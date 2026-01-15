Un alt lider din Republica Moldova își declară votul pentru unirea cu România la un eventual referendum
Adevarul.ro, 15 ianuarie 2026 23:45
Premierul Alexandru Munteanu susține că va vota pentru unirea țării sale cu România în cazul unui referendum, afirmație făcută după ce președinta Republicii Moldova a subliniat recent același lucru.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
00:00
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez: „Nu ne temem să înfruntăm diplomatic" SUA # Adevarul.ro
Delcy Rodriguez, preşedinta interimară a Venezuelei, a afirmat joi, 15 ianuarie, într-un discurs în parlament că Venezuela nu se teme „să înfrunte diplomatic" Statele Unite, la mai puţin de două săptămâni după atacul american din 3 ianuarie care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro.
Acum 30 minute
23:45
Fetiţă suspectă de meningo-encefalită acută, transferată la Institutul Matei Balş din Capitală: „Pe parcursul internării la SJU Târgu Jiu, starea ei s-a agravat” # Adevarul.ro
O fetiţă de opt ani, suspectă de meningo-encefalită acută şi internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu, unde starea sa de sănătate s-a agravat, a fost transferată la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” Bucureşti.
23:45
Destinul tragic al primului șef de Guvern din istoria modernă a României. Cum vedea dezvoltarea țării și ce legătură a avut Cuza cu moartea lui # Adevarul.ro
Primul prim-ministru al statului român modern a fost Barbu Catargiu, un conservator dintr-o familie ilustră de boieri români. Acesta dorea ca statul român să evolueze cu pași mici dar siguri, fără reforme radicale. A sfârșit tragic după numai jumătate de an de mandat, în urma unui complot.
23:45
Un alt lider din Republica Moldova își declară votul pentru unirea cu România la un eventual referendum # Adevarul.ro
Premierul Alexandru Munteanu susține că va vota pentru unirea țării sale cu România în cazul unui referendum, afirmație făcută după ce președinta Republicii Moldova a subliniat recent același lucru.
Acum o oră
23:30
O fetiţă suspectă de meningo-encefalită acută fost transferată în stare gravă de la SJU Târgu Jiu la Institutul Matei Balş din Capitală # Adevarul.ro
O fetiţă de opt ani, suspectă de meningo-encefalită acută şi internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu, unde starea sa de sănătate s-a agravat, a fost transferată la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” Bucureşti.
23:15
De ce tot mai mulți români renunță la hainele noi: „Am scos din dulap un hanorac pe care îl am de 15 ani” # Adevarul.ro
Tot mai mulți români povestesc că au ajuns să cumpere haine tot mai rar, să renunțe la achizițiile impulsive și să prefere păstrarea, ani la rând, a articolelor vestimentare preferate. Acest obicei are și o latură pozitivă în privința protejării mediului, care adesea trece neobservată.
23:15
Putin anunță că Rusia este „gata să restabilească” relațiile cu Europa. Ce condiții pune # Adevarul.ro
Președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia este dispusă să readucă relațiile diplomatice cu Europa la nivelul de dinaintea invaziei din Ucraina, în ciuda faptului că legăturile politice și economice se află la cel mai scăzut punct din ultimele decenii, potrivit Moscow Times.
Acum 2 ore
23:00
Mai are motive statul să crească taxele și impozitele și în 2026? Ce îi așteaptă pe români în acest an # Adevarul.ro
Consultantul financiar Cristian Tudorescu surprinde o imagine de ansamblu a economiei și explică în ce măsură s-ar mai justifica noi majorări de taxe și impozite în 2026.
22:45
Un avion al companiei Turkish Airlines a aterizat de urgenţă joi, 15 ianuarie, la Barcelona, în urma unei amenințări cu bombă la bord, ceea ce a iniţiat o acţiune din partea forţelor de securitate, a comunicat Garda Civilă spaniolă.
