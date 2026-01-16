Financial Times: UE ar putea oferi Ucrainei o intrare accelerată în schimbul cedării de teritorii
Adevarul.ro, 16 ianuarie 2026 12:00
Comisia Europeană pregătește un plan de „primire timpurie” a Ucrainei în Uniunea Europeană, care ar urma să îi fie propus președintelui Volodimir Zelenski.
Schimbare în sprijinul pentru Kiev: țara europeană care a preluat rolul SUA în furnizarea de informații pentru Ucraina # Adevarul.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat că Franţa asigură în prezent aproximativ două treimi din volumul de informaţii secrete utilizate de Ucraina în războiul cu Rusia, afirmând că, în urmă cu un an, Kievul era „covârşitor dependent” de sprijinul informativ al Statelor Unite.
Amenda primită de motociclistul care a proiectat mesajul „Marş la Moscova” în timpul protestului AUR # Adevarul.ro
Bărbatul care a proiectat mesajul ”Marş la Moscova” pe clădirile din Piaţa Universităţii în timpul protestului AUR de joi seară a fost amendat.
Seif cu 700 de grame de aur și un milion de euro, furat dintr-o locuință. Păgubit: „Oameni mari te caută și în gură de șarpe” # Adevarul.ro
Este alertă în județul Sibiu după ce joi seară, 15 ianuarie, a fost furat un seif dintr-o locuinţă din municipiul Mediaş în care s-ar afla 700 de grame de aur şi un milion de euro.
Președintele american Donald Trump ar fi amânat decizia de a ataca Iranul pe fondul întrebărilor privind momentul potrivit pentru o operațiune militară și riscurile de represalii, după ce consilieri i-ar fi spus că trebuie cântărit în ce măsură o atare lovitură ar destabiliza în mod real regimul.
Scandal la un mall din Pitești: imagini cu încăierarea violentă care a dus la reținerea a 11 tineri # Adevarul.ro
Un grup de 11 tineri a fost reținut de polițiști după ce a participat la o încăierare într-un centru comercial din municipiul Pitești.
Lituania a descoperit un grup de sabotori ruşi, coordonați de GRU. Ei ținteau atacuri inclusiv în România # Adevarul.ro
Serviciul de informaţii al armatei ruse GRU a fost responsabil pentru o tentativă de incendiu, în 2024, asupra unei fabrici din Lituania care furnizează scanere de unde radio armatei ucrainene, au declarat vineri oficialii lituanieni.
Edi Iordănescu, din nou pe banca tehnică! Antrenorul a ajuns la un acord verbal cu noua formație. Gruparea a câștigat titlul de 5 ori # Adevarul.ro
Edi Iordănescu, după experiențe în România și străinătate, este pregătit să revină rapid în antrenorat
Pedeapsa primită de polițistul care a recunoscut că a luat mită în timpul unui control de mediu # Adevarul.ro
Ofițerul de la Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu a fost cercetat pentru luare de mită după ce ar fi pretins mită de la directorul unei societăți comerciale din Constanța.
Politico: „E timpul să scăpăm de Trump? Europenii discută în secret cum să oprească ambițiile asupra Groenlandei” # Adevarul.ro
În timp ce Donald Trump amenință să folosească armata SUA pentru a prelua Groenlanda, oficialii europeni discută în privat opțiuni pentru a proteja teritoriul aliat.
Casa Albă dă asigurări că Iranul a abandonat planurile de a executa 800 de manifestanți # Adevarul.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a asigurat joi că Iranul a abandonat planurile de a executa 800 de manifestanți în fața amenințărilor cu intervenția formulate de președintele Donald Trump.
Nicușor Dan salută aprobarea asistenței financiare alocate României prin SAFE. „Un pas major pentru consolidarea securității noastre” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a salutat vineri, 16 ianuarie, decizia Comisiei Europene (CE) de a aproba asistența financiară alocată României cadrul programului Security Action for Europe (SAFE), în valoare de până la 16,68 miliarde de euro.
