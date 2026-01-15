A pierdut totul într-o clipă, însă Dumnezeu avea alt plan pentru ea! De la sportivă de performanță, la influencer de succes. Povestea incredibilă!
SpyNews, 15 ianuarie 2026 22:10
Într-o singură clipă, viața ei s-a schimbat radical, însă destinul i-a pregătit un alt drum. Povestea impresionantă a unei foste sportive de performanță care a trecut de la sacrificiile din sala de sport la lumina reflectoarelor din lumea modei. Cine este femeia care a primit o a doua șansă și a reușit să o transforme într-un succes!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 10 minute
22:20
Cristina Pucean suferă după Bogdan de la Ploiești? Mesajul emoționant transmis de dansatoare # SpyNews
Cristina Pucean îi duce dorul lui Bogdan de la Ploiești? Dansatoarea a postat un mesaj de-a dreptul emoționant, pe rețelele de socializare, care trimite cu gândul la fostul său iubit. În timp ce manelistul se bucură de soare alături de actuala parteneră, Cristina Pucean postează mesaje cu subînțeles pe rețelele de socializare. Iată despre ce este vorba!
22:20
Claudia Pătrășcanu s-a împăcat cu iubitul! După ce în urmă cu trei luni artista anunțaseră despărțirea, iată că cei doi au decis să își mai acorde o șansă. Împăcarea lor a venit ca o surpriză pentru fani, care urmăresc cu interes viața personală a fostei soții a lui Gabi Bădălău.
Acum 30 minute
22:10
22:00
Adela Popescu a vorbit recent despre motivul pentru care a renunțat la muzică. Soția lui Radu Vâlcan a explicat că decizia nu a fost legată de lipsa pasiunii pentru cântat, ci de prioritățile personale și familiale.
22:00
EXCLUSIV! Cătalin, fiul lui Romică Țociu, prima reacție după acuzațiile aduse de Mario Iorgulescu! A consumat sau nu substanțe interzise? # SpyNews
Cătălin Țociu, fiul celebrului Romică Țociu, ne-a oferit prima și singura reacție după acuzațiile făcute de Mario Iorgulescu la adresa sa. Cum comentează acesta afirmațiile legate de consumul de substanțe interzise. EXCLUSIV!
22:00
Cum arată viața Elenei Udrea la șase luni de la eliberare! Interviu exclusiv și mărturisiri emoționante despre relația cu fiica ei și povestea de iubire cu Adrian Alexandrov # SpyNews
După trei ani petrecuți în închisoare, în vara anului trecut, Elena Udrea s-a întors acasă, la familia ei. Dorul de cei dragi a fost imens, iar fără doar și poate cel mai mult de suferit a avut fetița ei și a lui Adrian Alexandrov, nevoită să crească în tot acest timp fără mamă. Acum, la șase luni de la eliberare, avem un interviu exclusiv despre cum arată viața Elenei Udrea, după ce lucrurile au intrat pe un făgaș normal.
22:00
Complicele lui Mario Iorgulescu, devastat | Fostul iubit al Otiliei „Bilionera” a primit vestea în pușcărie # SpyNews
Franco Pascu, fost iubit al Otiliei „Bilionera”, condamnat pentru că a desfigurat un bărbat, cu ciocanul, la comanda lui Mario Iorgulescu, a primit o veste proastă de la tribunal.
22:00
Larisa Udilă și soțul, Alex Ogică, declarații exclusive înainte să devină părinți pentru a doua oară. Ce nume au ales pentru fetița lor și când urmează să nască influencerița # SpyNews
Larisa Udilă și Alex Ogică se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară! Cu doar câteva zile înainte ca influencerița să nască, cei doi vorbesc, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre emoțiile uriașe care îi încearcă, despre reacția fiului lor, Milan, la faptul că va deveni frățior mai mare, dar și despre numele special ales pentru fetița care urmează să vină pe lume.
22:00
Miron Cozma a reușit să bată și ANAF: a obținut, în instanță, anularea executării silite ce viza o sumă de aproximativ 20.000 de lei, recuperând, totodată, și taxa de timbru.
