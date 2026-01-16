Retailerul de modă H&M poziţionează România ca punct central pentru logistica în regiune

00:15

Într-o perioadă în care longevitatea şi bunăstarea sunt pe buzele tuturor, în care preocuparea pentru sănătate este mai pregnantă decât oricând, sportul câştigă noi şi noi adepţi în rândul oamenilor de toate vârstele. Fie că aleg padelul – o activitate extrem de populară în ultimii ani, sala de fitness sau joggingul, oamenii încearcă să integreze sportul în viaţa lor, acesta fiind dovedit a avea beneficii pentru sănătate. Nu doar cea fizică, ci şi cea psihică.