22:30
Prezența trupelor europene în Groenlanda nu schimbă obiectivul lui Trump de a prelua insula, atrage atenția Casa Albă # Adevarul.ro
Desfăşurarea unor trupe europene în Groenlanda, promisă Danemarcei de mai multe state europene membre ale NATO, nu va influența obiectivul președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei arctice, a transmis joi, 15 ianuarie Casa Albă.
22:15
Horoscop vineri, 16 ianuarie. Se anunță schimbări interioare pentru Gemeni. Săgetătorii depășesc obstacolele din ultima perioadă # Adevarul.ro
Horoscopul pentru vineri, 16 ianuarie, aduce schimbări pentru nativii din zodia Pești. Lorina, astrologul Click!, are însă predicții pentru toate zodiile.
22:15
O femeie a murit călcată de propria mașină, pe care abia o parcase. Cum s-a întâmplat tragedia # Adevarul.ro
O femeie de 57 ani a murit joi seară, strivită de propria mașină, pe care abia o parcase. Tragedia s-a întâmplat în Vaslui. Victima umbla la portbagaj, când mașina a luat-o la vale.
22:15
Comisia Europeană a aprobat aplicația României pentru finanțare prin SAFE. Când ar putea veni primele tranșe din împrumutul de 16,68 miliarde euro # Adevarul.ro
Comisia Europeană a aprobat aplicația României pentru finanțare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), ceea ce permite țării să acceseze 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare sumă alocată în cadrul programului.
Acum 4 ore
22:00
Un cetățean român, prima persoană condamnată în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”. Va face ani grei de pușcărie # Adevarul.ro
Un șofer moldovean, care deține și cetățenie română, a devenit prima persoană condamnată în Rusia pentru infracțiunea de „ajutor oferit inamicului”, infracțiune introdusă în codul penal rus la sfârșitul anului 2024.
22:00
Tânăr de 19 ani, reținut după ce a intrat într-un liceu din Găești și a lovit cu bâta un elev până l-a băgat în spital # Adevarul.ro
Un tânăr de 19 ani a pătruns într-o sală de clasă a unui liceu din Găești și a bătut un elev de 17 ani cu o bâtă. El a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive.
21:45
Donald Trump anunță un plan pentru reducerea costurilor medicale din SUA, în plină campanie pentru alegerile de la jumătatea mandatului # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a prezentat joi un plan de reducere a costurilor asistenței medicale, o temă centrală în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului și un punct sensibil pentru administrația sa.
21:30
Rețelele sociale, acuzate că pun profitul înaintea siguranței copiilor: „Toți ochii sunt pe Franța acum” # Adevarul.ro
După Australia, și Franța vrea măsuri pentru limitarea accesului copiilor și adolescenților pe rețelele sociale. Utilizarea reţelelor de socializare dăunează grav sănătăţii mintale a adolescenţilor, în special în cazul fetelor, arată un raport.
21:15
Un bărbat care a executat 13 ani de închisoare nevinovat, va fi despăgubit de statul german. Câți bani va primi cel condamnat pe nedrept pentru „Crima din cadă” # Adevarul.ro
Un bărbat din Germania care a petrecut peste 13 ani în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis‑o, va primi 1,31 milioane de euro despăgubiri din partea landului Bavaria, potrivit publicației Die Zeit, care citează agenția dpa.
21:15
SUA au început vânzarea petrolului venezuelean, după arestarea lui Maduro. Prima tranzacţie - 500 de milioane de dolari # Adevarul.ro
SUA au realizat prima vânzare de petrol venezuelean după arestarea lui Nicolas Maduro, o tranzacție evaluată la 500 de milioane de dolari, în cadrul noului acord energetic „avantajos pentru popoarele american și venezuelean”, anunțat de administrația Trump.
