O tarantulă, un crocodil, un varan...Crescătorie amplă de reptile descoperită în oraşul Ştei, din Bihor
Newsweek.ro, 15 ianuarie 2026 20:50
O crescătorie amplă, ilegală, de reptile a fost descoperită de Poliţie, în oraşul Ştei, din judeţul ...
Acum 5 minute
21:10
16.68.000.000 € pentru România. Primul val SAFE de finanţare a apărării europene a fost aprobat de Bruxelles # Newsweek.ro
Sunt 16.68.000.000 €, la dispoziţie, pentru România. Primul val din Programul SAFE, de finanţare a a...
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:40
Administrația Trump a vândut primul transport de țiței venezuelean cu 500.000.000$. A confiscat a șasea navă # Newsweek.ro
Administrația Trump a realizat prima vânzare de țiței venezuelean, un transport evaluat la 500 de mi...
20:30
Trump impune 25% taxă pe cipurile Nvidia de inteligență artificială, invocând motive de securitate naţională # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, impune 25% taxă pe cipurile Nvidia de inteligență artificială, invoc...
20:20
Specii animale invazive. Ouăle de țânțar tigru supraviețuiesc în ciuda gheții și zăpezii? Ce boli transmit # Newsweek.ro
Încă nu se știe exact ce temperaturi sunt necesare pentru a controla populația de țânțari tigru inva...
Acum 2 ore
20:10
Elon Musk cere oamenilor să nu strângă bani pentru pensie. „În 20 ani, toți oamenii vor fi bogați”. De ce? # Newsweek.ro
Elon Musk cere oamenilor să nu mai strângă bani pentru pensie. Asta, pentru că, în 20 de ani, inteli...
19:40
Cine va urma după Laura Codruţa Kovesi, în fruntea Parchetului European? Bulgaria a nominalizat trei procurori # Newsweek.ro
Cine va urma la Bruxelles, după Laura Codruţa Kovesi, în fruntea Parchetului European? Bulgaria a no...
19:20
Cea mai bună metodă să reîncălzești pizza fără să se usuce. Nu ai nevoie de cuptor cu microunde # Newsweek.ro
Cea mai bună metodă să reîncălzești pizza fără să se usuce. Puțini știu că există o metodă eficientă...
Acum 4 ore
19:10
Forțele navale ale Turciei, gata să preia comanda în Marea Neagră. Rusia atacă porturile cu rachete balistice # Newsweek.ro
Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat joi că Marea Neagră este o regiune care privește ...
18:50
Consultări ale ministrului Predoiu cu omologul turc. S-a reconfirmat nivelul excelent al cooperării bilatera # Newsweek.ro
Cooperarea româno-turcă din sfera Afacerilor Interne s-a aflat pe agenda discuțiilor avute joi de mi...
18:30
Ingredientele ieftine din bucătărie pe care să le combini pentru îndepărtarea grăsimii. Curăță orice imediat # Newsweek.ro
Ingredientele ieftine din bucătărie pe care să le combini pentru îndepărtarea grăsimii. Curăță orice...
18:20
Horoscop săptămâna 19-25 ianuarie Care este ziua norocoasă pentru fiecare zodie? Atenție Pești, Leu și Taur # Newsweek.ro
Ziua cea mai norocoasă a săptămânii pentru fiecare semn zodiacal, între 19 și 25 ianuarie 2026, aduc...
18:10
Șoc în București: cinci inspectori antifraudă prinși luând mită în serie își recunosc vina la DNA # Newsweek.ro
Cinci inspectori antifraudă din Bucureşti au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu DNA, ...
17:50
Scandal pe aeroport: o româncă, blocată de o companie low-cost după ce a băut alcool înainte de zbor # Newsweek.ro
O româncă a făcut plângere unei cunoscute companii aeriene care operează zboruri low cost înspre şi ...
17:40
Proiect de lege controversat: bolnavii de cancer ar putea fi obligați să plătească 5% din costul tratamentelor # Newsweek.ro
Un proiect de lege care a fost inițiat de senatorul Partidului Oamenilor Tineri (POT), Vela Gheorghe...
