Gigantul Ericsson va concedia 1.600 de angajaţi în Suedia. Compania a redus 10.000 de locuri de muncă în ultimii trei ani din cauza încetinirii cheltuielilor pentru 5G
Ziarul Financiar, 16 ianuarie 2026 07:15
Producătorul de echipamente de telecomunicaţii Ericsson, unul dintre cei mai mari jucători globali din această industrie, a anunţat joi că planifică să concedieze aproximativ 1.600 de angajaţi în Suedia, continuând măsurile de reducere a costurilor care au ajutat compania să reziste unei perioade prelungite de scădere a cheltuielilor în sectorul telecom, potrivit Reuters.
Revolut, compania fintech globală cu peste 65 de milioane de clienţi în întreaga lume şi peste 4,5 milioane de clienţi în România, a anunţat lansarea unei noi funcţii, menite să protejeze utilizatorii de unul dintre cele mai răspândite tipuri de fraudă: înşelătoriile prin impersonare, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Revolut
Constructorul Concelex, controlat de Daniel Piţurlea, a câştigat un contract de aproximativ 15 mil. lei pentru amenajarea promenadei râului Crasna în Şimleu Silvaniei # Ziarul Financiar
Compania locală de construcţii Concelex, controlată de Daniel Piţurlea, cu afaceri de 1,2 mld. lei în 2024, a câştigat un contract de aproximativ 15 mil. lei (circa 3 mil. euro) cu primăria Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, pentru amenajarea promenadei râului Crasna. Investiţia, care prevede amenajarea unui prim tronson al albiei râului, de 1,75 km, este finanţată prin fonduri europene, potrivit unui comunicat de presă al companiei Concelex.
Business sportiv. David Cosma Cristofor, un tânăr pilot de 16 ani, a semnat cu Prema Racing, cea mai puternică echipă de Formula 4, care a lansat piloţi precum Charles Leclerc, Oscar Piastri sau Mick Schumacher # Ziarul Financiar
David Cosma Cristofor, 16 ani, este un tânăr pilot român, vicecampion mondial la karting, a semnat cu Prema Racing, cea mai puternică echipă de Formula 4, potrivit unui comunicat al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv. David a câştigat mai multe curse importante, urcând astfel pe podiumuri internaţionale.
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cum au crescut. Maria Botiz 13 ani, atletism: Atletismul ajută la dezvoltarea atât fizică, cât şi morală. Prin atletism, un copil îşi îmbunătăţeşte condiţia fizică, capătă încredere în sine, învaţă să muncească pentru obiectivele sale şi să accepte atât victoriile, cât şi eşecurile # Ziarul Financiar
Business sportiv. Cum pot contribui autorităţile locale în dezvoltarea sportului de masă şi de performanţă? Fabrica de Campioni, un proiect sportiv care vrea să aducă sportul mai aproape de copii, îşi propune să aducă Maramureşul în fruntea mişcării sportive româneşti # Ziarul Financiar
Fabrica de Campioni a pornit în 2022 la iniţiativa lui Tudor Marta, fost sportiv de performanţă, din dorinţa lui de a crea un proiect care să ofere copiilor acces real la un sport organizat şi de performanţă.
Debutul noului an e dominat de pesimism global. Presa lumii consemnează că „s-au rărit vibraţiile pozitive“ şi s-au înmulţit resentimentele generate de neîncrederea nu doar în viitor, ci şi în prezent. În actualul context, tulbure, în care riscurile geopolitice se suprapun celor legate de costul vieţii, ce aşteaptă societatea românească de la 2026?
Cum au văzut liderii din mediul bancar românesc ultimii 20 de ani? Investiţiile străine directe au crescut de opt ori, PIB-ul pe cap de locuitor a ajuns la 80% din media UE, iar aderarea la OCDE şi intrarea în Spaţiul Schengen vor spori vizibilitatea României # Ziarul Financiar
România are perspective bune de creştere economică, iar în ultimii 20 de ani ţara a reuşit să-şi majoreze volumul investiţiilor străine directe de peste opt ori, în timp ce PIB-ul pe cap de locuitor a ajuns la 80% din media Uniunii Europene. În prezent, principala prioritate a României este continuarea parcursului european şi euroatlantic, precum şi integrarea în OCDE, au afirmat unii dintre liderii sectorului bancar din România.
