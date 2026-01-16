India și UE se apropie de un acord comercial major. Piața indiană s-ar deschide pentru produse europene
16 ianuarie 2026
India anticipează că negocierile pentru un acord comercial mult aşteptat cu UE ar putea fi finalizate chiar în această lună, a declarat joi, 15 ianuarie, secretarul indian pentru comerţ, Rajesh Agrawal.
Războiul prinţului Harry cu tabloidele britanice continuă. Va depune mărturie în fața Înaltei Curţi din Londra # Adevarul.ro
Prinţul Harry, angajat într-o bătălie juridică împotriva tabloidelor, va depune mărturie la 22 ianuarie în faţa justiţiei britanice, în cadrul procesului său împotriva editorului Daily Mail, potrivit proiectului de calendar al şedinţelor consultat joi de AFP.
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a justificat comportamentul, după ce a fost „urecheat” de Cristi Chivu, în direct. Românul a fost călcat pe nervi # Adevarul.ro
Reacția lui Cristi Chivu a fost una sobră și tranșantă, antrenorul român preferând să trateze subiectul cu maximă seriozitate.
Macron, cu un ochi roșu în fața armatei: „Suntem în raza de acțiune a rachetelor rusești” # Adevarul.ro
Președintele Franței a glumit pe seama unei afecțiuni „complet inofensive”, înainte de un discurs despre reînarmare.
Tragedie în Bacău. Doi frați găsiți carbonizați în urma unui incendiu care le-a mistuit casa # Adevarul.ro
O femeie de 43 de ani și un bărbat de 45 de ani, frați, au murit carbonzați, în noaptea de joi spre vineri, după ce casa lor din localitatea Gura Văii, județul Bacău, a luat foc.
Efectele nocive ale fumatului asupra metabolismului, combătute cu dieta mediteraneană. Ce spun cercetătorii # Adevarul.ro
Un studiu realizat în Turcia arată că fumătorii care respectă dieta mediteraneană au un metabolism mai sănătos și mai echilibrat decât cei care nu o urmează.
Vizită surpriză la Kiev. Valerii Zalujnîi, fostul șef al armatei ucrainene, s-a întâlnit cu Zelenski # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit joi, 15 ianuarie, la Kiev, cu Valeri Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei la Londra. Este prima lor întâlnire publică la Kiev de la demisia generalului din funcția de comandant-șef, în februarie 2024.
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale # Adevarul.ro
În contextul majorării taxelor și impozitelor locale, jurnaliștii bihoreni au scris despre sumele pe care le plătește premierul Ilie Bolojan pentru proprietățile sale din județ.
Vremea vineri, 16 ianuarie. Meteorologii anunță ger în multe regiuni ale țării. Zonele cu trafic dificil # Adevarul.ro
Meteorologii au anunțat vineri, 16 ianuarie, că vremea se răcește accentuat, iar temperaturile devin în mare parte negative. Noaptea va fi ger în multe regiuni, vor fi ninsori slabe pe arii restrânse. În unele zone ale țării, traficul rutier se desfășoară în condiţii de iarnă.
Ziua decisivă pentru pensiile magistraților. Curtea Constituțională, așteptată să decidă soarta legii asumate de Guvernul Bolojan # Adevarul.ro
Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe vineri, 16 ianuarie, cu privire la sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la Legea privind pensiile speciale ale magistraților.
O centrală electrică din Harkov, distrusă de forțele ruse. Au avut loc noi atacuri și în Kiev # Adevarul.ro
Forțele ruse au distrus joi, 15 ianuarie, o centrală electrică din Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, fiind cel mai recent obiectiv al campaniei aeriene de iarnă desfășurate de Moscova.
Dacia, aproape de o performanță fabuloasă: e prima în Raliul Dakar, cu doar două etape înainte de finiș # Adevarul.ro
Mani Gyenes, cu vederea afectată, e pe 4 la Moto. Competiția se încheie mâine, în Arabia Saudită.
Curtea de Apel București, așteptată să se pronunțe asupra cererilor de suspendare în cazul judecătorilor CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş # Adevarul.ro
Curtea de Apel București (CAB) este aşteptată să se pronunţe, vineri, 16 ianuarie, asupra cererilor depuse la sfârşitul anului trecut de avocata Silvia Uscov privind suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost numiţi ca judecători la Curtea Constituţională (CCR).
