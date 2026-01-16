Un focșănean cere revocarea hotărârii de consiliu local prin care au fost dublate taxele și impozitele. A înaintat plângere prealabilă
Adevarul.ro, 16 ianuarie 2026 13:45
Focșăneanul a formulat plângere prealabilă cu privire la emiterea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focsani 474 / prin care a fost votată hotararea privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora.
• • •
