Biblioteca din Biserică: Peste 10.000 de cărți au fost adunate de un preot bistrițean și puse la dispoziția comunității
Basilica.ro, 16 ianuarie 2026 10:20
Părintele Viorel Creța, paroh al Bisericii „Duminica Tuturor Sfinților” din Bistrița, a pus bazele unei biblioteci de cartier, în care a adunat peste 10.000 de cărți. Proiectul a început în urmă cu 10 ani și este deschis comunității locale, informează Radio România Cluj. Inițiativa a început din momentul în care părintele Viorel Creța a decis…
Acum 30 minute
10:20
10:20
Prima expoziție de fotografie dedicată lui Constantin Brâncuși, la Londra, după 20 de ani # Basilica.ro
Galeria „Thaddeus Ropac” din Londra găzduiește o expoziție de fotografie dedicată lui Constantin Brâncuși, prima de acest fel din ultimele două decenii, a anunțat Institutul Cultural Român de la Londra. Expoziția aduce împreună fotografii realizate pe parcursul a trei decenii de către sculptorul gorjean, majoritatea fiind expuse în premieră pe teritoriul Marii Britanii. Fotografiile lui…
Acum 2 ore
09:00
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Au fost deshumate moaștele Sfintei Evloghia de la Samurcășești: Un exemplu de slujire, spune PS Timotei Prahoveanul „Monahia Evloghia (Țârlea) reprezintă, pentru maicile de aici, pentru maicile din întreaga Biserică Ortodoxă și din Biserica Ortodoxă Română în special, un exemplu de slujire” a spus Preasfințitul Părinte…
Acum 12 ore
00:10
Calendar Ortodox, 16 ianuarie Cinstirea lanţului Sf. Ap. Petru În 16 ianuarie se face pomenirea lanţului cu care a fost legat Sfântul Apostol Petru din porunca tetrarhului Irod, după cum aflăm în cartea Faptele Apostolilor 12, 1-12. Lanţul cu care a fost legat Sfântul Apostol Petru a primit de la sfinţitul său trup putere tămăduitoare,…
15 ianuarie 2026
21:50
În imagini: Deshumarea osemintelor Sfântei Cuvioase Mucenițe Evloghia la Mănăstirea Samurcășești # Basilica.ro
Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia, recent canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost deshumată joi, 15 ianuarie, la Mănăstirea Samurcășești din județul Ilfov. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Acum 24 ore
19:50
Cultura s-a născut din lumina credinței și s-a hrănit din seva tradiției spirituale: IPS Nifon # Basilica.ro
„Cultura s-a născut din lumina credinței și s-a hrănit din seva tradiției spirituale, pe care Biserica a cultivat-o cu statornicie, propovăduind bucuria Evangheliei lui Hristos”, a transmis joi Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal. „De-a lungul veacurilor, înființând și patronând școli, biblioteci și tipografii, precum și prin slujirea neobosită a unor…
19:20
IPS Atanasie: Departe de țară, îl redescoperim pe Mihai Eminescu ca pe o rugăciune a neamului nostru # Basilica.ro
„Departe de țară, între limbi străine și drumuri care ne poartă zilnic spre alte lumi, îl redescoperim pe Mihai Eminescu ca pe o rugăciune a neamului nostru”, a scris joi pe o rețea socială Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord. „În Biserică, limba lui devine vie, dorul se așază în nădejde, iar…
19:00
Președintele României a promulgat legea care dedică anul 2026 omagierii eroului creștin Iancu de Hunedoara # Basilica.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri legea care declară anul 2026 drept Anul „Iancu de Hunedoara, apărător al creștinismului, echilibru și toleranță între semințiile Europei”. Inițiat de doi deputați de Hunedoara, proiectul legislativ a primit susținere din întregul spectru politic și a fost adoptat de Parlament la finele anului trecut. În expunerea de motive, eroul…
18:30
Ziua Culturii Naționale, chemare la responsabilitate: Mitropolitul Petru al Basarabiei # Basilica.ro
Ziua Culturii Naționale este „o chemare la responsabilitate”, a transmis joi Mitropolitul Petru al Basarabiei. „Suntem datori să păstrăm, să cultivăm și să transmitem mai departe ceea ce am primit de la Sfinții și bunicii noștri: credința lucrătoare în sânul Bisericii strămoșești, limba română, memoria istorică și vocația culturală a acestui pământ sfânt.” „Biserica Ortodoxă…
18:20
Programe de aprofundare a Sf. Scripturi în eparhia Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe fondul interesului sporit al tinerilor # Basilica.ro
