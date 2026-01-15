Ziua Culturii Naționale marchează 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu
Basilica.ro, 15 ianuarie 2026 09:50
Ziua Culturii Naționale este marcată anual la 15 ianuarie, dată ce coincide cu ziua de naștere a poetului național Mihai Eminescu. În acest an se împlinesc 176 de ani de la nașterea marelui creator liric. Legea prin care data de 15 ianuarie a fost instituită drept Ziua Culturii Naționale a fost promulgată la 6 decembrie…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 30 minute
09:50
Ziua Culturii Naționale este marcată anual la 15 ianuarie, dată ce coincide cu ziua de naștere a poetului național Mihai Eminescu. În acest an se împlinesc 176 de ani de la nașterea marelui creator liric. Legea prin care data de 15 ianuarie a fost instituită drept Ziua Culturii Naționale a fost promulgată la 6 decembrie…
Acum 2 ore
09:10
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Biserica Ortodoxă Română plătește impozite și nu beneficiază de privilegii nejustificate În urma unor materiale apărute recent în spațiul mediatic, care sugerează în mod eronat că Biserica Ortodoxă Română nu ar…
Acum 12 ore
00:00
Calendar Ortodox, 15 ianuarie Sf. Cuv. Pavel Tebeul Sfântul Cuvios Pavel Tebeul s-a născut în Tebaida (Egipt). Părinții lui au fost creștini cu o situație materială bună. Pavel a fost crescut în frica lui Dumnezeu, primind și o educație profană aleasă. La vârsta de 15 ani a rămas orfan. În acel timp, împăratul Deciu (249-251)…
Acum 24 ore
19:40
Biserica Ortodoxă Română plătește impozite și nu beneficiază de privilegii nejustificate # Basilica.ro
În urma unor materiale apărute recent în spațiul mediatic, care sugerează în mod eronat că Biserica Ortodoxă Română nu ar plăti impozite sau ar beneficia de privilegii nejustificate, Patriarhia Română face următoarele precizări pentru corecta informare a opiniei publice: Biserica Ortodoxă Română, ca orice alt cult religios recunoscut în România, plătește impozite conform legislației în…
19:20
Peste 70 de copii, tineri și adulți participă la cursurile de muzică psaltică de la Onești # Basilica.ro
Peste 70 de copii, tineri și adulți au participat luni la festivitatea de deschidere a cursurilor de muzică psaltică organizate de Protoieria Onești. Festivitatea de deschidere a cursurilor a avut loc în Capela cu hramul „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul” din incinta Protoieriei Onești. Părintele Nicolae Zaharia, protoiereu de Onești, a vorbit despre importanța…
19:00
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va reintra în programul Erasmus+ în anul universitar 2027-2028, la șase ani după ce și-a încheiat participarea ca urmare a ieșirii din Uniunea Europeană, potrivit BBC. Conform acordului anunțat de guvernul britanic, studenții din Regatul Unit vor putea studia timp de un an la universități europene…
18:00
Duhovnicul are nevoie să distingă o tulburare mentală de o dereglare spirituală, a spus pr. Justin Mihoc # Basilica.ro
„Duhovnicul are nevoie să distingă o tulburare mentală de o dereglare spirituală”, a spus pr. Justin Mihoc, într-un interviu pentru proiectul Hristocentric, subliniind nevoia dialogului între teologie și psihologie în societatea contemporană. Părintele Justin Mihoc este parohul comunității românești din Durham din Nordul Angliei. De asemenea, este lector la Facultatea de Teologie a Universității din…
17:30
Luna decembrie, al cărei eveniment central este Nașterea Domnului, aduce în paginile revistei „Binele de știut” o reflecție asupra bucuriei pe care această sărbătoare o aduce în viețile noastre. Încheiem anul cu articole retrospective, rememorând momentele semnificative, evenimentele și proiectele care ne-au însoțit pe parcursul anului 2025. În noul număr al revistei Binele de știut, vă…
16:40
Peste 5 miliarde de oameni trăiesc într-o formă de discriminare religioasă: Dialogul interreligios poate fi soluția # Basilica.ro
