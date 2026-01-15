Eminescu, fratele din închisoare al foștilor deținuți politic. Românul Absolut văzut de Radu Gyr, Dumitru Oniga și Aspazia Oțel Petrescu
ActiveNews.ro, 15 ianuarie 2026 22:20
„Fratele nostru Mihai nu numai că a readus pe calea Domnului suflete nefericite din temnițele roșii, ci a și salvat suflete căzute în cea mai neagră deznădejde, datorită tocmai spiritului său profund creștin, al unora dintre poeziile sale”.
• • •
Cinste și pomenire veșnică eroului nostru, Mihai Eminescu, martir al neamului românesc! - Andrei Jindiceanu, de Ziua Românului Absolut, cu un portret de George-Sorin Nicolae # ActiveNews.ro
„Limba românească este din acele cu dreaptă măsură; ea n-are consoane pre moi, nici prea aspre, nici vocale prea lungi sau prea scurte: mai toate sunetele sunt medie și foarte curate."
Filmările Zilei cu vrednicul de pomenire Generalul Radu Theodoru: EMINESCU ESTE BIBLIA ROMÂNISMULUI. Sunt ceea ce sunt datorită lui Eminescu! - ARHIVA VIDEO ACTIVENEWS # ActiveNews.ro
Eminescu reprezintă pentru mine esența românității. Pe masa mea de lucru există Biblia și Eminescu - Opera Politică. Aceasta este esențială. Aceasta ne reprezintă. Opera Politică are valoarea permanenței, a eternității.
Mii de oameni la protestul anti-Guvern și anti-legea Vexler. Se strigă: “Jos Bolojan!”, “Călin Georgescu este președinte!”. Manifestanții au ajuns în Piața Victoriei și scandează ””Jos Guvernul!”, ”Trădătorii!”. Sute de jandarmi au înconjurat zona # ActiveNews.ro
Protest de amploare în Capitală! Mii de oameni s-au adunat în această seară în Piața Universității, nemulțumiți de scumpirile în lanț, de majorarea taxelor și a impozitelor. Oamenii protestează și față de controversata Lege Vexler. Liderul AUR George Simion este alături de românii care sunt tot mai împovărați de taxe și de birurile puse de
Răzvan Belciuganu: Ucraina are 4 milioane de euro și pentru achiziții în fotbal, deși e război de patru ani și țările UE si NATO ajută cu echipamente, bani # ActiveNews.ro
Să salutăm oferta echipei Metalist Harkov din Ucraina, o țară aflată în război, să dea 4 milioane de euro pentru căpitanul de la Dinamo, Cătălin Carjan.
UE trimite trupe în Groenlanda ca să o apere de Trump: Franța – 15 soldați, Germania – 13, Suedia – 3, Norvegia – 2, Marea Britanie -1 # ActiveNews.ro
Uniunea Europeană face zidîn fața liderului american, arătându-și voința de neclintit de a nu ceda un peticdin pământul groenlandez.
PROTEST de amploare în Piața Universității. Mobilizare uriașă, traficul a fost parțial restricționat. George Simion și Dan Puric în mijlocul oamenilor – VIDEO # ActiveNews.ro
Protest de amploare în Capitală! Zeci de oameni s-au adunat în această seară în Piața Universității, nemulțumiți de scumpirile în lanț, de majorarea taxelor și a impozitelor. Liderul AUR George Simion este alături de cei care s-au săturat să plătească nota de plată pentru conducători.
Guvernulbritanic a lansat un joc video (intitulat „Pathways”) – plătit din fonduripublice și susținut de programul ministerului britanic de interne pentruprevenirea și combaterea terorismului (Prevent) – care avertizează tineriijucători că anumite întrebări și opțiuni îi pot pune pe lista autoritățiloranti-terorism.
Proteste ale fermierilor în toată țara. Au ieșit în stradă cu utilajele, nemulțumiți de măsurile guvernlui Bolojan și acordul Mercosur VIDEO # ActiveNews.ro
Fermierii din mai multe zone ale țării au ieșit astăzi pe străzi, într‑un val de proteste declanșat de nemulțumirile față de măsurile anunțate de Ilie Bolojan.
TOTUL PENTRU EMINESCU! Părintele Justin: ”Pe Eminescu l-am iubit - poeziile lui sunt ca rugăciunea” - VIDEO din Piața Universității # ActiveNews.ro
„Noi ne-am păstrat aici sărăcia și neamul, după cum spune Poetul (Mihai Eminescu). Aici ne-am născut, aici avem și drepturile noastre. Și mai mult, am fost aici permanent de strajă Europei de Apus și rămânem și mai departe în aceeași gândire creștin ortodoxă, a păcii, a liniștii și a dragostei întregii lumi. Aceasta este concepția, gândirea
Depopularea Europei nu mai poate fi oprită. Mai multe decese decât nașteri în Europa, pentru prima dată de la Primul Război Mondial # ActiveNews.ro
Pentru prima dată de la sfârșitul Primului Război Mondial, în Europa mor mai mulți oameni decât se nasc. Așa reiese din cifrele publicate de biroul național de statistică al Franței, INSEE.
