, pentru a obține pedepse mai blânde, în urma acordurilor de recunoaștere a vinovăției încheiate cu DNA.
18:00
Proiect de lege controversat, depus în Parlament: coplată de 5% pentru tratamentele oncologice, propusă de un senator POT # Adevarul.ro
Un proiect de lege inițiat de senatorul Partidului Oamenilor Tineri (POT), Gheorghe Vela, propune introducerea unei coplăți de 5% din costul tratamentelor pentru pacienții bolnavi de cancer din România.
18:00
Maternitatea REGINA MARIA s-a relocat în cadrul Ponderas Academic Hospital, devenind Maternitate și Centru de Chirurgie Fetală și Neonatală
17:45
Controale antifraudă la românii cu mașini de lux. Sechestru pe un bolid de 762.300 lei, printre măsurile luate împotriva celor care n-au putut justifica achizițiile # Adevarul.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a inițiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acțiuni de control care vizează identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată.
17:30
Statele Unite au capturat în Marea Caraibilor un al șaselea petrolier „supus sancţiunilor” # Adevarul.ro
Armata Statelor Unite a capturat joi, 15 ianuarie, un nou petrolier vizat de sancţiuni în Marea Caraibilor, în cadrul campaniei președintelui american Donald Trump menită să pună presiune asupra Venezuelei și exporturilor sale de petrol.
17:15
Zeci de radiologi din spitalele de stat „își vând” parafele clinicilor private. Cum sunt înşelaţi pacienţii # Adevarul.ro
Zeci de radiologi din spitalele de stat „își vând” parafele clinicilor private, fără a fi prezenți efectiv, în timp ce analizele sunt interpretate de medici cu calificări inferioare.
17:15
Radarele chinezești din Venezuela s-au dovedit aproape inutile în fața raidului lansat de SUA pentru capturarea lui Maduro # Adevarul.ro
Operațiunea militară americană lansată recent pentru capturarea lui Nicolas Maduro a scos la iveală limitele sistemelor de apărare aeriană ale Venezuelei, inclusiv ale radarelor chinezești promovate intens de Beijing ca fiind „de ultimă generație”, potrivit Business Insider.
17:00
Profilul candidatului ideal pe piața muncii: de ce calitatea omului contează mai mult ca niciodată # Adevarul.ro
Profilul candidatului cu adevărate șanse de angajare în 2026 nu mai este definit de titulatura jobului, ci de calitatea omului, tinerii serioși, ancorați în valori solide și dispuși să-și actualizeze constant competențele având un avantaj uriaș.
17:00
De Ziua Culturii Naționale, România face ce știe mai bine: îl invocă pe Eminescu și se revoltă că alocăm culturii aproximativ 0,07% din buget. Revolta e legitimă. Dar incompletă.
17:00
Angajații Primăriei Iași care vin beți la serviciu vor fi concediați. Chirica: „De ce să dau afară pe cineva care își face treaba sau de ce să îi tai salariul?” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat joi că va lua măsuri drastice împotriva angajaților care nu își respectă atribuțiile, inclusiv împotriva celor care se prezintă la serviciu sub influența alcoolului.
Acum 6 ore
16:45
Majoritatea rușilor văd UE ca pe un inamic mai mare decât SUA, iar europenii se tem de un mare război, arată un sondaj internațional # Adevarul.ro
Majoritatea cetăţenilor din Rusia consideră acum Uniunea Europeană un „inamic” mai înverşunat împotriva Rusiei decât Statele Unite ale Americii, arată un sondaj internaţional publicat joi.
16:45
Papa Leon, întâlnire la Vatican cu rudele victimelor incendiului de la Crans-Montana. „Veți găsi din nou bucuria” # Adevarul.ro
Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit joi, la Vatican, cu rudele victimelor incendiului devastator din stațiunea elvețiană Crans-Montana, oferindu-le un mesaj de încurajare.
