Reducerile stabilite de Bolojan, puse în practică. Consiliul de Administrație al Unifarm va fi redus cu doi membri
Profit.ro, 15 ianuarie 2026 20:50
Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. va fi redus cu 2 membri, conform unei hotărâri pregătite în acest scop.
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 15 minute
21:00
Retailerul britanic de modă Topshop, prezent și în România, anunță lansarea platformei eu.topshop.com în 23 de țări ale UE.
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:30
Wikipedia semnează cu giganți tech, la ceas de sărbătoare, pentru instruirea modelelor AI. Enciclopedia online împlinește azi 25 de ani # Profit.ro
Wikipedia a dezvăluit parteneriate cu mai multe companii Big Tech, inclusiv Microsoft, Meta și Amazon, marcând un pas important în capacitatea organizației non-profit de a monetiza dependența firmelor de tehnologie de conținutul său.
20:20
O explozie a răsunat în centrul orașului Utrecht, în partea central-vestică a Olandei.
Acum 2 ore
20:10
FOTO Protest AUR și PNȚCD la adresa Guvernului: ”Călin Georgescu președinte!” și ”Turul doi înapoi!” # Profit.ro
Membri și simpatizanți ai formațiunilor suveraniste protestează față de măsurile luate de Guvern.
20:00
GRAFIC Indicele BET depășește pentru prima oară în istorie nivelul de 27.000 de puncte. Banca Transilvania ajunge la o valoare de 7 miliarde euro # Profit.ro
Pe o lichiditate foarte bună, indicele celor mai lichide acțiuni românești a atins o nouă valoare-record.
20:00
Consumul record al ultimilor 4 ani, care a sărit dimineața și seara ultimelor zile de pragul de 9.000 MW, face ca România să fie și astăzi cea mai scumpă piață spot de energie electrică din Europa, pentru a doua zi consecutiv, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
19:40
Noul Chevrolet Corvette ZR1X este cea mai rapidă mașină de serie americană, fabricată vreodată.
Acum 4 ore
19:00
România, îngrijorată - Șeful Armatei avertizează: Gazele din Marea Neagră pot să nu fie apărate de NATO! # Profit.ro
Platforma Neptun Deep, din care România vrea să extragă gaze de anul viitor, se află în zona economică exclusivă a țării, la circa 160 de kilometri de țărm, iar șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, avertizează acum că acea zonă ar putea să nu intre sub incidența articolului 5 al NATO.
18:50
Fondul Proprietatea raportează un profit net de aproape jumătate de miliard de lei. Peste un miliard lei participația la Aeroporturi București, pe care o vrea statul # Profit.ro
În cea mai mare parte rezultat din operațiuni de stabilire a valorii juste, FP a obținut un câștig în creștere anul trecut.
18:40
România a acordat ajutoare de stat aprobate de UE în valoare de 4,3 miliarde de euro în 2024, cu peste 1 miliard de euro mai mult decât în 2023. Ungaria a cheltuit 2,83 miliarde de euro cu ajutoarele de stat, în timp ce cheltuielile Bulgariei s-au situat la aproape 864 milioane de euro.
18:20
"UE vrea să vă ia reducerile la facturi și a 13-a și a 14-a pensie!" - Orban sperie votanții cu marketingul fricii înainte de alegeri # Profit.ro
Viktor Orbán le-a transmis alegătorilor că Bruxelles-ul ar lua totul de la familiile, tinerii și pensionarii ungari, aceasta e miza alegerilor din 12 aprilie.
18:00
Un protest spontan al fermierilor a fost declanșat în județul Cluj, pe centura Apahida.
17:30
Vladislav Baumgertner, fostul director general al gigantului Uralkali, producător și exportator rus de îngrășăminte cu potasiu, a fost găsit mort în Cipru.
17:20
Statele Unite au confiscat un nou petrolier legat de Venezuela.
Acum 6 ore
17:00
FOTO Carrefour anunță în România mai multe produse românești pe raft. Extinderea rețelei de producători "ultra-locali" # Profit.ro
Retailerul francez Carrefour anunță în România extinderea rețelei de producători "ultra-locali", prin proiectul „De aici, de aproape”, un demers care să aducă pe rafturile magazinelor produse realizate în comunitățile locale.
