Atac la ATAC: Un polițist beat a făcut zob ușa unui magazin proaspăt deschis în Oradea
Bihoreanul, 16 ianuarie 2026 08:50
Incident de tot râsul, dar cu pagube reale, la capătul cartierului Nufărul din Oradea, unde uşa magazinului ATAC Hiper Discount a fost făcută zob de un... poliţist. Fapta s-a petrecut pe 23 noiembrie, adică la doar trei zile după inaugurarea magazinului, când - după cum a aflat Bihorel - un poliţist sosit taman de la celebra Brigadă Operaţiuni Speciale Ploieşti, înarmat regulamentar cu... o bâtă de baseball, a atacat uşa unităţii fără niciun avertisment.
Acum 30 minute
08:50
Acum 2 ore
08:00
Licean din Oradea, prins că a "furat" parola directoarei şcolii şi şi-a modificat notele în catalogul electronic. Ce pedeapsă a primit # Bihoreanul
Un elev de la Liceul Teoretic Friedrich Schiller din Oradea a ajuns în faţa instanţei, după ce a accesat ilegal catalogul electronic al şcolii, folosind parola directoarei, şi a modificat note - atât pe ale sale, cât şi pe ale unor colegi. Tribunalul Bihor a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de adolescent cu procurorii DIICOT Oradea şi a dispus, în cazul acestuia, măsura educativă a supravegherii pentru o perioadă de 2 luni.
Acum 12 ore
21:20
Lost Frequencies, primul mare nume confirmat la Waves Festival 2026, în Băile 1 Mai (VIDEO) # Bihoreanul
DJ-ul belgian Lost Frequencies vine la Waves Festival 2026, ediția aniversară a evenimentului din Băile 1 Mai, care va avea loc între 3 și 6 iulie. Anunțul a fost făcut joi seara, în cadrul unei gale organizate la Casa de Cultură „George Gologan” din stațiunea Băile Felix, în prezența partenerilor festivalului.
Acum 24 ore
19:30
Primăria Oradea anunță că, între 19 și 30 ianuarie 2026, se vor desfășura lucrări de deratizare în zonele publice și spațiile verzi ale municipiului. Vor fi vizate parcuri, scuaruri, malurile Crișului Repede, malurile pârâurilor Peța, Sălbatec și Paris, precum și domeniul public aferent asociațiilor de proprietari. Dacă vremea va permite.
18:40
Impozite majorate: Cât plătește premierul Ilie Bolojan pentru proprietățile deținute în Oradea # Bihoreanul
Majorarea nivelului taxelor și impozitelor locale cu începere din acest an a făcut mulți contribuabili să se întrebe ce sume plătesc, pentru proprietățile lor, premierul Ilie Bolojan, fost primar al Oradiei și președinte al Consiliului Județean Bihor. BIHOREANUL a aflat informația...
18:20
FC Bihor și-a stabilit programul meciurilor amicale din această iarnă. Cantonament în Antalya și adversari internaționali # Bihoreanul
Echipa orădeană de fotbal FC Bihor și-a definitivat programul meciurilor amicale din această iarnă, urmând să dispute partide de verificare atât la Oradea, cât și în cantonamentul din Antalya, împotriva unor adversari din țară și din străinătate.
17:40
Cod galben de ceață în mai multe localități din Bihor, inclusiv în Oradea: vizibilitate sub 200 de metri, izolat sub 50 m # Bihoreanul
Un cod galben de ceață este în vigoare în județul Bihor în această seară, potrivit unei avertizări nowcasting emise de Administrația Națională de Meteorologie. Avertizarea a intrat în vigoare la 17.25, fiind valabilă până la ora 20.00.
16:40
Pasajul de pe centura Oradea din zona Metro a ajuns la două treimi. A început montarea grinzilor (FOTO) # Bihoreanul
Pasajul rutier suprateran de pe șoseaua de centură a Oradiei din zona Metro prinde contur: muncitorii au început să monteze primele grinzi, iar lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 65%. Până la finalizarea lor au rămas mai puțin de șase luni.