21:00
Doi tineri polițiști din Lisabona au violat și torturat victime, lăudându-se apoi pe WhatsApp. Au filmat abuzurile pentru a le trimite colegilor # Adevarul.ro
Doi polițiști din Lisabona au fost acuzați că au torturat și violat persoane, că au filmat presupusele abuzuri și că au distribuit videoclipurile altor polițiști într-un grup de WhatsApp.
21:00
Un cetățean canadian, ucis în timpul protestelor din Iran. Ottawa acuză autoritățile de la Teheran # Adevarul.ro
Guvernul de la Ottawa a anunţat moartea unui cetățean canadian în timpul protestelor din Iran și a acuzat direct autoritățile de la Teheran de reprimarea violentă a manifestanților.
20:45
Contra s-a înclinat în fața lui Coman. Ghinion teribil pentru fostul atacant de la FCSB # Adevarul.ro
Al Gharafa, liderul din Qatar, a câștigat azi în deplasare, 2-1 cu Al Arabi.
20:45
Dan Petrescu, apreciere amară într-un moment greu al vieții: „Sunt mai prețuit în străinătate decât în România” # Adevarul.ro
Antrenorul a renunțat temporar la fotbal, pentru a-și rezolva o problemă de sănătate.
20:45
Explozie puternică în centrul orașului Utrecht. Cel puțin un rănit, mobilizare de amploare a autorităților # Adevarul.ro
O explozie puternică a zguduit joi după-amiază centrul orașului Utrecht, în Olanda, declanșând un incendiu major pe o stradă cu clădiri vechi. Cel puțin o persoană a fost rănită, iar autoritățile nu exclud posibilitatea ca alte victime să se afle sub dărâmături.
20:45
Manifestanții suveraniști, împiedicați de jandarmi să sară pe motociclistul Adrian Băzăvan, după ce acesta a proiectat celebra replică „Marș la Moscova” pe o clădire # Adevarul.ro
Adrian Băzăvan, de la „Lupii Tricolori”, a proiectat mesajul care l-a făcut celebru, „Marș la Moscova!”, pe o clădire, în timpul protestelor din București, stârnind furia suveraniștilor.
20:30
Comentatorul Emil Grădinescu, reclamat la CNA pentru că a recomandat un film pe Netflix # Adevarul.ro
Reacția membrilor consiliului la adresa comentatorului care „confundă” FCSB cu Steaua
20:30
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei. Premierul i-a mulțumit pentru reluarea participării la Poliția Aeriană a NATO, pe teritoriul României # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a primit joi, 15 ianuarie, la Palatul Victoria, pe Ali Yerlikaya, ministrul Afacerilor interne din Republica Turcia, care efectuează o vizită oficială în România, la invitația omologului român, viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministru de Interne.
20:15
Listele publice cu datornici, legea cu care statul speră să crească încasările la buget: „Presiune publică pentru cei care nu plătesc” # Adevarul.ro
Un proiect de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării propune ca datoriile românilor către Fisc și către direcțiile locale de taxe să devină informații publice, accesibile online. Proiectul, pus în dezbatere de câteva luni, prevede publicarea unor liste detaliate cu datornicii din România.
20:15
Nicu Ştefănuţă, vicepreședintele Parlamentului European, prevede un vot strâns pe Acordul Mercosur. „Este o majoritate foarte, foarte subţire” # Adevarul.ro
Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte al PE, a declarat joi că urmează două voturi în plenul Parlamentului European, în următoarele două luni, pe Acordul Mercosur, el menţionând că este o majoritate foarte, foarte subţire şi va fi bătaie pe acest vot.
20:15
Moartea unui animal de companie poate fi la fel de dureroasă ca pierderea unui membru al familiei, arată un nou studiu # Adevarul.ro
Durerea provocată de moartea unui animal de companie poate fi la fel de intensă și de îndelungată ca cea resimțită după pierderea unui membru al familiei, arată un studiu publicat în revista științifică PLOS One.
