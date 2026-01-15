Horoscop 15 ianuarie 2026 – Fiți cât mai calm

14:30

Au fost momente de spaimă, miercuri, într-un liceu din municipiul Botoșani, acolo unde bucăți din tavan s-au prăbușit într-o sală de clasă în care se aflau mai mulți elevi. Din primele informații, incidentul a avut loc chiar în timpul unei ore de curs. La un moment dat, bucăți din plafon s-au desprins și au căzut