16:30
Arbitrii bihoreni, prezenți la seminarul oficial de pregătire pentru sezonul de primăvară în Liga 1 # Bihoreanul
Arbitrii bihoreni au fost printre participanții de top la seminarul de pregătire pentru sezonul de primăvară al Ligii 1, desfășurat între 11 și 14 ianuarie la Cheile Grădiștei. Rareş Vidican, Alexandru Corb, Marius Omuţ și Octavian Șovre au participat alături de colegi din întreaga țară, urmând sesiuni teoretice și practice menite să îi pregătească pentru provocările oficiale din sezonul competițional ce urmează.
16:20
Mădălina Ghenea cere despăgubiri de 5 milioane de euro, acuzând că a fost hărțuită online ani de zile de o româncă # Bihoreanul
Mădălina Ghenea, actriță și fotomodel român în vârstă de 38 de ani, cere despăgubiri în valoare totală de 5 milioane de euro, acuzând că a fost hărțuită de o altă femeie, româncă, în mediul online timp de aproximativ 10 ani.
15:50
De la „E bătaie de joc!” la „Fraternizăm cu România”: Cu cât au crescut impozitele în Oradea și ce spun cei care s-au dus în prima zi de plată în „piramida” Primăriei (FOTO) # Bihoreanul
Câteva sute de orădeni s-au dus joi, încă din prima parte a zilei, în „piramida” Primăriei Oradea, iar alte câteva mii au intrat pe platformele online, în prima zi de plată a impozitelor locale. Unii au mers doar pentru a afla cât au de plată după majorările substanțiale adoptate de Guvern și Consiliul Local, iar alții pentru a și achita, beneficiind astfel de reducere. În Oradea, impozitele pe locuințe au crescut la mai mult decât dublu, iar în unele cazuri chiar și cu 155%, lucru care i-a nemulțumit pe mulți dintre proprietari, în timp ce alții spun că „trebuie să ajutăm și noi statul”.
15:30
Descoperire șocantă în Bihor: șerpi veninoși și reptile exotice, ținuți ilegal într-un apartament din Ștei! # Bihoreanul
Descoperire șocantă făcută de comisarii Gărzii de Mediu și de polițiști în Ștei. Nu mai puțin de 8 șerpi, între care două vipere veninoase pentru care în România nu există ser anti venin, un varan și 10 tarantule au fost găsiți într-o cameră de aproximativ 12 metri dintr-un apartament din Ștei.
15:10
Descoperire șocantă în Bihor: șerpi veninoși și reptile exotice, într-un apartament de 12 mp din Ștei! # Bihoreanul
Descoperire șocantă făcută de comisarii Gărzii de Mediu și de polițiști în Ștei. Nu mai puțin de 8 șerpi, între care două vipere veninoase pentru care în România nu există ser anti venin, un varan și 10 tarantule au fost găsiți într-o cameră de aproximativ 12 metri dintr-un apartament din Ștei.
15:10
CSM CSU Raiffeisen Oradea va juca cu CSO Voluntari în turneul final al Cupei României la baschet masculin # Bihoreanul
Tragerea la sorți a turneului final al Cupei României la baschet masculin, desfășurată miercuri la sediul Federației Române de Baschet, a stabilit confruntările pentru sferturile de finală. Toate cele opt echipe participante au fost incluse într-o singură urnă, fără capi de serie, iar meciurile se vor disputa la Oradea Arena între 14 și 18 februarie 2026, oferind fanilor ocazia de a urmări cele mai puternice formații din baschetul românesc.
14:30
Poezii ale lui Mihai Eminescu, cântate și recitate la Oradea de Ziua Culturii Naționale. Detalii mai puțin știute despre poet (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Peste o sută de orădeni s-au adunat, joi, în Piațeta Independenței din Oradea, pentru a-l sărbători pe poetul național Mihai Eminescu de Ziua Culturii Naționale. Pe lângă faptul că au asistat la recitări și interpretări ale clasicelor sale poezii, cei prezenți au avut ocazia să afle și detalii mai puțin cunoscute publicului larg despre poet.