Peste două treimi din populația globului trăiește în țări în care libertatea religioasă este restrânsă sau încălcată, potrivit raportului realizat de Aid to the Church in Need (ACN International) pentru anul 2025. Documentul arată că dialogul interreligios și cooperarea dintre comunități pot contribui la reducerea discriminării și la promovarea păcii sociale. Raportul, care analizează situația…
15:50
Constanța: Acces gratuit la toate punctele muzeale ale MINA, din județ, de Ziua Culturii Naționale # Basilica.ro
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie (MINA) Constanța a anunțat că accesul publicului va fi gratuit joi, 15 ianuarie, în toate punctele muzeale din județ, cu ocazia celebrării Zilei Culturii Naționale. Potrivit unui comunicat transmis marți de reprezentanții instituției de cultură, inițiativa vizează reafirmarea valorilor culturale autentice și conștientizarea importanței conservării și promovării patrimoniului național.…
15:50
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a inaugurat o nouă bibliotecă pentru studenții Facultății de Litere și Istorie # Basilica.ro
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a inaugurat marți o nouă bibliotecă pentru studenții Facultății de Litere și Istorie. Investiția a fost realizată din fonduri europene nerambursabile. Liviu Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, a subliniat necesitatea acestei investiții pentru asigurarea educației de calitate. „Este un moment prin care anunțăm public, atât comunitatea academică a…
15:10
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a săvârșit, marți, slujba sfeștaniei la Pavilionul de Ergoterapie din cadrul Spitalului de Boli Psihice Cronice din Borșa, județul Cluj. Cu această ocazie, Înaltpreasfinția Sa și-a exprimat grija și compasiunea pentru cei aflați în îngrijirea cadrelor medicale ale unității. De asemenea, Mitropolitul Andrei le-a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc,…
15:00
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord: Ce activități pentru tineri vor avea loc în 2026? # Basilica.ro
Departamentul pentru tineret al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord a anunțat proiectele pe care dorește să le implementeze în 2026. Printre proiectele departamentului se numără organizarea de cursuri de inițiere în lucrul cu tinerii pentru preoți și lucrători de tineret, desfășurarea de tabere și pelerinaje, coordonarea unor proiecte educative și culturale, precum și…
14:50
România este invitată de onoare la cea de-a 57-a ediției a Târgului Internațional de Carte de la Cairo, unul dintre cele mai importante evenimente editoriale din lume, a anunțat, miercuri, Ministerul Culturii. Prin această participare la eveniment, țara noastră marchează 120 de ani de relații diplomatice cu Republica Egipt, precizează sursa citată. Târgul Internațional de…
14:30
Episcopul Macarie al Europei de Nord i-a binecuvântat pe lucrătorii unei fabrici din Stockholm # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Macarie i-a vizitat luni pe lucrătorii unei fabrici de proteine din capitala Suediei, Stockholm. Angajații companiei sunt în marea majoritate români, aproximativ 80%. Ierarhul i-a binecuvântat cu Agheasmă Mare. Alături de compatrioții români, și lucrătorii suedezi ai fabricii au dorit să primească binecuvântarea Preasfinției Sale. Potrivit eparhiei „vizita Preasfințitului Părinte Macarie este primită,…
14:20
Arhiepiscopia Craiovei invită joi pasionații de cultură la un recital de muzică și poezie. Festivitatea este dedicată Zilei Culturii Naționale. Evenimentul va începe de la ora 17:00, în Sala de Festivități a Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova. În cinstea marelui poet Mihai Eminescu, născut pe 15 ianuarie, programul serii va începe cu un recital…
13:50
„Hristos vine să ne caute, să ne curețe și să ne cheme la o viață nouă”, a explicat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Loughton, Anglia. Comunitatea din Loughton este formată din membri români,…
