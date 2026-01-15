Valentin de la Mireasa o acuză pe Alina că l-ar fi bătut! Fostul concurent neagă că a fost violent cu ea: ”Mi-a băgat mâna în gât”
SpyNews, 15 ianuarie 2026 15:50
Valentin de la Mireasa a făcut declarații halucinante în platoul emisiunii ”Viața fără filtru”, de pe Antena Stars! Fostul concurent a negat că a agresat-o vreodată pe fosta soție. În schimb, acesta a acuzat-o pe Alina că l-a bătut.
• • •
Acum 5 minute
16:20
Imagini care surprind prinderea lui Cosmin Zuleam. Ce făcea criminalul lui Adrian Kreiner când au intrat polițiștii peste el # SpyNews
Costinel Cosmin Zuleam a fost prins, astăzi, de polițiști, după doi ani de căutări. Momentul în care criminalul lui Adrian Kreiner a fost prins a fost filmat. Bărbatul a fost preluat direct dintr-o casă din Bali.
Acum 30 minute
15:50
15:50
Gabriela Cristea s-a pus serios pe treabă! Vedeta TV le-a demonstrat cârcotașilor că poate să arate la fel de bine și fără filtre. Așadar, iată cât de mult a slăbit soția lui Tavi Clonda!
Acum o oră
15:30
Ziua Culturii Naționale la Odorheiu Secuiesc: elevii au scris o carte de povești, iar Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a tipărit cartea # SpyNews
La Liceul Teoretic „Marin Preda” din Odorheiu Secuiesc, Ziua Culturii Naționale a fost sărbătorită altfel: printr-o carte născută din imaginația și sensibilitatea elevilor. Joi, 15 ianuarie, profesorii și elevii liceului au lansat volumul „Biblioteca Fermecată”, o colecție de povești scrise și ilustrate de adolescenți pentru copiii din ciclul primar, realizată în parteneriat cu Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.
Acum 2 ore
15:10
Părinții Iulianei Beregoi au ieșit la prima întâlnire într-un cimitir! Cum a reacționat atunci mama cântăreței # SpyNews
Iuliana Beregoi a făcut mărturisiri neașteptate despre tinerețile părinților săi. Cei doi au avut parte de prima întâlnire într-un cadru macabru, chiar în... cimitir! Iată ce reacție a avut atunci mama Iulianei Beregoi!
15:00
Previziunile Babei Vanga în 2026. Războaie, cutremure și o criza economică cum nimeni nu se așteaptă # SpyNews
Baba Vanga a făcut previziuni sumbre pentru anul 2026. Profețiile clarvăzătoarei anunță războaie care vor afecta întreaga lume, o criză economică și dezastre naturale care ar putea crea daune ireversibile.
14:30
Fiul doctoriței care a fost găsită carbonizată în Franța, prins abia acum! Era într-un centru comercial din Cluj # SpyNews
Un incident înfiorător a avut loc pe data de 30 octombrie, după ce o doctoriță româncă a fost găsită fără suflare și carbonizată, în locuința din Franța. Principalul suspect pentru comiterea faptei este fiul acesteia, care a dispărut fără urmă apoi. Tânărul a fost găsit abia acum, într-un mall din Cluj.
Acum 4 ore
14:20
Explozie devastatoare pe o autostradă! O cisternă cu GPL s-a răsturnat și a creat un dezastru # SpyNews
O explozie uriașă a avut loc pe o autostradă importantă, în urmă cu o zi. Un camion încărcat cu GPL s-a răsturnat și a explodat, provocând un incendiu uriaș. Incidentul a fost filmat de ceilalți șoferi, care au luat parte la dezastru.
14:00
Ce mesaj le-a transmis Adriana Ochișanu celor care i-au criticat fiul. Fosta noră a lui Nicolae Botgros și-a ieșit din minți: "Lăsați-ne în pace!” # SpyNews
Adriana Ochișanu a fost invitată în platoul Știrilor Antena Stars, acolo unde a vorbit despre fiul său care a trecut prin momente dificile. Tânărul s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate, iar un val de critici s-a năpustit asupra lui. Fosta noră a lui Nicolae Botgros le-a oferit un răspuns celor care i-au adresat cuvinte jignitoare fiului ei.