O cunoscută psiholoagă din București, acuzată că i-a furat iubitului ceasul de 175.000 de euro. Tânăra a fost reținută # Adevarul.ro
O cunoscută femeie din Capitală, psiholog de profesie, este acuzată că ar fi furat ceasul de lux al iubitului său, evaluat la aproximativ 175.000 de euro.
Daniel Zamfir, la Interviurile Adevărul. Ce spune liderul deputaților PSD despre prioritățile Parlamentului în 2026 # Adevarul.ro
Daniel Zamfir, lider al grupului PSD din Senatul României, vine vineri, 16 ianuarie, la Interviurile Adevărul.
Decizia Centrului Nobel pentru Pace după ce Trump a primit medalia de la câștigătoarea Corina Machado # Adevarul.ro
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a înmânat președintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace.
După Hagi, Balaci și Dobrin, fostul selecționer al României a ajuns în vizorul necruțător al lui Loți Bölöni. „Era săracul bâtă!”. Ce nu i-a convenit fostei legende # Adevarul.ro
Loți Bölöni a generat controverse în fotbalul românesc prin declarațiile sale critice la adresa unor legende ale sportului.
Fostul fotbalist exploatează jucătorii sub titlul de fals impresar în România. Clauze aberante, înșelăciuni și contracte abuzive. Sportivii erau taxați la orice pas # Adevarul.ro
Contractele impuneau jucătorilor condiții foarte grele, care le limitează semnificativ libertatea și drepturile.
România a devenit lider la consumul de alcool, depășind cu mult media europeană. Noul raport al OCDE evidențiază nu doar nivelul ridicat al consumului la adulți, ci și vârsta tot mai mică de la care minorii încep să consume alcool.
Delirul belicos al unui consilier de la Kremlin: „Europa trebuie ștearsă de pe hartă. Este o pacoste enervantă”. Amenință cu lovituri nucleare # Adevarul.ro
Un consilier al administrației ruse a avertizat că Moscova ar putea lansa o lovitură nucleară asupra Germaniei sau Marii Britanii în următorii unu‑doi ani pentru a „pedepsi” Europa, întrucât continuă să ajute Ucraina.
La Kiev, aproape nimeni nu mai e pe funcția pe care se afla în februarie 2022, cei mai mulți nici măcar pe cea din ianuarie 2025, iar câțiva, chiar din pozițiile cele mai importante ale statului, nu mai pot intra în birourile pe care le ocupau la începutul acestui an.
SUA suspendă pe termen nelimitat toate procesările de vize pentru 75 de țări, inclusiv Republica Moldova, Rusia, Iran # Adevarul.ro
Departamentul de Stat al SUA suspendă procesarea vizelor de imigrare pentru 75 de țări în efortul de a combate solicitanții considerați susceptibili de a deveni o povară pentru programul de asistenta publică SUA.
Cinci ani de închisoare pentru fostul președinte al Coreei de Sud. Verdict istoric după criza legii marțiale # Adevarul.ro
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat vineri la cinci ani de închisoare cu executare pentru abuz de putere
Sofia Vicoveanca a fost externată după infarctul de acum câteva zile. Managerul spitalului: „Ce om, ce artist, ce pacient!” # Adevarul.ro
Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca a fost externată din Spitalul Județean Suceava, după ce a suferit un infarct în noaptea de 10 spre 11 ianuarie.
Statele din Golf care au jucat un rol-cheie în prevenirea unei posibile acțiuni militare a SUA în Iran # Adevarul.ro
Arabia Saudită, Qatar și Oman au jucat un rol-cheie în prevenirea unei posibile acțiuni militare a SUA împotriva regimului din Iran.
Primarii PSD din judeţul Iaşi refuză să meargă la întâlnirea cu premierul Bolojan. „Nu vrem să legitimăm austeritatea” # Adevarul.ro
Primarii PSD din judeţul Iaşi nu vor participa la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, care va fi prezent vineri în municipiu, conducerea PSD Iaşi motivând că întrunirea este pur formală şi că deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate.
Gluma care a stârnit furie la Reykjavik. Noul ambasador american, acuzat că a jignit Islanda după ce a numit-o „al 52-lea stat” # Adevarul.ro
Billy Long, nominalizat de Donald Trump pentru postul de ambasador al SUA în Islanda, ar fi glumit că țara nordică ar trebui să devină „al 52-lea stat” american.