17:00
Bolojan, noi probleme din justiție. ÎCCJ vine cu un expert: Guvernul anulează pensia de serviciu și nesocotește grav drepturile. Pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate # Profit.ro
Având în vedere contestarea legii referitoare la pensiile magistraților, Înalta Curte de Casație și Justiție anunță că a fost cerută o expertiză contabilă independentă.
17:00
Ministrul Finanțelor a semnat al doilea contract de finanțare BEI pentru Autostrada Sibiu – Pitești.
17:00
Compania aerienă maghiară low-cost Wizz Air atinge borna de 1.000 de rute operate. Conectează în prezent 200 de destinații din circa 50 de țări.
16:50
ULTIMA ORĂ Inspectori antifraudă, acorduri de recunoaștere la DNA: Au luat mită repetat de la oameni de afaceri # Profit.ro
DNA a încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu mai mulți inculpați.
16:40
ULTIMA ORĂ Cu efecte și în România: Compania ungară MOL, aproape de preluarea NIS din Serbia de la Gazprom al Rusiei # Profit.ro
Conglomeratul energetic și industrial MOL, din Ungaria, este aproape de preluarea deținerii majoritare, de peste 56% din capital, a rușilor de la Gazprom, la compania petrolieră a Serbiei, Naftna Industrija Srbije (NIS).
16:10
Specialiștii din cadrul Energy Policy Group (EPG) atrag atenția că schimbările climatice afectează tot mai mult regiunile rurale din România prin deșertificare, secetă și degradarea terenurilor, având impact direct asupra agriculturii, securității alimentare și coeziunii sociale.
16:10
ULTIMA ORĂ Controale declanșate la mașini de lux. BMW și Porsche cumpărate cu "banii jos", dar fără acte care să ateste proveniența legală # Profit.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a inițiat, în cadrul unui proiect-pilot, o serie de acțiuni de control care vizează identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată.
16:00
În observațiile transmise asupra proiectului de lege privind reorganizarea autorităților publice din domeniul culturii și modificarea Legii 8/1996, IMM România susține introducerea unui colector unic, a unei licențe și a unei metodologii unitare de remunerare.
16:00
Retailerul francez Carrefour anunță în România extinderea rețelei de producători "ultra-locali", prin proiectul „De aici, de aproape”, un demers care să aducă pe rafturile magazinelor produse realizate în comunitățile locale.
15:50
După doi ani de recesiune, Germania a înregistrat o ușoară revenire a creșterii economice în 2025, cu o creștere a PIB-ului de 0,2%.
15:20
În urma unui studiu efectuat de Institutul de Cercetări Marine Grigore Antipa din Constanța timp de un an, s-a descoperit microplastic în trei specii.
Acum 8 ore
15:10
North Bucharest Investments: cerere solidă la început de an și stoc în scădere pentru apartamentele gata de mutare în nordul Bucureștiului # Profit.ro
Datele publicate de ANCPI confirmă faptul că piața imobiliară din România traversează o etapă de ajustare și maturizare, fără semnale de blocaj.
14:50
Compania aerienă maghiară low-cost Wizz Air va introduce zboruri directe de la București-Băneasa și Iași către aeroportul din Karlsruhe (Germania).
14:50
În săptămâna 5-11 ianuarie au fost confirmate nouă decese cauzate de gripă.
14:40
Investiție lângă București de peste 40 milioane euro. Liderul serviciilor logistice și de transport a angajat WDP, având în spate una dintre cele mai bogate familii din Belgia, pentru ridicarea unui depozit în suprafață mare # Profit.ro
Liderul serviciilor logistice și de transport din România, Aquila, investește circa 44 milioane euro pentru ridicarea unui depozit în Dragomirești, în suprafață de circa 47.000 metri pătrați.
14:20
Administrația Comercială a Sectorului 6 lansează o licitație pentru 50 de spații comerciale.
