Sibiu: O femeie în vârstă de 64 de ani a murit în urma diagnosticării cu virusul gripal de tip A | AUDIO
Europa FM, 16 ianuarie 2026 15:20
Un nou deces din cauza gripei la Sibiu. Este o femeie de 64 de ani, nevaccinată. În ultima săptămână, în România s-au înregistrat nouă decese. De la începutul sezonului, 20 de persoane au murit. Cazurile de gripă clinică au fost raportate din toată țara. Femeia în vârstă de 64 de ani, care nu era vaccinată […]
Salariul mediu net a crescut în noiembrie cu 2,2% față de octombrie 2025, dar românii pot cumpăra mai puțin din cauza inflației | AUDIO # Europa FM
Salariul real încă scade în România: este a cincea lună consecutivă de declin a salariului raportat la puterea de cumpărare. Ajustat cu inflația, salariul mediu net a scăzut cu 5,1%. Datele arată, însă, că salariile au crescut cu câteva procente, dar puterea de cumpărare a crescut mai puțin. Astfel, cheltuim mai mulți bani, însă pe […]
Orașul Oulu deschide oficial programul de Capitală Europeană a Culturii, cu aproape 200 de evenimente. Trenčín va prelua titlul în februarie | AUDIO # Europa FM
Oulu, din Finlanda, și Trenčín, din Slovacia, sunt Capitalele Europene ale Culturii în 2026, iar activitățile culturale încep astăzi: de la disco pentru seniori până la spectacole de pantomimă. Cele două orașe preiau titlul de la Chemnitz, din Germania, și Nova Gorica, din Slovenia, Capitalele Europene ale Culturii în 2025. La Oulu, în Finlanda, deschiderea […]
România debutează în această seară la Campionatul European de handbal masculin, în deplasare cu Portugalia | AUDIO # Europa FM
România debutează în această seară în Campionatul European de handbal masculin. Joacă în deplasare împotriva Portugaliei, diseară, de la ora 19:00. Pentru naționala noastră este a doua participare la un turneu european. Antrenorul George Buricea spune că își dorește ca echipa să arate curaj. Antrenorul echipei, George Buricea. „Mi-ar plăcea să se spună că am […]
Oradea: Un elev de liceu, pus sub supraveghere timp de 60 de zile, după ce a accesat ilegat catalogul electronic al școlii și a modificat note | AUDIO # Europa FM
Sentință a instanței în cazul unui licean din Oradea, care a furat parola directoarei şcolii şi a modificat note în catalogul electronic atât pe ale sale, cât şi pe ale unor colegi. Tânărul a fost pus sub supraveghere pentru două luni – o măsură specială pentru minorii care au comis fapte penale. Timp de mai […]
Întrebarea ediției de astăzi a emisiunii „România în Direct” este: De ce nu se înghesuie politicienii la Ministerul Educației? Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat zilele trecute că a preluat, ca interimar, Ministerul Educației, după mai bine de trei săptămâni de la demisia lui Daniel David. Deși, înainte de vacanța de sărbători, au fost vehiculate două […]
Curtea de Apel București a amânat pentru 30 ianuarie hotărârea privind suspendarea și anularea deciziilor prin care au fost numiți doi dintre judecătorii CCR | AUDIO # Europa FM
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a amânat pentru data de 30 ianuarie soluția pe care urma să o pronunțe vineri, 16 ianuarie, pe cererile depuse de avocata AUR, Silvia Uscov, prin care se solicită suspendarea și anularea deciziilor prin care au fost numiţi doi judecători la Curtea Constituţională – Mihai Busuioc (propus de PSD) şi […]
Oamenii înlocuiți de inteligența artificială. Un dezvoltator de jocuri video, prezent și în România, concediază 15% din personal | AUDIO # Europa FM
Oamenii înlocuiți de inteligența artificială. Mai multe companii, la nivel internațional, dau afară angajați și îi înlocuiesc cu AI. Se întâmplă și în cazul unei companii de jocuri video – Playtika, prezentă și în România. Compania, cu sediul în Israel, are peste 3.000 de angajați la nivel global. Playtika, cu birouri în Statele Unite, va […]
Scenariul cu două ministere la Educație. Sorin Costreie, consilier prezidențial pentru educație: „Cred că ar fi benefic pentru România. Într-o parte producem cunoaștere, în altă parte o fixăm” | VIDEO # Europa FM
