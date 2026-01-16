Derapaj fără precedent. O judecătoare de la Tribunalul București îl numește pe premierul Bolojan „Goebbels de România”
Cotidianul de Hunedoara, 16 ianuarie 2026 16:20
Judecătoarea Mădălina Afrăsiniei de la Tribunalul București, cunoscută pentru multiplele postări politice exprimate pe Facebook, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de minciună și îl compară cu Joseph Goebbels, fost minsitru al progapandei naziste și un apropiat a lui Adolf Hitler.
• • •
Acum 5 minute
17:00
Zelenski îl asigură pe Trump că vrea pacea. O echipă ucraineană se îndreaptă spre SUA # Cotidianul de Hunedoara
Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump.
Acum 30 minute
16:40
Nu avem neapărat o confruntare între super-puteri, ci o luptă internă în America, pentru putere și controlul fluxurilor de bani
Acum o oră
16:30
Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor au depus un proiect de lege prin care cer accesul liber al românilor la evenimentele culturale și sportive de interes major.
16:20
Drumul expres spre Ucraina. CNAIR lansează licitaţia pentru „capătul de nord” # Cotidianul de Hunedoara
Directorul general al CNAIR spune că prin acest nou proiect România îşi consolidează poziţia de hub strategic la frontiera de Est a Uniunii Europene şi NATO.
16:20
Derapaj fără precedent. O judecătoare de la Tribunalul București îl numește pe premierul Bolojan „Goebbels de România” # Cotidianul de Hunedoara
Judecătoarea Mădălina Afrăsiniei de la Tribunalul București, cunoscută pentru multiplele postări politice exprimate pe Facebook, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de minciună și îl compară cu Joseph Goebbels, fost minsitru al progapandei naziste și un apropiat a lui Adolf Hitler.
16:10
Scăderea masivă a volumului de tichete de vacanță a pus o presiune suplimentară pe agențiile de turism și operatorii HoReCa din România, care se bazau pe aceste fonduri.
Acum 2 ore
16:00
„Nu vă este rușine?", a fost întrebat premierul.
15:40
Republica Moldova: Declanșează Trump războiul vizelor împotriva Chișinăului? # Cotidianul de Hunedoara
După decenii de neglijare sistemică de către fostele guvernări, Republica Moldova accelerează procesul de consolidare a capacităților sale de apărare, iar modernizarea Armatei Naționale nu reprezintă o opțiune, ci o necesitate.
15:20
Discuții cu Netanyahu şi preşedintele Iranului. Putin vrea ca Rusia să medieze în regiune # Cotidianul de Hunedoara
Puterile occidentale acuză Iranul că are un plan secret de a dezvolta arme nucleare, lucru pe care Teheranul îl neagă. Rusia susţine dreptul Iranului la energie nucleară paşnică.
15:10
Există o diferență majoră între „a te spăla pe dinți" și a menține o igienă orală care chiar să prevină formarea cariilor. De cele mai multe ori, problema nu este lipsa periajului, ci locurile pe care le omitem
Acum 4 ore
15:00
Ministrul Pîslaru: Pare că o mână de magistrați vrea să enerveze populația # Cotidianul de Hunedoara
De reforma pensiilor speciale este condiționată primirea a 231 de milioane de euro din PNRR.
14:20
Răzbunarea „perfectă” a eșuat. Femeie cercetată după ce a vrut să-și înfunde fostul soț # Cotidianul de Hunedoara
O bucureșteancă a ajuns sub control judiciar după ce și-a trimis singură mesaje de amenințare cu moartea pentru a-și înfunda fostul soț. Deși bărbatul are antecedente penale, ancheta a dovedit că femeia a cumpărat o cartelă prepay special pentru acest plan de răzbunare eșuat.
14:10
România va avea astfel pentru prima oară un an întreg dedicat unei personalități sportive.
14:00
Bărbatul ar fi fost arestat de Garda Naţională Bolivariană în septembrie 2024. Eliberarea sa a venit după căderea regimului Maduro.
