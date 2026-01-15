S-au deschis înscrierile pentru Tabăra de iarnă „Floare de Colț” Durău

15:10

Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Comănești, județul Bacău, face apel la donații pentru finalizarea lucrărilor din interiorul bisericii. Până acum s-au acoperit 70% din costurile pentru finalizarea lucrărilor de instalare a încălzirii în pardoseală. Părintele paroh, Anăstăsoaie Simion, speră ca la finalul lunii, cu ajutorul donatorilor, să fie montată pardoseala și să se…