13:40
O mamă, apel disperat pentru Primăria Sectorului 6. Copiii ar îngheța în școală: ”Ți se lipesc nările” # SpyNews
O mamă a făcut un apel disperat pe TikTok. Copiii dintr-o școală din Sectorul 6 al Capitalei ar îngheța de frig în sălile de clasă. Femeia este disperată și a transmis un mesaj important către administrația publică.
13:20
Lino Golden nu se mai recunoaște! Punctul de cotitură în care l-a adus faima: "Nici acum nu știu cine sunt" # SpyNews
Lino Golden a recunoscut faptul că nu se mai recunoaște. Faima l-a făcut pe artist să treacă prin momente grele, de care încă nu a scăpat. Lino Golden încă nu se regăsește. Iată ce mărturisiri a făcut!
13:00
Vladimir Putin a făcut o declarație sumbră! Președintele Rusiei a anunțat în ce condiții ar fi în stare să folosească armele nucleare împotriva Europei. De asemenea, Vladimir Putin și-a criticat guvernul, spunând că a fost prea blând cu Europa până acum.
12:50
Dorian Popa și soția lui, pregătiți pentru pasul cel mare! Artistul își dorește să devină tătic # SpyNews
Dorian Popa este un fan al ineditului și a dovedit acest aspect în repetate rânduri: s-a căsătorit în Maldive, iar soției sale nu i-a dăruit un inel, ci un colier foarte scump. Ei bine, artistul a explicat acum că se pregătește să devină tătic!
Acum 6 ore
12:20
Român, arestat de polițiștii ICE! Ce infracțiuni extrem de grave a comis Ionuț Andrei Stamatin # SpyNews
Un român a fost arestat, recent, de polițiștii ICE din Boston. Ionuț Andrei Stamatin a ajuns pe mâinile polițiștilor după ce a comis mai multe infracțiuni extrem de grave pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Iată ce zse va întâmpla cu el.
12:10
Maria Constantin a fost prezentă în platoul Știrilor Antena Stars. Artista a vorbit deschis despre căsnicia ei cu Robert Stoica și a explicat de ce nu își mai dorește încă un copil. Iată ce a declarat!
11:40
S-a transformat total de-a lungul anilor! O fostă concurentă de la Insula Iubirii le-a arătat urmăritorilor săi fotografii cu ea din urmă cu aproximativ 8 ani. Tu ți-ai dat seama despre cine este vorba? Dacă nu, vei afla din rândurile următoare.
11:20
Cosmin Zuleam a fost găsit după doi ani! Asasinul lui Adrian Kreiner se ascundea în Indonezia # SpyNews
Costinel Cosmin Zuleam a fost găsit în Indonezia, după trei ani de căutări! Criminalul lui Adrian Kreiner a fost capturat și urmează să fie extrădat în România. Acesta a fost condamnat, alături de ceilalți doi inculpați, la 30 de ani de închisoare pentru uciderea afaceristului din Sibiu.
11:20
Avertismentul medicului Adrian Marinescu, managerul de la Matei Balș! Ce spune despre gripa violentă care face ravagii # SpyNews
Medicul Adrian Marinescu, managerul Spitalului Matei Balș din București, a făcut un avertisment important pentru români. Sezonul gripal este în plină desfășurare, astfel că este important să știm cum ne ferim de această infecție.
11:10
Vești bune pentru Chiara Ferragni! Un judecător italian a achitat-o de acuzațiile de fraudă # SpyNews
Chiara Ferragni a fost amendată cu peste un milion de dolari, în 2023. Pe atunci, influencerița de modă a fost acuzată de fraudă. Cu toate acestea veștile bune au început să apară pentru Chiara Ferragni, întrucât a fost achitată de un judecător italian.
10:30
Cum arată casa de 1 milion de euro în care locuiesc Cătălin Măruță și Andra. Cei doi au parte de tot confortul # SpyNews
Cătălin Măruță și Andra au o avere impresionantă, iar banii pe care i-au câștigat i-au investit într-o casă superbă, care valorează aproximativ 1 milion de euro. Vila se află în București, într-o zonă exclusivistă.