17:40
Ce țară din Europa ar putea fi lovită de Iran în cazul unui atac al SUA? Are arme nucleare pe teritoriul ei # Newsweek.ro
Conducerea securității Iranului pare să se îndepărteze de o postură tradițională de descurajare baza...
17:20
ANAF declanșează controale-fulger: mașinile de lux, cumpărate din bani fără justificare, în vizor # Newsweek.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a demarat, într-un proiect pilot, controale car...
Acum 6 ore
17:10
Cel mai bun fel de mâncare din lume. Supa „Vori vori” este surpriza culinară a anului 2026. Unde se prepară? # Newsweek.ro
Surpriza culinară a anului 2026 provine de unde nu te-ai fi gândit. Este vorba despre o supă foarte ...
16:50
Europenii, tot mai îngrijorați de un conflict major: sprijinul SUA, pus sub semnul întrebării # Newsweek.ro
Majoritatea ruşilor consideră acum UE un inamic mai înverşunat împotriva Rusiei decât este SUA, în t...
16:40
Comisia Europeană a virat joi 1 miliard de euro către Egipt, sub formă de sprijin bugetar, în cadrul...
16:30
Cu cât vor scădea pensiile speciale ale judecătorilor după tăierile Guvernului? Înalta Curte a trimis cifrele # Newsweek.ro
O expertiză contabilă independentă confirmă calculele realizate de departamentele economice ale sist...
16:20
Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu rude ale victimelor incendiului de la Crans-Montana # Newsweek.ro
Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit joi, la Vatican, cu rudele victimelor incendiului devastator din s...
16:10
„Hawaii-ul european” a fost desemnată cea mai populară destinație turistică din lume în 2026 # Newsweek.ro
„Hawaii-ul european” a fost desemnată cea mai populară destinație turistică din lume în 2026. Insula...
16:00
VIDEO FABULOS! Dacia, pe locul 1 la Dakar 2026 cu 2 zile înainte de finish. Mani, pe 4 la Malle Moto # Newsweek.ro
După cea de-a 11-a etapă a Raliului Dakar și cu două zile înainte de finish, Dacia pilotată de „Rege...
15:50
VIDEO Momentul în care un bărbat a intrat în parcare unui bloc pentru a fura. Se ascundea lângă perete # Newsweek.ro
Un bărbat a fost săltat de Poliție după ce a furat mai multe bunuri din boxele de la subsolul unui b...
15:50
Un program derulat de experți americani și români pentru excelență managerială, competitivitate și l...
15:30
Rata de interceptare a rachetelor Rusiei spre Ucraina scade dramatic. Numai 36% sunt distruse, iar înainte 60% # Newsweek.ro
Rata de interceptare a rachetelor din Ucraina a scăzut în primele două săptămâni ale anului 2026, în...
15:30
Ungaria nu mai permite camioanelor să ajungă direct din România în Croația. Ocol de peste 200 km și 200 € # Newsweek.ro
De la 1 ianuarie 2026, Ungaria nu mai permite camioanelor să ajungă direct din România în Croația. A...
15:20
Politico: Cum a ignorat UE resursele uriașe ale Groenlandei? Gafa geopolitică istorică care ne va costa scump # Newsweek.ro
Groenlanda deține unele dintre cele mai mari rezerve de pământuri rare din lume, dar Europa le-a ign...
Acum 8 ore
15:10
Cazul micuțului Damian, băiețelul de 4 ani găsit marți, 13 ianuarie, singur și îmbrăcat sumar în zon...
15:10
A început proiectarea unui nou pod peste Prut. Face parte dintr-o serie de patru noi poduri # Newsweek.ro
Firma care a câștigat licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate are un an la dispoziție ...
15:00
VIDEO. Momentul în care un bărbat intră într-un restaurant din centrul Bucureștiului și fură o borsetă cu bani # Newsweek.ro
Un bărbat a intrat într-un restaurant din centrul Bucureștiului și a furat o borsetă cu bani. A crez...
15:00
VIDEO „Șoferii digitali”, la fel ca „șmecherii”? Un taxi autonom a luat-o pe șina de tramvai și s-a blocat # Newsweek.ro
Un taxi autonom, fără șofer, al companiei Waymo a luat-o pe șina de tramvai, confundând-o, probabil,...