Viitorul ministru al Educației s-ar putea să fie nevoit să se descurce cu bugetul care e posibil să se facă în lipsa lui, afirmă consilierul pentru educație și cercetare al președintelui Nicușor Dan, Sorin Costreie, într-o intervenție telefonică la emisiunea „România în Direct”. În pofida faptului că au fost „tatonate” câteva nume care să preia […]
România va cere Comisiei Europene acordul pentru desecretizarea proiectelor finanțate prin programul SAFE, destinate înzestrării Armatei, spune ministrul Apărării: „Transparența este cea mai bună metodă în fața oricăror suspiciuni” | AUDIO # Europa FM
România va cere Comisiei Europene acordul pentru desecretizarea proiectelor ce se vor realiza cu banii primiți prin programul SAFE, pentru înzestrarea Armatei – spune, la Europa FM, ministrul Apărării, Radu Miruță. În acest moment, informațiile sunt clasificate. Vrem, însă, mai multă transparență în cheltuirea acestor fonduri – spune ministrul Radu Miruță. Ministrul Apărării, Radu Miruță: […]
Gorj: O fetiță din Târgu Jiu, suspectă de meningo-encefalită acută, a fost transferată de urgență la Institutul „Matei Balș” din București | AUDIO # Europa FM
O fetiță, în vârstă de opt ani, a ajuns în stare gravă la spital, fiind suspectată de meningo-encefalită acută. Fata a fost transferată de urgență la Institutul „Matei Balș” din București, de unde se așteaptă și confirmarea bolii. Fetița, în vârstă de opt ani, elevă în clasa a II-a la o școală din Târgu Jiu, […]
Implementarea sistemului e-Sigur, amânată. Când vor deveni funcționale camerele radar și cele pentru calculul vitezei medii | AUDIO # Europa FM
Sistemul e-Sigur de monitorizare a traficului rutier prin camere video nu va fi implementat în vara acestui an, așa cum a fost anunțat inițial. Din cauză că a întârziat prea mult implementarea sa, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a pierdut finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Sursa de finanțare a fost […]
Maria Corina Machado i-a oferit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace | AUDIO # Europa FM
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a anunțat că i‑a oferit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace. Iar președintele american a lăudat ceea ce a numit „gestul magnific” al acesteia. Casa Albă a transmis, între timp, că Donald Trump nu și‑a schimbat opinia privind Venezuela, care nu o include pe Machado. Prânzul […]
Încă nouă decese cauzate de gripă. Infecțiile respiratorii au crescut cu peste 20% față de săptămâna trecută | AUDIO # Europa FM
Încă nouăpersoane au murit din cauza gripei săptămâna trecută. Iar numărul total de infecții respiratorii a crescut cu peste 20% față de săptămâna anterioară, arată cel mai recent bilanț al Institutului Național de Sănătate Publică. Există și o veste bună: se constată o scădere ușoară a cazurilor de gripă. Este vorba de o scădere cu […]
Curtea de Apel București se pronunță astăzi asupra contestațiilor AUR cu privire la numirea a doi judecători ai CCR # Europa FM
Curtea de Apel București ar trebui să pronunțe o soluție pe cererile depuse de avocata AUR, Silvia Uscov, prin care se solicită suspendarea deciziilor prin care au fost numiți doi judecători la Curtea Constituțională – Mihai Busuioc (propus de PSD) și Dacian Cosmin Dragoș (propus de președintele Nicușor Dan). Dacian Cosmin Dragoș face parte din […]
Dâmbovița: Tânăr de 19 ani, reținut după ce a bătut un elev într-o sală de clasă | AUDIO # Europa FM
În Dâmbovița, tânărul de 19 ani care a intrat ieri într-o sală de clasă a unui liceu din orașul Găești și a bătut un elev până l-a băgat în spital a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Atenție, urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional Agresorul va fi prezentat astăzi magistraților […]
Explozia de la sediul Poliției din Lugoj. O conductă de gaz fisurată a permis acumularea gazului în subteran, provocând deflagrația | AUDIO # Europa FM
A fost descoperită conducta de gaz fisurată care a dus la producerea exploziei ce a afectat clădirea poliției din Lugoj. După aproape 48 de ore de la deflagrație, echipele de intervenție au găsit locul unde a început scurgerea care a format punga de gaz. Conducta fisurată se află chiar în fața clădirii distruse de explozie. […]
