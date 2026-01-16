Discuții cu Netanyahu şi preşedintele Iranului. Putin vrea ca Rusia să medieze în regiune

12:30

Promisiunea lui Piedone Jr. privind taxele pentru victimele din Rahova este doar un joc de „alba-neagra". Fără un vot în Consiliul Local, scutirile anunțate pe Facebook nu există legal. Opoziția îl acuză pe primar de populism și cere soluții concrete pentru oamenii afectați de explozie.