Din culisele cursei nebuneşti de a salva Saks Global, ultimul mare retailer de lux al Americii, copleşit de competiţia dură, slăbiciunea sectorului de lux, inflaţie şi tarife # Ziarul Financiar
Ultimul mare retailer de lux al Americii, Saks Global, a intrat în faliment copleşit de competiţia strânsă venită din partea retailerilor mari şi online, slăbirea cererii pentru bunuri de lux, inflaţie şi tarife. Retailerul este cel mai important lanţ de magazine universale care a depus cerere de protecţie împotriva falimentului de la pandemie.
Afaceri de la Zero. Renata Chindea, pasionată de călătorii, a pornit Hai cu Renu, un proiect prin care oferă consiliere şi planificare pentru vacanţe atât în România, cât şi în toată lumea. „Îmi place să zic că sunt un arhitect de călătorii“ # Ziarul Financiar
Planificarea unei călătorii se transformă într-un alt task pe lista de to do, iar de multe ori e din ce în ce mai greu de dus la bun sfârşit din lipsa de timp. Renata Chindea, pasionată de călătorii, vine în ajutorul oamenilor cu proiectul său proaspăt pornit: Hai cu Renu, un mic business prin care oferă consiliere şi planificare pentru vacanţe atât în România, cât şi în toată lumea.
Primul efect al negocierilor OMV Petrom cu statul de anul trecut? Cheltuieli speciale de 420 mil. euro care vor afecta profitul net al companiei. Rezultatele operaţionale în scădere pe linie la OMV Petrom pe final de 2025 # Ziarul Financiar
La finalul anului trecut, în urma unor negocieri complexe cu statul român, OMV Petrom a primit extinderea acordurilor petroliere pe o durată de 15 şi a perioadei de explorare din Neptun Deep cu doi ani, dar a acceptat o creştere cu 40% a redevenţelor, plus asumarea de către companie a obligaţiilor de mediu, care erau ale statului conform privatizării din 2004
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Răzvan Paşol, Patria Asset Management: Anul 2026 se conturează drept al patrulea an consecutiv de creşteri la BVB, un motiv pentru a rămâne investit pe termen lung # Ziarul Financiar
Prin prisma indicelui de referinţă BET, Bursa de Valori Bucureşti s-a apreciat cu aproximativ 110% într-un interval de trei ani – între 2023 şi 2025 –, iar la cum a început 2026, cu un avans de circa 10%, unii investitori s-ar putea gândi deja la prelungirea ciclului de creştere, consideră Răzvan Paşol, CEO al administratorului de active Patria Asset Management, invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi
Acţiunile Băncii Transilvania au urcat cu 3% la maxime istorice, pe rulaje duble, la o zi după CEE Forum, într-o şedinţă în care BET a trecut de 27.000 de puncte. Hidroelectrica, plus 3,8%. One United, plus 6,5%. # Ziarul Financiar
La doar o zi după încheierea CEE Forum 2026 de la Viena, cel mai important eveniment financiar dedicat Europei Centrale şi de Est, acţiunile Băncii Transilvania (TLV) au crescut cu 3%, până la un maxim istoric de 33,6 lei pe acţiune, pe tranzacţii de aproximativ 32 mil. lei, de două ori peste rulajul şedinţei precedente.
Zece idei despre schimburile comerciale România – Mercosur: ce importăm şi la ce categorii am mai putea câştiga odată cu eliminarea unor taxe # Ziarul Financiar
Acordul Uniunii Europene cu zona Mercosur, care creează cea mai mare piaţă de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de oameni, şi care presupune inclusiv eliminarea treptată a 90% din taxele vamale dintre cele două blocuri economice, a împărţit până acum lumea în două - contestatari şi susţinători, iar în acest context ZF a vrut să vadă care este poziţia României din punctul de vedere al schimburilor comerciale cu cele patru ţări din America de Sud.
Cât gaz mai are România în depozitele subterane? A trecut o lună de iarnă şi o treime din cantităţi s-a ars. România nu a avut o politică de creştere a capacităţii de înmagazinare, rămânand la numai 3,2 mld. mc, în timp ce Ungaria, lipsită de resurse, are o strategie clară în acest domeniu, ajungând la o capacitate de 6,4 mld. mc, dublă faţă de a noastră # Ziarul Financiar
Peste 40% din consumul intern din jurul orei 12 de ieri erau acoperite prin intermediul cantităţilor extrase din depozitele de înmagazinare subterană. În acest moment, după o lună de iarnă, depozitele României sunt pline în proporţie de aproape 64%, arată datele publice pe platforma AGSI, agregatorul de date privind depozitele de gaze la nivel european.