13:30
Adolescent de 16 ani din Bihor, reținut după ce a fost prins la volan fără permis, într-o mașină furată, pe DN 76 # Bihoreanul
Un tânăr de 16 ani din Bihor a fost reținut de polițiști, în noaptea de miercuri spre joi, după ce a fost găsit în trafic conducând fără permis un autoturism furat din Oradea. Minorul a fost oprit pe DN 76, între Dușești și Sâmbăta, iar anchetatorii au stabilit că mașina fusese sustrasă cu doar câteva ore înainte, din Oradea.
12:50
Un grav accident rutier în care au fost implicate un autocamion și o autoutilitară s-a produs în prima parte a zilei de joi, pe DN 1, între Cluj-Napoca și Oradea, fiind soldat cu decesul unei femei și rănirea ușoară a altei persoane.
12:20
„Părăsiți imediat țara!”. MAE le spune românilor din Iran să plece rapid de acolo, în contextul protestelor sângeroase (VIDEO) # Bihoreanul
România a decis miercuri seara creșterea nivelului avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim 9/9, cu mesajul „Părăsiți imediat țara!”. Decizia a fost luată riscul crescut de escaladare a protestelor masive, soldate cu morți și răniți, în Iran.
11:50
Accidente în lanț pe șoselele din Bihor, din cauza poleiului. O maşină s-a răsturnat în şanţ pe DN19, lângă Roşiori (FOTO) # Bihoreanul
Dimineață complicată pentru șoferii din județul Bihor. Două accidente rutiere au dat peste cap traficul pe DEx 16 și DN 19, pe tronsonul dintre Oradea și Satu Mare, cauza fiind, în ambele cazuri, carosabilul acoperit cu polei. În urma incidentelor, polițiștii rutieri au sancționat administratorul drumurilor pentru neasigurarea condițiilor de siguranță a traficului pe timp de iarnă. Amenda a fost aplicată în baza OUG 195/2002 – Codul Rutier și este cuprinsă între 21 și 100 de puncte amendă.
11:10
În 14 octombrie anul trecut, Ministerul Afacerilor Interne anunța „cu surle și trâmbițe” proiectul „Siguranță în trafic”, un proiect de modificare a Codului rutier prin care se introduce conceptul de „viteză medie”, se permite sancționarea directă a proprietarului mașinii pentru contravențiile la regimul de parcare (cu acordul acestuia) și se creează un portal prin intermediul căruia se dorește comunicarea către cetățeni a tuturor sancțiunilor rutiere...
10:10
Din prima zi. Serviciul online de vizualizare și plată a impozitelor de pe site-ul Primăriei Oradea s-a blocat # Bihoreanul
Prima zi de afișare și plată a noilor impozite locale în Oradea aduce și un prim blocaj pe cel puțin o platformă de plată, cea directă de pe site-ul Primăriei Oradea, la secțiunea „Fă o plată”. Joi dimineața, în jurul orelor 9-10, serviciul nu era disponibil, probabil din cauza numărului mare de utilizatori curioși să afle cât au de plătit după majorările estimate la 50% în privința caselor și circa 80% în privința apartamentelor.
09:50
Aici sunt banii dumneavoastră! Cum dă rateuri sistemul de plată de la parcarea Independenței # Bihoreanul
Municipalitatea orădeană a modernizat la finele anului trecut sistemul de plată al parcărilor de pe străzile Independenței și Primăriei, dând șoferilor și posibilitatea de a achita tariful la barieră, ca să nu mai treacă în prealabil pe la automatele de plată. Numai că, așa cum se întâmplă adesea, funcționarea echipamentelor a lăsat de dorit.
Ieri
09:00
A început plata impozitelor în Oradea după majorări. Unde poți afla cât ai de plată și cum poți beneficia de reduceri # Bihoreanul
Orădenii pot achita, începând de 15 ianuarie, taxele și impozitele locale din acest an, Primăria Oradea anunțând că obligațiile fiscale sunt afișate online și pot fi achitate atât electronic, cât și la ghișee. De la 1 ianuarie, au intrat în vigoare cele mai mari majorări ale impozitelor pe proprietăți din ultimii ani, ca urmare a deciziilor adoptate de Consiliul Local și a reformei fiscale impuse la nivel național.
