Barcelona avansează în sferturile de finală ale Cupei Regelui în urma victoriei 2-0 cu Racing Santander
G4Media, 16 ianuarie 2026 00:30
FC Barcelona va evolua în sferturile de finală ale Cupei Regelui după ce a reușit să se impună miercuri seară pe terenul liderului din diviza secundă de fotbal a Spaniei, Racing Santander, scor 2-0. Prima repriză nu s-a bucurat de prea multe șanse reale de gol, cazurile izolate fiind bifate de șuturile lui Dani Olmo […]
• • •
Acum o oră
00:40
AC Milan a trecut un examen greu pe marginea lacului Como, joi seară, după ce a învins formația antrenată de Cesc Fabregas cu 3-1, și se ține scai de liderul și totodată rivala Inter Milano. Rossoneri au întâmpinat dificultăți în startul de meci în fața unui Como agresiv și foarte ofensiv, care a și reușit […]
Acum 2 ore
00:30
Acum 4 ore
23:10
Parlamentul german a adoptat joi o lege menită să accelereze şi să simplifice achiziţionarea de armament pentru forţele armate, transmite Agerpres. Proiectul a fost adoptat joi de Bundestag cu voturile partidelor de guvernământ – alianţa conservatoare de centru-dreapta Uniunea Creştin-Democrată – Uniunea Creştin Socială (CDU-CSU) şi SPD (de centru-stânga). Partidul de extrema dreaptă Alternativa pentru […]
23:00
Ministerul Culturii anunță achiziția corespondenței Eminescu-Micle, în total 400 de pagini de manuscris / Acum se face expertiza lotului de cinci scrisori transmise de deținător pentru a se verifica autenticitatea acestora # G4Media
De Ziua Culturii Naționale și ziua nașterii poetului Mihai Eminescu, Ministerul Culturii a anunțat avansarea demersurilor de achiziție a unor manuscrise de valoare excepțională pentru patrimoniul cultural național. Proiectul de achiziție a corespondenței dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu a intrat astăzi într-o nouă etapă procedurală. Fondul propus spre achiziție cuprinde aproximativ 400 de pagini […]
22:50
Polonia califică drept ostil faptul că Ungaria oferă azil unui fost ministru acuzat de delapidare # G4Media
Guvernul polonez a calificat joi drept „inacceptabil" şi „ostil" faptul că autorităţile Ungariei nu doar că au ignorat mandatul european de arestare pe numele fostului ministru al justiţiei, Zbigniew Ziobro (foto sus), acuzat de delapidare, dar i-au şi acordat azil politic, relatează Agerpres, citând EFE. „Este o măsură extrem de ostilă ca un stat membru […]
22:40
O fetiţă de 8 ani din Târgu Jiu, suspectă de meningo-encefalită acută, a fost transferată la Institutul Naţional „Matei Balş” în stare gravă, după ce inițial i s-a pus diagnosticul greșit # G4Media
O fetiţă de opt ani, suspectă de meningo-encefalită acută şi internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu, unde starea sa de sănătate s-a agravat, a fost transferată la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş" Bucureşti, transmite Agerpres. Potrivit purtătorului de cuvânt al SJU Târgu Jiu, Mihaela Ţicleanu, pe 13 ianuarie, reprezentanţii unităţii […]
22:00
”Este o bombă cu ceas” / Șeful unei mari companii avertizează asupra scăderii standardelor de matematică în Franța / Reforma bacalaureatului în urmă cu șapte ani a făcut matematica opțională # G4Media
"Este o bombă cu ceas" / Șeful unei mari companii avertizează asupra scăderii standardelor de matematică în Franța / Reforma bacalaureatului în urmă cu șapte ani a făcut matematica opțională Șeful unei mari companii franceze avertizează asupra scăderii standardelor de matematică în Franța, țara în care a luat doctoratul președintele României, Nicușor Dan. „O bombă […]
22:00
Podcasterul Joe Rogan, un susținător al lui Trump în campania din 2024, compară ICE cu Gestapo: „Aici am ajuns?” # G4Media
Podcasterul Joe Rogan se pronunță împotriva tacticii președintelui Donald Trump în materie de imigrație și compară Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE – Immigration and Customs Enforcement) cu „Gestapo" — la peste un an după ce l-a susținut pe Trump, în vârstă de 79 de ani, pentru funcția de președinte în alegerile din 2024, scrie […]
22:00
O nouă avarie la reţeaua primară de termoficare a lăsat din nou municipiul Craiova fără căldură # G4Media
Locuitorii municipiului Craiova au rămas, joi, din nou fără căldură pentru cel puţin 24 de ore, după ce a apărut o nouă avarie pe reţeaua primară de termoficare a oraşului în zona centrală – zona Hotel Ramada, transmite Agerpres. Potrivit Societăţii Electrocentrale Craiova, se opreşte furnizarea de agent termic, până în data de 16.01.2026 ora […]