O femeie și un bărbat din comuna Gura Văii, județul Bacău, au murit în urma unui incendiu care le-a cuprins casa noaptea trecută. Pompierii au intervenit la fața locului cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, însă nu i-au mai putut salva din flăcări. Ancuța Socaci, purtător de cuvânt […]
Președintele Nicușor Dan: Aprobarea de către Comisia Europeană a asistenței financiare alocate României în cadrul programului SAFE reprezintă un pas major pentru consolidarea securității noastre # Europa FM
Aprobarea de către Comisia Europeană a asistenței financiare de până la 16,68 miliarde de euro pentru România, în cadrul programului SAFE, reprezintă un pas major pentru consolidarea securității țării”, transmite președintele României, Nicușor Dan. Programele de reînarmare și producția internă de echipamente de apărare moderne vor sprijini industria națională de apărare, iar proiectele românești incluse […]
Curtea Constituțională a României a amânat, vineri, 16 ianuarie, deliberările privind proiectul Guvernului Bolojan de reformă a pensiilor magistraților, programând următoarea ședință pentru 11 februarie. „Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de […]
Ministrul Apărării, despre investițiile din programul SAFE pentru înzestrarea Armatei: „Dezmorțim industria națională de armament”. O parte din echipamentele militare vor fi produse în România | AUDIO # Europa FM
Bani europeni pentru înzestrarea Armatei. România a depus 25 de proiecte eligibile prin programul SAFE. Planurile trimise de țara noastră și alte șapte state au fost aprobate de Comisia Europeană. Consiliul are acum la dispoziție o lună pentru a adopta deciziile de punere în aplicare. Vom primi a doua sumă ca mărime din Uniunea Europeană […]
Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță: Și românii ar putea să trimită trupe în Groenlanda. „Ar fi bine să arătăm solidaritate și când nu este vorba despre interesele noastre directe” | VIDEO # Europa FM
După ce a orchestrat extragerea lui Nicolás Maduro din Venezuela în ianuarie 2026, președintele SUA, Donald Trump, își îndreaptă atenția spre o nouă țintă strategică: Groenlanda, un punct geografic esențial în competiția dintre marile puteri — SUA, Rusia și China. Acest subiect a fost dezbătut de vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, în ediția de joi a […]
Protest în București împotriva legii privind combaterea extremismului. Manifestanții scandează „Unitate națională” și „Jos Guvernul” | AUDIO # Europa FM
Câteva mii de persoane s-au adunat în Piața Universității și protestează față de așa-numita „lege Vexler” privind combaterea extremismului. Este o manifestație organizată de eurodeputatul Claudiu Târziu și susținută de AUR, partidul din care eurodeputatul a făcut parte până anul trecut. Demonstranții vor pleca apoi în marș către Piața Victoriei. Printre lozincile scandate se numără […]
Ministerul Finanțelor a semnat un al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții pentru Autostrada Sibiu–Pitești | AUDIO # Europa FM
Un nou împrumut pentru autostrada Sibiu–Pitești. Ministrul de Finanțe anunță semnarea unui contract de 500 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții. Întreg proiectul autostrăzii este estimat la aproape 5,5 miliarde de euro – fonduri europene și împrumuturi. Autostrada Sibiu–Pitești este finanțată din fonduri europene nerambursabile și contribuția națională. Împrumuturile contractate de la […]
Vipere și șerpi periculoși, descoperiți într-o crescătorie ilegală din Bihor. Proprietarul animalelor riscă amenzi de până la 30.000 de lei | AUDIO # Europa FM
În Bihor, a fost descoperită o crescătorie de reptile neautorizată. Animalele – printre care vipere și mai mulți șerpi, unii dintre ei foarte periculoși – erau ținute într-o cameră de 12 metri pătrați dintr-un apartament al unui bloc din orașul Ștei. Comisarii Gărzii de Mediu și polițiștii din Bihor spun că au rămas extrem de […]
Motivele invocate de angajații ANRE în instanță, la atacul asupra legii care le taie salariile cu 30% | AUDIO # Europa FM
