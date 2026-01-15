Consultări ale ministrului Predoiu cu omologul turc. S-a reconfirmat nivelul excelent al cooperării bilatera

Newsweek.ro, 15 ianuarie 2026 18:50

Cooperarea româno-turcă din sfera Afacerilor Interne s-a aflat pe agenda discuțiilor avute joi de mi...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
19:20
Cea mai bună metodă să reîncălzești pizza fără să se usuce. Nu ai nevoie de cuptor cu microunde Newsweek.ro
Cea mai bună metodă să reîncălzești pizza fără să se usuce. Puțini știu că există o metodă eficientă...
Acum 15 minute
19:10
Forțele navale ale Turciei, gata să preia comanda în Marea Neagră. Rusia atacă porturile cu rachete balistice Newsweek.ro
Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat joi că Marea Neagră este o regiune care privește ...
Acum o oră
18:50
Consultări ale ministrului Predoiu cu omologul turc. S-a reconfirmat nivelul excelent al cooperării bilatera Newsweek.ro
Cooperarea româno-turcă din sfera Afacerilor Interne s-a aflat pe agenda discuțiilor avute joi de mi...
18:30
Ingredientele ieftine din bucătărie pe care să le combini pentru îndepărtarea grăsimii. Curăță orice imediat Newsweek.ro
Ingredientele ieftine din bucătărie pe care să le combini pentru îndepărtarea grăsimii. Curăță orice...
Acum 2 ore
18:20
Horoscop săptămâna 19-25 ianuarie Care este ziua norocoasă pentru fiecare zodie? Atenție Pești, Leu și Taur Newsweek.ro
Ziua cea mai norocoasă a săptămânii pentru fiecare semn zodiacal, între 19 și 25 ianuarie 2026, aduc...
18:10
Șoc în București: cinci inspectori antifraudă prinși luând mită în serie își recunosc vina la DNA Newsweek.ro
Cinci inspectori antifraudă din Bucureşti au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu DNA, ...
17:50
Scandal pe aeroport: o româncă, blocată de o companie low-cost după ce a băut alcool înainte de zbor Newsweek.ro
O româncă a făcut plângere unei cunoscute companii aeriene care operează zboruri low cost înspre şi ...
17:40
Proiect de lege controversat: bolnavii de cancer ar putea fi obligați să plătească 5% din costul tratamentelor Newsweek.ro
Un proiect de lege care a fost inițiat de senatorul Partidului Oamenilor Tineri (POT), Vela Gheorghe...
17:40
Ce țară din Europa ar putea fi lovită de Iran în cazul unui atac al SUA? Are arme nucleare pe teritoriul ei Newsweek.ro
Conducerea securității Iranului pare să se îndepărteze de o postură tradițională de descurajare baza...
Acum 4 ore
17:20
ANAF declanșează controale-fulger: mașinile de lux, cumpărate din bani fără justificare, în vizor Newsweek.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a demarat, într-un proiect pilot, controale car...
17:10
Cel mai bun fel de mâncare din lume. Supa „Vori vori” este surpriza culinară a anului 2026. Unde se prepară? Newsweek.ro
Surpriza culinară a anului 2026 provine de unde nu te-ai fi gândit. Este vorba despre o supă foarte ...
16:50
Europenii, tot mai îngrijorați de un conflict major: sprijinul SUA, pus sub semnul întrebării Newsweek.ro
Majoritatea ruşilor consideră acum UE un inamic mai înverşunat împotriva Rusiei decât este SUA, în t...
16:40
Egiptul primește 1 miliard de euro ca sprijin financiar de la Uniunea Europeană Newsweek.ro
Comisia Europeană a virat joi 1 miliard de euro către Egipt, sub formă de sprijin bugetar, în cadrul...
16:30
Cu cât vor scădea pensiile speciale ale judecătorilor după tăierile Guvernului? Înalta Curte a trimis cifrele Newsweek.ro
O expertiză contabilă independentă confirmă calculele realizate de departamentele economice ale sist...
16:20
Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu rude ale victimelor incendiului de la Crans-Montana Newsweek.ro
Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit joi, la Vatican, cu rudele victimelor incendiului devastator din s...
16:10
„Hawaii-ul european” a fost desemnată cea mai populară destinație turistică din lume în 2026 Newsweek.ro
„Hawaii-ul european” a fost desemnată cea mai populară destinație turistică din lume în 2026. Insula...