21:40
Doar 5 minute în plus de exerciții fizice și somn / Aceste mici schimbări în activitatea zilnică vă pot ajuta să trăiți mai mult, potrivit unor studii # G4Media
Cinci minute în plus de exerciții fizice și somn și o jumătate de oră mai puțin de stat pe scaun ar putea îmbunătăți semnificativ durata de viață a oamenilor și reduce mortalitatea, potrivit a două studii recente, scrie Euronews. Rezultatele, publicate în The Lancet, au arătat că mici schimbări realizabile în activitatea zilnică a oamenilor […]
21:40
Trump îşi menţine opinia că opozanta Corina Machado nu are suficient sprijin intern să conducă Venezuela # G4Media
Preşedintele american Donald Trump îşi menţine opinia conform căreia lidera opoziţiei venezuelene, María Corina Machado, câştigătoarea de anul trecut a Premiului Nobel pentru Pace şi cu care el s-a întâlnit joi la Casa Albă, nu are suficient sprijin pe plan intern pentru a conduce tranziţia în Venezuela, a transmis Casa Albă, relatează Agerpres citând Reuters. […]
21:40
Guvernul, după aprobarea finanțării proiectelor din programul SAFE de către Comisia Europeană: Proiectele vor fi comunicate public săptămânia viitoare/ România beneficiază de 16, 68 miliarde euro pentru investiții în apărare # G4Media
Guvernul României salută aprobarea de către Comisia Europeană a Aplicației depuse de România pentru finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe) și anunță că în cursul săptămânii viitoare proiectele incluse în aplicația depusă de țara noastră vor fi comunicate public, se arată într-un comunicat transmis G4Media.ro Aplicația României a fost aprobată astăzi alături […]
Acum 6 ore
21:30
Raport: Cazurile de cancer se înmulțesc în ritm alarmant în rândul tinerilor americani / Se estimează că șapte din zece pacienți cu cancer vor trăi cinci ani după diagnosticare # G4Media
Un nou raport al American Cancer Society oferă o rază de speranță pentru epidemia de cancer care va afecta 2,1 milioane de americani și va ucide 626.000 dintre ei în 2026. Tinerii sunt afectați de cancer mortal într-un ritm alarmant, dar există și vești bune. Rata mortalității prin cancer a continuat să scadă până în […]
21:20
Cuba îşi omagiază militarii ucişi de comandoul american ce l-a capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro # G4Media
Cuba a început joi ceremoniile de omagiere a celor 32 de soldaţi cubanezi ucişi pe 3 ianuarie în timpul operaţiunii militare americane care a condus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, relatează Agerpres, citând AFP. Ceremoniile, lansate în prezenţa liderului revoluţionar Raul Castro, se vor desfăşura pe parcursul a două zile şi vor fi de […]
21:20
Tânărul de 19 ani care a intrat într-o sală de clasă a unui liceu din oraşul Găeşti şi a bătut un elev până l-a băgat în spital a fost reţinut de poliţişti şi pe numele lui se va propune o măsură preventivă, anunţă, joi seara, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa, transmite Agerpres.„Pe parcusul zilei […]
21:10
Austria pregătește introducerea serviciului militar de la 16 ani. Femeile ar putea fi incluse # G4Media
Austria ar putea introduce serviciul militar obligatoriu pentru tinerii începând cu vârsta de 16 ani. O comisie înființată vara trecută evaluează această posibilitate, potrivit Die Presse, citată de Mediafax. În iunie 2025, ministrul apărării Klaudia Tanner a înființat un comitet însărcinat cu elaborarea de planuri pentru serviciul militar obligatoriu. Decizia a venit ca răspuns la […]
21:00
Ratingurile statelor est-europene vor fi coborâte în masă dacă disputa cu privire la Groenlanda va fractura NATO, avertizează agenția Fitch # G4Media
Europa ar putea fi afectată de un val de retrogradări cu o treaptă a ratingurilor de ţară, dacă tensiunile cu SUA privind Groenlanda ar fractura NATO, a declarat joi principalul analist pentru ratinguri suverane de la agenţia Fitch Ratings, potrivit Reuters, citată de Agerpres.Fitch aplică deja o „ajustare" de o treaptă pentru ratingurile suverane din […]
20:50
Mesajul „Marș la Moscova” proiectat pe clădirile din Piața Universității sub privirile manifestanților pro Georgescu / Autorul a avut același mesaj pentru Georgescu la 1 decembrie la Alba Iulia # G4Media