Acum o oră
21:50
Este confirmat! Pepe va deveni tată pentru a patra oară! Soția lui, Yasmine, e însărcinată # SpyNews
Bucurie mare în familia lui Pepe! Artistul urmează să devină tată pentru a patra oară. Soția lui, Yasmine, e însărcinată pentru a doua oară.
21:40
Marilu Dobrescu, mărturisiri inedite după ce și-a pus silicoane! Cum se simte influencerița: „Blestem această alegere” # SpyNews
Marilu Dobrescu și-a pus silicoane! Influencerița a postat un mesaj pe rețelele de socializare, imediat după intervenție, pentru a-și anunța fanii cum se simte. Roșcata pare-se că regretă decizia pe care a luat-o, din cauza stărilor pe care le are, momentan. Iată ce a declarat!
Acum 2 ore
21:10
La Survivor are loc o premieră emoționantă pentru concurenți și pentru fani: participanții pot trimite pentru prima dată mesaje celor dragi. Această noutate le oferă o legătură directă cu familia.
20:50
Gabriela Cristea are planuri mari! Cum arată casa pe care vrea să o construiască în Italia # SpyNews
Gabriela Cristea este pusă pe fapte mari! Prezentatoarea TV își dorește să își construiască o casă în Italia, în locul celei pe care a cumpărat-o, în urmă cu câteva luni. Vedeta TV are deja imaginea perfectă în minte și știe cum vrea să arate cuibușorul său și al familiei sale.
20:30
„Gogoașă” din „Trăsniții” a primit o nouă lovitură, după ce s-a vindecat de cancer! Problemele de sănătate nu îi dau pace # SpyNews
Constantin Zamfirescu, alias „Gogoașă” din serialul „Trăsniții”, a primit o nouă lovitură! Actorul se confruntă cu noi probleme de sănătate, după ce s-a vindecat de cancer. În urmă cu câțiva ani, acesta a aflat că suferă de crunta boală, însă a reușit să își revină. Problemele, totuși, nu l-au ocolit. Iată mai multe detalii!
Acum 4 ore
20:20
Explozie uriașă în centrul orașului! Mai multe clădiri s-au prăbușit și cel puțin patru persoane au fost rănite # SpyNews
Mai multe persoane au fost rănite după ce o explozie puternică a provocat un incendiu într-o clădire din centrul orașului Utrecht, unul dintre cele mai mari orașe din Olanda, în această după-amiază, 15 anuarie. Mai multe clădiri s-au prăbușit.
20:00
Te scobești des în nas? Boala gravă cu care ar putea avea legătură acest gest, potrivit cercetătorilor # SpyNews
Obișnuiești să te scobești des în nas? Ce poate părea un gest banal sau amuzant ar putea ascunde riscuri neașteptate pentru sănătatea ta. Cercetătorii au atras atenția asupra unei posibile legături între acest obicei și dezvoltarea unei boli grave.
20:00
Dorian Popa, declarații exclusive după ce a fost operat! Cum se simte după intervenția chirurgicală care a durat aproape 7 ore # SpyNews
Dorian Popa a oferit declarații exclusive pentru Spynews.ro după ce a trecut printr-o operație de aproape 7 ore. Influencerul a vorbit despre cum se simte acum și despre perioada de recuperare care urmează.
19:50
Casa Mireasa este pe cale să sară în aer! Primele acuzații de falsitate au fost aruncate, iar câteva dintre concurente nu au milă! Printre acestea se numără Halima, Paula și Claudia care și-au spus punctul de vedere, fără perdea.
19:20
Caz revoltător! Tunurile au fost, din nou, ațintite spre spitalul din Buzău! O mamă disperată și-a spus povestea pe Internet, după ce fiica ei, în vârstă de nouă ani, a decedat. Femeia acuză personalul unității medicale de moartea fetiței ei. Iată mai multe detalii!
19:10
Familia regală, în doliu! Prințesa Irene a Greciei a decedat la vârsta de 83 de ani la Palatul Zarzuela din Madrid. Vestea că aceasta s-a stins din viață a fost dată prin intermediul unei declarații a familiei regale grecești astăzi, 15 ianuarie! Sora reginei Sofia ar fi suferit de declin cognitiv în ultimii ani.
