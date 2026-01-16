Ce a găsit un youtuber din Georgia într-un palet cu produse Apple returnate pe care a plătit 1.300 de euro
Adevarul.ro, 16 ianuarie 2026 16:30
Un YouTuber din Georgia a dat doar 1.383 de dolari pentru un palet de produse Apple returnate, în valoare inițială de 15.950 de dolari.
Acum 5 minute
17:00
„Un masacru!”. Trei fotbaliști morți în valul de proteste din Iran. Tăcerea FIFA, condamnată cu fermitate # Adevarul.ro
Mai mulți fotbaliști iranieni au fost uciși în timpul protestelor, iar comunitatea internațională cere anchete și reacții urgente.
17:00
În mediul online apar tot mai multe materiale care folosesc neautorizat numele și logo-ul Băncii Transilvania sau a altor entități din întreg grupul financiar BT.
17:00
„Acești oameni uită că Rusia e inamicul nostru”. Bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, amendat și pentru incidentul de pe 1 Decembrie # Adevarul.ro
Bărbatul care a proiectat mesajul „Marş la Moscova” pe clădirile din Piaţa Universităţii, în timpul protestului AUR de joi seară, a explicat de ce a recurs la acest gest și a dezvăluit că a fost amendat și pentru acțiunile care au avut loc 1 decembrie, când a strigat aceeași replică celebră
Acum 30 minute
16:45
Noi detalii în cazul femeii împușcate de agentul ICE: ce au găsit pompierii pe corpul victimei # Adevarul.ro
Femeia de 37 de ani ucisă săptămâna trecută la Minneapolis de un agent al poliției federale pentru imigrație din Statele Unite (ICE) a fost împușcată de patru ori.
16:45
Cât de pregătită este România dacă Vladimir Putin atacă la Gurile Dunării. Ce spune Radu Miruţă, ministrul Apărării # Adevarul.ro
Pe fondul amenințărilor lansate de Vladimir Putin și al scenariilor care vizează extinderea conflictului din Ucraina până în apropierea graniței României, ministrul Apărării explică în ce măsură este pregătită România pentru un posibil atac în zona Gurilor Dunării.
16:45
Insula arctică Groenlanda a devenit o regiune fierbinte din punct de vedere geopolitic, președintele american Donald Trump insistând că aceasta ar trebui să devină proprietatea SUA și chiar sugerând că ar fi dispus să preia prin forță.
Acum o oră
16:30
Interzicerea comunismului: unde e granița fină dintre abuz și actul politic necesar? Explicațiile unui profesor de drept constituțional # Adevarul.ro
Bogdan Iancu, profesor de drept constituțional, explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, unde se află linia subțire dintre interzicerea comunismului și abuz.
16:30
16:15
Julio Iglesias își pregătește apărarea după acuzațiile grave de trafic de persoane și delicte sexuale # Adevarul.ro
Cântăreţul spaniol Julio Iglesias își pregătește apărarea alături de avocații săi, după ce a fost acuzat de „trafic de persoane” şi „delicte sexuale” de două foste angajate.
16:15
Gala Premiilor MUSICRIT, organizată pe 14 ianuarie de UCRRM, în parteneriat cu instituții culturale de prestigiu, a avut loc ca avanpremieră a Zilei Culturii Naționale. Evenimentul a celebrat excelența în muzica clasică.
Acum 2 ore
16:00
Când vor fi semnate contractele pentru sectoarele de autostradă Paşcani-Siret şi Paşcani-Ungheni # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri la Iaşi că lucrările la sectoarele de autostradă Paşcani-Suceava-Siret şi Moţca-Iaşi-Ungheni ar urma să înceapă în toamna acestui an sau în primăvara anului viitor.
15:45
Incident grav în Italia: doi români urmăriți de Poliție după un jaf au furat pistolul unui ofițer și au tras două focuri # Adevarul.ro
Doi cetățeni români au fost arestați în apropiere de Milano, după un incident extrem de grav în care au tras cu arma asupra polițiștilor italieni.
15:45
O fisură la conducta principală de gaz a fost identificată drept sursa probabilă a acumulării de gaze care a dus la deflagrația de la anexa Poliției Lugoj, au informat, vineri, autoritățile.
15:45
Banii sau echipa naționala? Italienii au dat vestea. Următoarea destinație pentru Nicolae Stanciu, după despărțirea prematură de Genoa # Adevarul.ro
Nicolae Stanciu se află în fața unei decizii importante privind continuarea carierei.