Acum 6 ore
20:00
Doi judecători de la Curtea Constituțională (CCR) se află sub lupa Curții de Apel București, care mâine va decide dacă aceștia pot rămâne membri ai CCR sau vor fi suspendați.
19:45
Gest înduioșător al unui paramedic: A salvat un cățel în ultima clipă acordându-i primul ajutor, în urma unui incendiu # Adevarul.ro
Un cățel a fost salvat în ultima clipă, astăzi, după ce un incendiu a izbucnit într-o casă din localitatea Maieru, județul Bistrița-Năsăud. Animalul a fost găsit de pompieri în zona afectată de fum și flăcări și a fost evacuat de urgență.
19:45
Leonardo DiCaprio, împiedicat de agenții de securitate la Globurile de Aur să revină la locul său. A încălcat o regulă strictă # Adevarul.ro
Leonardo DiCaprio s-a trezit blocat pentru o clipă la gala Globurilor de Aur din 2026, când agenții de securitate l-au împiedicat să se întoarcă la locul său în timpul transmisiunii în direct.
19:30
Cu ce îi amenință SUA pe oficialii iranieni acuzați că au orchestrat reprimarea protestelor din Iran # Adevarul.ro
Administrația Statelor Unite a anunțat joi sancțiuni economice împotriva mai multor oficiali iranieni din domeniul securității, acuzați că au coordonat reprimarea protestelor din țară, informează AFP.
19:30
Start la rezervări pentru hotelul care va fi amplasat pe Lună. Cât costă vacanța de vis pe unicul satelit natural permanent al Pământului # Adevarul.ro
Se fac rezervări pentru sejururi în primul hotel de pe Lună. O vacanță va costa un milion de dolari. Turiștii vor beneficia, în afară de cazare, de plimbări pe Lună și de partide de golf.
19:30
Un medic afirmă Donald Trump ar fi suferit un accident vascular cerebral în 2025. Semnele care l-au condus la un astfel de diagnostic # Adevarul.ro
Un medic lansează o nouă teorie despre starea de sănătate a lui Donald Trump, sugerând că președintele ar fi suferit un accident vascular cerebral la începutul anului 2025.
19:15
Prințesa Irene a Greciei a murit la vârsta de 83 de ani. A fost verișoară primară cu Regele Mihai # Adevarul.ro
Prinţesa Irene a Greciei, mătuşa pe linie maternă a Regelui Felipe al VI-lea al Spaniei, a murit joi la vârsta de 83 de ani, a anunţat Casa Regală Spaniolă.
19:15
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au ademenit că va întâlni o fată de 16 ani, după care l-au atacat # Adevarul.ro
Un presupus pedofil a fost bătut până la moarte cu pietre de trei adolescenți - o fată de 16 ani și doi băieți, de 15 și 16 ani. Minorii sunt acuzați de uciderea lui Alexander Cashford, 49 de ani, în august anul trecut, după ce l-ar fi ademenit acolo pentru a se întâlni cu fata.
19:15
Inconștiența unui vizitator a ucis un cerb carpatin la Zoo Târgu Mureș. Animalul a murit în chinuri după ce a înghițit o mănușă de piele # Adevarul.ro
Un cerb carpatin de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș a murit după ce a înghițit o mănușă de piele care a ajuns în țarc, cel mai probabil din neglijența unui vizitator.
19:15
Cazul pretinselor diplome false ajunse la medici români: universitatea de la Chișinău afirmă că acestea sunt valide # Adevarul.ro
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a anunțat că a încheiat ancheta privind scandalul legat de presupusele diplome false ajunse la medici români, precizând că rezultatele arată că acestea au fost emise conform legii.
19:00
Conflictele economice, cel mai mare risc global, potrivit unui sondaj al Forumului Economic Mondial # Adevarul.ro
Conflictele economice dintre marile puteri reprezintă cea mai mare amenințare la adresa lumii în următorii doi ani, arată un sondaj realizat de Forumul Economic Mondial (WEF), publicat înaintea reuniunii anuale de la Davos de săptămâna viitoare.