13:30
Cetățenii din Republica Moldova și Ucraina pot comunica fără taxe suplimentare în Uniunea Europeană # Basilica.ro
Cetățenii din Republica Moldova și Ucraina pot apela, trimite mesaje text și utiliza datele mobile fără taxe suplimentare în Uniunea Europeană. Decizia adoptată în luna iulie a anului trecut de Consiliul Uniunii Europene a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026 pentru cetățenii celor două state. Potrivit unui anunț oficial al Parlamentului European, noile…
12:10
Studiu îngrijorător: 45% dintre adolescenți petrec zilnic între două și patru ore din timpul liber în fața ecranelor # Basilica.ro
Zilnic, 45% dintre adolescenți petrec între două și patru ore din timpul lor liber pe mai multe dispozitive (telefon, calculator, televizor), relevă studiul „Reziliența digitală a adolescenților”, realizat de către organizația Mind Education în rândul elevilor de 13-19 ani din școlile care fac parte din rețeaua Digitaliada. Potrivit EduPedu, informațiile din studiu arată că cei…
11:40
Cum să ne protejăm în sezonul rece: Recomandările Ministerului Sănătății pentru perioadele cu temperaturi scăzute # Basilica.ro
Ministerul Sănătății a emis un set de recomandări pentru perioadele cu temperaturi extrem de scăzute. Potrivit sfatului medicilor, cetățenii sunt îndemnați să evite pe cât posibil deplasările în spații deschise și expunerea la frig. Efectele temperaturilor scăzute pot duce la degerături ale mâinilor și picioarelor, dacă sunt expuse pe o durată prelungită. Recomandările includ și…
11:20
Miercuri se împlinesc 132 de ani de la nașterea eroinei Ecaterina Teodoroiu, prima femeie ofițer din armata română, care și-a sacrificat viața pe câmpul de luptă, în fruntea plutonului pe care-l conducea, în 22 august 1917. Cătălina Vasile Toderoiu (ulterior ea și-a luat numele Ecaterina Teodoroiu) s-a născut în 14 ianuarie 1894, în comuna Vădeni,…
Ieri
10:10
Baza de date a Societății Ornitologice Române a înregistrat peste 2 milioane de observații # Basilica.ro
Ornitodata, baza de date a Societății Ornitologice Române (SOR), a înregistrat observația publică cu numărul 2.000.000, a transmis instituția prin intermediul siteului său oficial. Potrivit SOR, acest moment este foarte important din punct de vedere științific, pentru că subliniază că observarea avifaunei în România a ajuns un nivel de performanță care, prin valoarea datelor colectate,…
10:00
Un bust în cinstea poetului Mihai Eminescu va fi inaugurat miercuri, în orașul Ujhorod, Ucraina. Evenimentul este organizat de Universitatea Națională din Ujhorod în parteneriat cu ONG-ul „Centrul de cultură și civilizație românească Tisa”. Manifestarea culturală din orașul ucrainean are o întreită semnificație: Ziua Culturii Naționale, a 176-a aniversare a nașterii lui Mihai Eminescu și…
08:40
Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Legalizarea prostituției – o inițiativă incompatibilă cu învățătura de credință ortodoxă Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea profundă și dezaprobarea față de inițiativa care vizează legalizarea prostituției, considerând că un asemenea demers este incompatibil…
00:10
Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina, luminătoarea Georgiei # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 14 ianuarie Cuvioşii părinţi ucişi în Sinai și Rait Sfârşitul mucenicesc al celor 38 de sihaştri în Sinai, istorisit de monahul Amonie, a fost în anul 288, în timpul împăratului Diocleţian. Peşterile acestor cuvioşi sihaştri aflate în Muntele Sinai, au fost deseori jefuite de triburile arabe de beduini şi barbarii din Egipt, la…
13 ianuarie 2026
20:10
Vestea cea mare este că Împărăția lui Dumnezeu este deja aici, a evidențiat PS Sofronie # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a evidențiat duminică mesajul central al Evangheliei Duminicii după Botezul Domnului, care este apropierea reală a Împărăției Cerurilor, subliniind că „vestea cea mare este că Împărăția lui Dumnezeu este deja aici”. Episcopul Oradiei a amintit că pericopa evanghelică din Duminica după Botezul Domnului este despre trecerea omului din întuneric la…
