Al doilea împrumut BEI pentru A1 Sibiu-Pitești

Tineri din medii defavorizate pot obține finanțarea costurilor școlii de șoferi prin programul Permis pentru viitor, organizat pe bază de concurs de proiecte. Solicitările de finanțare se depun online sau prin poștă până în 27 ianuarie 2026. Prin programul Permis pentru viitor, ajuns la cea de-a 11-a ediție, se acordă finanțare necesară obținerii permisului de […] The post Permis pentru viitor – o șansă pentru tinerii din medii defavorizate appeared first on ZIUA CARGO.