Angajații de la stat care încasează salarii uriașe țin cu dinții de posturi și de privilegii. Ce motive au invocat în instanță angajații din ANRE – Autoritatea de Reglementare în Energie, care au atacat planul de reduceri de cheltuieli: susțin că, fără salariile mari, nu se vor putea descura, nu vor putea plăti rate și […]
Șomajul în județul Arad, la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Directorul AJOFM Arad: „La finele anului 2025, numărul șomerilor a fost cu 11% mai mare față de luna ianuarie a aceluiași an” | AUDIO # Europa FM
Șomajul a crescut cu 11% anul trecut în județul Arad, înregistrând valori la care nu s-a mai ajuns de aproximativ 10 ani. Dacă ani la rând rata șomajului era de un procent sau chiar mai mică, la sfârșitul anului trecut a depășit 2%, iar eventualele concedieri colective anunțate pentru acest an ar putea urca rata […]
Reacția președintelui FAPC privind proiectul de lege care cere ca pacienții oncologici să plătească 5% din costurile serviciilor medicale: Ar însemna renunțarea la viață. „Tratamentele sunt foarte scumpe” | AUDIO # Europa FM
Potrivit unui proiect de lege depus la Senat, bolnavii de cancer din România ar trebui să plătească pentru serviciile medicale primite o coplată. Aceasta ar fi plafonată la maximum 5% din valoarea serviciilor medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și ar urma să fie plătită de cei care au venituri de peste […]
Prima evacuare medicală de pe stația spațială NASA. Patru astronauți s-au întors pe Pământ în siguranță | AUDIO # Europa FM
Prima evacuare medicală de pe stația spațială internațională NASA. Patru astronauți au aterizat în siguranță pe Pământ, după ce șederea lor în spațiu a fost întreruptă cu o lună mai devreme. „Membrul echipajului care avea nevoie de ajutor se simte bine”, transmite NASA. Capsula SpaceX a aterizat în Pacific, în largul Californiei, după o coborâre […]
Încep lucrările la noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Arena, în valoare de 100 de milioane de euro, va avea 15.000 de locuri | AUDIO # Europa FM
Au început lucrările la noul – mult așteptat – stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Noua arenă din Trivale, în valoare de 100 de milioane de euro, va avea 15.000 de locuri, dar și un muzeu al clubului și săli de pregătire pentru sportivi. După finalizarea lucrărilor, complexul sportiv va putea fi amenajat și pentru spectacole, […]
Suveraniștii protestează în această seară în Piața Universității împotriva legii privind combaterea extremismului. Un alt protest, la Guvern, împotriva politicilor fiscale | AUDIO # Europa FM
Proteste ale suveraniștilor în această seară, în București. Unul dintre acestea este organizat de fostul membru AUR, Claudiu Târziu, pentru a contesta Legea privind combaterea extremismului, adoptată în decembrie în Parlament. Partidul condus de George Simion a anunțat că susține protestul, care începe la ora 18:00, în Piața Universității. În paralel, în Piața Victoriei va […]
Peștii, midiile și rapanele de pe coasta românească a Mării Negre, contaminate cu microplastice | AUDIO # Europa FM
Un studiu științific realizat de specialiștii Institutului de Cercetare și Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța s-a finalizat cu rezultate îngrijorătoare, dar nu surprinzătoare. Scoicile, midiile și peștii mici studiați pe coasta românească a Mării Negre sunt tot mai contaminați cu microplastice. Potrivit cercetătorilor, acestea sunt fibre minuscule care pot ajunge, în final, în organismul […]
ÎCCJ prezintă concluziile unei expertize privind legea pensiilor magistraților: „Duce la anularea totală a pensiei de serviciu” | AUDIO # Europa FM
Înalta Curte de Casație și Justiție spune că, potrivit unui raport întocmit de un expert contabil autorizat, noua lege privind pensiile magistraților ar anula în totalitate pensia de serviciu. Toate calculele arată că pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate, chiar și cu 50%. Anunțul a fost făcut chiar cu o […]
Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda. Donald Tusk anunță că Polonia nu va trimite contingente | AUDIO # Europa FM