18:40
Axinte, îndrăgitul actor din Vacanța Mare, a ajuns pe masa de operație! Acesta a suferit o intervenție chirurgicală pe care ani la rând a amânat-o. Din neferciire, acum, vedeta nu a mai suportat durerile și s-a prezentat la chirurg.
18:40
Cum se va numi copilul Innei și al lui Deliric. Variantele luate în calcul de cei doi artiști # SpyNews
Inna și Deliric trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de o bună perioadă de timp și se gândesc deja la perioada în care vor deveni părinți. Recent, artistul a dezvăluit într-un podcast, mai în glumă, mai în serios, că el și logodnica lui au deja câteva variante de nume în minte.
Acum 6 ore
18:00
Mărturia cutremurătoare a mamei din Iași căreia i-a dispărut copilul la grădiniță: „Doamna educatoare a început să râdă” # SpyNews
Mama copilului din Iași, în vârstă de patru ani, care a dispărut zilele trecute de la grădiniță, a făcut mărturisiri halucinante! Femeia a povestit întregul episod, precizând starea în care a venit micuțul acasă. Iată mai multe detalii despre acest subiect!
17:30
Gripa face ravagii în România! Cazurile au explodat în ultima săptămână, iar numărul deceselor este unul devastator. Nouă morți au fost înregistrați în numai șapte zile, iar acest lucru este extrem de îngrijorător. Iată ce sfaturi ne oferă specialiștii!
17:00
Dorian Popa a fost operat! Acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale, care a durat șase ore și jumătate, iar vloggerul, imediat cum a putut, a făcut dezvăluiri incredibile despre starea sa de sănătate. Iată mai multe detalii!
16:40
Un bebeluș nou-născut din Aiud a fost ucis de mama lui, asfixiat în coșul de rufe. Femeia a fost arestată # SpyNews
Caz îngrozitor în Aiud. Un bebeluș nou-născut a fost ucis cu sânge rece de propria mamă. Femeia l-ar fi asfixiat în coșul de rufe, la scurt timp după ce a devenit mamă. Aceasta a fost arestată preventiv.
16:30
Doliu în muzica populară! A murit un acordeonist cunoscut din România! Fiul Corneliei Catanga este devastat # SpyNews
Este doliu în lumea muzicii populare! Un acordeonist celebru din România s-a stins din viață, la vârsta de bumai 42 de ani. Colegii de breaslă sunt devastați de marea pierdere. Muzicianul era foarte iubit de oameni, iar decesul lui a provocat multă suferință. Iată despre cine este vorba!
Acum 8 ore
16:20
Imagini care surprind prinderea lui Cosmin Zuleam. Ce făcea criminalul lui Adrian Kreiner când au intrat polițiștii peste el # SpyNews
Costinel Cosmin Zuleam a fost prins, astăzi, de polițiști, după doi ani de căutări. Momentul în care criminalul lui Adrian Kreiner a fost prins a fost filmat. Bărbatul a fost preluat direct dintr-o casă din Bali.
15:50
Valentin de la Mireasa o acuză pe Alina că l-ar fi bătut! Fostul concurent neagă că a fost violent cu ea: ”Mi-a băgat mâna în gât” # SpyNews
Valentin de la Mireasa a făcut declarații halucinante în platoul emisiunii ”Viața fără filtru”, de pe Antena Stars! Fostul concurent a negat că a agresat-o vreodată pe fosta soție. În schimb, acesta a acuzat-o pe Alina că l-a bătut.
15:50
Gabriela Cristea s-a pus serios pe treabă! Vedeta TV le-a demonstrat cârcotașilor că poate să arate la fel de bine și fără filtre. Așadar, iată cât de mult a slăbit soția lui Tavi Clonda!