În contextul interesului sporit al tinerilor britanici pentru viața religioasă și citirea Sfintei Scripturi, reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii și Irlandei de Nord descriu tipurile de programe pe care le desfășoară pentru aprofundarea Sfintei Scripturi și a învățăturilor de credință. Acestea se împart în: Programe de cateheză biblică pre- și post-baptismale pentru adulții…
16:40
Dor de Eminescu: Episcopia Italiei organizează un concurs de creație literară pentru tineri # Basilica.ro
Episcopia Italiei găzduiește în perioada 15 ianuarie – 08 septembrie un concurs de creație literară, deschis în contextul Zilei Culturii Naționale. Evenimentul este intitulat „Slove” și se adresează în special tinerilor cu vârsta între 12 și 16 ani, care sunt pasionați de proză sau poezie. Concursul se desfășoară în limba română și în limba italiană.…
16:40
Au fost deshumate moaștele Sfintei Evloghia de la Samurcășești: Un exemplu de slujire, spune PS Timotei Prahoveanul # Basilica.ro
„Monahia Evloghia (Țârlea) reprezintă, pentru maicile de aici, pentru maicile din întreaga Biserică Ortodoxă și din Biserica Ortodoxă Română în special, un exemplu de slujire” a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, joi, când moaștele Sf. Evloghia au fost deshumate la mănăstirea ilfoveană Samurcășești-Ciorogârla. Sfânta, canonizată anul trecut de Sfântul Sinod…
15:50
Arhiepiscopia Iașilor anunță deschiderea înscrierilor pentru Tabăra „Floare de Colț”, ce se va organiza, în două serii, în luna februarie, în stațiunea Durău din județul Neamț. Tabăra se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani și se va desfășura timp de o săptămână, în două serii: 15-20 februarie și 22-27 februarie. Printre…
15:40
Autoritățile române au sprijinit modernizarea Liceului „Alexandru cel Bun”, singurul liceu românesc din Cernăuți, conform Agerpres. Acțiunea a vizat dotarea cantinei și a sălii de mese din incinta unității de învățământ și reabilitarea spațiului. Recepția lucrărilor a avut loc miercuri, în prezența doamnei Irina Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuți. Alături s-a aflat și…
15:40
15:20
Ziua Culturii Naționale: Un eveniment dedicat lui Mihai Eminescu a adus împreună români și ucraineni la Ujhorod # Basilica.ro
Inaugurarea bustului lui Mihai Eminescu la Universitatea Națională din Ujhorod, Ucraina, a adus împreună români și ucraineni. Festivitatea a avut loc cu ocazia Zilei Culturii Naționale și a împlinirii a 176 de ani de la nașterea marelui poet. La ceremonie au participat oficiali din cele două țări vecine, printre care și domnul Alexandru Victor Micula,…
15:00
Muzeul Geologic Național și Casa de Cultură a Studenților București organizează expoziția de fotografie „Apuseni, țara de piatră”, informează un comunicat de presă. Evenimentul se desfășoară sub egida motto-ului: „120 de ani în slujba cercetării geologice” și este dedicat Zilei Culturii Naționale. „Prin această inițiativă, Muzeul Geologic Național își propune să aducă mai aproape de…
14:30
Poetul național Mihai Eminescu a fost pomenit joi, 15 ianuarie, la mormântul său din Cimitirul Bellu, cu ocazia împlinirii a 176 de ani de la nașterea sa. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
13:40
Academia Română și Academia Moldovei fac un nou apel la reîntregire spirituală, culturală și științifică # Basilica.ro
Academia Română și Academia Republicii Moldova au publicat, joi, un apel adresat oamenilor de știință și cultură din cele două țări, de a continua procesul de reîntregire spirituală, culturală și științifică. Prilejuit de sărbătorirea în comun a Zilei Culturii Naționale, mesajul subliniază faptul că instituțiile sunt înfrățite prin limbă, cultură și misiune și că o…
13:30
PS Paisie Sinaitul: Mihai Eminescu nu a fost doar un geniu al literelor, ci, înainte de toate, un fiu al Bisericii # Basilica.ro
„Mihai Eminescu nu a fost doar un geniu al literelor, ci, înainte de toate, un fiu al Bisericii. S-a născut și a crescut în spiritul creștin-ortodox al unei familii evlavioase din Ipotești”, a spus Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, joi, la Catedrala Patriarhală. Preasfinția Sa a oficiat slujba Parastasului pentru poetul Mihai Eminescu, la comemorarea…
12:40
