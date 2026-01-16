Președintele Xi Jinping și-a exprimat optimismul în legătură cu îmbunătățirea relațiilor dintre China și Canada

08:30

Avaria din Capitală care a lăsat fără apă și căldură o jumătate de milion de bucureșteni ar trebui să fie reparată astăzi, iar la noapte situația ar trebui să revină la normal. Acesta este al doilea termen pe care autoritățile îl dau pentru rezolvarea problemei. De mai bine de o săptămână, peste 3.500 de imobile, […]