19:50
Preoții din regiunea Piemont, Italia, au discutat despre provocările familiilor din diaspora # Basilica.ro
Preoții din regiunea Piemont, Italia, au discutat luni despre provocările familiilor din diaspora. Tema a fost abordată la prima Adunare a Protopopiatelor din anul 2026, la Aosta. Întâlnirea clericilor din nordul Italiei s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Italiei. Ierarhul a accentuat necesitatea unei educații civice fundamenatate pe valorile creștine, care „trebuie să…
18:10
Fundația Regală Margareta a României a sprijinit în anul 2025 peste 1.000 de seniori în utilizarea tehnologiei # Basilica.ro
Fundația Regală Margareta a României a încheiat în 2025 a doua ediție a proiectului „Conectăm Generații în Lumea Digitală”, prin care peste 1.000 de seniori din București și alte 15 localități au beneficiat gratuit de ateliere de educație digitală. Potrivit unui comunicat de presă emis de fundație, aceste ateliere au fost menite să ajute persoanele…
16:50
Corul „Symbol – Jean Lupu” al Patriarhiei Române organizează o nouă selecție pentru copii și tineri pasionați de muzică # Basilica.ro
Corul „Symbol – Jean Lupu” al Patriarhiei Române organizează în data de 17 ianuarie o nouă selecție pentru copii și tineri pasionați de muzică. Selecția va avea loc în intervalul orar 12:30-14:00, în Amfiteatrul „I. G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Sunt așteptați băieți cu vârste între 9 și 12…
16:00
Ministrul Sănătății a discutat cu oficiali spanioli despre reforma gărzilor medicale și dezvoltarea serviciilor comunitare # Basilica.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut joi o serie de întâlniri cu oficiali din Spania, axate pe dezvoltarea serviciilor medicale comunitare, reforma sistemului de gărzi și consolidarea rețelei de sănătate mintală. Alexandru Rogobete a a discutat cu omologul său spaniol, Monica Garcia Gomez, despre dezvoltarea ambulatoriului de specialitate, a centrelor medicale comunitare și despre rolul…
15:50
Episcopul Antonie în rugăciune alături de membrii Parohiei „Nașterea Domnului” din Bălți # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Antonie a slujit duminică la Parohia „Nașterea Domnului” din Bălți. Biserica și-a sărbătorit recent hramul potrivit calendarului nerevizuit. Episcopul de Bălți a săvârșit Sfânta Liturghie și a vorbit despre semnificația Duminicii după Nașterea Domnului. Ierarhul i-a acordat „Crucea Centenarului” părintelui paroh Petru Botezatu pentru activitatea desfășurată în Mitropolia Basarabiei. Distincția a fost oferită…
15:30
Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) va primi 1.200 de ambulanțe noi, care vor intra în dotarea SMURD și a Serviciilor de ambulanță județene, inclusiv București-Ilfov, până la data de 31 august. Potrivit unui anunț de pe pagina de Facebook a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență…
15:10
Parohia Sf. Împărați Constantin și Elena din Comănești face apel la donații pentru finalizarea bisericii # Basilica.ro
Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Comănești, județul Bacău, face apel la donații pentru finalizarea lucrărilor din interiorul bisericii. Până acum s-au acoperit 70% din costurile pentru finalizarea lucrărilor de instalare a încălzirii în pardoseală. Părintele paroh, Anăstăsoaie Simion, speră ca la finalul lunii, cu ajutorul donatorilor, să fie montată pardoseala și să se…
14:50
Episcopul Ungariei a binecuvântat cu Agheasmă Mare Consulatul General al României de la Seghedin # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, a binecuvântat luni sediul Consulatului General al României de la Seghedin și Reședința Consulului General, prin stropire cu Agheasmă Mare. Episcopul Siluan a purtat, cu această ocazie, un dialog cu reprezentanții instituției diplomatice despre activitățile culturale dedicate comunității românești din Seghedin, precum și despre momentele importante ale anului precedent. Preasfințita…