Mesajul „Marș la Moscova" a fost proiectat joi seara pe clădirile din Piața Universității sub privirile manifestanților pro Georgescu de către bărbatul care i-a transmis același lucru lui Călin Georgescu la 1 decembrie la Alba Iulia. Potrivit unor clipuri de pe rețelele de socializare, acesta și-a făcut apariția în zona Pieței Universității pe motocicletă, s-a […]
20:40
Un şofer moldovean, ce are şi cetăţenie română, condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului” # G4Media
Un şofer din Republica Moldova, care deţine şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului", prima condamnare cunoscută pentru acest delict introdus la sfârşitul anului 2024 în codul penal rus, a anunţat joi presa independentă rusă, relatează agenţia EFE. Potrivit website-ului rus de opoziţie Mediazona, numele […]
20:30
Cauzele cu persoane anchetate pe baza legii de combatere a extremismului s-au dublat / Numărul persoanelor inculpate rămâne foarte mic – RFI # G4Media
Numărul cauzelor primite spre soluționare de procurori în legătură cu infracțiuni ca negarea Holocaustului, propagandă legionară sau apologia persoanelor condamnate pentru crime de război s-a dublat în 2025 față de 2024, dar numărul persoanelor inculpate pentru astfel de delicte, deși a crescut de 10 ori, rămâne totuși foarte mic, potrivit datelor oferite în exclusivitate pentru […]
20:10
Polonia califică drept „ostil” faptul că Ungaria oferă azil unui fost ministru acuzat de delapidare și ignoră mandatul european de arestare # G4Media
Guvernul polonez a calificat joi drept „inacceptabil" şi „ostil" faptul că autorităţile Ungariei nu doar că au ignorat mandatul european de arestare pe numele fostului ministru al justiţiei, Zbigniew Ziobro, acuzat de delapidare, dar i-au şi acordat azil politic, informează EFE, citată de Agerpres.„Este o măsură extrem de ostilă ca un stat membru al Uniunii […]
20:00
Șefa Comisiei Europene: Groenlanda poate conta pe UE „politic, economic şi financiar” / Dezbaterile privind securitatea Arcticii sunt în primul rând o chestiune cheie pentru NATO # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a asigurat joi Groenlanda că poate conta pe Uniunea Europeană din punct de vedere „politic, economic şi financiar" în faţa ameninţărilor din partea preşedintelui american Donald Trump, care doreşte să anexeze această mare insulă arctică, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. Von der Leyen a susţinut în acelaşi […]
20:00
Primul gest al unor elevi care au asistat la agresarea colegului lor în clasă a fost să filmeze incidentul / Inspectoratul Școlar: Probabil înspăimântaţi de scena de o violenţă cruntă, au filmat înainte să atenţioneze profesorii # G4Media
Prima reacţie a elevilor de la un liceu din oraşul dâmboviţean Găeşti care au asistat la o agresiune a unui tânăr în sala de clasă asupra unui coleg de-al lor a fost să filmeze incidentul, în loc să alerteze profesorii sau autorităţile, transmite, joi, Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Dâmboviţa, citat de Agerpres. Elevul lovit a […]
Acum 8 ore
19:30
Ministrul iranian de externe neagă că ar exista planuri de a executa protestatari / Trump a avertizat Iranul la începutul săptămânii să nu execute protestatari sub amenințarea că SUA va răspunde dur # G4Media
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat miercuri că nu există planuri de a executa manifestanţi în urma protestelor la nivel naţional, o referire la declaraţii anterioare ale preşedintelui SUA, Donald Trump, informează joi dpa, citată de Agerpres. Într-un interviu pentru Fox News, Araqchi a spus că nu există planuri de a spânzura pe […]
19:10
Serviciul de Transport Voluntari îi transmite primarului Capitalei că nu această companie este cauza situaţiei financiare a STB: Tarifele pentru prestarea serviciilor sunt mai mici decât ale societății din București # G4Media
Serviciul de Transport Voluntari i-a transmis, joi, primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, că nu afectează în niciun fel bugetul STB SA, deoarece fondurile pentru plata serviciilor efectuate nu sunt alocate din acesta, transmite Agerpres. Serviciul de Transport Voluntari a reacţionat la declaraţiile lui Ciprian Ciucu privind realizarea unui audit la Societatea de Transport Bucureşti […]
19:10
