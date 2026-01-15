Fondul Proprietatea raportează un profit net de aproape jumătate de miliard de lei. Peste un miliard lei participația la Aeroporturi București, pe care o vrea statul

Profit.ro, 15 ianuarie 2026 18:50

În cea mai mare parte rezultat din operațiuni de stabilire a valorii juste, FP a obținut un câștig în creștere anul trecut.

Acum 30 minute
19:00
România, îngrijorată - Șeful Armatei avertizează: Gazele din Marea Neagră pot să nu fie apărate de NATO! Profit.ro
Platforma Neptun Deep, din care România vrea să extragă gaze de anul viitor, se află în zona economică exclusivă a țării, la circa 160 de kilometri de țărm, iar șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, avertizează acum că acea zonă ar putea să nu intre sub incidența articolului 5 al NATO.
Acum o oră
18:50
18:40
România - peste Ungaria și Bulgaria la ajutoare de stat GRAFIC Profit.ro
România a acordat ajutoare de stat aprobate de UE în valoare de 4,3 miliarde de euro în 2024, cu peste 1 miliard de euro mai mult decât în 2023. Ungaria a cheltuit 2,83 miliarde de euro cu ajutoarele de stat, în timp ce cheltuielile Bulgariei s-au situat la aproape 864 milioane de euro.
Acum 2 ore
18:20
"UE vrea să vă ia reducerile la facturi și a 13-a și a 14-a pensie!" - Orban sperie votanții cu marketingul fricii înainte de alegeri Profit.ro
Viktor Orbán le-a transmis alegătorilor că Bruxelles-ul ar lua totul de la familiile, tinerii și pensionarii ungari, aceasta e miza alegerilor din 12 aprilie.
18:00
Fermierii români au ieșit spontan pe străzi cu tractoare, pentru proteste FOTO Profit.ro
Un protest spontan al fermierilor a fost declanșat în județul Cluj, pe centura Apahida.
17:30
Oligarh rus mort în Cipru Profit.ro
Vladislav Baumgertner, fostul director general al gigantului Uralkali, producător și exportator rus de îngrășăminte cu potasiu, a fost găsit mort în Cipru.
Acum 4 ore
17:20
SUA confiscă petrolierul Veronica, legat de Venezuela Profit.ro
Statele Unite au confiscat un nou petrolier legat de Venezuela.
17:00
17:00
Bolojan, noi probleme din justiție. ÎCCJ vine cu un expert: Guvernul anulează pensia de serviciu și nesocotește grav drepturile. Pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate Profit.ro
Având în vedere contestarea legii referitoare la pensiile magistraților, Înalta Curte de Casație și Justiție anunță că a fost cerută o expertiză contabilă independentă.
17:00
Prima autostradă care traversează Munții Carpați primește sute de milioane euro Profit.ro
Ministrul Finanțelor a semnat al doilea contract de finanțare BEI pentru Autostrada Sibiu – Pitești.
17:00
Wizz Air anunță că a atins o bornă record a rutelor de călătorie FOTO Profit.ro
Compania aerienă maghiară low-cost Wizz Air atinge borna de 1.000 de rute operate. Conectează în prezent 200 de destinații din circa 50 de țări.
16:50
ULTIMA ORĂ Inspectori antifraudă, acorduri de recunoaștere la DNA: Au luat mită repetat de la oameni de afaceri Profit.ro
DNA a încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu mai mulți inculpați.
16:40
ULTIMA ORĂ Cu efecte și în România: Compania ungară MOL, aproape de preluarea NIS din Serbia de la Gazprom al Rusiei Profit.ro
Conglomeratul energetic și industrial MOL, din Ungaria, este aproape de preluarea deținerii majoritare, de peste 56% din capital, a rușilor de la Gazprom, la compania petrolieră a Serbiei, Naftna Industrija Srbije (NIS).
16:10
Deșertificare în România: Capacitatea de reacție este limitată - EPG Profit.ro
Specialiștii din cadrul Energy Policy Group (EPG) atrag atenția că schimbările climatice afectează tot mai mult regiunile rurale din România prin deșertificare, secetă și degradarea terenurilor, având impact direct asupra agriculturii, securității alimentare și coeziunii sociale.
16:10
ULTIMA ORĂ Controale declanșate la mașini de lux. BMW și Porsche cumpărate cu "banii jos", dar fără acte care să ateste proveniența legală Profit.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a inițiat, în cadrul unui proiect-pilot, o serie de acțiuni de control care vizează identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată.
16:00
Schimbare avansată la drepturi de autor - colector unic și sistem unitar de remunerare Profit.ro
În observațiile transmise asupra proiectului de lege privind reorganizarea autorităților publice din domeniul culturii și modificarea Legii 8/1996, IMM România susține introducerea unui colector unic, a unei licențe și a unei metodologii unitare de remunerare.
