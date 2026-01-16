Cel mai vechi dictator din Europa a ordonat inspectarea de urgență a tuturor Forțelor Armate: „Dintr-o dată a sosit ordinul”
Digi24.ro, 16 ianuarie 2026 15:20
Cel mai vechi dictator din Europa, Alexandr Lukașenko a ordonat inspectarea de urgență a Forțelor Armate. Jurnaliștii de la Minsk spun că acest ordin a fost „foarte neașteptat”.
Acum 30 minute
15:20
Extrema dreaptă din Germania începe să se dezică de Donald Trump. Și în Franța, partidul lui Marine Le Pen e critic față de american # Digi24.ro
Dreapta germană a primit un sprijin consistent din partea lui Elon Musk, înregimentat în administrația americană, a lui JD Vance și din partea lui Donald Trump însuși. Doar că schimbările de opinie ale publicului german fac ca acum AfD să-și nuanțeze poziția. Pe măsură ce opinia publică din țară se întoarce din ce în ce mai mult împotriva președintelui SUA din cauza amenințărilor sale de a confisca Groenlanda, AfD vede dezavantajele aliniamentului său puternic față de acesta.
15:20
15:20
Patronatele avertizează: 2025, an slab în turismul balnear și rural. „Degradare a încrederii și imaginii publice”. Cum va arăta 2026 # Digi24.ro
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) face un bilanţ al domeniului şi, vorbind despre scăderile înregistrate anul trecut, arată că turismul românesc a intrat într-o fază de contracţie reală, iar anul 2025 nu este un „accident statistic”, ci un semnal privind fragilizarea cererii interne şi vulnerabilitatea structurală a turismului românesc. Potrivit patronatelor, turismul nu este afectat doar de inflaţie şi de scăderea veniturilor, ci şi de politici publice incoerente şi de un discurs oficial al ministrului de resort care a subminat încrederea în acest sector. În opinia FPTR, dacă această abordare va continua, 2026 riscă să nu fie anul revenirii, ci anul consolidării declinului.
15:10
Kremlinul vede ca fiind „pozitivă” dorinţa unor ţări din UE de a dialoga cu Rusia. „Este în concordanţă cu viziunea noastră” # Digi24.ro
Kremlinul a calificat vineri drept „pozitivă” dorinţa manifestată de unele ţări europene, printre care Italia şi Franţa, de a restabili dialogul cu Moscova, întrerupt după începerea atacului rus asupra Ucrainei în 2022, relatează POLITICO.
15:10
Directorul CIA s-a întâlnit cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, la ordinul lui Donald Trump. Ce mesaj i-a transmis # Digi24.ro
Directorul Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) a SUA, John Ratcliffe, a avut o întâlnire la Caracas cu preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, scrie vineri publicaţia New York Times, citând un oficial american, transmite agenţia Reuters.
Acum o oră
14:50
Doi români, arestați în Italia după ce au furat arma unui polițist și au deschis focul asupra agenților # Digi24.ro
Doi cetățeni români au fost arestați în apropiere de Milano, după un incident extrem de grav în care au tras cu arma asupra polițiștilor italieni. Arma fusese furată chiar de la unul dintre agenți, în timpul intervenției forțelor de ordine, după ce cei doi comiseseră un jaf în plină stradă.
14:40
Șeful Ryanair, într-o ieșire corporatistă către politic: „Trump este un mincinos, iar Parlamentul European, o discuție de idioți” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, este un „mincinos” care „greșește din punct de vedere istoric” în multe dintre problemele geopolitice majore cu care se confruntă lumea în 2026, a declarat furios șeful Ryanair, Michael O'Leary, într-un interviu acordat Politico.
Acum 2 ore
14:20
Vremea rece majorează preţul gazelor în Europa. Cu cât au crescut cotațiile în ultima vreme # Digi24.ro
Preţul gazelor naturale continuă să crească, pe fondul vremii neobişnuit de reci din unele părţi ale Europei, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape şase luni, transmite DPA.