Polonia nu va trimite trupe militare în Groenlanda, a transmis premierul Donald Tusk la Varșovia, în timp ce primele contingente europene au ajuns deja în capitala Groenlandei. Și alte trupe din mai multe țări europene sunt pe drum pentru a sprijini insula arctică dorită de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Groenlandezii transmit mesaje de unitate […]
România – printre primele 8 țări din Uniunea Europeană care va primi bani prin programul SAFE, dedicat Armatei # Europa FM
Finanțarea va ajunge în țara noastră în luna martie. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, joi seară, că planurile trimise de România și alte 7 țări au fost aprobate și urmează să fie validate și de Consiliu. România, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru și Portugalia sunt statele europene ale căror planuri […]
Trump, proprietar în Groenlanda? Sfârșitul NATO? Administrația de la Casa Albă analizează posibilitatea de a cumpăra Groenlanda, teritoriu autonom a cărui politică este coordonată de Danemarca. Oferta ar putea valora 700 de miliarde de dolari, potrivit unor calcule din presa americană. Răspunsul european a fost ferm: Groenlanda nu este de vânzare, iar Germania anunță că […]
România la Eurovision 2026: au început înscrierile pentru Selecția Națională. Cei care vor să intre în cursa pentru reprezentarea României au timp să trimită piesele până pe 2 februarie. Una dintre condiții: este interzisă folosirea inteligenței artificiale. Pe 4 martie vom afla cine va reprezenta România în mai, la Viena. Se pot înscrie la Selecția […]
15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale. Ce evenimente dedicate patrimoniului cultural românesc au loc în orașe din țară | AUDIO # Europa FM
Ziua Culturii Naționale este marcată joi, 15 ianuarie, prin evenimente speciale dedicate patrimoniului cultural românesc, organizate în mai multe orașe din țară. De la obiecte emblematice legate de Mihai Eminescu, la artefacte preistorice și concerte de muzică românească, publicul este invitat să redescopere identitatea culturală a României. La Târgu Mureș, Muzeul Universității de Medicină, Farmacie, […]
Ministrul de Externe, despre situația românilor din Iran: „Cereri de întoarcere în România și de sprijin consular nu au fost până ieri”. După ce MAE a ridicat nivelul de alertă la nouă, au fost depuse mai multe cereri de asistență consulară | AUDIO # Europa FM
Românii din Iran cer ajutorul Ministerului român de Externe pentru a pleca din țară. Se întâmplă după ce MAE a ridicat gradul de alertă la nouă din nouă. Oana Țoiu, ministrul român de Externe, spune că, în ultimele 12 ore, misiunea diplomatică de la Teheran a primit mai multe solicitări din partea conaționalilor aflați în […]
Republica Moldova, pe lista țărilor pentru care SUA suspendă pe termen nelimitat vizele de imigrant | AUDIO # Europa FM
Statele Unite suspendă vizele de imigrant pentru cetățenii din Republica Moldova. Măsura nu se aplică pentru vizele de turist, de studii, de muncă sau de afaceri, informează Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. Alte 74 de țări sunt vizate de decizia administrației Trump, care dorește să înăsprească politicile de imigrație. Din 21 ianuarie, emiterea noilor […]
Al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner, a fost prins în Indonezia | AUDIO # Europa FM
Cosmin Zuleam, cel de-al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, a fost reținut joi în Indonezia. Autoritățile au demarat procedurile de aducere în țară a bărbatului. Pe numele lui Zuleam Tribunalul Sibiu a emis un mandat de arestare pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și tâlhărie calificată. Cosmin Zuleam este cel […]
Timiș: Au început cercetările privind explozia de la sediul Poliției din Lugoj. Prima ipoteză este că o pungă de gaz s-a format sub clădirea distrusă | AUDIO # Europa FM
La Lugoj a început cercetarea la fața locului în urma exploziei care a distrus o clădire a Poliției. Astăzi au ajuns și specialiștii INSEMEX, care vor ajuta la stabilirea cauzelor deflagrației. Ancheta se desfășoară împreună cu polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale din IPJ Timiș. O primă ipoteză este cea a unei pungi de […]
Arad: Primăria este obligată de tribunalul din oraș să asfalteze o stradă şi să despăgubească moral proprietara unei case aflate acolo | AUDIO # Europa FM