19:00
Miniștrii apărării american și nipon s-au delectat cu exerciții fizice înaintea unei întâlniri oficiale la Pentagon # Adevarul.ro
Ministrul nipon al apărării, Shinjiro Koizumi, aflat într-o vizită în SUA, și secretarul apărării american Pete Hegseth au participat joi la un antrenament fizic al armatei Statelor Unite, cu câteva ore înaintea unei întâlniri bilaterale oficiale.
18:45
A fost semnat și al doilea contract de împrumut de 500 de milioane de euro pentru Autostrada Sibiu–Pitești, care traversează Carpații # Adevarul.ro
Împrumutul face parte dintr-un pachet mai amplu aprobat de banca Uniunii Europene și va sprijini finanțarea lucrărilor, împreună cu fonduri europene și bani de la buget.
18:45
Moarte suspectă a unui fost demnitar rus. Fost vice-ministru, găsit mort la intrarea în casă # Adevarul.ro
Seria morților suspecte din rândul elitei ruse continuă. De această dată, este vorba despre Aleksi Skliar, fost adjunct al ministrului Muncii din Federația Rusă, găsit fără viață la intrarea în propria locuință din Moscova.
18:45
Trump amenință că va trmimite armata în Minnesota, dacă autorităţile nu reușesc să oprească „atacurile” împotriva ICE # Adevarul.ro
Donald Trump a ameninţat joi să invoce Legea insurecţiei (Insurrection Act), o lege excepţională care i-ar să desfăşoare armata pentru a menţine ordinea publică în SUA, dacă autorităţile din Minnesota nu reuşesc să pună capăt „atacurilor” împotriva ICE.
18:30
Proteste în Capitală: unul împotriva Legii Vexler, altul împotriva măsurilor fiscale ale Guvernului. Claudiu Târziu și George Simion cheamă oamenii în stradă # Adevarul.ro
Două proteste au loc joi seară în București, unul la Piața Universității, organizat de Claudiu Târziu și susținut de George Simion, împotriva Legii Vexler, și altul în Piața Victoriei, împotriva măsurilor fiscale ale Guvernului.
18:15
Perioadele în care nu se pot organiza nunți în 2026. Ce trebuie să știe cuplurile care își planifică marele eveniment # Adevarul.ro
Ca fiecare an, și 2026 vine cu o serie de intervale în care Biserica Ortodoxă Română nu permite oficierea cununiilor religioase. Aceste restricții sunt strâns legate de tradiție, de rânduielile bisericești și de perioadele de post, iar ignorarea lor poate da peste cap planurile de nuntă.
18:15
Un tânăr s-a trezit cu o sumă mare în cont, dintr-o eroare. Nu a mai vrut să o restituie și a fost reținut de polițiști # Adevarul.ro
Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Roșiești, a fost reținut de polițiști după ce a refuzat să returneze unei societăți comerciale o sumă de bani virată în contul său în mod eronat.
Acum 8 ore
18:00
Corupție la ANAF. Cinci inspectori antifraudă au recunoscut că au luat mită în mod repetat şi au scăpat de închisoare # Adevarul.ro
Cinci inspectori antifraudă din București au recunoscut că au luat mită în mod repetat de la oameni de afaceri, pentru a obține pedepse mai blânde, în urma acordurilor de recunoaștere a vinovăției încheiate cu DNA.
18:00
Proiect de lege controversat, depus în Parlament: coplată de 5% pentru tratamentele oncologice, propusă de un senator POT # Adevarul.ro
Un proiect de lege inițiat de senatorul Partidului Oamenilor Tineri (POT), Gheorghe Vela, propune introducerea unei coplăți de 5% din costul tratamentelor pentru pacienții bolnavi de cancer din România.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.