10:30
Scene șocante chiar în casa Vlăduței Lupău! Momentul în care fiul cel mic al artistei a căzut de pe canapea, chiar sub ochii tatălui: "Îți rupi capul, măi!" # SpyNews
Vlăduța Lupău și-a lăsat fiul cel mic în grija soțului, iar o cameră de supraveghere din casa în care aceștia locuiesc a surprins momentul în care Isaia a căzut de pe canapea, chiar sub ochii tatălui. Chiar dacă artista s-a amuzat, soțul ei a tras o sperietură de proporții atunci când și-a văzut băiatul cu capul în jos.
Acum 8 ore
10:00
Laura Cosoi a răspuns la cea mai des întâlnită întrebare. Are sau nu de gând să rămână însărcinată până când apare un băiețel # SpyNews
Laura Cosoi a fost întrebată în nenumărate rânduri dacă își dorește să rămână însărcinată până când va apărea și un băiețel în familia ei. Prezentatoarea TV are patru fetițe și un bebeluș pe drum, căruia încă nu i-a dezvăluit sexul. Iată ce răspuns a oferit!
09:40
Simptomele tăcute care au dus la moartea Nicoletei Drăgușin. Jurnalista a suferit de o boală necruțătoare # SpyNews
Nicoleta Drăgușin s-a stins din viață la vârsta de 46 de ani, după o lungă luptă cu o boală extrem de gravă, care începe cu simptome cărora puține persoane le dau importanță. Simptomele se agravează pe măsură ce boala devine din ce în ce mai greu de învins.
09:30
De unde provin, de fapt, banii pe care i-a primit Melek, după ce i-a murit soțul. Familia Iorgulescu nu i-ar fi dat niciun leu # SpyNews
Melek a decis că a venit momentul să facă lumină în ceea ce privește suma pe care a primit-o după ce soțul ei a fost victima unui accident ce i-a fost fatal. Se pare că toți cei care credeau că familia Iorgulescu a plătit-o s-au fi înșelat amarnic! Ce mesaj a lăsat văduva victimei lui Mario Iorgulescu.
09:00
Iran și-a închis spațiul aerian. Niciun avion nu mai are voie să voie să zboare deasupra țării # SpyNews
Iran a luat o decizie fără precedent. Pe fondul protestelor violente din ultimele săptămâni, conducerea țării a decis să închidă spațiul aerian pentru toată lumea. Niciun avion nu mai are voie să zboare deasupra țării, cu câteva excepții.
08:50
O persoană extrem de apropiată lui Cătălin Măruță a evidențiat defectul pe care prezentatorul TV îl are. Mesajul emoționant al tinerei, după ce soțul Andrei a anunțat faptul că nu va mai avea emisie din luna februarie. Iată ce i-a transmis și cu ce l-a dat de gol!
Acum 24 ore
00:10
Ce cuplu a părăsit competiția Power Couple! Cei doi soți nu au fost salvați de nicio echipă din concurs: "Nu suntem supărați" # SpyNews
În ediția din această seară a emisiunii Power Couple, un cuplu a părăsit competiția, nefiind salvat de nicio echipă. Cei care au rămas în competiție au primit șapte voturi de salvare.
00:00
Vanessa a încins atmosfera în Mexic! Iubita lui Bogdan de la Ploiești a avut o apariție rară, iar internauții nu au rămas indiferenți. După postarea incendiară pe care a făcut-o, îmbrăcată fiind în costum de baie, Vanessa a schimbat macazul: a apărut însoțită în fotografii. Iată cine i-a fost alături!
14 ianuarie 2026
23:20
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au emis în această seară, 14 ianuarie, un avertisment de urgență, prin care le recomandă cetățenilor români să părăsească imediat Iranul. MAE a ridicat nivelul de alertă la 9 din 9, cel mai înalt grad posibil, pe fondul deteriorării situației de securitate din zonă.
23:00
Cum arată casa în valoare de 3,5 milioane de euro a lui Silviu Prigoană. Vila este o adevărată bijuterie imobiliară # SpyNews
În ce fel arată vila lui Silviu Prigoană! Bijuteria imobiliară a fostului soț al Adrianei Bahmuțeanu, în valoare de 3,5 milioane de euro, a fost scoasă la licitație de Horoius, fiul fostului afacerist. Casa este considerată cea mai frumoasă din București.