Irak 2.0. Planurile lui Trump pentru Venezuela prind contur: contractorii militari privați pentru protejarea petrolului venezuelean # Adevarul.ro
Administrația președintelui Donald Trump ia în calcul folosirea contractorilor militari privați pentru protejarea infrastructurii petroliere și energetice din Venezuela, în locul desfășurării de trupe americane, potrivit unor surse familiarizate cu planurile discutate la Washington.
Trump laudă „gestul magnific” al liderei opoziției venezuelene, după ce i-a oferit medalia Premiului Nobel pentru Pace la Casa Albă # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat joi, 15 ianuarie, gestul liderei opoziției venezuelene Maria Corina Machado, care i-a oferit medalia Premiului Nobel pentru Pace în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, calificând momentul drept „magnific”.
Liderul unei importante facțiuni de gherilă columbiene a lansat un apel rar către grupări insurgente rivale, cerându-le să lase deoparte conflictele interne și să se unească împotriva a ceea ce el numește o amenințare comună: Statele Unite, sub conducerea președintelui Donald Trump.
Rusia oferă sprijin semnificativ autorităților iraniene în eforturile acestora de a controla protestele de amploare din țară, fără a se implica deschis, relatează publicația Foreign Policy.
Lumea imprevizibilă a lui Donald Trump: de la laptele din școli la amenințări cu bombardarea Iranului # Adevarul.ro
„Este o lume nebună”, spune Donald Trump. Iar în ultimele zile, președintele Statelor Unite pare să fi întărit această percepție, pe fondul unei serii de crize internaționale gestionate simultan și adesea imprevizibil.
O eventuală ripostă a Iranului împotriva Statelor Unite ar putea fi mai periculoasă decât reacțiile sale anterioare la loviturile ordonate de președintele Donald Trump asupra unor obiective nucleare iraniene, avertizează analiști regionali.
Piața imobiliară se va stabiliza în primăvară. Cu cât s-au scumpit locuințele în marile orașe # Adevarul.ro
Piața imobiliară începe anul 2026 cu prețuri mai mari, dar și cu o serie de precauții din partea cumpărătorilor și a dezvoltatorilor, iar perioada de tranzacționare ar putea fi mai îndelungată, dată fiind intenția cumpărătorilor de a face verificări mai atente asupra seriozității dezvoltatorilor.
Este România sigură pentru plimbările nocturne? „Toate incidentele s-au petrecut ziua, nu noaptea” # Adevarul.ro
România se află într-o poziție apreciată în privința siguranței oferite celor care vizitează orașele sale sau se plimbă noaptea pe străzile acestora. Mulți români au observat acest lucru și au încercat, la rândul lor, să ofere explicații pentru această percepție a siguranței.
Cum se formează șamanii. Villoldo: „Adevărata cunoaștere, cea care contează în practică, s-a păstrat prin tradiția orală” # Adevarul.ro
Formarea șamanică se bazează pe practici esențiale transmise oral de mii de ani, direct de la profesor la elev. „Adevărata cunoaștere, cea care contează în practică, s-a păstrat prin tradiția orală”, explică dr. Alberto Villoldo, șaman și antropolog.
Tradiția străveche de iarnă a românilor amenințată cu dispariția de schimbările climatice # Adevarul.ro
Tradiția străveche a pescuitului la copcă a fost, de-a lungul timpului, unul dintre mijloacele esențiale de supraviețuire pentru strămoșii românilor. Iernile tot mai blânde din ultimii ani i-au diminuat importanța, iar schimbările climatice ar putea aduce pescuitul la copcă în pragul dispariției.
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați azi?” # Adevarul.ro
Peste jumătate de milion de copii din România ar urma să primească, în 2026, mâncare la școală. Suma a crescut la 16,5 lei/zi/elev, din care unele primării reușesc să le aducă elevilor o masă caldă, altele un sandviș.
Cărțile clasice sau dedicate sănătății. Acestea au dominat topul celor mai vândute titluri în 2025, arată datele librăriei online Libris. ,,Micul Prinț" este pe primul loc, urmat de ,,Nopți Albe", de Dostoievski.