15:45
Ce s-a întâmplat în cele 24 de ore de teroare care au însângerat Iranul: întâi a fost tăiat internetul, apoi a început masacrul # Adevarul.ro
Autoritățile iraniene au oprit internetul pe 8 ianuarie, iar în umbra blackout-ului forțele de securitate au lansat o represiune fără precedent. Mărturii ale oamenilor și imagini care circulă pe rețelele de socializare indică un masacru care ar putea fi cel mai sângeros din ultimele decenii.
15:30
Un turist român reținut de Venezuela în 2024 a fost eliberat. 10 luni soția nu a știut nimic despre el # Adevarul.ro
Venezuela a eliberat în cursul nopţii mai mulţi cetăţeni străini care erau încarceraţi, inclusiv un român, a anunţat vineri ministrul ceh de externe.
15:15
Agentul ICE care a împușcat mortal o femeie în Minneapolis a primit donații de peste un milion de dolari. Americanii, polarizați în privința incidentului # Adevarul.ro
Ofițerul agenției pentru imigrare și vămi (ICE) Jonathan „Jon” Ross, în vârstă de 43 de ani, care a împușcat mortal o femeie într-o acțiune controversată a forțelor de ordine în orașul Minneapolis, a primit donații de peste un milion de dolari.
Acum 4 ore
15:00
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat astăzi cu huiduieli din partea ieșenilor. Reacțiile ar fi venit pe fondul nemulțumirilor legate de situația economică actuală.
15:00
Reacția Teatrului Maghiar de Stat din Cluj la acuzațiile de cenzură, după anularea premierii «Regele Moare»” # Adevarul.ro
Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca respinge informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora spectacolul „Regele Moare”, în regia lui Tompa Gábor, ar fi fost scos din programul Teatrului Național din Budapesta din motive politice sau artistice.
14:45
Președintele rus Vladimir Putin a purtat vineri o convorbire telefonică cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, a anunțat Kremlinul.
14:45
România, în fața unei decizii complicate: Ne punem rău cu americanii pentru Groenlanda sau îi lăsăm baltă pe europeni. „E o mare idioțenie” # Adevarul.ro
România nu va trimite trupe în Groenlanda, cel puțin deocamdată, dar există o anumită presiune pentru a schimba această decizie. Experții chestionați de „Adevărul” cu privire la modul în care ar trebui să se poziționeze România față de Groenlanda au opinii diferite.
14:30
Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk dă în judecată o companie a miliardarului: Grok ar fi generat imagini deepfake sexuale # Adevarul.ro
Ashley St. Clair, mama unuia dintre copiii lui Elon Musk, a dat în judecată compania de inteligență artificială a miliardarului.
14:15
Ironii în Olanda, după decizia de a trimite un singur ofițer în Groenlanda: va avea lenjerie intimă termică # Adevarul.ro
Guvernul olandez va trimite un ofițer naval în Groenlanda pentru o misiune de recunoaștere, a declarat ministrul Apărării, Ruben Brekelmans. Decizia guvernului a stârnit un val de ironii.
14:00
O femeie din București, reținută după ce și-a trimis singură amenințări și l-a învinuit pe fostul soț. Ce mesaje terifiante și-a înscenat # Adevarul.ro
O femeie din București a fost reținută după ce anchetatorii au descoperit că și-a trimis singură mesaje de amenințare și a acuzat apoi că ar fi fost trimise de fostul soț.
14:00
Bulgaria va trece din nou prin alegeri legislative anticipate. Este al optulea scrutin din ultimii patru ani # Adevarul.ro
Preşedintele Rumen Radev a anunţat vineri că Bulgaria va organiza alegeri anticipate după ce principalele partide au refuzat mandatul de a forma un guvern în urma demisiei administraţiei precedente pe fondul protestelor generalizate, relatează Reuters.
13:45
Automecanica Mediaș, în linie dreaptă pentru producția de vehicule blindate COBRA II destinate Armatei Română # Adevarul.ro
Fabrica Automecanica SA Mediaș, unde se lucrează pentru liniile de producție, asamblare și testare ale vehiculului blindat COBRA II 4×4, destinate Armatei Române, este pregătită să joace un rol strategic în menținerea capacității operaționale a vehiculelor de luptă.
13:45
Un focșănean cere revocarea hotărârii de consiliu local prin care au fost dublate taxele și impozitele. A înaintat plângere prealabilă # Adevarul.ro
Focșăneanul a formulat plângere prealabilă cu privire la emiterea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focsani 474 / prin care a fost votată hotararea privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora.
13:45
De ce amână CCR decizia privind pensiile speciale. Un profesor de drept constituțional decriptează blocajul # Adevarul.ro
Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile speciale ale magistraților, într-un blocaj fără precedent, avertizează profesorul de drept constituțional Bogdan Iancu. Potrivit expertului, nu este vorba de o simplă problemă tehnică, ci de o „contrareacție” a sistemului.