23:00
Imagini demult uitate cu tatăl lui Mario Iorgulescu. Gino Iorgulescu petrecea alături de Adrian Minune și arunca cu banii # SpyNews
Numele lui Mario Iorgulescu este pe buzele tuturor, după declarațiile făcute la șase ani de când l-a lovit mortal pe Dani Vicol. Tânărul a povestit cum a mers cu tatăl său să consume alcool de la o vârstă fragedă, lucru pe care acum Mario Iorgulescu spune că îl consideră greșit. Și tatăl său ieșea în evidență, dar acum 25 de ani, când petrecea alături de Adrian Minune.
22:30
Un băiat de 11 ani s-a sinucis lovindu-se cu capul de podea, la școală! Informații care vă pot afecta emoțional # SpyNews
Caz șocant într-o școală! Un băiat în vârstă de 11 ani s-a sinucis lovindu-se cu capul de podea într-o „închisoare improvizată într-o sală de clasă”. Înainte să își pună capăt zilelor, minorul ar fi cerut să își vadă mama.
22:20
Ce se întâmplă cu Raluca Dumitru, fosta asistentă de la Antena Stars, după ce s-a retras din televiziune! De ce își ține iubitul ascuns de ani de zile. Interviu exclusiv! # SpyNews
După ce a fost asistentă TV la Antena Stars și a participat în două reality show-uri, Raluca Dumitru a ales să se retragă din televiziune și să se concentreze pe zona de online. Bruneta ne spune ce se întâmplă cu ea după această decizie, dar ne vorbește și despre relația discretă pe care o trăiește de ani de zile.
22:20
Momente de panică pentru Armin Nicoară în aeroport! Ce a pățit înainte de zborul spre Thailanda: ”Insulina era în ghiozdan” # SpyNews
Vacanța lui Armin Nicoară în Thailanda a început cu momente de panică! Artistul a rămas fără bagajul de mână în aeroportul din Doha și a fost nevoit să plece mai departe doar cu hainele de pe el. Din fericire, lucrurile esențiale, inclusiv insulina pentru diabet, se aflau în ghiozdan. Declarații exclusive despre situația în care a fost pus!
22:20
Tatăl victimei lui Mario Iorgulescu, reacție exclusivă! Cum comentează apariția celui care i-a ucis fiul: „Ne-a umilit” # SpyNews
Ion Vicol, tatăl lui Dani Vicol, victima lui Mario Iorgulescu, a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro. Cum comentează bărbatul apariția celui care i-a ucis fiul? Părintele este răpus de durere, la șase ani după tragedie.
22:20
Realitate vs. Instagram! Anca Serea, despre cum arată o vacanță cu o familie numeroasă. Vedeta are o răbdare de fier # SpyNews
Realitate versus social media! Anca Serea a vorbit despre cum arată o vacanță cu o familie numeroasă. Vedeta are o răbdare de fier! A călătorit treizeci de ore pentru a ajunge la destinație. Mai mult, am aflat și cum a încercat Anca Serea să-și trateze frica de avion și de ce nu a funcționat.
22:20
Milionara Vanessa Youness s-a ales cu un nou dosar penal | Victima iubitei chestorului Gelu Oltean este un funcționar public # SpyNews
După scandalul șpăgii și cel al traficului de droguri, milionara Vanessa Youness - iubita fostului șef al spionilor din Ministerul Afacerilor Interne, chestorul Gelu Oltean - s-a trezit cu un nou proces penal.
22:20
Polițistul ANP care a ajutat un criminal să evadeze a fost condamnat | Sentință incredibilă # SpyNews
Final de proces, în cazul criminalului evadat din duba penitenciarului, prins cu greu, de poliție: gardianul ANP judecat pentru înlesnirea faptei a primit pedeapsă minimă, cu amânare.
22:10
Jeni Nicolau se pregătește de operație! Artista urmează să sufere o intervenție serioasă, săpătmâna viitoare, și a făcut declarații impresionante despre acest lucru. Actrița a mărturisit că nu îi este teamă și că este încrezătoare că totul av fi bine.
22:10
Decizie definitivă în cazul bărbaților care l-au tăiat pe Bogdan Mocanu, într-un club. Ce pedepse au primit cei trei agresori # SpyNews
În urmă cu aproape patru ani, Bogdan Mocanu a fost tăiat cu maceta, într-un club din Mamaia. Cei trei bărbați acuzați au contestat decizia inițială, însă au fost respinse apelurile. Astăzi, judecătorii de la Curtea de Apel Constanța a luat hotărârea definitivă.