14:20
Mașinile parcate neregulamentar în Sectorul 3 nu vor mai fi ridicate, dacă șoferul afișează un număr de telefon și răspunde la apel # Digi24.ro
Autovehiculul parcat neregulamentar nu va mai fi ridicat dacă şoferul a afişat un număr de telefon, răspunde la apelul poliţiştilor locali şi eliberează imediat zona blocată, a anunţat vineri Primăria Sectorului 3, citată de Agerpres.
14:20
Reacția PNL Iași după refuzul primarilor PSD de a participa la o întâlnire cu Ilie Bolojan: Retorică populistă, mincinoasă şi panicardă # Digi24.ro
Liberalii ieşeni susţin că mai mulţi primari PSD din judeţ au confirmat iniţial prezenţa la întâlnirea de vineri cu premierul Ilie Bolojan, dar că „au primit telefoane şi ordin de la centru” ca să refuze participarea.
14:20
„Jenant, e lipsă de respect”. Indignare în Norvegia, după ce Maria Corina Machado i-a dat lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace # Digi24.ro
Un sentiment de revoltă a cuprins mass-media norvegiană și comunitatea de experți după ce s-a aflat că laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, i-a dăruit medalia președintelui american Donald Trump, care tânjea după această distincție. „Este ceva nemaiauzit”, a declarat Janne Haaland Matlary, profesor la Universitatea din Oslo și fost politician, pentru postul public de televiziune NRK. „Este o lipsă totală de respect față de premiu, din partea ei”, a spus ea, calificând gestul drept „fără sens” și „jenant”, anunță Bloomberg.
14:10
Pericol pe o pârtie din Poiana Brașov. Un cablu de telecabină s-a lăsat până la nivelul schiorilor # Digi24.ro
Un incident grav a avut loc pe o pârtie din Poiana Brașov, unde un cablu al unei telecabine s-a lăsat până aproape de baza pârtiei, punând în pericol turiștii aflați la schi. Un bărbat în vârstă de 40 de ani s-a lovit de instalație, iar alți schiori au fost la un pas de accidentare.
14:10
Pensiile magistraților, amânate la CCR. Tudorel Toader: De data asta, chiar preşedintele CCR a propus un nou termen # Digi24.ro
Profesorul universitar Tudorel Toader, fost judecător constituţional, afirmă că, spre deosebire de termenele precedente ale CCR privind pensiile magistraților, când judecătorilor Curții li s-a refuzat acordarea unui nou termen pentru aprofundarea documentării, de această dată chiar preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, văzând documentele care au fost depuse între timp, a propus un nou termen, iar judecătorii au fost de acord.
14:00
Venezuela a eliberat mai mulți cetățeni străini care erau încarcerați, inclusiv din România # Digi24.ro
Venezuela a eliberat, în cursul nopții, mai mulți cetățeni străini care se aflau în detenție, inclusiv cetățeni din România, a anunțat vineri ministrul ceh de externe. Informația a fost confirmată în contextul eliberării unui cetățean ceh reținut din 2024, potrivit Reuters și News.ro.
13:50
Kremlinul anunță că Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu au vorbit la telefon despre criza din Iran # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin și premierul israelian Benjamin Netanyahu au discutat vineri la telefon despre situația din Orientul Mijlociu și Iran, a declarat Kremlinul, potrivit Reuters.
13:50
Gândaci în salonul de la Pediatrie, la Spitalul Slatina. Imaginile de groază au fost publicate de mama unui copil internat # Digi24.ro
Imagini de groază din Spitalul Slatina. Mama unui copil internat în secția de Pediatrie a surprins gândaci în salon. Femeia spune că de teamă, nu a dormit patru nopți. În urmă cu trei luni, au fost găsiți gândaci și în secția de Urologie a spitalului.