08:00
Halal diplomație! O orădeancă așteaptă de 4 ani certificatul de deces al fiului ei, care a murit în străinătate # Bihoreanul
O orădeancă se luptă cu Ministerul Afacerilor Externe, care de patru ani nu este în stare să-i trimită o „hârtie”: certificatul de deces al fiului ei, mort în Canada. Femeia a intentat un proces Ministerului, care a fost obligat de judecători să-i obțină de la autoritățile canadiene actul necesar pentru a clarifica proprietatea locuinței deținute împreună cu defunctul, dar în final a primit un act greșit și nefolositor.
14 ianuarie 2026
22:40
Seară fără emoții pentru echipa de baschet CSM CSU Raiffeisen Oradea: a câștigat clar cu Cedevita și rămâne în cursa calificării (FOTO) # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea a obținut miercuri seară prima victorie în faza TOP 16 din FIBA Europe Cup, impunându-se clar în fața formației croate Cedevita Junior Zagreb, scor 103-79, într-un meci disputat la Oradea Arena, contând pentru etapa a treia a Grupei L.
20:20
Rugăciune comună în mai multe biserici de diferite confesiuni din Oradea. Vezi programul! # Bihoreanul
Creștini de diferite confesiuni se vor ruga împreună pentru unitate în cadrul Octavei care va avea loc în perioada 17-25 ianuarie în mai multe biserici din Oradea. Mottoul acestui an este „Este un singur trup și un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde”. Vezi programul complet și unde va merge colecta!
19:30
Vremuri grele pentru Viktor Orban: Opoziția câștigă avans în sondajele privind alegerile din 12 aprilie. Cu cine merge UDMR? # Bihoreanul
Tisza, partidul de opoziție din Ungaria, și-a extins avantajul în fața partidul Fidesz al premierului Viktor Orban, potrivit a două sondaje publicate miercuri, cu trei luni înaintea alegerilor parlamentare. Acestea se vor desfășura pe 12 aprilie, dar, data fiind miza uriașă, partidele se află în campanie electorală de luni de zile. Liderii UDMR și-au anunțat susținerea pentru una dintre părți.
18:40
David Popovici, desemnat cel mai bun înotător european al anului 2025. L-a devansat pe Leon Marchand # Bihoreanul
Înotătorul român David Popovici a fost desemnat Athlete of the Year 2025 de forul continental European Aquatics, distincție care recompensează performanțele excepționale obținute în sporturile nautice la nivel european.
18:00
Freedom House România, solidaritate cu Emilia Șercan: „Atacurile pun în pericol jurnalismul și libertatea de exprimare” # Bihoreanul
Freedom House România și-a exprimat public solidaritatea cu jurnalista Emilia Șercan și a cerut tuturor actorilor politici, televiziunilor și cetățenilor „să nu promoveze absolut nicio formă de agresiune”, în contextul atacurilor la care aceasta a fost supusă în ultimele zile, după ce a dezvăluit că mai bine de jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, a fost plagiată.
17:30
FC Bihor a reluat pregătirile pentru partea a doua a sezonului. Cantonament în Antalya și obiectiv de play-off (FOTO) # Bihoreanul
Fotbaliștii de la FC Bihor au reluat miercuri pregătirile pentru partea a doua a sezonului din Liga a II-a, cu reunirea lotului ce a avut loc la Stadionul „Iuliu Bodola”. Echipa orădeană vizează o clasare între primele șase și va efectua un cantonament de iarnă în Antalya.
16:30
Un elev a fost rănit după ce bucăți din tavan au căzut într-o sală de clasă la un liceu din Botoșani (VIDEO) # Bihoreanul
În timpul orelor de curs, un liceean a fost rănit ușor după ce părți din tavanul unei săli de clasă dintr-un liceu din Botoșani au căzut. Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani ar fi fost renovat recent printr-un program finanțat de PNRR.
15:40
Ascunse la vedere: două lucrări ale sculptorului Iosif Fekete, redescoperite la Universitatea din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Două lucrări ceramice semnate de sculptorul român Iosif Fekete, aproape uitate de zeci de ani, pot fi văzute în holul corpului A al campusului central al Universitatea din Oradea. Piesele, fixate pe pereți de mai bine de o jumătate de secol, îmbogățesc patrimoniul cultural al instituției academice, chiar dacă, până recent, au trecut aproape neobservate.
