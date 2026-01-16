Gigantul Ericsson va concedia 1.600 de angajaţi în Suedia. Compania a redus 10.000 de locuri de muncă în ultimii trei ani din cauza încetinirii cheltuielilor pentru 5G

00:15

Acordul Uniunii Europene cu zona Mercosur, care creează cea mai mare piaţă de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de oameni, şi care presupune inclusiv eliminarea treptată a 90% din taxele vamale dintre cele două blocuri economice, a împărţit până acum lumea în două - contestatari şi susţinători, iar în acest context ZF a vrut să vadă care este poziţia României din punctul de vedere al schimburilor comerciale cu cele patru ţări din America de Sud.