EVZ: Oana Zamfir, de la Digi FM, ține o lecție de presă. Despre cum se cade liber, cu capul înainte (VIDEO) # ActiveNews.ro
Dialog între Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM - pardon de expresie! - pe tema generată de faptul că jurnalistul Patrick Andre de Hillerin l-a prins pe Nicușor Dan cu pantalonii în vine, atunci când acesta se afla în grădinița pentru copii cu probleme speciale,
Mesajul lui Călin Georgescu de Ziua Culturii Naționale: ”De ce Eminescu când ne e greu și doare? Astăzi îl privim pe Eminescu ca pe un reper viu, care ne reașează moral, între demnitate și deriva de la adevăr” - VIDEO # ActiveNews.ro
Fără adevăr și conștiință, nedreptatea devine o stare de fapt, iar crizele naționale tind să se adâncească. Recurgerea la figura lui Mihai Eminescu nu este doar un exercițiu de admirație
Lucian Ciuchiță: Ziua Inculturii cu cei patru călăreți ai Apocalipsei Culturii Române # ActiveNews.ro
Cum expresia „E ceva putred în Danemarca” a devenit, din cauza uzitării abuzive, o vorbă fără „vlagă” și chiar fără conținut, am apelat la una nouă: „Puc blocat la mantinelă”, menită să ne trezească neuronii adormiți de atâta incultură.
Judecătoarea Adriana Stoicescu, reacție după dialogul stupefiant dintre Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM: Je suis Patrick André de Hillerin! # ActiveNews.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu a reacționat după dialogul stupefiant dintre Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM, după ce jurnalistul Patrick André de Hillerin l-a prins cu minciuna pe Nicușor Dan.
Secția pentru judecători a CSM despre Comitetul pentru legile justiției: Un demers, marcat de ambiguitate instituțională, lipsă de transparență, absența unei fundamentări legale și ignorarea deliberată a autorităților consacrate ale sistemului judiciar # ActiveNews.ro
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a publicat un comunicat în care prezintă poziția sa în raport cu legitimitatea demersului de constituire a Comitetului de analiză a legislației în domeniul justiției, constituit la inițiativa premierului.
EVZ: Oana Zamfir, de la Digi FM, ține o lecție de presă. Despre cum se cade liber, cu capul înainte # ActiveNews.ro
Dialog între Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM - pardon de expresie! - pe tema generată de faptul că jurnalistul Patrick Andre de Hillerin l-a prins pe Nicușor Dan cu pantalonii în vine, atunci când acesta se afla în grădinița pentru copii cu probleme speciale,
Mesajul lui Călin Georgescu de Ziua Culturii Naționale: „Astăzi îl privim pe Eminescu ca pe un reper viu, care ne reașează moral, între demnitate și deriva de la adevăr. Opera lui Eminescu nu poate rămâne stinsă în biblioteci prăfuite # ActiveNews.ro
Fără adevăr și conștiință, nedreptatea devine o stare de fapt, iar crizele naționale tind să se adâncească. Recurgerea la figura lui Mihai Eminescu nu este doar un exercițiu de admirație
Parlamentul israelian a aprobat un proiect de lege care prevede pedeapsa cu moartea pentru palestinieni # ActiveNews.ro
Parlamentul israelian (Knesset) a aprobat în prima lectură un proiect de lege care ar permite aplicarea pedepsei cu moartea pentru palestinienii acuzați de participare la operațiunea transfrontalieră a Hamas din 7 octombrie 2023.
Gafă virală de Ziua lui Eminescu la Ministerul de Interne. Reacția internauților: ”Ați masacrat poezia! Și e Călin (file din poveste)”. Mai deschideți și voi o carte!” - ”Vedeți că vine Vexler peste voi!” # ActiveNews.ro
Câteva versuri dintr-o poezie a lui Mihai Eminescu postate joi pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) cu ocazia Zilei Culturii Naționale au stârnit reacții critice și ironice din partea internauților.
DE CE AVEM NEVOIE DE EMINESCU. Prof. Ilie Bădescu: Sincronizarea cu Eminescu. Împotriva oboselii: De la teoria ”salariului natural” la sociologia pragurilor de sărăcie # ActiveNews.ro
Eminescu, deci, prin opera sa teoretică se vădește a fi o metodă de gândire, inconfundabilă prin care subiectul cognitiv numit România gânditoare devine cetățean demn al marii comunități de gândire europeană.
Tensiuniledintre cele două țări, care păreau la un moment dat că au atins pragulexploziei, s-au liniștit brusc și aparent inexplicabil. Meritul pare să îi aparțină lui Putin, care deocamdată nu a cerut Premiul Nobel pentru Pace.
Încă o lovitură: Trump blochează vizele pentru 75 de state. ”Măcelărește” prieteni și dușmani la pachet, între care și state din SOROȘSTAN, ca Albania și Moldova # ActiveNews.ro
Administrația Trump a luat ieri o decizie care reprezintă fără doar și poate una dintre cele mai radicale schimbări de politică externă din istoria modernă a SUA. Cetățenii din 75 de state ale lumii nu vor mai primi vize de intrare în SUA.