Polonia vrea despăgubiri de la Rusia pentru crimele din perioada sovietică. Demersuri similare și față de Germania # Adevarul.ro
Polonia face pași concreți pentru a evalua și documenta pierderile provocate de agresiunea sovietică și dominația postbelică a URSS, deschizând astfel calea unei posibile solicitări de despăgubiri din partea Rusiei.
„Sistemul este dezechilibrat!”. Simona Halep, târâtă în scandalul de dopaj al lui Jannik Sinner. Italianul a scăpat ușor, iar vocile din tenis acuză tratament preferențial # Adevarul.ro
Cazul lui Jannik Sinner a readeschis dezbaterea privind corectitudinea și consecvența sancțiunilor antidoping.
Războiul prinţului Harry cu tabloidele britanice continuă. Va depune mărturie în fața Înaltei Curţi din Londra # Adevarul.ro
Prinţul Harry, angajat într-o bătălie juridică împotriva tabloidelor, va depune mărturie la 22 ianuarie în faţa justiţiei britanice, în cadrul procesului său împotriva editorului Daily Mail, potrivit proiectului de calendar al şedinţelor consultat joi de AFP.
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a justificat comportamentul, după ce a fost „urecheat” de Cristi Chivu, în direct. Românul a fost călcat pe nervi # Adevarul.ro
Reacția lui Cristi Chivu a fost una sobră și tranșantă, antrenorul român preferând să trateze subiectul cu maximă seriozitate.
Macron, cu un ochi roșu în fața armatei: „Suntem în raza de acțiune a rachetelor rusești” # Adevarul.ro
Președintele Franței a glumit pe seama unei afecțiuni „complet inofensive”, înainte de un discurs despre reînarmare.
India și UE se apropie de un acord comercial major. Piața indiană s-ar deschide pentru produse europene # Adevarul.ro
India anticipează că negocierile pentru un acord comercial mult aşteptat cu UE ar putea fi finalizate chiar în această lună, a declarat joi, 15 ianuarie, secretarul indian pentru comerţ, Rajesh Agrawal.
Tragedie în Bacău. Doi frați găsiți carbonizați în urma unui incendiu care le-a mistuit casa # Adevarul.ro
O femeie de 43 de ani și un bărbat de 45 de ani, frați, au murit carbonzați, în noaptea de joi spre vineri, după ce casa lor din localitatea Gura Văii, județul Bacău, a luat foc.
Efectele nocive ale fumatului asupra metabolismului, combătute cu dieta mediteraneană. Ce spun cercetătorii # Adevarul.ro
Un studiu realizat în Turcia arată că fumătorii care respectă dieta mediteraneană au un metabolism mai sănătos și mai echilibrat decât cei care nu o urmează.
Vizită surpriză la Kiev. Valerii Zalujnîi, fostul șef al armatei ucrainene, s-a întâlnit cu Zelenski # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit joi, 15 ianuarie, la Kiev, cu Valeri Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei la Londra. Este prima lor întâlnire publică la Kiev de la demisia generalului din funcția de comandant-șef, în februarie 2024.
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale # Adevarul.ro
În contextul majorării taxelor și impozitelor locale, jurnaliștii bihoreni au scris despre sumele pe care le plătește premierul Ilie Bolojan pentru proprietățile sale din județ.
Vremea vineri, 16 ianuarie. Meteorologii anunță ger în multe regiuni ale țării. Zonele cu trafic dificil # Adevarul.ro
Meteorologii au anunțat vineri, 16 ianuarie, că vremea se răcește accentuat, iar temperaturile devin în mare parte negative. Noaptea va fi ger în multe regiuni, vor fi ninsori slabe pe arii restrânse. În unele zone ale țării, traficul rutier se desfășoară în condiţii de iarnă.
Ziua decisivă pentru pensiile magistraților. Curtea Constituțională, așteptată să decidă soarta legii asumate de Guvernul Bolojan # Adevarul.ro
Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe vineri, 16 ianuarie, cu privire la sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la Legea privind pensiile speciale ale magistraților.