14:40
Un „funcționar” AI care vorbește și în limba română, lansat de o primărie din Italia. Cum reacționază dacă e jignit # Bihoreanul
Comunitatea românilor din Genova va avea parte de un ajutor de nădejde, după ce primăria a lansat un „funcționar” bazat pe inteligență artificială pe nume „Zenia”, care oferă informații despre serviciile publice inclusiv în limba română.
14:10
Traficul rutier este îngreunat, miercuri după amiază în Oradea, în apropiere de Aeroport, după ce o autoutilitară aflată în mers a luat foc.
14:00
Nervos că a pierdut la pariuri, un bihorean a distrus aparatul din birt și a plecat. Judecătorii l-au trimis după gratii „la răcorire” # Bihoreanul
Un bihorean în vârstă de 43 de ani, din localitatea Dumbrava, comuna Holod, a fost ridicat marți de polițiști, după ce a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare. Bărbatul a ajuns după gratii pentru că, băut și nervos că a pierdut la păcănele, a lovit cu pumnul aparatul la care juca într-un birt, distrugându-l, după care s-a făcut nevăzut.
13:30
Ilie Bolojan, criticat pentru poziția față de acuzațiile că ministrul Justiției ar fi plagiat: „Sfântul Ilie tună și fulgeră, dar numai cu profesorii” # Bihoreanul
Scriitorul și profesorul universitar Radu Vancu a reacționat tranșant la declarațiile făcute de premierul Ilie Bolojan pe tema acuzațiilor de plagiat care îl vizează pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, afirmând că explicațiile oferite de șeful Guvernului reprezintă „o mizerie de justificare”.
13:10
Avertisment pentru orădenii de la blocuri: Aruncarea gunoaielor pe lângă insule poate aduce costuri în plus pentru asociații! Primăria anunță controale # Bihoreanul
Gunoaiele aruncate pe lângă insulele ecologice montate în jurul blocurilor din Oradea ar putea aduce costuri în plus pentru asociațiile de proprietari, avertizează Primăria municipiului. RER Vest va ridica aceste deșeuri, dar, conform regulamentului de salubritate, costul operațiunii poate fi imputat asociațiilor. În plus, vinovații se pot trezi și cu amenzi, pentru că, avertizează municipalitatea, în perioada următoare ar putea demara controale în jurul incintelor pentru deșeuri.
12:40
Explozie la Poliția Rutieră Lugoj, trei oameni au fost răniți. Europol: „Intri și nu ești sigur dacă ieși pe picioare sau vei fi scos de sub dărâmături” # Bihoreanul
O explozie puternică s-a produs miercuri dimineață la sediul Poliției Rutiere din municipiul Lugoj, incident în urma căruia trei angajați ai instituției au fost răniți și doi dintre ei au fost transportați la spital, potrivit Digi24.ro.
12:30
În primele săptămâni din an, multe companii se uită la cifrele de vânzări, la rapoarte și la bugete. Mai puține se uită atent la ambalaje. Și totuși, aici se pierd bani, timp și nervi, de obicei fără să fie evident din prima.
12:10
Alertă în Bihor: O minoră de 14 ani din Sâniob a plecat de acasă și este căutată de polițiști # Bihoreanul
Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bihor caută o minoră în vârstă de 14 ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Potrivit informării oficiale, sesizarea a fost făcută marți seara, la ora 21.24, către polițiștii Secției nr. 3 de Poliție Rurală Biharia.
11:40
A apărut proiectul de lege pentru reforma administrației. Ce măsuri cuprinde pentru reduceri de cheltuieli de peste 5 miliarde de lei pe an (DOCUMENT) # Bihoreanul
Ministerul Dezvoltării și Administrației a publicat în transparență decizională actul normativ de reformă a administrației centrale și locale cu măsuri de eficientizare, reducere a cheltuielilor cu personalul, limitare a unor salarii și creșterea supraimpozitorii pe clădirile fără autorizație.