13:50
Bulgarii sunt chemați să-și aleagă membrii noului Parlament, pentru a opta oară în doar patru ani # Digi24.ro
Preşedintele Rumen Radev a anunţat vineri că Bulgaria va organiza alegeri anticipate după ce principalele partide au refuzat mandatul de a forma un guvern în urma demisiei administraţiei precedente pe fondul protestelor generalizate, relatează Reuters.
13:40
Cartel Alfa: 3.000 de angajați de la Combinatul Liberty Galaţi au salarii restante de luni de zile. Un coleg a intrat în greva foamei # Digi24.ro
Cartel Alfa anunţă, vineri, că peste 3.000 de salariaţi de la Combinatul Liberty Galaţi, sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile, iar unul dintre ei a intrat în greva foamei.
13:40
Prosumatorii ar putea împărți energia produsă cu alți consumatori. Ce prevede proiectul pus în dezbatere de Ministerul Energiei # Digi24.ro
Ministerul Energiei a pus în transparență decizională, pe 15 ianuarie 2026, un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Documentul propune schimbări importante pentru piața de energie, întărește protecția consumatorilor și introduce, pentru prima dată în România, conceptul de „partajare a energiei”, care le permite prosumatorilor să împartă surplusul de energie cu alți consumatori, gratuit sau contra cost.
Acum 4 ore
13:30
Militari europeni în Groenlanda: Europa răspunde presiunilor lui Trump. Alice Rufo: „Un semnal către întreaga lume” # Digi24.ro
Prezența militarilor europeni în Groenlanda pentru un exercițiu vizează „trimiterea unui semnal către întreaga lume”, inclusiv către Statele Unite, cu privire la hotărârea țărilor europene de „a-și apăra suveranitatea”, a afirmat ministrul francez al apărării, Alice Rufo, citat de AFP și Agerpres.
13:20
Donații de 800.000 de dolari pentru angajatul Ford care l-a huiduit pe Trump. „Soarta nu îți surâde des. Când o face, profiți” # Digi24.ro
Un angajat Ford care a fost suspendat după ce l-a huiduit pe președintele Donald Trump a stârnit o val de sprijin din partea comunității de crowdfunding.
13:10
Țara UE care va începe să-și doneze, treptat, flota de MiG-29 către Ucraina. „Decizia a fost deja luată”. Care este condiția # Digi24.ro
Polonia va preda Ucrainei până la nouă avioane de vânătoare MiG-29, deși discuțiile tehnice pe această temă sunt încă în curs.
13:10
„Pregătirile pentru sezonul rece au eşuat”. Ucraina mai are rezerve de combustibil doar pentru câteva zile # Digi24.ro
Ucraina dispune de rezerve de combustibil pentru mai mult de 20 de zile, a declarat vineri ministrul energiei, Denis Şmîgal, în faţa parlamentului, descriind situaţia energetică generală din ţară ca fiind foarte dificilă în urma seriei de atacuri ale Rusiei cu drone şi rachete asupra infrastructurii energetice, potrivit Reuters.
13:00
12:50
Regiunea Indo-Pacific este un teren de bătălie cheie în rivalitatea dintre Statele Unite şi China. În această variantă nouă de confruntare, nu este importantă doar puterea militară mai mare, ci şi capacitatea de produce cea mai bună tehnolgogie şi bunuri pentru toată lumea. Aşa se poate impune influenţa în toată regiunea. Cum se raportează statele din Asia la competiţia dintre cele două puteri? Ne răspunde Hiroyuki Akita, comentator pentru Nikkei Japonia.
12:30
Primarii PSD din Iași refuză întâlnirea cu Ilie Bolojan: Nu vrem să legitimăm austeritatea # Digi24.ro
Primarii PSD din judeţul Iaşi nu vor participa la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, care va fi prezent vineri în municipiu, conducerea PSD Iaşi motivând că întrunirea este pur formală şi că deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate.