16:00
VIDEO FABULOS! Dacia, pe locul 1 la Dakar 2026 cu 2 zile înainte de finish. Mani, pe 4 la Malle Moto Newsweek.ro
După cea de-a 11-a etapă a Raliului Dakar și cu două zile înainte de finish, Dacia pilotată de „Rege...
15:50
VIDEO Momentul în care un bărbat a intrat în parcare unui bloc pentru a fura. Se ascundea lângă perete Newsweek.ro
Un bărbat a fost săltat de Poliție după ce a furat mai multe bunuri din boxele de la subsolul unui b...
15:50
Se lansează Romanian Performance Excellence Program 2026 Newsweek.ro
Un program derulat de experți americani și români pentru excelență managerială, competitivitate și l...
15:30
Rata de interceptare a rachetelor Rusiei spre Ucraina scade dramatic. Numai 36% sunt distruse, iar înainte 60% Newsweek.ro
Rata de interceptare a rachetelor din Ucraina a scăzut în primele două săptămâni ale anului 2026, în...
15:30
Ungaria nu mai permite camioanelor să ajungă direct din România în Croația. Ocol de peste 200 km și 200 € Newsweek.ro
De la 1 ianuarie 2026, Ungaria nu mai permite camioanelor să ajungă direct din România în Croația. A...
Acum 6 ore
15:20
Politico: Cum a ignorat UE resursele uriașe ale Groenlandei? Gafa geopolitică istorică care ne va costa scump Newsweek.ro
Groenlanda deține unele dintre cele mai mari rezerve de pământuri rare din lume, dar Europa le-a ign...
15:10
Misterul plecării de la grădiniță a unui copil: explicații care se bat cap în cap Newsweek.ro
Cazul micuțului Damian, băiețelul de 4 ani găsit marți, 13 ianuarie, singur și îmbrăcat sumar în zon...
15:10
A început proiectarea unui nou pod peste Prut. Face parte dintr-o serie de patru noi poduri Newsweek.ro
Firma care a câștigat licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate are un an la dispoziție ...
15:00
VIDEO. Momentul în care un bărbat intră într-un restaurant din centrul Bucureștiului și fură o borsetă cu bani Newsweek.ro
Un bărbat a intrat într-un restaurant din centrul Bucureștiului și a furat o borsetă cu bani. A crez...
15:00
VIDEO „Șoferii digitali”, la fel ca „șmecherii”? Un taxi autonom a luat-o pe șina de tramvai și s-a blocat Newsweek.ro
Un taxi autonom, fără șofer, al companiei Waymo a luat-o pe șina de tramvai, confundând-o, probabil,...
14:40
Nicuşor Dan: Mediul internaţional, marcat de crize. Am cerut diplomaţilor să aibă capacitatea de se adapta Newsweek.ro
Nicuşor Dan a afirmat că „mediul internaţional e marcat de crize cronice sau spontane, de reînvierea...
14:20
Un pensionar învinge Casa de Pensii și obține „valorificarea grupei a II-a în procent de 100%”. Cât ia în plus Newsweek.ro
O vicctorie mare pentru un pendionar care a reușit să învinge Casa de Pensie și obține „valorificar...
14:20
Cum sunt protejați prin plafonarea prețului la energie românii cu venituri mici? Expert: „Regula e inversată” Newsweek.ro
O analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că prețul plafonat la energie nu-i protejează sufic...
14:10
Nicușor Dan, reacție după ce Maia Sandu a spus că ar susține unirea Moldovei cu România: „Ne vom regăsi” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan spune, joi, că, într-un discurs susținut într-o întâlnire cu șefii misiunil...
14:10
Val polar în România. Avertizare ANM: Ger puternic până pe 20 ianuarie. Temperaturile scad la până la -16 °C Newsweek.ro
Meteorologii anunță un episod de vreme deosebit de rece până în 20 ianuarie, cu nopți și dimineți ge...
13:50
Atac de amploare ucrainean cu rachete Neptun și drone kamikaze. Explozii și incendii în 5 regiuni rusești Newsweek.ro
Federația Rusă a fost lovită de un val de atacuri cu drone și rachete începând cu seara de 14 ianuar...
13:40
Nicuşor Dan: În 2025 s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, în care am avut de înfruntat un război hibrid Newsweek.ro
Nicuşor Dan a declarat că anul 2025 este anul în care s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, în ...