Jandarmii au dat amenzi de 10.400 de lei în urma manifestaţiei din Piața Victoriei. Organele de urmărire penală, sesizate după ce spre oamenii legii s-a aruncat cu panouri metalice # Adevarul.ro
Jandarmii au aplicat patru sancţiuni contravenţionale, în sumă totală de 10.400 de lei şi au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală pentru ultraj, în urma neregulilor constatate cu ocazia protestului de joi din Piaţa Victoriei.
Data de 16 ianuarie marchează momente decisive în politică, ştiinţă sau cultură, de la apariția țaratului rus până la declanșarea operațiunii „Furtună în deșert” și evenimente care au schimbat destine individuale și colective.
România a atras de ani buni atenția investitorilor străini interesați de Europa Centrală și de Est, mai ales datorită dimensiunii mai mari a pieței financiare față de alte țări din zonă. Totuși, din cauza deficitului bugetar foarte mare, în 2026 nu va mai conta doar potențialul țării.
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez: „Nu ne temem să înfruntăm diplomatic" SUA # Adevarul.ro
Delcy Rodriguez, preşedinta interimară a Venezuelei, a afirmat joi, 15 ianuarie, într-un discurs în parlament că Venezuela nu se teme „să înfrunte diplomatic" Statele Unite, la mai puţin de două săptămâni după atacul american din 3 ianuarie care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro.
Fetiţă suspectă de meningo-encefalită acută, transferată la Institutul Matei Balş din Capitală: „Pe parcursul internării la SJU Târgu Jiu, starea ei s-a agravat” # Adevarul.ro
O fetiţă de opt ani, suspectă de meningo-encefalită acută şi internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu, unde starea sa de sănătate s-a agravat, a fost transferată la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” Bucureşti.
Destinul tragic al primului șef de Guvern din istoria modernă a României. Cum vedea dezvoltarea țării și ce legătură a avut Cuza cu moartea lui # Adevarul.ro
Primul prim-ministru al statului român modern a fost Barbu Catargiu, un conservator dintr-o familie ilustră de boieri români. Acesta dorea ca statul român să evolueze cu pași mici dar siguri, fără reforme radicale. A sfârșit tragic după numai jumătate de an de mandat, în urma unui complot.
Un alt lider din Republica Moldova își declară votul pentru unirea cu România la un eventual referendum # Adevarul.ro
Premierul Alexandru Munteanu susține că va vota pentru unirea țării sale cu România în cazul unui referendum, afirmație făcută după ce președinta Republicii Moldova a subliniat recent același lucru.
De ce tot mai mulți români renunță la hainele noi: „Am scos din dulap un hanorac pe care îl am de 15 ani” # Adevarul.ro
Tot mai mulți români povestesc că au ajuns să cumpere haine tot mai rar, să renunțe la achizițiile impulsive și să prefere păstrarea, ani la rând, a articolelor vestimentare preferate. Acest obicei are și o latură pozitivă în privința protejării mediului, care adesea trece neobservată.
Putin anunță că Rusia este „gata să restabilească” relațiile cu Europa. Ce condiții pune # Adevarul.ro
Președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia este dispusă să readucă relațiile diplomatice cu Europa la nivelul de dinaintea invaziei din Ucraina, în ciuda faptului că legăturile politice și economice se află la cel mai scăzut punct din ultimele decenii, potrivit Moscow Times.
Mai are motive statul să crească taxele și impozitele și în 2026? Ce îi așteaptă pe români în acest an # Adevarul.ro
Consultantul financiar Cristian Tudorescu surprinde o imagine de ansamblu a economiei și explică în ce măsură s-ar mai justifica noi majorări de taxe și impozite în 2026.
Un avion al companiei Turkish Airlines a aterizat de urgenţă joi, 15 ianuarie, la Barcelona, în urma unei amenințări cu bombă la bord, ceea ce a iniţiat o acţiune din partea forţelor de securitate, a comunicat Garda Civilă spaniolă.
Prezența trupelor europene în Groenlanda nu schimbă obiectivul lui Trump de a prelua insula, atrage atenția Casa Albă # Adevarul.ro
Desfăşurarea unor trupe europene în Groenlanda, promisă Danemarcei de mai multe state europene membre ale NATO, nu va influența obiectivul președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei arctice, a transmis joi, 15 ianuarie Casa Albă.