14:50
Mitropolia Germaniei a oferit un ajutor important Asociației „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Hârja # Basilica.ro
Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord a oferit, recent, un ajutor Asociației „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Hârja, din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, necesar pentru activitățile sociale desfășurate de organizație. Este vorba despre un autovehicul medical specializat, pentru a fi folosit în activitatea centrelor de copii gestionate de asociație. Proiectul a fost…
14:40
Ministerul Afacerilor Interne a publicat un scurt ghid cu sfaturi esențiale pentru protejarea dispozitivele mobile. Autoritățile recomandă ca software-ul dispozitivului și aplicații să fie permanent actualizate. De asemenea, telefonul trebuie să fie protejat de un cod pin, o parolă complexă sau de securitatea biometrică. O altă recomandare se referă la utilizarea rețelelor publice de wi-fi…
14:40
INSP lansează o campanie publică de informare cu privire la sănătatea mintală, în contextul utilizării mediului digital # Basilica.ro
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a lansat o campanie națională de informare, educare și conștientizare dedicată promovării sănătății mintale. Inițiativa vine ca răspuns la creșterea problemelor asociate utilizării excesive și necontrolate a mediului digital, informează un comunicat al instituției. Desfășurată în lunile ianuarie și februarie, campania se derulează sub sloganul „Fii conștient! Viața trăită…
13:40
Preoții din regiunea Piemont, Italia, au discutat despre provocările familiilor din diaspora # Basilica.ro
Preoții din regiunea Piemont, Italia, au discutat luni despre provocările familiilor din diaspora. Tema a fost abordată la prima Adunare a Protopopiatelor din anul 2026, la Aosta. Întâlnirea clericilor din nordul Italiei s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Italiei. Ierarhul a accentuat necesitatea unei educații civice fundamenatate pe valorile creștine, care „trebuie să…
12:30
PS Nectarie a celebrat un an de la întronizare: Extinderea vieții bisericești românești în Irlanda # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, a marcat duminică împlinirea unui an de la întronizarea sa ca întâistătător al eparhiei, prilej cu care a fost evidențiată extinderea vieții bisericești românești în Irlanda. Episcopul Irlandei și Islandei a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Columba și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Blanchardstown, Dublin, lăcașul de…
12:10
Biserica „Sfântul Anton” – Curtea Veche, din București, își va sărbători hramul vineri, de praznicul Sfântului Antonie cel Mare. Programul va debuta vineri, la ora 16:00, cu o procesiune cu icoana făcătoare de minuni și moaștele Sfântului la locul fostei biserici care a ars în 1847. De la ora 17:00, va avea loc Vecernia Mare…
12:00
România Fotogeografică: Expoziție de fotografie la Casa de cultură a studenților din București # Basilica.ro
Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti va găzdui joi, de Ziua Culturii Naționale, evenimentul expozițional intitulat „România Fotogeografică”, conform unui comunicat de presă trasnmis de organizatori. Manifestarea aduce în fața publicului lucrări din galeria Fotogeografica în care sunt ilustrate momente din lumea satului românesc și a naturii în anotimpul de iarnă. „Fotogeografica este una dintre…
11:40
Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei: Hristos a venit nu doar pentru iudei, ci pentru toate neamurile # Basilica.ro
„Hristos, Lumina lumii, a venit nu doar pentru iudei, ci pentru toate neamurile”, a amintit duminică Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfinția Sa în Parohia „Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu” din Almendralejo, Spania. Mântuirea tuturor neamurilor Ierarhul a subliniat că începutul propovăduirii Mântuitorului din Galileea nu a…