Concursul Național Catehetic al Patriarhiei Române va avea ca temă, în acest an, familia. Astfel, copiii și tinerii care vor participa la ediția a 18-a sunt invitați să cunoască învățătura Bisericii cu privire la familia creștină. De asemenea, având în vedere că 2026 a fost declarat „Anul comemorativ al al Sfintelor Femei din Calendar”, participanții…
12:00
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat joi slujba parastasului pentru poetul Mihai Eminescu, la mormântul său din Cimitirul Bellu. Pomenirea a avut loc de Ziua Culturii Naționale, în contextul împlinirii a 176 de ani de la nașterea acestuia. „Întotdeauna, la 15 ianuarie sau la jumătatea lunii iunie, ochii noștri se îndreaptă către chipul lui Eminescu,…
11:50
Romfilatelia lansează joi prima emisiune din 2026 dedicată Zilei Culturii Naționale. Momentul aduce un omagiu unor personalități reprezentative ale culturii române. Ediția din acest an îi evocă pe Andrei Mureșanu, Nicolae Iorga și Ștefan Luchian. Emisiunea filatelică are o întreită semnificație: 210 ani de la nașterea autorului imnului național, Andrei Mureșanu, 155 de ani de…
Ieri
10:40
În 2026, Capitala Germaniei îl va omagia pe Constantin Brâncuși printr-o expoziție de amploare # Basilica.ro
Berlinul, capitala Germaniei, îl va onora, în 2026, pe sculptorul român Constantin Brâncuși, printr-o expoziție de amploare, ce va face parte din programul cultural intitulat „Anul Brâncuși”. 2026 a fost declarat Anul „Constantin Brâncuși” în România, în contextul împlinirii a 150 de ani de la nașterea artistului din Hobița (județul Gorj). Evenimentul va fi găzduit…
09:50
Ziua Culturii Naționale este marcată anual la 15 ianuarie, dată ce coincide cu ziua de naștere a poetului național Mihai Eminescu. În acest an se împlinesc 176 de ani de la nașterea marelui creator liric. Legea prin care data de 15 ianuarie a fost instituită drept Ziua Culturii Naționale a fost promulgată la 6 decembrie…
09:10
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Biserica Ortodoxă Română plătește impozite și nu beneficiază de privilegii nejustificate În urma unor materiale apărute recent în spațiul mediatic, care sugerează în mod eronat că Biserica Ortodoxă Română nu ar…
00:00
Calendar Ortodox, 15 ianuarie Sf. Cuv. Pavel Tebeul Sfântul Cuvios Pavel Tebeul s-a născut în Tebaida (Egipt). Părinții lui au fost creștini cu o situație materială bună. Pavel a fost crescut în frica lui Dumnezeu, primind și o educație profană aleasă. La vârsta de 15 ani a rămas orfan. În acel timp, împăratul Deciu (249-251)…
14 ianuarie 2026
19:40
Biserica Ortodoxă Română plătește impozite și nu beneficiază de privilegii nejustificate # Basilica.ro
În urma unor materiale apărute recent în spațiul mediatic, care sugerează în mod eronat că Biserica Ortodoxă Română nu ar plăti impozite sau ar beneficia de privilegii nejustificate, Patriarhia Română face următoarele precizări pentru corecta informare a opiniei publice: Biserica Ortodoxă Română, ca orice alt cult religios recunoscut în România, plătește impozite conform legislației în…
19:20
Peste 70 de copii, tineri și adulți participă la cursurile de muzică psaltică de la Onești # Basilica.ro
Peste 70 de copii, tineri și adulți au participat luni la festivitatea de deschidere a cursurilor de muzică psaltică organizate de Protoieria Onești. Festivitatea de deschidere a cursurilor a avut loc în Capela cu hramul „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul” din incinta Protoieriei Onești. Părintele Nicolae Zaharia, protoiereu de Onești, a vorbit despre importanța…
19:00
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va reintra în programul Erasmus+ în anul universitar 2027-2028, la șase ani după ce și-a încheiat participarea ca urmare a ieșirii din Uniunea Europeană, potrivit BBC. Conform acordului anunțat de guvernul britanic, studenții din Regatul Unit vor putea studia timp de un an la universități europene…
18:00
Duhovnicul are nevoie să distingă o tulburare mentală de o dereglare spirituală, a spus pr. Justin Mihoc # Basilica.ro
„Duhovnicul are nevoie să distingă o tulburare mentală de o dereglare spirituală”, a spus pr. Justin Mihoc, într-un interviu pentru proiectul Hristocentric, subliniind nevoia dialogului între teologie și psihologie în societatea contemporană. Părintele Justin Mihoc este parohul comunității românești din Durham din Nordul Angliei. De asemenea, este lector la Facultatea de Teologie a Universității din…
17:30