Astăzi nu mai sărbătorim nimic, astăzi consemnăm un asasinat comis la vedere. Cultura română a fost strangulată public, sub ochii noștri, cu premeditare.
O veste bună! Guvernul de la Londra renunță la planurile de identificare digitală obligatorie pentru cei care vor să muncească în Marea Britanie # ActiveNews.ro
Guvernul de la Londra renunță la planurile de identificare digitală obligatorie pentru cei care vor să muncească în Marea Britanie
Cele mai relevante surse indică faptul că, în ultimele zile, numărul victimelor din Iran a ajuns la câteva mii. Sunt și alte surse, pe care le putem pune sub semnul întrebării, care precizează că este vorba de zeci de mii de protestatari...
SUA ar putea ataca Iranul în următoarele ore. Pentagonul a început retragerea personalului din bazele cheie din Orientul Mijlociu # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump analizează posibilitatea unei acțiuni militare împotriva Iranului care ar putea avea loc „în următoarele 24 de ore”, potrivit unui raport Reuters, în timp ce Pentagonul a început retragerea unor...
Președintele american Donald Trump a susținut, într-un interviu exclusiv pentru agenția Reuters, că Volodimir Zelenski, nu Vladimir Putin, este cel care blochează un potențial acord de pace.
Jurnalistul Andrei Petric, cunoscut sub numele de Petrik și redactor la agenția Sputnik Moldova, a murit la vârsta de 40 de ani în urma unui infarct, a anunțat directorul editorial al grupului media internațional din care făcea parte.
Noi, românii, mai avem o bătaie a inimii în plus. Este inima lui Eminescu din noi și, dacă aceasta nu ar mai bate, noi toți am fi morți ca ROMÂNI.
Arhiepiscopia Tomisului marchează Ziua Culturii Naționale și împlinirea a 176 de ani de la nașterea Poetului Național Mihai Eminescu printr-o serie de manifestări liturgice și cultural-artistice, desfășurate în municipiul Constanța și la...
Sindicaliștii din MADR ies la atac. ”Nu acceptăm distrugerea agriculturii românești pentru interese externe!” # ActiveNews.ro
Sindicatul Salariaților din cadrul Ministerului Agriculturii au atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă acordul Mercosur pentru fermierii din țara noastră. Reprezentanții organizației au transmis că nu vor accepta distrugerea...
Avertismentul fermierilor după acordul Mercosur: ”Blocăm toată România. Dacă ne unim toți și punem tractor lângă tractor, ne vor asculta” # ActiveNews.ro
Fermierii români se arată tot mai nemulțumiți cu privire la acordul dintre Uniunea Europeană și statele care fac parte din blocul economic Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay.
Bogdan Stanciu: Doctrina Monroe, pivotul politicii externe americane (de Bradley Birzer) # ActiveNews.ro
James Monroe, al cincilea președinte al Statelor Unite (1817-1825) este cunoscut ca autor al liniilor directoare în politica externă americană numite „Doctrina Monroe”.
Ion Cristoiu a neantizat-o pe Emilia Șercan. Ilie Bolojan dezumflă diversiunea Plagiatul lui Radu Marinescu # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 14 ianuarie 2026: Emilia Șercan, o „jurnalistă” fără ziar, fără articole, fără interviuri | Ilie Bolojan dezumflă diversiunea Plagiatul lui Radu Marinescu.
Așa cum a promis, Nicușor și-a luat la subraț dosărelele cu narațiunea puciului dejucat în decembrie 2024 și a plecat, pe 1 octombrie, la Copenhaga. Acolo, oameni de treabă prietenoși, regi, președinți... d-ăștia... când au auzit că a...
15 ianuarie: Nașterea lui Mihai Eminescu - Românul Absolut, Ziua Culturii Naționale. Credința lui Eminescu: Nu se mișcă un fir de păr din capul nostru fără știrea lui Dumnezeu. Pomelnicul și legăturile familiei Eminescu cu Mama Biserică. FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
La 15 ianuarie se împlinesc 175 de ani de la înregistrarea în scripte a nașterii lui Mihai Eminescu - Românul Absolut. Data sa de naștere a fost declarată Ziua Culturii Naționale la inițiativa Academiei Române, lipsindu-i însă din denumirea oficială și numele marelui român
Noi, românii, mai avem o bătaie a inimii în plus. Este inima lui Eminescu din noi și, dacă aceasta nu ar mai bate, noi toți am fi morți ca ROMÂNI.
Legea Vexler contestată de nepotul cardinalului Iuliu Hossu, artizan al Marii Uniri. Propunere legislativă către Opoziție # ActiveNews.ro
Nepotul cardinalului Iuliu Hossu, artizan al Marii Uniri, domnul Ioan Hossu, ne-a remis spre publicare o Inițiativă Cetățenească pro-românism - împreună cu o sinteză în limba engleză pentru Ambasada SUA la București - adresată partidelor de Opoziție din Parlamentul României
Observând acestea, cei îndrituiți, care mersul lumii zilnic îl veghează, s-au simțit datornici, lui Ilie, bliț, să-i organizeze și o mică pază.
