Doi români, arestați în Italia după ce au furat arma unui polițist și au deschis focul asupra agenților

Din 4 ianuarie, 40% dintre bucureșteni nu au apă caldă și căldură, ca urmare a unei avarii la CET Sud. Reparația, care trebuia să se finalizeze pe 7 ianuarie, a fost amânată ulterior pentru 12 ianuarie, doar pentru ca următorul termen, ca urmare a „echilibrării sistemului hidraulic”, să fie 16 ianuarie. Avaria coincide cu cele mai scăzute temperaturi din acestă iarnă. Începând din 15 ianuarie, aplicația Termoalert, cea care arată gradul de funcționare a sistemului de termoficare din București a început să arate o îmbunătățire a sistemului. Digi24.ro a decis să verifice acest lucru și să vadă și realitatea in teren, dincolo de raportările oficiale.