Bursă. Finanţe personale. Ce randament anual, din 2009 până în 2025, a avut fiecare fond de pensii private Pilon II # Ziarul Financiar
Aprecierea puternică a Bursei de Valori Bucureşti din 2025, cel mai bun an pentru piaţa locală de acţiuni după 2009, s-a transferat direct în randamentele fondurilor de pensii private Pilon II, care au înregistrat cel mai bun rezultat anual din istoria sistemului.
Logistica, noul teren de luptă al marilor retaileri de modă. H&M mizează pe România ca nod principal de distribuţie pentru pieţele vecine # Ziarul Financiar
Retailerul de modă H&M mizează pe capacitatea României de a funcţiona ca nod logistic pentru pieţele vecine. Mai exact, grupul suedez a închiriat de la CTP un depozit de 85.000 mp la Ploieşti, urmând a-l folosi pentru a alimenta reţeaua de magazine din regiune.
Centrele Dorna Medical au mers pe creştere de 10% în 2025 şi se apropie de 100 mil. lei afaceri # Ziarul Financiar
Dorna Medical, un business românesc din piaţa privată de sănătate, cu 50 de puncte de lucru, laboratoare medicale, centre de recoltare şi policlinici în mai multe oraşe din nord-estul ţării, a avut 10-12% creştere la afaceri în 2025 şi a ajuns astfel la circa 90 mil. lei, din calculele făcute de ZF.
Analiză ZF. Business sportiv. Piaţa echipamentelor sportive din Europa de Est, regiune ce cuprinde şi România, creşte, dar nu are forţă suficientă să reducă decalajul faţă de Occident # Ziarul Financiar
Într-o perioadă în care longevitatea şi bunăstarea sunt pe buzele tuturor, în care preocuparea pentru sănătate este mai pregnantă decât oricând, sportul câştigă noi şi noi adepţi în rândul oamenilor de toate vârstele. Fie că aleg padelul – o activitate extrem de populară în ultimii ani, sala de fitness sau joggingul, oamenii încearcă să integreze sportul în viaţa lor, acesta fiind dovedit a avea beneficii pentru sănătate. Nu doar cea fizică, ci şi cea psihică.
ZF Private Health. Roman Boca, fondatorul centrelor Dorna Medical: Aşteptăm până la jumătatea anului să vedem cum ne dezvoltăm, teama de a investi există. În 2025, Dorna Medical a avut o rată de creştere de 10-12% faţă de anul anterior, când a ajuns la aproape 80 mil. lei. # Ziarul Financiar
Dezvoltarea şi extinderea au fost puse pe pauză până la jumătatea anului 2026 pentru Dorna Medical, un brand local din piaţa privată de sănătate, care a pornit din Suceava şi este controlat de familia Boca.
România este o piaţă de vis pentru marii retaileri. Cifra de afaceri a mai multor jucători s-a dublat în ultimii cinci ani, aşa că piaţa locală rămâne motorul dezvoltării, cu sute de magazine noi în fiecare an # Ziarul Financiar
Cei mai mari zece actori din comerţul alimentar au obţinut în 2024 venituri de aproape 120 de miliarde de lei în România, cu 56% mai mari decât în 2020.
Atenţie! În Polonia şi Ungaria scad preţurile. Polonia nu are programele guvernamentale de protecţie a consumatorilor faţă de inflaţie pe care le are Ungaria, însă acolo marii retaileri sunt angajaţi de mult timp într-un război atroce al preţurilor, cu promoţii şi oferte la discounturi nebuneşti # Ziarul Financiar
În Polonia, cea mai mare economie est-europeană, cele mai recente date oficiale despre inflaţie nu sunt deloc surprinzătoare. În ultima lună a anului trecut, creşterea preţurilor de consum s-a menţinut la 2,4% în ritm anual, aşa cum biroul naţional de statistică a estimat iniţial şi aşa cum se aşteptau şi pieţele. Lunar, preţurile au urcat cu 0,3%.
23:15
BCE: Barierele comerciale interne ale Europei le depăşesc pe cele ale lui Trump. O restrângere a acestora ar diminua şocul taxelor vamale americane # Ziarul Financiar
Fricţiunile comerciale din interiorul Uniunii Europene sunt mai apăsătoare decât cel mai ridicat tarif pe care preşedintele american Donald Trump a ameninţat să-l impună blocului anul trecut, relevă un studiu al Băncii Centrale Europene, potrivit Bloomberg.