14:00
Se vinde prin licitație, la Artmark, o parte din colecția lui Vâlcov. Conține, între altele, o lucrare de Picasso # Cotidianul de Hunedoara
Publicul este invitat să vizioneze expoziția dedicată și să participe la licitație, în sală sau online, în condiții egale de transparență și acces.
14:00
„Evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației."
13:40
Patru membri ai galeriei FCSB, reţinuţi. Au agresat trei adolescenţi într-un tramvai # Cotidianul de Hunedoara
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.
13:30
Mii de angajați de la Liberty Galați nu și-au mai primit salariile de luni de zile. Aceștia se află în șomaj tehnic, iar unul dintre salariați a intrat în greva foamei. Proprietarii combinatului sunt în vizorul procurorilor în cadrul operațiunii JUPITER.
13:30
În urma valului de reacții negative, propunerea lui Trump ca ambasador al regiunii și-a cerut scuze pentru declarația făcută. Acesta a spus că a fost doar o glumă nereușită.
Acum 6 ore
13:00
Trofeul de campioană al lui Fuchse Berlin a fost furat și apoi topit de hoți # Cotidianul de Hunedoara
Campioana Germaniei a anunțat acum că trofeul a fost, în cele din urmă recuperat. Problema e că, între timp, a fost topit de hoți și transformat într-un lingou de argint.
12:50
PNL Iași acuză că primarii PSD din județ au fost amenințați pentru a nu se întâlni cu Ilie Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
„Atacul concertat al social-democraților nu este despre «grija față de comunități», ci despre teama de reformă, despre disperarea de a pierde controlul asupra banilor publici risipiți".
12:40
Persoana care ar fi facilitat trecerea graniței dintre Ucraina și România pentru bărbați ucraineni riscă până la nouă ani de închisoare.
12:30
Alba-neagra cu taxele din Rahova. Promisiunile lui Piedone Jr. rămân doar pe Facebook # Cotidianul de Hunedoara
Promisiunea lui Piedone Jr. privind taxele pentru victimele din Rahova este doar un joc de „alba-neagra". Fără un vot în Consiliul Local, scutirile anunțate pe Facebook nu există legal. Opoziția îl acuză pe primar de populism și cere soluții concrete pentru oamenii afectați de explozie.
12:20
Represalii în Iran. Închisoare pentru oamenii care trimit poze cu proteste celor din afara țării # Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile de la Teheran încearcă să blocheze furnizarea de informații din interiorul țării prin impunerea de pedepse pentru cei care să transmită mai departe către oamenii din afara țării.
12:10
Glasul iubirii, glasul frumosului. Senzaționala soprană Cristina Fieraru cântă la Sala Dalles # Cotidianul de Hunedoara
Concertul "Pe lângă plopii fără soț" din data de 30 ianuarie 2026 începe la ora 19:00 și are loc la Sala Dalles din București (Bd. Nicolae Bălcescu 18).
12:10
Următorul tratat se preconizează a fi foarte complex, iar prioritatea numărul rămâne totuși reducerea riscurilor şi consolidarea încrederii.
12:00
„Tot ce am văzut astăzi este gestul unor trădători care manipulează o masă de români simpli, cu bune intenții și cu nevoi reale. Conducătorii lor trădători, precum george simion, claudiu târziu, călin georgescu și diana șoșoacă, nu rezolvă niciodată problemele acestor oameni. Doar îi amăgesc și îi folosesc ca masă de manevră."
11:50
Un bărbat cu antecedente penale pentru furt a reclamat că i s-a furat un seif cu un milion de euro și mult aur.
11:40
Mediile digitale sunt folosite de la vârste foarte mici, însă cercetările arată o legătură negativă între utilizarea excesivă acestora şi sănătatea copiilor.
11:40
În medie, salariile din învățământ au scăzut cu aproape 200 de lei în 12 luni, în timp ce inflația înregistrată în 2025 a fost de aproape 10%.