22:10
Prima imagine cu Sofia Vicoveanca după ce a făcut infarct! Cum se simte artista de muzică populară # SpyNews
Prima imagine cu Sofia Vicoveanca după infarctul suferit recent. Îndrăgita artistă de muzică populară se află în recuperare și este atent monitorizată de medici. Cum a fost fotografiată una dintre cele mai respectate și iubite interprete de muzică populară din România.
21:40
Ce face Răzvan Bănică de la Power Couple pentru Sandra Izbașa. Nu mulți bărbați fac asta pentru soțiile lor # SpyNews
În ediția din această seară a emisiunii Power Couple, Răzvan Bănică a vorbit deschis despre viața de cuplu și relația cu soția sa, Sandra Izbașa. Actorul spune că, dincolo de aparițiile publice, cei doi își împart responsabilitățile din casă în mod echilibrat, iar el se implică activ în treburile zilnice.
21:40
SUA suspendă acordarea vizelor pentru cetățenii a 75 de țări. Ce state se afla pe lista valabilă pe termen nelimitat # SpyNews
SUA suspendă acordarea vizelor pentru cetățenii a 75 de țări, este anunțul făcut de Departamentul de Stat. Decizia intră în vigoare pe 21 ianuarie și printre țările vizate se numără și Republica Moldova. Reprezentanții Departamentului de Stat au anunțat că numărul excepțiilor vor fi limitate.
21:40
Anamaria Prodan, apariție incendiară, direct din Dominicană! Cum arată impresara în costum de baie # SpyNews
Anamaria Prodan a postat o fotografie incendiară, direct din inima Republicii Dominicane! Impresara este într-o formă de zile mari, iar oricine o vede, rămâne cu gura căscată! Vedeta arată impecabil la cei 53 de ani, iar imaginile vorbesc de la sine.
21:10
Mama românului mort în Elveția, primele declarații. Roxana Oană și-a pierdut băiatul în vârstă de 18 ani: "Un copil blând" # SpyNews
Roxana Oană, mama românului care a murit recent în Elveția, și-a găsit puterea să vorbească pentru prima dată despre tragedie. Tânărul de doar 18 ani a fost descris de mamă drept „un copil blând”.
21:00
Zanni a ajuns pe patul de spital! Influencerul s-a postat direct după intervenția chirurgicală la care a fost supus, iar imaginile vorbesc de la sine. Deși nu a oferit, momentan, prea multe detalii, Zanni se bucură de sprijinul fanilor săi.
21:00
Halima și Amalia de la Mireasa, în lacrimi, după declarațiile lui Alexandru. De ce au plâns cele două fete # SpyNews
Alexandru de la Mireasa spune că își dorește să își găsească o iubită și de ce nu, să facă marele pas. Într-o discuție purtată cu Darius, concurentul a vorbit despre fosta lui relație, dar și cum ar vrea să fie viitoarea iubită. Halima și Amalia au izbucnit în lacrimi când au auzit declarațiile lui.
20:50
Care e cea mai bună ţară unde să îţi creşti copiii. Destinația care conduce clasamentele fericirii # SpyNews
Care este cea mai bună țară în care să îți crești copiii? Conform ultimelor clasamente ale fericirii, există o destinație care se detașează clar, oferind copiilor un mediu sigur, educație de calitate și condiții ideale pentru dezvoltare.
20:30
Un român a fost rănit grav, în Austria, după ce un șofer a mers într-o stațiune de schi cu anvelope de vară. Mașina a lovit și alte două vehicule # SpyNews
Un șofer a mers într-o stațiune de schi cu anvelope de vară și a provocat un accident grav, în urma căruia trei oameni au fost răniți, printre ei numărându-se și un român în vârstă de 42 de ani. Mașina sport a șoferului belgian s-a răsturnat de mai multe ori.
20:10
Un incendiu puternic a izbucnit la o fabrică, iar peste 100 de pompieri intervin pentru a controla flăcările uriașe. Echipajele încearcă să împiedice răspândirea focului și să protejeze clădirile și împrejurimile, în timp ce autoritățile monitorizează situația pentru a evita victime sau pagube suplimentare.