Gigantul american Google a lansat TranslateGemma, o familie de modele AI open-source pentru traducere în 55 de limbi. Dezvoltatorii le pot integra în propriile aplicaţii, inclusiv pe telefoane mobile # Ziarul Financiar
Gigantul american Google a lansat TranslateGemma, o nouă colecţie de modele de inteligenţă artificială open-source pentru traducere, construite pe baza Gemma 3 - familia de modele AI deschise a companiei. Modelele sunt disponibile în trei dimensiuni (4B, 12B şi 27B parametri) şi pot traduce în 55 de limbi, inclusiv multe care sunt adesea ignorate în implementările AI.
Traficul pe Aeroportul Internaţional Satu Mare a crescut cu 34% în 2025, la peste 94.000 de pasageri # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional Satu Mare, subordonat Consiliului Judeţean Satu Mare, a înregistrat anul trecut 94.110 pasageri, în creştere cu 34% faţă de anul anterior, când aeroportul a fost tranzitat de 70.206 oameni.
Cum arată topul asigurătorilor Casco. Surpriză! Groupama detronează liderul istoric pe zona Casco în primele 9 luni din 2025. Omniasig trece pe locul doi, iar Allianz-Ţiriac completează podiumul. Piaţa asigurărilor Casco: 3,2 mld. lei, plus 10% # Ziarul Financiar
Piaţa asigurărilor Casco a ajuns la finalul primelor nouă luni din 2025 la un volum al primelor brute subscrise de 3,19 mld. lei, înregistrând un avans de 10% faţă de perioada similară a anului 2024, potrivit celor mai recente date publicate în decembrie 2025 de Autoritatea de Supraveghere Financiară(ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primele 9 luni din 2025.
O asociere condusă de austriecii de la PORR reabilitează Piaţa Traian din Timişoara pentru 109,5 mil. lei # Ziarul Financiar
Constructorul austriac PORR, cunoscut pentru mai multe proiecte de infrastructură derulate în România, în asociere cu Electroechipament Industial din Caraş-Severin, deţinută de mai mulţi antreprenori locali, au câştigat un contract de 109,5 mil. lei (aproximativ 21,5 mil. euro), fără TVA, cu primăria Timişoara, ce prevede executarea de lucrări pentru regenerarea urbană a zonei Piaţa Traian.
Daniel Gross, CEO al PENNY România: Pentru al 11-lea an consecutiv avem creştere double digit, cea mai mare din grup dintre diviziile alimentare # Ziarul Financiar
Compania Rewe România, cea care operează reţeaua de discount PENNY, a închis 2025 cu afaceri de peste 10 miliarde de lei, după ce încasările au crescut „double digit“, adică cu mai bine de 10%.
Răzvan Toma şi-a făcut o fabrică artizanală la ţară după ce a lucrat într-o multinaţională în Capitală: în Negraşi din Argeş produce zacuscă, murături şi varză călită după reţetele bunicii. În brandul Mama Lola a investit circa 100.000 de euro # Ziarul Financiar
Răzvan Toma a avut primul proiect antreprenorial în 2017, iar de atunci a tot cochetat cu ideea de business şi în decembrie 2025, după ce i s-a desfiinţat postul pe care lucra într-o multinaţională, corporatistul din Bucureşti a decis să îşi dedice timpul exclusiv afacerii sale.
Apple evită „războiul miliardelor” din inteligenţa artificială, în schimb pariază pe alianţe. Gigantul din Cupertino anunţă un parteneriat strategic cu Google, estimat la 5 miliarde de dolari. Lovitură indirectă pentru OpenAI care a integrat ChatGPT în ecosistemul Apple încă din 2024 # Ziarul Financiar
Giampaolo Manzonetto, CEO al Caroli Foods Group: Apartenenţa la grupul Sigma ne permite să valorificăm noi posibilităţi de export. Din 2025 producem pentru compania-mamă o selecţie de produse care sunt comercializate de grup în alte ţări din Europa # Ziarul Financiar
„La nivel regional, apartenenţa la grupul multinaţional alimentar Sigma şi accelerarea procesului de integrare operaţională ne permit să valorificăm noi posibilităţi de export şi să ne diversificăm prezenţa în Europa.
Banca Europeană de Investiţii vine cu un nou contract de finanţare în valoare de 500 de milioane de euro pentru A1 Sibiu–Piteşti. Autostrada, cu o lungime de 122 de kilometri, ar urma să fie gata la sfârşitul anului 2028. „Un obiectiv major pentru conectivitatea României şi pentru dezvoltarea economică a regiunilor” # Ziarul Financiar