Putin susține că Rusia a propus „opţiuni şi decizii raţionale” pentru o nouă arhitectură de securitate # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a pledat joi pentru o soluţionare negociată „cât mai curând posibil" a conflictului armat din Ucraina, dar şi redeschiderea dezbaterii privind crearea unei noi arhitecturi de securitate la nivel global care să protejeze interesele tuturor, în primele sale declaraţii publice din acest an, în care s-a ferit să-l critice pe omologul […]
19:00
Regatul Unit a anunţat joi că va creşte cu zece ani vârsta-limită până la care pot fi rechemaţi sub arme rezerviştii, până la 65 de ani, informează Reuters preluată de Agerpres. Obiectivul declarat al măsurii este consolidarea forţelor de rezervă. „Reformele ne vor permite mobilizarea abilităţilor respective rapid, atunci când contează cel mai mult (…) […]
18:50
BREAKING România a primit undă verde pentru proiectele de apărare din programul SAFE. Primii bani vin în martie / Țara noastră beneficiază de 16,68 miliarde de euro # G4Media
România a primit undă verde pentru proiectele de apărare propuse pentru finanțare prin programul SAFE, a anunțat joi Comisia Europeană. Țara noastră va primi primii bani în martie. România beneficiază de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE. Comisia a înaintat Consiliului o propunere de aprobare a asistenței financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, […]
18:00
Judecătorul CCR Dacian Dragoș arată că nu a fost în incompatibilitate, așa cum îl acuză avocata AUR Silvia Uscov # G4Media
Judecătorul CCR Dacian Dragoș a fost acuzat joi de către avocata Silvia Uscov, cea care a cerut suspendarea sa de la Curtea Constituțională, de faptul că se află în stare de incompatibilitate, pentru că ar „
18:00
Drept la replică / Gabriel Zbârcea: Nu am avut și nu am nicio simpatie pentru Mișcarea Legionară sau vreo altă organizație extremistă sau interzisă de lege # G4Media
Subsemnatul, Gabriel Zbârcea în temeiul: a) Restricțiilor prevăzute de art. 10 alin. (2) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului privind libertatea de exprimare; b) Limitelor de exprimare prevăzute în Codul deontologic al jurnalistului (art. 1 – 10 din Codul deontologic al jurnalistului), precum și cele prevăzute de Codul Civil (art. 70 – 75 Cod Civil); […] © G4Media.ro.
18:00
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) şi-a anunţat joi intenţia de a se reforma pentru a vedea dacă poate îndeplini aşteptările Rusiei şi Belarusului, precum şi cerinţele Statelor Unite, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Ministrul elveţian de externe Ignazio Cassis, a cărui ţară deţine preşedinţia organizaţiei în acest an, s-a […] © G4Media.ro.
17:50
Protest spontan al fermierilor care au ieșit cu tractoarele pe Centura Apahida, în județul Cluj # G4Media
Un protest spontan al fermierilor a fost declanșat joi, 15 ianuarie, în județul Cluj, pe centura Apahida, în semn de protest față de acordul Mercosur. Mai multe tractoare s-au deplasat în coloană, îngreunând circulația, în zona OMV Sub Coastă. Conform presei locale, coloana s-a deplasat pe centură, ajungând până pe Bulevardul Muncii din Cluj Napoca […] © G4Media.ro.
17:40
Donald Trump ameninţă să invoce Legea insurecţiei, care i-ar permite să desfăşoare armata în Minneapolis, în contextul atacurilor împotriva agenților de imigrație # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat joi să invoce Legea insurecţiei (Insurrection Act), o lege excepţională care i-ar permite să desfăşoare armata pentru a menţine ordinea publică în SUA, dacă autorităţile din Minnesota nu reuşesc să pună capăt „atacurilor” împotriva poliţiei pentru imigraţie, ameninţarea sa intervenind după mai multe zile de proteste faţă de creşterea […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
17:30
LIVE Câteva sute de persoane s-au adunat în Piața Universității / Cântă melodii cu mesaje legionare și flutură steagurile României și al SUA # G4Media
Sute de persoane sunt mobilizate de formațiunile extremiste AUR și Acțiunea Conservatoare în centrul Capitalei (Piața Universității), împotriva Legii pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei, cunoscută ca „Legea Vexler”. Liderul AUR, George Simion și-a chemat susținătorii la protest pentru a „dărâma guvernul”. UPDATE 17:23 S-a pus în difuzoare melodia Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane, cu versurile lui Radu […] © G4Media.ro.