Horoscop vineri, 16 ianuarie. Se anunță schimbări interioare pentru Gemeni. Săgetătorii depășesc obstacolele din ultima perioadă # Adevarul.ro
Horoscopul pentru vineri, 16 ianuarie, aduce schimbări pentru nativii din zodia Pești. Lorina, astrologul Click!, are însă predicții pentru toate zodiile.
O femeie a murit călcată de propria mașină, pe care abia o parcase. Cum s-a întâmplat tragedia # Adevarul.ro
O femeie de 57 ani a murit joi seară, strivită de propria mașină, pe care abia o parcase. Tragedia s-a întâmplat în Vaslui. Victima umbla la portbagaj, când mașina a luat-o la vale.
Comisia Europeană a aprobat aplicația României pentru finanțare prin SAFE. Când ar putea veni primele tranșe din împrumutul de 16,68 miliarde euro # Adevarul.ro
Comisia Europeană a aprobat aplicația României pentru finanțare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), ceea ce permite țării să acceseze 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare sumă alocată în cadrul programului.
Un cetățean român, prima persoană condamnată în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”. Va face ani grei de pușcărie # Adevarul.ro
Un șofer moldovean, care deține și cetățenie română, a devenit prima persoană condamnată în Rusia pentru infracțiunea de „ajutor oferit inamicului”, infracțiune introdusă în codul penal rus la sfârșitul anului 2024.
Tânăr de 19 ani, reținut după ce a intrat într-un liceu din Găești și a lovit cu bâta un elev până l-a băgat în spital # Adevarul.ro
Un tânăr de 19 ani a pătruns într-o sală de clasă a unui liceu din Găești și a bătut un elev de 17 ani cu o bâtă. El a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive.
Donald Trump anunță un plan pentru reducerea costurilor medicale din SUA, în plină campanie pentru alegerile de la jumătatea mandatului # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a prezentat joi un plan de reducere a costurilor asistenței medicale, o temă centrală în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului și un punct sensibil pentru administrația sa.
Rețelele sociale, acuzate că pun profitul înaintea siguranței copiilor: „Toți ochii sunt pe Franța acum” # Adevarul.ro
După Australia, și Franța vrea măsuri pentru limitarea accesului copiilor și adolescenților pe rețelele sociale. Utilizarea reţelelor de socializare dăunează grav sănătăţii mintale a adolescenţilor, în special în cazul fetelor, arată un raport.
Un bărbat care a executat 13 ani de închisoare nevinovat, va fi despăgubit de statul german. Câți bani va primi cel condamnat pe nedrept pentru „Crima din cadă” # Adevarul.ro
Un bărbat din Germania care a petrecut peste 13 ani în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis‑o, va primi 1,31 milioane de euro despăgubiri din partea landului Bavaria, potrivit publicației Die Zeit, care citează agenția dpa.
SUA au început vânzarea petrolului venezuelean, după arestarea lui Maduro. Prima tranzacţie - 500 de milioane de dolari # Adevarul.ro
SUA au realizat prima vânzare de petrol venezuelean după arestarea lui Nicolas Maduro, o tranzacție evaluată la 500 de milioane de dolari, în cadrul noului acord energetic „avantajos pentru popoarele american și venezuelean”, anunțat de administrația Trump.
Doi tineri polițiști din Lisabona au violat și torturat victime, lăudându-se apoi pe WhatsApp. Au filmat abuzurile pentru a le trimite colegilor # Adevarul.ro
Doi polițiști din Lisabona au fost acuzați că au torturat și violat persoane, că au filmat presupusele abuzuri și că au distribuit videoclipurile altor polițiști într-un grup de WhatsApp.
Un cetățean canadian, ucis în timpul protestelor din Iran. Ottawa acuză autoritățile de la Teheran # Adevarul.ro
Guvernul de la Ottawa a anunţat moartea unui cetățean canadian în timpul protestelor din Iran și a acuzat direct autoritățile de la Teheran de reprimarea violentă a manifestanților.
Contra s-a înclinat în fața lui Coman. Ghinion teribil pentru fostul atacant de la FCSB # Adevarul.ro
Al Gharafa, liderul din Qatar, a câștigat azi în deplasare, 2-1 cu Al Arabi.