11:40
Pe vârful de consum de marți dimineață, Hidroelectrica și termocentralele pe gaze aveau aproximativ aceeași producție – 2.000 de MW (în cazul termo, aceasta este capacitatea maximă).
11:30
Prima „realizare” a lui Ilie Bolojan în mandatul de ministru interimar al Educației: moțiune simplă # Cotidianul de Hunedoara
Moțiunea simplă este intitulată. „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar".
11:30
Matteo Duțu este internațonal român de juniori și are 9 prezențe la reprezentativa U21. Este cotat de site-urile de specialitate la 250.000 de euro.
11:10
PSD Iași refuză întâlnirea cu premierul Bolojan: „Premierul Taie-Tot, acest propovăduitor al austerității” # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan merge azi la Iaşi şi Botoşani, pentru a discuta cu primarii din cele două judeţe pe teme ce ţin de administraţia publică locală.
11:10
Prima „realizarea” a lui Ilie Bolojan în mandatul de ministru interimar al Educației: moțiune simplă # Cotidianul de Hunedoara
Moțiunea simplă este intitulată. „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar".
Acum 8 ore
10:50
Doi polițiști din Verona riscă să petreacă ani grei în închisoare pentru că ar fi torturat mai multe persoane, mai ales cetățeni străini.
10:50
Prima reacție a lui Nicușor Dan după aprobarea proiectelor din programul SAFE # Cotidianul de Hunedoara
„Programele de reînarmare și producție internă de echipamente de apărare moderne vor contribui la revitalizarea industriei naționale de apărare a României".
10:40
A fost un triplu câştigător al Balonului de Aur, care a sărit în cuşca şerpilor din conducerea fotbalului şi a ieşit cu reputaţia pătată.
10:30
PSD Iași boicotează vizita lui Bolojan. Primarii social-democrați refuză să se întâlnească cu premierul # Cotidianul de Hunedoara
„Premierul Taie-Tot, liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerității, vine la Iași, astăzi, să se întâlnească cu primarii din județ. Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate".
10:30
România și Bulgaria domină topul costurilor mici în UE, în timp ce Danemarca este cea mai scumpă țară.
10:30
Valul de ger se prelungeşte. Cod galben vineri noapte, în mai mult de jumătate din ţară # Cotidianul de Hunedoara
Vremea va deveni deosebit de rece, vineri şi sâmbătă, cu precădere în jumătatea estică a ţării apoi şi în rest, iar noaptea şi dimineaţa va fi ger în majoritatea zonelor.
10:20
De ziua lui Eminescu, în România, s-a defilat cu numele poetului și s-a strigat „Nicușor/Micul dictator!" și „Nicușoare, nu uita/România nu te vrea!".
10:10
„I-am oferit preşedintelui Statelor Unite medalia Premiului Nobel pentru Pace", a declarat Machado.
09:50
Harry ar trebui să participe la primele două zile ale procesului, apoi va depune mărturie în cadrul şedinţei din 22 ianuarie, dimineaţa şi după-amiaza.
09:50
Noua platformă ChatGPT Translate oferă traduceri în peste 50 de limbi fără a fi nevoie de autentificare.
09:40
„Mă rog la Cel de Sus ca acest lucru să nu se întâmple. Dar Germania ar trebui să fie prima."
Acum 12 ore
09:00
Sistemul inovator ar putea elimina în viitor recoltările de sânge frecvente, folosind regenerarea celulară naturală pentru a monitoriza biomarkerii.
08:40
Din 2026, eșalonarea datoriilor la stat devine mai strictă, cu plafoane și garanții obligatorii pentru creanțele mari.
08:40
Autoritățile au ridicat alerta la nivelul doi pentru a preveni extinderea flăcărilor către zonele muntoase din vecinătatea districtului Gangnam.
08:10
Ar fi a treia oară când proiectul e pe masa Curții Constituționale. Ultimele dăți, judecătorii numiți de PSD au blocat proiectul.