15:30
Ziua Culturii Naționale la Odorheiu Secuiesc: elevii au scris o carte de povești, iar Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a tipărit cartea # SpyNews
La Liceul Teoretic „Marin Preda” din Odorheiu Secuiesc, Ziua Culturii Naționale a fost sărbătorită altfel: printr-o carte născută din imaginația și sensibilitatea elevilor. Joi, 15 ianuarie, profesorii și elevii liceului au lansat volumul „Biblioteca Fermecată”, o colecție de povești scrise și ilustrate de adolescenți pentru copiii din ciclul primar, realizată în parteneriat cu Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.
15:10
Părinții Iulianei Beregoi au ieșit la prima întâlnire într-un cimitir! Cum a reacționat atunci mama cântăreței # SpyNews
Iuliana Beregoi a făcut mărturisiri neașteptate despre tinerețile părinților săi. Cei doi au avut parte de prima întâlnire într-un cadru macabru, chiar în... cimitir! Iată ce reacție a avut atunci mama Iulianei Beregoi!
15:00
Previziunile Babei Vanga în 2026. Războaie, cutremure și o criza economică cum nimeni nu se așteaptă # SpyNews
Baba Vanga a făcut previziuni sumbre pentru anul 2026. Profețiile clarvăzătoarei anunță războaie care vor afecta întreaga lume, o criză economică și dezastre naturale care ar putea crea daune ireversibile.
14:30
Fiul doctoriței care a fost găsită carbonizată în Franța, prins abia acum! Era într-un centru comercial din Cluj # SpyNews
Un incident înfiorător a avut loc pe data de 30 octombrie, după ce o doctoriță româncă a fost găsită fără suflare și carbonizată, în locuința din Franța. Principalul suspect pentru comiterea faptei este fiul acesteia, care a dispărut fără urmă apoi. Tânărul a fost găsit abia acum, într-un mall din Cluj.
Acum 12 ore
14:20
Explozie devastatoare pe o autostradă! O cisternă cu GPL s-a răsturnat și a creat un dezastru # SpyNews
O explozie uriașă a avut loc pe o autostradă importantă, în urmă cu o zi. Un camion încărcat cu GPL s-a răsturnat și a explodat, provocând un incendiu uriaș. Incidentul a fost filmat de ceilalți șoferi, care au luat parte la dezastru.
14:00
Ce mesaj le-a transmis Adriana Ochișanu celor care i-au criticat fiul. Fosta noră a lui Nicolae Botgros și-a ieșit din minți: "Lăsați-ne în pace!” # SpyNews
Adriana Ochișanu a fost invitată în platoul Știrilor Antena Stars, acolo unde a vorbit despre fiul său care a trecut prin momente dificile. Tânărul s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate, iar un val de critici s-a năpustit asupra lui. Fosta noră a lui Nicolae Botgros le-a oferit un răspuns celor care i-au adresat cuvinte jignitoare fiului ei.
13:40
O mamă, apel disperat pentru Primăria Sectorului 6. Copiii ar îngheța în școală: ”Ți se lipesc nările” # SpyNews
O mamă a făcut un apel disperat pe TikTok. Copiii dintr-o școală din Sectorul 6 al Capitalei ar îngheța de frig în sălile de clasă. Femeia este disperată și a transmis un mesaj important către administrația publică.
13:20
Lino Golden nu se mai recunoaște! Punctul de cotitură în care l-a adus faima: "Nici acum nu știu cine sunt" # SpyNews
Lino Golden a recunoscut faptul că nu se mai recunoaște. Faima l-a făcut pe artist să treacă prin momente grele, de care încă nu a scăpat. Lino Golden încă nu se regăsește. Iată ce mărturisiri a făcut!
13:00
Vladimir Putin a făcut o declarație sumbră! Președintele Rusiei a anunțat în ce condiții ar fi în stare să folosească armele nucleare împotriva Europei. De asemenea, Vladimir Putin și-a criticat guvernul, spunând că a fost prea blând cu Europa până acum.
12:50
Dorian Popa și soția lui, pregătiți pentru pasul cel mare! Artistul își dorește să devină tătic # SpyNews
Dorian Popa este un fan al ineditului și a dovedit acest aspect în repetate rânduri: s-a căsătorit în Maldive, iar soției sale nu i-a dăruit un inel, ci un colier foarte scump. Ei bine, artistul a explicat acum că se pregătește să devină tătic!