12:30
TikTok va implementa noi reguli la nivelul UE. Tot mai multe state cer interzicerea rețelelor sociale pentru minori # Digi24.ro
TikTok va începe, în următoarele săptămâni, implementarea unei tehnologii mai stricte de verificare a vârstei la nivelul Uniunii Europene, pe fondul presiunilor tot mai mari pentru limitarea accesului minorilor la rețelele sociale. Măsura vine în contextul în care mai multe state, inspirate de exemplul Australiei, analizează interzicerea platformelor de social media pentru copiii sub 16 ani.
12:20
12:20
Premierul Canadei, la Beijing: Parteneriatul cu China ne poziţionează bine pentru noua ordine mondială # Digi24.ro
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat în timpul unei vizite oficiale în China că progresul realizat în parteneriatul bilateral canadiano-chinez „poziţionează bine” Canada pentru „noua ordine mondială”, potrivit relatărilor din presa internaţională. Remarca a fost făcută în contextul încercărilor autorităţilor de la Ottawa de a consolida relaţiile cu Beijingul după o perioadă de tensiuni şi de a diversifica parteneriatele economice şi geopolitice ale Canadei.
12:20
Paradox românesc: tarife scăzute, putere de cumpărare slabă. INS: România și Bulgaria au cele mai mici prețuri din UE # Digi24.ro
Cel mai scăzut nivel al preţurilor pentru bunurile de consum şi serviciile din componenţa consumului final al gospodăriilor populaţiei, în cadrul statelor membre, a fost înregistrat în 2024 în Bulgaria, fiind cu 39% mai mic decât media UE, urmată de România (36% sub media UE), arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), care au la bază calculele realizate de Eurostat, în luna decembrie 2025. Deși țara noastră are printre cele mai mici prețuri la alimente și băuturi din Uniunea Europeană, are totodată și cele mai mici salarii. Prin urmare, ne permitem doar trei sferturi din coșul mediu de cumpărături, arată Digi24.
12:20
12:10
Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție FIDELIS din 2026, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50% la titlurile în lei # Digi24.ro
Începând de astăzi, 16 ianuarie, până vineri, 23 ianuarie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot investi în titluri de stat FIDELIS denominate în lei și euro, listate la Bursa de Valori București, potrivit Ministerului Finanțelor. Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.
12:10
Comisia Europeană resuscitează un proiect din 1993 care ar permite Ucrainei să adere la Uniune. Ce presupune inițiativa # Digi24.ro
Comisia Europeană discută un proiect de reformare a schemei de aderare la Uniunea Europeană, în vigoare din 1993. De fapt, se intenționează crearea unui sistem pe două niveluri, în care vor exista țări membre principale, cu drepturi depline, și țări secundare, cu o serie de restricții, inclusiv dreptul de veto asupra deciziilor liderilor UE. Transformările pregătite, scrie Financial Times (FT), ar putea accelera aderarea Ucrainei la Uniune. Punctul privind aderarea țării la UE este inclus în proiectul planului de pace convenit de Washington și Kiev.
12:10
O femeie de 30 de ani a fost reţinută de poliţiştii Capitalei, pentru 24 de ore, pentru că ar fi furat un ceas din aur estimat la 175.000 de euro de la domiciliul unui cetăţean străin din Sectorul 1.
12:00
Germania se îndoiește de viitorul UE. Sub presiunea lui Trump, Berlinul caută soluții de securitate (Le Monde) # Digi24.ro
Berlinul se îndoiește de capacitatea UE de a rezista avansului partidelor naționaliste și atacurilor administrației Trump. Acest scepticism, fără precedent în Germania, alimentează temerea că ar putea fi vorba despre o vulnerabilitate de durată, chiar despre o marginalizare progresivă a Europei, așa cum există ea astăzi, scrie corespondenta din Germania a ziarului „Le Monde”.
12:00
O nouă avarie la CET Sud, tot la un cazan, chiar în ziua în care sistemul de termoficare din capitală urma să se „echilibreze” # Digi24.ro
Chiar în ziua în care sistemul de termoficare din București urma să se „echilibreze”, la CET Sud a intervenit o nouă avarie.