Primăria din Arad este obligată de instanţă să asfalteze o stradă şi să despăgubească moral proprietara unei case de pe respectiva stradă. Totul pentru că primăria, în mod greșit, a inclus strada de pământ într-o zonă superioară de impozitare. Practic, fără să asigure infrastructura prevăzută de lege, primăria încasa nejustificat impozite mai mari. Strada Someșului […]
Președintele Nicușor Dan: „Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere națională în cadrul societății și de reconsolidare a echilibrului între puterile statului” | AUDIO # Europa FM
România este la începutul unui proces de reconciliere națională, transmite președintele Nicușor Dan. Declarația a fost făcută în cadrul întâlnirii anuale cu șefii misiunilor diplomatice din România. Președintele Nicușor Dan: „Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere națională în cadrul societății” „Anul 2025 este anul în care țara noastră a încheiat, așa cum s-a […]
Peste 20.000 de tineri din România prezintă tulburări de sănătate mintală asociate timpului petrecut pe telefon, arată INSP. Instituția a lansat campania de informare „Fii conştient! Viaţa trăită online are consecinţe offline!” | AUDIO # Europa FM
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) avertizează că timpul excesiv petrecut online afectează grav sănătatea mintală a copiilor. 22.000 de tineri din România sunt înregistrați în evidențele autorităților cu tulburări de sănătate mintală. Dar numărul lor poate fi cu mult mai mare. Un studiu UNICEF arată legături între timpul petrecut de copii și tineri pe […]
Adversare puternice pentru românce în primul tur la Australian Open 2026. Jaqueline Cristian are cea mai dificilă misiune | AUDIO # Europa FM
Australian Open 2026. Româncele calificate pe tabloul principal și-au aflat adversarele în primul tur. Cu cine vor juca româncele după tragerea la sorți, aflăm de la Mihai Bucureșteanu. Jaqueline Cristian pare că va avea cea mai grea misiune în primul tur de la Australian Open. O va întâlni pe jucătoarea cehă Karolína Muchová, cap de […]
Piața Victoriei. Venezuela. Groenlanda. Cine urmează pe lista lui Trump? Răspunde Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European # Europa FM
După ce l-a extras pe Nicolas Maduro din Venezuela, președintele SUA, Donald Trump, adulmecă o nouă operațiune specială: cucerirea Groenlandei, un punct geografic esențial în competiția dintre marile puteri – SUA, Rusia și China. Cine îl mai poate opri pe Donald Trump? Se va destrăma NATO? Se poate descurca Europa și fără America? Răspunde vicepreședintele […]
Danemerca și Groenlanda nu au ajuns la un acord cu SUA în urma întâlnirii de la Casa Albă, dar au creat un grup de lucru. Ministrul danez de Externe: „Avem poziții diferite” | AUDIO # Europa FM
După întâlnirea de la Casa Albă, Danemarca a anunțat crearea unui grup de lucru cu Statele Unite, pentru viitorul Groenlandei. Discuţia de la Washington, care a durat aproximativ 50 de minute, a fost „sinceră, dar şi constructivă”, a declarat ministrul de externe danez care a precizat că părţile rămân în conflict. Mai multe trupe NATO […]
Ucraina va declara „stare de urgență” în sectorul energetic, grav afectat de atacurile ruseşti, anunță Volodimir Zelenski | AUDIO # Europa FM
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că va declara „stare de urgenţă” în sectorul energetic, grav afectat de atacurile ruseşti susţinute. Măsura va fi luată și în contextul în care Ucraina se confruntă cu o iarnă grea, cu condiții meteo severe. Anunțul că va fi declarată stare de urgență pentru sectorul energetic al Ucrainei a […]
Nicușor Dan, de Ziua Culturii Naționale: Sala de teatru de la Palatul Cotroceni va fi pusă la dispoziție pentru reprezentații gratuite ale tinerilor actori: „Avem obligația de a nu abandona cultura” # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, că Administrația Prezidențială va pune periodic la dispoziția trupelor independente de tineri actori sala de teatru de la Palatul Cotroceni pentru reprezentații gratuite. „Cultura română contemporană are nevoie nu doar de susținere, ci și de spații reale de afirmare”, a transmis președintele Nicușor […]