O centrală electrică din Harkov, distrusă de forțele ruse. Au avut loc noi atacuri și în Kiev # Adevarul.ro
Forțele ruse au distrus joi, 15 ianuarie, o centrală electrică din Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, fiind cel mai recent obiectiv al campaniei aeriene de iarnă desfășurate de Moscova.
Dacia, aproape de o performanță fabuloasă: e prima în Raliul Dakar, cu doar două etape înainte de finiș # Adevarul.ro
Mani Gyenes, cu vederea afectată, e pe 4 la Moto. Competiția se încheie mâine, în Arabia Saudită.
Curtea de Apel București, așteptată să se pronunțe asupra cererilor de suspendare în cazul judecătorilor CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş # Adevarul.ro
Curtea de Apel București (CAB) este aşteptată să se pronunţe, vineri, 16 ianuarie, asupra cererilor depuse la sfârşitul anului trecut de avocata Silvia Uscov privind suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost numiţi ca judecători la Curtea Constituţională (CCR).
Irak 2.0. Planurile lui Trump pentru Venezuela prind contur: contractorii militari privați pentru protejarea petrolului venezuelean # Adevarul.ro
Administrația președintelui Donald Trump ia în calcul folosirea contractorilor militari privați pentru protejarea infrastructurii petroliere și energetice din Venezuela, în locul desfășurării de trupe americane, potrivit unor surse familiarizate cu planurile discutate la Washington.
Trump laudă „gestul magnific” al liderei opoziției venezuelene, după ce i-a oferit medalia Premiului Nobel pentru Pace la Casa Albă # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat joi, 15 ianuarie, gestul liderei opoziției venezuelene Maria Corina Machado, care i-a oferit medalia Premiului Nobel pentru Pace în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, calificând momentul drept „magnific”.
Liderul unei importante facțiuni de gherilă columbiene a lansat un apel rar către grupări insurgente rivale, cerându-le să lase deoparte conflictele interne și să se unească împotriva a ceea ce el numește o amenințare comună: Statele Unite, sub conducerea președintelui Donald Trump.
Rusia oferă sprijin semnificativ autorităților iraniene în eforturile acestora de a controla protestele de amploare din țară, fără a se implica deschis, relatează publicația Foreign Policy.
Lumea imprevizibilă a lui Donald Trump: de la laptele din școli la amenințări cu bombardarea Iranului # Adevarul.ro
„Este o lume nebună”, spune Donald Trump. Iar în ultimele zile, președintele Statelor Unite pare să fi întărit această percepție, pe fondul unei serii de crize internaționale gestionate simultan și adesea imprevizibil.
O eventuală ripostă a Iranului împotriva Statelor Unite ar putea fi mai periculoasă decât reacțiile sale anterioare la loviturile ordonate de președintele Donald Trump asupra unor obiective nucleare iraniene, avertizează analiști regionali.
Piața imobiliară se va stabiliza în primăvară. Cu cât s-au scumpit locuințele în marile orașe # Adevarul.ro
Piața imobiliară începe anul 2026 cu prețuri mai mari, dar și cu o serie de precauții din partea cumpărătorilor și a dezvoltatorilor, iar perioada de tranzacționare ar putea fi mai îndelungată, dată fiind intenția cumpărătorilor de a face verificări mai atente asupra seriozității dezvoltatorilor.
Este România sigură pentru plimbările nocturne? „Toate incidentele s-au petrecut ziua, nu noaptea” # Adevarul.ro
România se află într-o poziție apreciată în privința siguranței oferite celor care vizitează orașele sale sau se plimbă noaptea pe străzile acestora. Mulți români au observat acest lucru și au încercat, la rândul lor, să ofere explicații pentru această percepție a siguranței.
Cum se formează șamanii. Villoldo: „Adevărata cunoaștere, cea care contează în practică, s-a păstrat prin tradiția orală” # Adevarul.ro
Formarea șamanică se bazează pe practici esențiale transmise oral de mii de ani, direct de la profesor la elev. „Adevărata cunoaștere, cea care contează în practică, s-a păstrat prin tradiția orală”, explică dr. Alberto Villoldo, șaman și antropolog.