11:30
Sfânta Muceniță Tatiana este cinstită ca diaconiță a Mântuitorului, cât și a Bisericii, spune Mitropolitul Olteniei # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit, luni, Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Craiova, cu ocazia praznicului Sfintei Mucenițe Tatiana, diaconița. Lăcașul craiovean găzduiește, din anul 1949, cinstitul cap al Sfintei Mucenițe Tatiana, cea care este ocrotitoarea Catedralei Mitropolitane și a fostei capitale a Băniei. În cuvântul său, Mitropolitul Olteniei a vorbit despre credința…
11:10
Legalizarea prostituției – o inițiativă incompatibilă cu învățătura de credință ortodoxă # Basilica.ro
Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea profundă și dezaprobarea față de inițiativa care vizează legalizarea prostituției, considerând că un asemenea demers este incompatibil cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea demnității persoanei umane. Prostituția reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc în scop financiar, având consecințe negative profunde asupra persoanei și…
10:20
Sf. Cuvios Teodosie, sărbătorit la Mănăstirea Zosin: Pocăința înseamnă nădejdea în Domnul # Basilica.ro
Sfântul Cuvios Teodosie, începătorul vieții monahale de obște, a fost sărbătorit duminică la Mănăstirea Zosin din județul Botoșani, care îl are drept ocrotitor. Sfânta Liturghie a fost oficiată cu această ocazie de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor. Preasfinția Sa a vorbit despre chemarea la pocăință adresată de Mântuitorul Iisus Hristos la începerea propovăduirii.…
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
O expoziție de monede comemorative din aur și argint emise de Banca Națională a Moldovei a fost deschisă luni la Palatul Cultural din Arad, potrivit Agerpres. Evenimentul oferă publicului oportunitatea de a descoperi momente importante din istoria Republicii Moldova și de a reflecta asupra legăturilor de neam și credință dintre românii de pe cele două…
09:00
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Pr. Ioan Cozma, durere, dar și recunoștință smerită după înmormântarea fiului, Matei Părintele Ioan Cozma a transmis câteva gânduri de recunoștință smerită pentru toți cei care i-au sprijinit familia. Declarațiile au fost făcute pentru Antena 3 sâmbătă, la Mănăstirea Buciumeni…
00:00
Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, Episcop de Nisibe; Odovania praznicului Botezului Domnului # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 13 ianuarie Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic Acești sfinți († 314) au trăit în ținutul Iliricului și al Dunării de Mijloc, pe vremea persecuțiilor împotriva creștinilor declanșate de împăratul Licinius (250-325). Ei s-au făcut frați de cruce prin mucenicie, pentru că Sfântul Mucenic Ermil fiind diacon și suferind chinurile cele amare pentru Domnul…
12 ianuarie 2026
19:50
Părintele Nicolae Ceruță, parohul ortodox român din Zagreb, Croația, a fost alături de credincioșii români din această țară în perioada 3-8 ianuarie 2026, când Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit Duminica dinaintea Botezului Domnului, Boboteaza și Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. În Duminica dinaintea Botezului Domnului, Părintele Nicolae Ceruță a subliniat că textul Evangheliei zilei îi pregătește…
19:20
Generația Z și întoarcerea la creștinism: Creștere de la 4% la 16% a participării tinerilor britanici la viața religioasă # Basilica.ro
Interesul pentru creștinism este în creștere în rândul tinerilor din Marea Britanie, arată datele unui raport al Bible Society. Participarea tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani la viața religioasă a crescut de patru ori în ultimii șase ani. Raportul subliniază că acest interes crescut este vizibil mai ales în rândul tinerilor proveniți…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.