16:00
Carrefour anunță în România extinderea rețelei de producători "ultra-locali" FOTO Profit.ro
Retailerul francez Carrefour anunță în România extinderea rețelei de producători "ultra-locali", prin proiectul „De aici, de aproape”, un demers care să aducă pe rafturile magazinelor produse realizate în comunitățile locale.
15:50
Germania revine după 2 ani de recesiune Profit.ro
După doi ani de recesiune, Germania a înregistrat o ușoară revenire a creșterii economice în 2025, cu o creștere a PIB-ului de 0,2%.
Acum 6 ore
15:20
Microplastice găsite în șprot, midii și rapană din Marea Neagră Profit.ro
În urma unui studiu efectuat de Institutul de Cercetări Marine Grigore Antipa din Constanța timp de un an, s-a descoperit microplastic în trei specii.
15:10
North Bucharest Investments: cerere solidă la început de an și stoc în scădere pentru apartamentele gata de mutare în nordul Bucureștiului Profit.ro
Datele publicate de ANCPI confirmă faptul că piața imobiliară din România traversează o etapă de ajustare și maturizare, fără semnale de blocaj.
14:50
Wizz Air introduce în România o nouă cursă, preluată recent și de Ryanair Profit.ro
Compania aerienă maghiară low-cost Wizz Air va introduce zboruri directe de la București-Băneasa și Iași către aeroportul din Karlsruhe (Germania).
14:50
Alte nouă decese din cauza gripei Profit.ro
În săptămâna 5-11 ianuarie au fost confirmate nouă decese cauzate de gripă.
14:40
Investiție lângă București de peste 40 milioane euro. Liderul serviciilor logistice și de transport a angajat WDP, având în spate una dintre cele mai bogate familii din Belgia, pentru ridicarea unui depozit în suprafață mare Profit.ro
Liderul serviciilor logistice și de transport din România, Aquila, investește circa 44 milioane euro pentru ridicarea unui depozit în Dragomirești, în suprafață de circa 47.000 metri pătrați.
14:20
Zeci de spații comerciale, scoase la licitație în sectorul 6 Profit.ro
Administrația Comercială a Sectorului 6 lansează o licitație pentru 50 de spații comerciale.
13:50
Concedieri în IT din cauza AI: Companie prezentă și în România dă afară 15% din personal, la nivel mondial Profit.ro
Playtika, producător israelian de jocuri video prezent și în România, a anunțat un nou val de concedieri.
13:40
FOTO Simon's Burger intră în România. Primul restaurant va fi deschis în centrul orașului Cluj-Napoca Profit.ro
Lanțul maghiar de tip fast-food Simon's Burger se extinde în România, iar primul său restaurant urmează să se deschidă în curând la Cluj-Napoca.
13:40
Guvernul Bolojan obține o primă victorie în reforma justiției Profit.ro
Cererea Coaliției pentru apărarea statului de drept, condusă de avocata Elena Radu, privind suspendarea deciziei primului ministru privind constituirea comitetului de reformă privind legile justiției, a fost respinsă de Curtea de Apel București.
13:30
O femeie obligă primăria să-i asfalteze strada si primește și bani, la Arad Profit.ro
După ce o proprietară a reclamat că i-a fost majorat impozitul ca pentru o zonă cu infrastructură realizată, primăria Arad a fost obligată de instanță să asfalteze o stradă și să amenajeze trotuare.
13:30
Burnout-ul printre angajați, este pregătit un nou tip de concediu plătit: 1 din 4 angajați români au fost anul trecut la limita burnout-ului Profit.ro
În 2025, starea de bine a angajaților din România s-a aflat într-o zonă funcțională, dar fragilă, potrivit Indexului stării de bine a angajaților români.
Acum 8 ore
13:20
Revolut lansează funcția anti-înșelătorii prin impersonare FOTO Profit.ro
Revolut lansează o nouă funcție, menită să protejeze utilizatorii de unul dintre cele mai răspândite tipuri de fraudă: înșelătoriile prin impersonare.
13:20
Nou record - Cea mai valoroasă companie europeană trece în premieră de 500 miliarde dolari Profit.ro
Acțiunile ASML, cel mai mare producător de echipamente pentru fabricarea cipurilor din lume, au urcat la un nou record, împingând capitalizarea companiei olandeze peste pragul de 500 de miliarde de dolari și consolidându-i poziția de cea mai valoroasă companie din Europa.
13:10
Cursul valutar anunțat de BNR. Euro scade Profit.ro
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a ajuns la 5,0891 lei, de la 5,0897 lei, curs înregistrat miercuri.