17:20
FOTO Șerpi veninoși și reptile exotice, ținuți ilegal într-un apartament din orașul bihorean Ștei # G4Media
Descoperire șocantă făcută de comisarii Gărzii de Mediu Bihor și de polițiști în Ștei. Aceștia au găsit nu mai puțin de 8 șerpi, între care două vipere veninoase pentru care în România nu există ser antivenin, un varan și 10 tarantule, într-o cameră de aproximativ 12 mp dintr-un apartament din Ștei, scrie ebihoreanul.ro Anunțul a […] © G4Media.ro.
17:20
Cercetătorii au descoperit un nou tip de zahăr cu mai puține calorii și impact redus asupra glicemiei # G4Media
O nouă metodă permite producerea eficientă a tagatozei, un zahăr rar aproape la fel de dulce ca zahărul, însă cu mai puține calorii și efect redus asupra glicemiei, scrie Mediafax. Cercetătorii anunță progrese importante în dezvoltarea unui înlocuitor de zahăr care păstrează gustul dulce, dar evită multe riscuri pentru sănătate, potirivit SciTechDaily. O nouă metodă […] © G4Media.ro.
17:20
Cum a fost convins Trump să nu atace Iranul: Arabia Saudită, Qatar și Oman l-au rugat „să dea o șansă Iranului” # G4Media
Arabia Saudită, Qatar şi Oman au depus eforturi pentru a-l descuraja pe preşedintele american Donald Trump să atace Iranul, avertizându-l asupra „repercusiunilor grave în regiune”, a declarat joi pentru AFP un înalt oficial saudit, potrivit Agerpres. Cele trei state din Golf „au desfăşurat eforturi diplomatice intense de ultim moment pentru a-l convinge pe preşedintele Trump […] © G4Media.ro.
17:10
Armata americană a capturat joi în Marea Caraibilor un nou petrolier „supus sancţiunilor”, în cadrul campaniei preşedintelui american Donald Trump de a pune presiune pe Venezuela şi pe exporturile de petrol ale acestei ţări, transmit agenţiile de știri AFP şi EFE. „La primele ore ale dimineţii, o echipă tactică a Gărzii de Coastă a desfăşurat […] © G4Media.ro.
17:10
Lidera Partidului Conservator britanic, Kemi Badenoch, îl exclude din partid pe fostul ei rival la șefia partidului, Robert Jenrick, acuzându-l că se pregătea să dezerteze # G4Media
“L-am demis pe Robert Jenrick din Cabinetul din umbră, l-am exclus din grupul parlamentar și i-am suspendat calitatea de membru al partidului cu efect imediat. Mi s-au prezentat dovezi clare și incontestabile că el complota în secret pentru a dezerta într-un mod care să fie cât mai dăunător posibil pentru colegii săi din Cabinetul din […] © G4Media.ro.
17:00
Scufundarea barjelor cu îngrășăminte din Dunăre, dezvăluită de G4Media. Apele Române: concentrații de amoniu de până la 2,64 mg/l în zona Zimnicea / Întrebări adresate autorităților despre dragaj și cantitățile ajunse în apă # G4Media
Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a anunțat joi că monitorizează în continuare calitatea apei Dunării, după scufundarea a două barje încărcate cu îngrășăminte agricole în zona Zimnicea, incidente semnalate că s-au petrecut pe 9 ianuarie. Cazul a devenit public abia pe 13 ianuarie, după publicarea unei investigații G4Media, care a relatat că una dintre barje, […] © G4Media.ro.
17:00
Statele Unite au exercitat presiuni asupra Italiei să anuleze contractele cu o companie chineză # G4Media
Statele Unite au exercitat presiuni asupra Italiei să anuleze contracte guvernamentale cu furnizorul chinez de echipamente de securitate Nuctech, invocând riscuri pentru securitatea națională, afirmă surse citate de agenția de știri Bloomberg, scrie Mediafax. Washingtonul a trimis anul trecut plângeri diplomatice oficiale Italiei, cerând anularea unor licitații de aproximativ 20 de milioane de euro pentru […] © G4Media.ro.