14:40
Nicuşor Dan: Mediul internaţional, marcat de crize. Am cerut diplomaţilor să aibă capacitatea de se adapta # Newsweek.ro
Nicuşor Dan a afirmat că „mediul internaţional e marcat de crize cronice sau spontane, de reînvierea...
14:20
Un pensionar învinge Casa de Pensii și obține „valorificarea grupei a II-a în procent de 100%”. Cât ia în plus # Newsweek.ro
O vicctorie mare pentru un pendionar care a reușit să învinge Casa de Pensie și obține „valorificar...
14:20
Cum sunt protejați prin plafonarea prețului la energie românii cu venituri mici? Expert: „Regula e inversată” # Newsweek.ro
O analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că prețul plafonat la energie nu-i protejează sufic...
14:10
Nicușor Dan, reacție după ce Maia Sandu a spus că ar susține unirea Moldovei cu România: „Ne vom regăsi” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan spune, joi, că, într-un discurs susținut într-o întâlnire cu șefii misiunil...
14:10
Val polar în România. Avertizare ANM: Ger puternic până pe 20 ianuarie. Temperaturile scad la până la -16 °C # Newsweek.ro
Meteorologii anunță un episod de vreme deosebit de rece până în 20 ianuarie, cu nopți și dimineți ge...
13:50
Atac de amploare ucrainean cu rachete Neptun și drone kamikaze. Explozii și incendii în 5 regiuni rusești # Newsweek.ro
Federația Rusă a fost lovită de un val de atacuri cu drone și rachete începând cu seara de 14 ianuar...
13:40
Nicuşor Dan: În 2025 s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, în care am avut de înfruntat un război hibrid # Newsweek.ro
Nicuşor Dan a declarat că anul 2025 este anul în care s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, în ...
13:20
Bolojan, de Ziua Culturii Naţionale: Opera lui Mihai Eminescu, importantă în formarea identităţii româneşti # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a declarat, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale: „România are nevoie de iniţiative cultu...
Acum 12 ore
13:10
Bulgaria primește gratuit 7 nave vânătoare de mine. Le repară cu 42.000.000€. România are 2 dar mai dotate # Newsweek.ro
Bulgaria a finalizat un contract pentru achiziționarea a șapte nave de vânătoare de mine, marcând un...
13:00
B1TV: Schimbări majore la permisele auto. Ce șoferi ar putea fi obligați să le reînnoiască la trei ani # Newsweek.ro
Schimbări majore la permisele auto. Guvernul de la Londra anunță o serie de modificări, care vizează...
12:50
Gabriel Biriș explică cum impozitul auto poate fi și 22,4 ori mai mare pentru aceeași mașină # Newsweek.ro
Începând de la 1 ianuarie 2026, Guvernul a schimbat modul de calcul al impozitului auto și a elimina...
12:40
Tenismanul sârb Novak Djokovic, de zece ori învingător la Australian Open, l-a învins joi pe america...
12:30
Cazul asasinării afaceristului sibian Adrian Kreiner: Al treilea suspect, depistat în Indonezia # Newsweek.ro
Costinel-Cosmin Zuleam, al treilea suspect în cazul asasinării afaceristului sibian Adrian Kreiner î...
12:20
România îşi modernizează infrastructura energetică şi se pregăteşte pentru un viitor verde # Newsweek.ro
România îşi modernizează infrastructura energetică, îşi eficientizează clădirile şi se pregăteşte pe...
12:00
Gabriel Biriș a calculat ce impozit plătești pe un hectar de teren agricol în 2026. Dar pe unul extravilan? # Newsweek.ro
Ordonanța Trenuleț 2 a introdus taxe și impozite mai mari. Cresc taxele și impozitele pe clădiri, ap...
12:00
SUA mută grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln în Orientul Mijlociu. Iranul, în bătaia focului # Newsweek.ro
Statele Unite mută un grup de atac al unui portavion din Asia în Orientul Mijlociu, în contextul ten...
11:50
Dacă SUA vor interveni în Iran pe fondul protestelor masive reprimate violent de autoritățile de la ...