13:00
FOTO Premieră - primul proiect hibrid eolian–fotovoltaic în Constanța, dezvoltat de Eurowind Profit.ro
Eurowind Energy, dezvoltator și operator danez de proiecte eoliene, solare și hibride, anunță dezvoltarea proiectului Siminoc, un parc hibrid eolian–fotovoltaic amplasat în județul Constanța, cu o investiție estimată la aproximativ 65 de milioane de euro.
13:00
12:40
Turcia aduce avioane de vânătoare în România Profit.ro
Ministerul Apărării turc a anunțat că intenționează să desfășoare avioane de vânătoare în Estonia și România în cadrul misiunilor de poliție aeriană ale NATO.
12:40
Groenlanda, visul SUA în ultimii 85 ani: De la 10.000 la doar 200 de soldați Profit.ro
Interesul Washingtonului pentru valoarea geostrategică a Groenlandei a fluctuat în ultimii 85 de ani, trecând de la o prezență militară substanțială la una aproape simbolică, în prezent.
12:40
Auchan România își consolidează statutul de Angajator de Top și în 2026 Profit.ro
Retailerul a atins scoruri maxime în categoriile de leadership, strategie de business, etică și integritate.
12:20
Precizările Apa Nova București după ce Parlamentul a rămas fără apă Profit.ro
Ca urmare a articolelor apărute despre sistarea apei la Palatul Parlamentului, Apa Nova București vine cu o precizare.
12:20
Producția industrială a scăzut Profit.ro
Institutul Național de Statistică (INS) anunță producția industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 0,5%, în primele 11 luni, față de aceeași perioadă din 2024.
12:10
Încă un oraș din România vrea monorail. Craiova a aprobat construirea liniei între Gară și Aeroport Profit.ro
Soluția care ar putea reduce aglomerația din orașele României ar putea fi monorailul, trenul suspendat pe o singură șină.
12:00
Credite bancare luate de falși pensionari militari. Percheziții declanșate de polițiști Profit.ro
Poliția a declanșat o serie de percheziții după ce falși pensionari militari au accesat credite.
11:50
YouTube lansează funcții de control parental pentru clipurile verticale Profit.ro
Părinții vor avea mai mult control asupra timpului pe care copiii îl alocă pentru a se uita la clipurile video verticale de pe YouTube.
11:30
Probleme la unele diurne. Regulile fiscale sunt neclare în privința cheltuielilor de transport pentru administratorii și directorii cu mandat Profit.ro
Deși legislația prevede neimpozitarea cheltuielilor de transport și cazare acordate administratorilor și directorilor „pe perioada deplasării, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul desfășurării activității”, Codul fiscal nu definește noțiunea de „altă localitate” în contextul raporturilor de mandat.
Acum 12 ore
11:20
OMV Petrom își avertizează investitorii la ce se așteaptă: Majorarea redevențelor și creșterea costurilor de mediu îi depreciază activele cu sute de milioane de euro. ″Prețul″ prelungirii cu 15 ani a concesiunilor Profit.ro
OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburanți și carburanți din România, totodată producător de energie electrică, îi avertizează pe investitorii de la Bursa de Valori București (BVB) că se așteaptă la o depreciere a activelor sale cu sute de milioane de euro (miliarde de lei) pe trimestrul IV al anului trecut.
11:20
Parlamentul rămâne total fără apă aproape o zi Profit.ro
Începând de joi dimineață de la ora 06:00 și până vineri la ora 01:00, alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului este oprită total.
11:20
ANUNȚ Gerul revine în forță. Temperaturile scad până la -16 grade Celsius Profit.ro
Până în 20 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața.
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut Profit.ro
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Tesla elimină plata unică pentru Full Self-Driving Profit.ro
Elon Musk a anunțat că Tesla va elimina opțiunea de achiziție unică pentru software-ul său de conducere autonomă Full Self-Driving, urmând să îl vândă doar sub formă de abonament lunar.
11:00
FOTO Suntem dependenți de Viena în turism. Deși participarea la târguri și expoziții a fost oficial blocată, mai multe regiuni din țară s-au unit și participă la Târgul Internațional de Turism de la Viena Ferien-Messe Wien Profit.ro
În contextul blocării fondurilor de participare la târguri si expoziții internaționale încă din luna decembrie, mai multe organizații și consilii județene din țară s-au unit ca sa poată participa la expoziție, un eveniment declarat de aceștia vital pentru turismul din vestul țării.
10:30
Netflix accelerează preluarea Warner Bros. Discovery și pregătește o ofertă integral în numerar Profit.ro
Netflix este gată să facă o ofertă cu plată cash pentru diviziile de studiouri și streaming ale Warner Bros. Discovery.