11:00
Victorie importantă pentru România la Europenele de polo. Trei jucători de la CSM Oradea, implicați în victoria cu Turcia # Bihoreanul
România a obținut o victorie muncită la Campionatul European de polo pe apă de la Belgrad, 20-19 cu Turcia, într-un meci în care tricolorii au revenit spectaculos, iar trei jucători de la CSM Oradea au făcut parte din acest succes.
10:40
Ministerul Educației caută școli care să se implice în proiecte-pilot privind evaluarea standardelor la clasele primare și gimnaziale # Bihoreanul
Ministerul Educației și Cercetării a lansat un apel către școlile din România pentru a se înscrie în procesul de pilotare a noilor standarde naționale de evaluare destinate învățământului primar și gimnazial. Orice școală din România se poate înscrie și deveni unitate de învățământ pilot, care vor testa standardele pentru anumite clase și discipline, ce vor fi stabilite ulterior.
09:40
Cât ne costă salubritatea: RER Vest prezintă tarifele intrate în vigoare în anul 2026 pentru Oradea # Bihoreanul
Din 1 ianuarie 2026, serviciile de salubrizare din Oradea și Zona Metropolitană au prețuri modificate, ca urmare a indexării tarifelor pentru colectarea și transportul deșeurilor, cu rata inflației din intervalul ianuarie - august 2025. RER Vest le explică tuturor clienților noile tarife.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Zar de fugă: Dai cu zarul și mănânci gratis la un local de pe pietonala-șantier din Oradea # Bihoreanul
Lucrările de reabilitare a străzii Republicii, începute în luna noiembrie, îi obligă pe comercianții de pe principala arteră pietonală a Oradiei să devină inventivi.Ca să stimuleze clienții să vină în restaurant, un local specializat în mâncare asiatică a inventat un joc: fiecare client venit să ia masa poate da cu zarul, iar dacă îi iese cifra 6, consumația este gratuită.
08:00
Front în justiție: Armata pretinde 1,6 hectare în Oradea, terenuri ajunse la alte instituții, firme sau persoane # Bihoreanul
Armata Română porneşte „război” la Tribunalul Bihor, dând în judecată inclusiv... Statul român. Ministerul Apărării contestă actele cadastrale şi cere instanței să-i constate dreptul de proprietate asupra a 1,6 hectare din Oradea, teren militar fragmentat în timp și ajuns pe bucăți la persoane fizice, firme private și instituții publice.
13 ianuarie 2026
22:20
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Plagiatul este o formă de furt, sper ca o entitate independentă să clarifice situația” (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat marți seară, la TVR 1, situația ministrului Justiției, Radu Marinescu, acuzat de jurnalista Emilia Șercan că și-a plagiat mai bine de jumătate din teza de doctorat. Bolojan a evitat să îi ceară demisia, precizând că așteaptă o confirmare oficială a plagiatului, dar a recunoscut că astfel de scandaluri afectează autoritatea publică tocmai când MJ a declanșat numirea noilor șefi de parchete. „Plagiatul este o formă de furt, sper ca o entitate independentă să clarifice situația”, a afirmat el.
20:20
Ziua Culturii Naționale va fi sărbătorită la Filarmonica Oradea joi, 15 ianuarie, ora 19, cu concertul vocal-simfonic „Dansuri românești în partituri”. Programul cuprinde melodii folclorice și dansuri românești, cum ar fi „Ciocârlia” sau „Hora Staccato”, precum și lucrări semnate de George Enescu sau Ciprian Porumbescu. Vezi programul complet!
19:30
Șomajul în Bihor a crescut ușor la final de 2025. Aproape 5.200 de persoane, fără loc de muncă # Bihoreanul
Rata șomajului în județul Bihor a ajuns la 2,18% la sfârșitul lunii decembrie 2025, înregistrând o ușoară creștere față de luna precedentă, când indicatorul era de 2,12%, arată datele transmise marți de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor.
19:20
Premierul Ilie Bolojan va prelua, interimar, conducerea Ministerului Educației, după ce ministrul Daniel David și-a depus demisia din funcție la finalul anului trecut, iar până acum nu a fost desemnat un succesor al acestuia.