13:50
Concedieri în IT din cauza AI: Companie prezentă și în România dă afară 15% din personal, la nivel mondial # Profit.ro
Playtika, producător israelian de jocuri video prezent și în România, a anunțat un nou val de concedieri.
13:40
FOTO Simon's Burger intră în România. Primul restaurant va fi deschis în centrul orașului Cluj-Napoca # Profit.ro
Lanțul maghiar de tip fast-food Simon's Burger se extinde în România, iar primul său restaurant urmează să se deschidă în curând la Cluj-Napoca.
13:40
Cererea Coaliției pentru apărarea statului de drept, condusă de avocata Elena Radu, privind suspendarea deciziei primului ministru privind constituirea comitetului de reformă privind legile justiției, a fost respinsă de Curtea de Apel București.
13:30
După ce o proprietară a reclamat că i-a fost majorat impozitul ca pentru o zonă cu infrastructură realizată, primăria Arad a fost obligată de instanță să asfalteze o stradă și să amenajeze trotuare.
13:30
Burnout-ul printre angajați, este pregătit un nou tip de concediu plătit: 1 din 4 angajați români au fost anul trecut la limita burnout-ului # Profit.ro
În 2025, starea de bine a angajaților din România s-a aflat într-o zonă funcțională, dar fragilă, potrivit Indexului stării de bine a angajaților români.
13:20
Revolut lansează o nouă funcție, menită să protejeze utilizatorii de unul dintre cele mai răspândite tipuri de fraudă: înșelătoriile prin impersonare.
13:20
Nou record - Cea mai valoroasă companie europeană trece în premieră de 500 miliarde dolari # Profit.ro
Acțiunile ASML, cel mai mare producător de echipamente pentru fabricarea cipurilor din lume, au urcat la un nou record, împingând capitalizarea companiei olandeze peste pragul de 500 de miliarde de dolari și consolidându-i poziția de cea mai valoroasă companie din Europa.
Acum 12 ore
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a ajuns la 5,0891 lei, de la 5,0897 lei, curs înregistrat miercuri.
13:00
FOTO Premieră - primul proiect hibrid eolian–fotovoltaic în Constanța, dezvoltat de Eurowind # Profit.ro
Eurowind Energy, dezvoltator și operator danez de proiecte eoliene, solare și hibride, anunță dezvoltarea proiectului Siminoc, un parc hibrid eolian–fotovoltaic amplasat în județul Constanța, cu o investiție estimată la aproximativ 65 de milioane de euro.
13:00
Investiție lângă București de peste 40 milioane euro. Liderul serviciilor logistice și de transport a angajat WD, având în spate una dintre cele mai bogate familii din Belgia, pentru ridicarea unui depozit în suprafață mare # Profit.ro
Liderul serviciilor logistice și de transport din România, Aquila, investește circa 44 milioane euro pentru ridicarea unui depozit în Dragomirești, în suprafață de circa 47.000 metri pătrați.
12:40
Ministerul Apărării turc a anunțat că intenționează să desfășoare avioane de vânătoare în Estonia și România în cadrul misiunilor de poliție aeriană ale NATO.
12:40
Interesul Washingtonului pentru valoarea geostrategică a Groenlandei a fluctuat în ultimii 85 de ani, trecând de la o prezență militară substanțială la una aproape simbolică, în prezent.
12:40
Retailerul a atins scoruri maxime în categoriile de leadership, strategie de business, etică și integritate.
12:20
Ca urmare a articolelor apărute despre sistarea apei la Palatul Parlamentului, Apa Nova București vine cu o precizare.
12:20
Institutul Național de Statistică (INS) anunță producția industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 0,5%, în primele 11 luni, față de aceeași perioadă din 2024.
12:10
Încă un oraș din România vrea monorail. Craiova a aprobat construirea liniei între Gară și Aeroport # Profit.ro
Soluția care ar putea reduce aglomerația din orașele României ar putea fi monorailul, trenul suspendat pe o singură șină.
12:00
Poliția a declanșat o serie de percheziții după ce falși pensionari militari au accesat credite.
11:50
Părinții vor avea mai mult control asupra timpului pe care copiii îl alocă pentru a se uita la clipurile video verticale de pe YouTube.