Luna decembrie, al cărei eveniment central este Nașterea Domnului, aduce în paginile revistei „Binele de știut” o reflecție asupra bucuriei pe care această sărbătoare o aduce în viețile noastre. Încheiem anul cu articole retrospective, rememorând momentele semnificative, evenimentele și proiectele care ne-au însoțit pe parcursul anului 2025. În noul număr al revistei Binele de știut, vă…
16:40
Peste 5 miliarde de oameni trăiesc într-o formă de discriminare religioasă: Dialogul interreligios poate fi soluția # Basilica.ro
Peste două treimi din populația globului trăiește în țări în care libertatea religioasă este restrânsă sau încălcată, potrivit raportului realizat de Aid to the Church in Need (ACN International) pentru anul 2025. Documentul arată că dialogul interreligios și cooperarea dintre comunități pot contribui la reducerea discriminării și la promovarea păcii sociale. Raportul, care analizează situația…
15:50
Constanța: Acces gratuit la toate punctele muzeale ale MINA, din județ, de Ziua Culturii Naționale # Basilica.ro
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie (MINA) Constanța a anunțat că accesul publicului va fi gratuit joi, 15 ianuarie, în toate punctele muzeale din județ, cu ocazia celebrării Zilei Culturii Naționale. Potrivit unui comunicat transmis marți de reprezentanții instituției de cultură, inițiativa vizează reafirmarea valorilor culturale autentice și conștientizarea importanței conservării și promovării patrimoniului național.…
15:50
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a inaugurat o nouă bibliotecă pentru studenții Facultății de Litere și Istorie # Basilica.ro
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a inaugurat marți o nouă bibliotecă pentru studenții Facultății de Litere și Istorie. Investiția a fost realizată din fonduri europene nerambursabile. Liviu Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, a subliniat necesitatea acestei investiții pentru asigurarea educației de calitate. „Este un moment prin care anunțăm public, atât comunitatea academică a…
15:10
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a săvârșit, marți, slujba sfeștaniei la Pavilionul de Ergoterapie din cadrul Spitalului de Boli Psihice Cronice din Borșa, județul Cluj. Cu această ocazie, Înaltpreasfinția Sa și-a exprimat grija și compasiunea pentru cei aflați în îngrijirea cadrelor medicale ale unității. De asemenea, Mitropolitul Andrei le-a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc,…
15:00
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord: Ce activități pentru tineri vor avea loc în 2026? # Basilica.ro
Departamentul pentru tineret al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord a anunțat proiectele pe care dorește să le implementeze în 2026. Printre proiectele departamentului se numără organizarea de cursuri de inițiere în lucrul cu tinerii pentru preoți și lucrători de tineret, desfășurarea de tabere și pelerinaje, coordonarea unor proiecte educative și culturale, precum și…
14:50
România este invitată de onoare la cea de-a 57-a ediției a Târgului Internațional de Carte de la Cairo, unul dintre cele mai importante evenimente editoriale din lume, a anunțat, miercuri, Ministerul Culturii. Prin această participare la eveniment, țara noastră marchează 120 de ani de relații diplomatice cu Republica Egipt, precizează sursa citată. Târgul Internațional de…
14:30
Episcopul Macarie al Europei de Nord i-a binecuvântat pe lucrătorii unei fabrici din Stockholm # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Macarie i-a vizitat luni pe lucrătorii unei fabrici de proteine din capitala Suediei, Stockholm. Angajații companiei sunt în marea majoritate români, aproximativ 80%. Ierarhul i-a binecuvântat cu Agheasmă Mare. Alături de compatrioții români, și lucrătorii suedezi ai fabricii au dorit să primească binecuvântarea Preasfinției Sale. Potrivit eparhiei „vizita Preasfințitului Părinte Macarie este primită,…
14:20
Arhiepiscopia Craiovei invită joi pasionații de cultură la un recital de muzică și poezie. Festivitatea este dedicată Zilei Culturii Naționale. Evenimentul va începe de la ora 17:00, în Sala de Festivități a Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova. În cinstea marelui poet Mihai Eminescu, născut pe 15 ianuarie, programul serii va începe cu un recital…
13:50