16:50
Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi că ultimele atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei arată că Europa se află „în raza de acţiune a rachetelor ruseşti”, apreciind în acelaşi timp că în ceea ce priveşte sprijinul pentru Kiev „Coaliţia de Voinţă” a reuşit să înlocuiască SUA, relatează Agerpres citând EFE. Într-un discurs adresat forţelor armate, […] © G4Media.ro.
16:40
Ziua Culturii Naționale Gest de responsabilitate culturală: Alice și Marina Minoiu aduc în premieră în România o gală de balet dedicată geniului George Balanchine (Parteneriat) # G4Media
De Ziua Culturii Naționale vorbim despre identitate, continuitate, responsabilitate culturală și despre felul în care cultura română se poate conecta, prin oameni și viziune, la marile tradiții culturale ale lumii. Aceasta este miza Galei Internaționale de Balet „Balanchine’s Legacy”, care va avea loc pe 11 februarie, la Sala Palatului. Evenimentul este organizat sub brandul Ars […] © G4Media.ro.
16:40
Cinci inspectori antifraudă au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu DNA într-un dosar de luare de mită și trafic de influență # G4Media
Cinci inspectori antifraudă, doi administratori de firme și o persoană fără calitate specială au încheiat acorduri cu DNA într-un dosar în care erau acuzați de luare de mită, trafic de influență și dare mită. Acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate de DNA: -MARIN MARIUS-EDUARD, la data faptelor inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională […] © G4Media.ro.
16:30
Fiscul a început să controleze persoanele care își cumpără mașini de lux dar nu pot justifica veniturile / BMW 740D xDrive, cumpărat cu 100.000 de euro cash # G4Media
ANAF a început, în cadrul unui proiect pilot, să controleze persoanele care își cumpără autoturisme de lux dar declară venituri impozitabile în ultimii ani care nu justifică sursa provenienței banilor. “În cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii Antifraudǎ au constatat o discrepanță semnificativă între veniturile impozabile declarate în ultimii […] © G4Media.ro.
16:20
Context.ro: Monument legionar ridicat pe terenul Primăriei Buftea, concesionat unei asociații fondate de sora primarului # G4Media
O troiță cu însemne legionare a fost ridicată pe un teren din domeniul public concesionat de primărie unei asociații fondate de sora primarului Gheorghe Pistol. Monumentul s-a extins sub ochii autorităților care au dat, cu dedicație, încă o bucată de teren unei alte asociații conduse de un simpatizant al mişcării legionare. Sesizați de un an […] © G4Media.ro.
16:20
EXCLUSIV Judecătoarea CSM Grațiela Milu spune că nu și-a dat acordul pentru comunicatul Secției pentru judecători care critica Comitetul pentru justiție înființat de premierul Bolojan: Am obligația de rezervă ca magistrat # G4Media
Judecătoarea CSM Grațiela Milu a declarat joi pentru G4Media că nu și-a dat acordul pentru comunicatul emis de Secția pentru judecători, comunicat care critica Comitetul pentru justiție înființat de premierul Bolojan. Secția pentru judecători a CSM a făcut public comunicatul cu doar trei ore înainte de pronunțarea Curții de Apel București într-un dosar care avea […] © G4Media.ro.
16:10
Grecia a primit prima dintre cele patru fregate Belharra cumpărate din Franţa / Nava are importante capacități în apărarea antiaeriană, în lupta antisubmarină, în războiul electronic şi în autoapărare # G4Media
Prima dintre cele patru fregate Belharra cumpărate de Grecia de la Franţa. în cadrul unei modernizări a forţelor sale armate în valoare de mai multe miliarde de euro, a ajuns joi la baza navală de la Salamina, în apropiere de Atena, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Fregata numită „Kimon” este „o verigă […] © G4Media.ro.
16:00
Regatul Unit a trimis un singur ofiţer în Groenlanda, în misiunea aliată prin care Danemarca încearcă să crească prezenţa militară în faţa insistenţelor preşedintelui american Donald Trump pentru preluarea de către Statele Unite a controlului insulei, informează joi agenția de știri dpa, citată deAgerpres. Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a afirmat miercuri că […] © G4Media.ro.
16:00
Yannick Agnel (33 de ani – fost campion olimpic) va fi judecat în fața Curții Penale din Haut-Rhin pentru viol asupra unei minore, transmite L’Equipe, conform Curții de Apel din Colmar. Recursul fostului sportiv a fost respins, iar acum Agnel va fi judecat pentru viol asupra unei minore. Tribunalul a considerat că sunt suficiente probe […] © G4Media.ro.