Acum 8 ore
13:20
Bolojan, de Ziua Culturii Naţionale: Opera lui Mihai Eminescu, importantă în formarea identităţii româneşti Newsweek.ro
Ilie Bolojan a declarat, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale: „România are nevoie de iniţiative cultu...
13:10
Bulgaria primește gratuit 7 nave vânătoare de mine. Le repară cu 42.000.000€. România are 2 dar mai dotate Newsweek.ro
Bulgaria a finalizat un contract pentru achiziționarea a șapte nave de vânătoare de mine, marcând un...
13:00
B1TV: Schimbări majore la permisele auto. Ce șoferi ar putea fi obligați să le reînnoiască la trei ani Newsweek.ro
Schimbări majore la permisele auto. Guvernul de la Londra anunță o serie de modificări, care vizează...
12:50
Gabriel Biriș explică cum impozitul auto poate fi și 22,4 ori mai mare pentru aceeași mașină Newsweek.ro
Începând de la 1 ianuarie 2026, Guvernul a schimbat modul de calcul al impozitului auto și a elimina...
12:40
Djokovic l-a învins pe americanul Tiafoe într-un meci de antrenament la Melbourne Newsweek.ro
Tenismanul sârb Novak Djokovic, de zece ori învingător la Australian Open, l-a învins joi pe america...
12:30
Cazul asasinării afaceristului sibian Adrian Kreiner: Al treilea suspect, depistat în Indonezia Newsweek.ro
Costinel-Cosmin Zuleam, al treilea suspect în cazul asasinării afaceristului sibian Adrian Kreiner î...
12:20
România îşi modernizează infrastructura energetică şi se pregăteşte pentru un viitor verde Newsweek.ro
România îşi modernizează infrastructura energetică, îşi eficientizează clădirile şi se pregăteşte pe...
12:00
Gabriel Biriș a calculat ce impozit plătești pe un hectar de teren agricol în 2026. Dar pe unul extravilan? Newsweek.ro
Ordonanța Trenuleț 2 a introdus taxe și impozite mai mari. Cresc taxele și impozitele pe clădiri, ap...
12:00
SUA mută grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln în Orientul Mijlociu. Iranul, în bătaia focului Newsweek.ro
Statele Unite mută un grup de atac al unui portavion din Asia în Orientul Mijlociu, în contextul ten...
11:50
Război SUA - Iran? Trump vrea o acţiune militară rapidă și decisivă Newsweek.ro
Dacă SUA vor interveni în Iran pe fondul protestelor masive reprimate violent de autoritățile de la ...
11:40
Ruta Block 2, noua rachetă-dronă creată de un dizident rus pentru a ataca Rusia. Lovește la 450 km distanță Newsweek.ro
Compania Destinus a prezentat racheta de croazieră Ruta Block 2, un sistem complet nou, cu focos de ...
11:40
VIDEO Cum arată „cârtița” monstruoasă care va fora tunelul Poiana de pe Autostrada Pitești-Sibiu. Are 3.300 t! Newsweek.ro
„Cârtița” monstruoasă care va fora tunelul Poiana de pe Autostrada Pitești-Sibiu a ajuns în România ...
Acum 12 ore
11:20
Când începe vacanța de schi din februarie, în funcție de județ? Câte zile libere au elevii Newsweek.ro
În februarie, elevii din România se vor bucura de o săptămâna liberă, numită „Vacanța de schi”. Peri...
11:10
Gabriel Biriș zice cine va plăti impozite pe apartamente și case cu 500 lei mai mari. Ce taxe sunt neschimbate Newsweek.ro
Gabriel Biriș face o analiză completă a taxelor pe care românii le plătesc pe clădiri și apartamente...
11:00
Percheziții de amploare într-un mega dosar de înșelăciune. Escrocii obțineau ilegal credite Newsweek.ro
Peste 30 de percheziţii au loc la Constanța, la persoane care au obţinut ilegal credite bancare. Ace...
10:50
Meteo. Gerul se extinde până pe 20 ianuarie. Temperaturile ajung la -16 grade Celsius Newsweek.ro
Meteorologii anunţă vreme deosebit de rece până în 20 ianuarie. Temperaturile scad până la minus 16 ...
10:40
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Culturii: „Este spațiul în care marile idei se transformă în repere durabile” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Ziua Culturii. Șeful statului a afirmat că Administr...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.