„Hristos vine să ne caute, să ne curețe și să ne cheme la o viață nouă”, a explicat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Loughton, Anglia. Comunitatea din Loughton este formată din membri români,…
13:30
Cetățenii din Republica Moldova și Ucraina pot comunica fără taxe suplimentare în Uniunea Europeană # Basilica.ro
Cetățenii din Republica Moldova și Ucraina pot apela, trimite mesaje text și utiliza datele mobile fără taxe suplimentare în Uniunea Europeană. Decizia adoptată în luna iulie a anului trecut de Consiliul Uniunii Europene a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026 pentru cetățenii celor două state. Potrivit unui anunț oficial al Parlamentului European, noile…
12:10
Studiu îngrijorător: 45% dintre adolescenți petrec zilnic între două și patru ore din timpul liber în fața ecranelor # Basilica.ro
Zilnic, 45% dintre adolescenți petrec între două și patru ore din timpul lor liber pe mai multe dispozitive (telefon, calculator, televizor), relevă studiul „Reziliența digitală a adolescenților”, realizat de către organizația Mind Education în rândul elevilor de 13-19 ani din școlile care fac parte din rețeaua Digitaliada. Potrivit EduPedu, informațiile din studiu arată că cei…
11:40
Cum să ne protejăm în sezonul rece: Recomandările Ministerului Sănătății pentru perioadele cu temperaturi scăzute # Basilica.ro
Ministerul Sănătății a emis un set de recomandări pentru perioadele cu temperaturi extrem de scăzute. Potrivit sfatului medicilor, cetățenii sunt îndemnați să evite pe cât posibil deplasările în spații deschise și expunerea la frig. Efectele temperaturilor scăzute pot duce la degerături ale mâinilor și picioarelor, dacă sunt expuse pe o durată prelungită. Recomandările includ și…
11:20
Miercuri se împlinesc 132 de ani de la nașterea eroinei Ecaterina Teodoroiu, prima femeie ofițer din armata română, care și-a sacrificat viața pe câmpul de luptă, în fruntea plutonului pe care-l conducea, în 22 august 1917. Cătălina Vasile Toderoiu (ulterior ea și-a luat numele Ecaterina Teodoroiu) s-a născut în 14 ianuarie 1894, în comuna Vădeni,…
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Baza de date a Societății Ornitologice Române a înregistrat peste 2 milioane de observații # Basilica.ro
Ornitodata, baza de date a Societății Ornitologice Române (SOR), a înregistrat observația publică cu numărul 2.000.000, a transmis instituția prin intermediul siteului său oficial. Potrivit SOR, acest moment este foarte important din punct de vedere științific, pentru că subliniază că observarea avifaunei în România a ajuns un nivel de performanță care, prin valoarea datelor colectate,…
10:00
Un bust în cinstea poetului Mihai Eminescu va fi inaugurat miercuri, în orașul Ujhorod, Ucraina. Evenimentul este organizat de Universitatea Națională din Ujhorod în parteneriat cu ONG-ul „Centrul de cultură și civilizație românească Tisa”. Manifestarea culturală din orașul ucrainean are o întreită semnificație: Ziua Culturii Naționale, a 176-a aniversare a nașterii lui Mihai Eminescu și…
08:40
Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Legalizarea prostituției – o inițiativă incompatibilă cu învățătura de credință ortodoxă Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea profundă și dezaprobarea față de inițiativa care vizează legalizarea prostituției, considerând că un asemenea demers este incompatibil…
00:10
Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina, luminătoarea Georgiei # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 14 ianuarie Cuvioşii părinţi ucişi în Sinai și Rait Sfârşitul mucenicesc al celor 38 de sihaştri în Sinai, istorisit de monahul Amonie, a fost în anul 288, în timpul împăratului Diocleţian. Peşterile acestor cuvioşi sihaştri aflate în Muntele Sinai, au fost deseori jefuite de triburile arabe de beduini şi barbarii din Egipt, la…
13 ianuarie 2026
20:10
Vestea cea mare este că Împărăția lui Dumnezeu este deja aici, a evidențiat PS Sofronie # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a evidențiat duminică mesajul central al Evangheliei Duminicii după Botezul Domnului, care este apropierea reală a Împărăției Cerurilor, subliniind că „vestea cea mare este că Împărăția lui Dumnezeu este deja aici”. Episcopul Oradiei a amintit că pericopa evanghelică din Duminica după Botezul Domnului este despre trecerea omului din întuneric la…