16:30
CAB respinge cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu în dosarul privind contestarea celor doi judecători CCR # Adevarul.ro
Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, care urmează să decidă vineri asupra solicitărilor avocatei AUR, Silvia Uscov, de suspendare a numirii lui Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş la CCR.
16:30
Crescătorie ilegală de reptile în 12 metri pătrați, descoperită într-un apartament din Bihor # Adevarul.ro
O crescătorie ilegală de reptile a fost descoperită de Garda de Mediu şi Poliţie, într-un apartament din localitatea Ştei, judeţul Bihor. În 12 metri pătraţi, erau diferiţi şerpi, inclusiv Boa şi piton, tarantule, o ţestoasă cu picioare roşii şi alte exemplare, majoritatea fiind specii protejate.
16:30
ÎCCJ prezintă concluziile unei expertize privind Legea pensiilor magistratilor: „Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu” # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunțat, joi, 15 ianuarie că, având în vedere contestarea legii referitoare la pensiile magistraţilor, a fost cerută o expertiză contabilă independentă, iar rezultatele acesteia arată că „aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu”.
16:15
Insecta periculoasă care amenință Europa și ar putea ajunge și în România: provoacă durere, iritații și șoc anafilactic # Adevarul.ro
O specie invazivă extrem de agresivă, cunoscută sub numele de „furnica electrică” a fost descoperită în sudul Franței, ridicând semne de alarmă în rândul specialiștilor.
16:15
Victor Ponta îi compară pe useriști cu vechii comuniști: „E un proces de USR-izare a României. Așa cum a fost și în anii 45, când PCR-ul cu 5% a preluat tot” # Adevarul.ro
„Există majoritate fără USR”, spune Victor Ponta într-un interviu pentru „Adevărul”, afirmând că a oferit deja o soluție pentru actuala situație a partidului pe care l-a condus.
16:00
Coșmarul „Camerei Albe”: cum fostul mall El Helicoide a devenit simbolul torturii, electrocutărilor și fricii în Venezuela. „Am fost atârnat de o grilă metalică” # Adevarul.ro
Foști deținuți ai închisorii El Helicoide, din capitala Venezuelei, dezvăluie ororile la care au fost supuși în timpul detenției, descriind clădirea drept „iad pe pământ”.
16:00
Alexandru Rogobete spune că pacienții oncologici își păstrează prioritatea la investigațiile imagistice de înaltă performanță # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că pacienții oncologici își păstrează prioritatea la investigațiile imagistice de înaltă performanță și că, în cazul lor, „nu se schimbă absolut nimic”.
16:00
Ultimul tratat nuclear dintre Rusia și SUA se apropie de expirare. „Aşteptăm, cu siguranţă, un răspuns la iniţiativa lui Vladimir Putin” # Adevarul.ro
Kremlinul afirmă că așteaptă în continuare un răspuns oficial din partea Statelor Unite la propunerea de prelungire a tratatului nuclear New START, ultimul acord de control al armelor strategice rămas în vigoare între Moscova și Washington.
15:45
Sala Palatului va găzdui Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”. Premieră absolută pentru scena românească # Adevarul.ro
Bucureștiul devine, pe 11 februarie, gazda unui eveniment cultural de anvergură internațională: Gala de Balet „Balanchine’s Legacy”, dedicată în exclusivitate operei legendarului coregraf George Balanchine. Evenimentul va avea loc la Sala Palatului.
15:30
CTP, critici dure la adresa primarului Ciucu și premierului Bolojan: „Alt tehnocrat care se comportă ca un politician cu obraz gros” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat joi critici dure la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și a premierului Ilie Bolojan, acuzându-i de lipsă de responsabilitate.
15:30
Experimente controversate în Serbia. „Tunuri sonore” testate pe câini, cu sprijinul serviciilor secrete ruse # Adevarul.ro
Testele cu „tunuri sonore” efectuate pe câini de serviciile secrete din Serbia, în colaborare cu FSB din Rusia, generează controverse, mai ales că acestea vin în contextul în care autorităţile sunt acuzate că ar fi folosit astfel de dispozitive împotriva polulaţiei, la un protest din 2025.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.