12:20
Român, arestat de polițiștii ICE! Ce infracțiuni extrem de grave a comis Ionuț Andrei Stamatin # SpyNews
Un român a fost arestat, recent, de polițiștii ICE din Boston. Ionuț Andrei Stamatin a ajuns pe mâinile polițiștilor după ce a comis mai multe infracțiuni extrem de grave pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Iată ce zse va întâmpla cu el.
12:10
Maria Constantin a fost prezentă în platoul Știrilor Antena Stars. Artista a vorbit deschis despre căsnicia ei cu Robert Stoica și a explicat de ce nu își mai dorește încă un copil. Iată ce a declarat!
11:40
S-a transformat total de-a lungul anilor! O fostă concurentă de la Insula Iubirii le-a arătat urmăritorilor săi fotografii cu ea din urmă cu aproximativ 8 ani. Tu ți-ai dat seama despre cine este vorba? Dacă nu, vei afla din rândurile următoare.
11:20
Cosmin Zuleam a fost găsit după doi ani! Asasinul lui Adrian Kreiner se ascundea în Indonezia # SpyNews
Costinel Cosmin Zuleam a fost găsit în Indonezia, după trei ani de căutări! Criminalul lui Adrian Kreiner a fost capturat și urmează să fie extrădat în România. Acesta a fost condamnat, alături de ceilalți doi inculpați, la 30 de ani de închisoare pentru uciderea afaceristului din Sibiu.
11:20
Avertismentul medicului Adrian Marinescu, managerul de la Matei Balș! Ce spune despre gripa violentă care face ravagii # SpyNews
Medicul Adrian Marinescu, managerul Spitalului Matei Balș din București, a făcut un avertisment important pentru români. Sezonul gripal este în plină desfășurare, astfel că este important să știm cum ne ferim de această infecție.
11:10
Vești bune pentru Chiara Ferragni! Un judecător italian a achitat-o de acuzațiile de fraudă # SpyNews
Chiara Ferragni a fost amendată cu peste un milion de dolari, în 2023. Pe atunci, influencerița de modă a fost acuzată de fraudă. Cu toate acestea veștile bune au început să apară pentru Chiara Ferragni, întrucât a fost achitată de un judecător italian.
10:30
Cum arată casa de 1 milion de euro în care locuiesc Cătălin Măruță și Andra. Cei doi au parte de tot confortul # SpyNews
Cătălin Măruță și Andra au o avere impresionantă, iar banii pe care i-au câștigat i-au investit într-o casă superbă, care valorează aproximativ 1 milion de euro. Vila se află în București, într-o zonă exclusivistă.
10:30
Scene șocante chiar în casa Vlăduței Lupău! Momentul în care fiul cel mic al artistei a căzut de pe canapea, chiar sub ochii tatălui: "Îți rupi capul, măi!" # SpyNews
Vlăduța Lupău și-a lăsat fiul cel mic în grija soțului, iar o cameră de supraveghere din casa în care aceștia locuiesc a surprins momentul în care Isaia a căzut de pe canapea, chiar sub ochii tatălui. Chiar dacă artista s-a amuzat, soțul ei a tras o sperietură de proporții atunci când și-a văzut băiatul cu capul în jos.
10:00
Laura Cosoi a răspuns la cea mai des întâlnită întrebare. Are sau nu de gând să rămână însărcinată până când apare un băiețel # SpyNews
Laura Cosoi a fost întrebată în nenumărate rânduri dacă își dorește să rămână însărcinată până când va apărea și un băiețel în familia ei. Prezentatoarea TV are patru fetițe și un bebeluș pe drum, căruia încă nu i-a dezvăluit sexul. Iată ce răspuns a oferit!
09:40
Simptomele tăcute care au dus la moartea Nicoletei Drăgușin. Jurnalista a suferit de o boală necruțătoare # SpyNews
Nicoleta Drăgușin s-a stins din viață la vârsta de 46 de ani, după o lungă luptă cu o boală extrem de gravă, care începe cu simptome cărora puține persoane le dau importanță. Simptomele se agravează pe măsură ce boala devine din ce în ce mai greu de învins.
