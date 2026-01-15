AC Milan trece examenul greu din Como și rămâne aproape de liderul Inter Milano

16:20

O troiță cu însemne legionare a fost ridicată pe un teren din domeniul public concesionat de primărie unei asociații fondate de sora primarului Gheorghe Pistol. Monumentul s-a extins sub ochii autorităților care au dat, cu dedicație, încă o bucată de teren unei alte asociații conduse de un simpatizant al mişcării legionare. Sesizați de un an […] © G4Media.ro.