11:50
Fostul lider brazilian Jair Bolsonaro, transferat la altă închisoare. Instanța: „Are mai mult confort”. „Celulă” cu living și bucătărie # Digi24.ro
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost transferat joi la Complexul Penitenciar Papuda din Brazilia, cunoscut pentru faptul că găzduiește politicieni, în urma unui ordin emis de judecătorul Curții Supreme, Alexandre de Moraes, a anunțat instanța, citată de Reuters. Bolsonaro își ispășea pedeapsa de 27 de ani pentru complot în vederea organizării unei lovituri de stat într-o celulă mult mai mică din cadrul Superintendenței Poliției Federale din Brazilia.
11:40
Scandal și bătaie într-un mall din Pitești. 11 tineri, reținuți după o încăierare violentă # Digi24.ro
Un scandal violent izbucnit într-un centru comercial din municipiul Pitești s-a soldat cu reținerea a 11 tineri, cu vârste între 16 și 25 de ani. Potrivit polițiștilor, conflictul a dus la distrugerea mai multor bunuri și la tulburarea ordinii publice, iar unul dintre participanți ar fi avut asupra sa un obiect tăietor.
Acum 6 ore
11:30
Statul vrea să schimbe din nou regulile în construcții. Avizele vor fi date mai rapid și doar online, ca să nu se piardă banii din PNRR # Digi24.ro
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță care schimbă modul în care sunt avizate documentațiile de urbanism și lucrările de construcții, atât publice, cât și private. Documentul vizează eliminarea blocajelor administrative, interzice limitarea depunerii dosarelor și obligă autoritățile să comunice avizele electronic și în termen, în contextul întârzierilor mari la proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și al riscului pierderii fondurilor europene.
11:30
Nicușor Dan, despre decizia CE de a aproba aplicaţia României pentru SAFE: „O oportunitate strategică”. La ce vor fi folosiți banii # Digi24.ro
Decizia Comisiei Europene de a aproba aplicaţia României pentru finanţare prin instrumentul SAFE este o veste foarte bună, a declarat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, arătând că ţara noastră primeşte peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare sumă alocată unui stat membru al UE şi este o oportunitate strategică de a accelera investiţiile necesare în revitalizarea industriei naţionale de apărare.
11:30
E oare timpul ca Europa să renunțe la Trump? Opțiunile discutate în șoaptă de europeni pentru a salva Groenlanda (Politico) # Digi24.ro
În timp ce Donald Trump amenință să folosească armata americană pentru a cuceri Groenlanda, oficialii și diplomații europeni au început să discute în liniște o idee care până acum era de neconceput: cum ar arăta o ripostă? - scrie Politico.
11:30
Ultimul tratat nuclear semnat de Rusia și SUA aproape a expirat. Ce înseamnă acest lucru # Digi24.ro
Chiar şi în plină rivalitate nucleară în timpul Războiului Rece, Statele Unite şi Uniunea Sovietică au negociat o serie de tratate pentru a împiedica escaladarea necontrolată a cursei înarmărilor. Deşi nu au căzut de acord asupra altor aspecte, liderii de la Moscova şi Washington au recunoscut valoarea negocierilor - din 1969 până mult după prăbuşirea Uniunii Sovietice (în 1991) - pentru a crea un cadru stabil şi previzibil care să limiteze dimensiunea arsenalelor lor nucleare. Acum, ultimul tratat nuclear dintre SUA şi Rusia, New START, va expira în doar câteva săptămâni, pe 5 februarie, iar viitorul este incert. Cele două ţări, preocupate de războiul din Ucraina, nu au purtat niciun fel de discuţii pentru un tratat succesor, scrie Reuters.
11:30
Alertă în județul Sibiu. Seif cu aur și un milion de euro, furat dintr-o locuință din Mediaș # Digi24.ro
Polițiștii și procurorii au declanșat o amplă anchetă în județul Sibiu, după ce un bărbat a reclamat furtul unui seif din locuința sa din municipiul Mediaș. Potrivit sesizării, în seif s-ar fi aflat aproximativ 700 de grame de aur și un milion de euro, iar reclamantul este cunoscut cu antecedente penale pentru mai multe infracțiuni.
11:30
Putin, atac mascat la Trump. Liderul rus vorbește despre cei care vor „să-și impună voința”. Ce spune Kremlinul despre Marea Nordului # Digi24.ro
Groenlanda ar putea deveni flacăra care aprinde fitilul unui nou conflict. E un avertisment care vine, cât se poate de neașteptat, de la Vladimir Putin. El spune că situația internațională se degradează tot mai mult din cauza conflictelor și a tensiunilor grave din prezent. Fără să-l numească, destinatarul criticilor sale e Donald Trump.
11:20
Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Lituania a descoperit un grup de agenți ruşi care avea ca ţintă inclusiv țara noastră # Digi24.ro
Serviciul de informaţii al armatei ruse GRU a fost responsabil pentru o tentativă de incendiu, în 2024, asupra unei fabrici din Lituania care furnizează scanere de unde radio armatei ucrainene, au declarat vineri oficialii lituanieni. Şase cetăţeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia şi Belarus au fost acuzaţi în legătură cu incidentul, iar grupul a încercat să comită atacuri similare şi în Polonia, România şi Republica Cehă, au declarat poliţia şi procurorii de la Vilnius, potrivit Reuters.
11:10
Victor Orban încearcă să sperie ungurii înainte de alegerile cruciale din 2026: „Ar însemna un război economic” # Digi24.ro
Anul 2026 va fi unul al pericolelor şi al oportunităţilor pentru Ungaria, a declarat vineri premierul Viktor Orban, în intervenţia sa săptămânală la postul public de radio.
10:50
ANM a prelungit codul galben de ger: jumătate de țară, vizată de noile alerte. Temperaturile ajung la -19 grade. Vremea în Capitală # Digi24.ro
Meteorologii anunţă că valul de ger se prelungeşte până miercuri şi au emis mai multe avertizări cod galben. Vineri, gerul se va resimţi în nordul şi estul Moldovei, iar vineri noapte va cuprinde mai mult de jumătate dintre judeţele ţării. Minimele se vor situa între -19 şi -10 grade.
10:50
Astăzi e ziua în care bucureștenii ar trebui să aibă căldură. Unii au deja, dar „doar în aplicație”. Ce spune Termoenergetica # Digi24.ro
Din 4 ianuarie, 40% dintre bucureșteni nu au apă caldă și căldură, ca urmare a unei avarii la CET Sud. Reparația, care trebuia să se finalizeze pe 7 ianuarie, a fost amânată ulterior pentru 12 ianuarie, doar pentru ca următorul termen, ca urmare a „echilibrării sistemului hidraulic”, să fie 16 ianuarie. Avaria coincide cu cele mai scăzute temperaturi din acestă iarnă. Începând din 15 ianuarie, aplicația Termoalert, cea care arată gradul de funcționare a sistemului de termoficare din București a început să arate o îmbunătățire a sistemului. Digi24.ro a decis să verifice acest lucru și să vadă și realitatea in teren, dincolo de raportările oficiale.
10:50
Premierul Moldovei, acuzat de „trădare” după ce a spus că el ar vota pentru reunificarea cu România # Digi24.ro
Prim-ministrul Moldovei a fost criticat de opoziția din țară după ce a declarat că, personal, ar vota pentru reunificarea cu România dacă ar avea loc un referendum.
10:30
Lupta pentru Arctica. Rusia acuză NATO de militarizarea regiunii, pe fondul disputei cu Trump privind Groenlanda # Digi24.ro
Ambasadorul Rusiei în Danemarca, Vladimir Barbin, a acuzat NATO că încearcă să militarizeze Arctica în contextul solicitării americane de a obţine controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom care este parte a Regatului Danemarcei.