13:45
Patru tineri din galeria FCSB, reținuți după ce au lovit cu pumnii și picioarele trei minori într-un tramvai # Adevarul.ro
Patru persoane au fost reținute de polițiști joi, 15 ianuarie, după ce, în noiembrie 2025, ar fi agresat mai multe persoane într-un tramvai. Potrivit surselor, cei reținuți fac parte din galeria FCSB și se îndreptau, la momentul incidentului, către meciul FCSB – Petrolul Ploiești.
13:45
Liberalii ieșeni susțin că primarii PSD care au confirmat întâlnirea cu premierul „Taie-Tot” au fost amenințați să nu vină # Adevarul.ro
Liberalii ieşeni susţin că mai mulţi primari PSD din judeţ au confirmat iniţial prezenţa la întâlnirea de vineri cu premierul Ilie Bolojan, dar că ”au primit telefoane şi ordin de la centru” să refuze participarea.
13:30
Traducerile stângace și calcurile inepte după limba engleză au devenit un loc comun, cu precădere în presă, teren fertil de diseminare a malformațiilor lingvistice.
13:30
Modul digital a devenit în ultimii ani canalul preferat al românilor când vine vorba de gestionarea finanțelor. Datorită aplicațiilor implementate de bănci, clienții pot avea acces rapid și ușor la banii lor.
13:30
Daniel Zamfir anunță că „senatorii PSD vor vota” moțiunea împotriva ministrului de Externe. În ce condiții va negocia partidul # Adevarul.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a afirmat la Interviurile Adevărul că grupul pe care îl conduce va vota moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, dacă aceasta va fi depusă în Parlament. Social-democratul a lăsat însă loc de discuții în Coaliție, cu anumite condiții.
13:15
Marea Britanie se opune discuțiilor cu Putin propuse de Franța: Rusia nu dă semne că dorește sincer pacea # Adevarul.ro
Secretarul de externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, a declarat într-un interviu pentru Politico că Regatul Unit nu susține propunerea înaintată de liderii Franței și Italiei de a relua discuțiile directe cu liderul rus Vladimir Putin.
Acum 6 ore
13:00
„Presiune, nu răbdare”. Legislatorii americani îndeamnă administrația Trump să scufunde „flota fantomă” a lui Putin # Adevarul.ro
Un grup bipartizan de legislatori de rang înalt îndeamnă administrația Trump să extindă sancțiunile asupra așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei, rețeaua de petroliere care a permis Kremlinului să evite sancțiunile și să finanțeze războiul din Ucraina, relatează Kyiv Post.
13:00
Cine este Julia Sauter, patinatoarea care reprezinta România la JO de Iarnă 2026. Cu performanțe inedite, are trei job-uri pentru a se putea antrena. „Încerc să supraviețuiesc!” # Adevarul.ro
La Campionatele Europene de luna trecută de la Tallinn, Julia a reușit cea mai bună performanță din istoria patinajului feminin românesc.
13:00
Tablourile confiscate de la Darius Vâlcov, inclusiv o operă de Pablo Picasso, scoase la licitație pentru recuperarea prejudiciului # Adevarul.ro
Un ansamblu important de opere, între care un desen unic de Pablo Picasso, care au aparținut lui Darius Vâlcov, au fost scoase la licitație în vederea recuperării prejudiciului într-un dosar în care fostul ministru PSD al Finanțelor a fost judecat pentru instigare la dare și luare de mită.
13:00
Un refugiat ucrainean, prins cu Porsche-ul ascuns: trebuie să returneze ajutoare de 72.000 de euro # Adevarul.ro
Un bărbat ucrainean care s-a refugiat în 2022 în Elveția, a fost obligat de instanță să restituie ajutoare sociale în valoare de 67.336,20 franci elvețieni.
12:45
Motivul pentru care cel mai mare aisberg din lume a devenit albastru. Ce se întâmplă cu „Regele mărilor” # Adevarul.ro
Aisbergul A-23A s-a desprins pentru prima dată de platforma de gheață Filchner din Antarctica în 1986 și a derivat în Atlanticul de Sud
12:45
Noi reguli pentru călătorii Lufthansa: un obiect extrem de folosit nu mai poate fi utilizat în avion # Adevarul.ro
Companiile aeriene recomandă pasagerilor să verifice înainte de îmbarcare regulile fiecărui operator.
12:45
Consiliul Elevilor critică blocajul din Educație: minister fără lider, preluat în ultimul moment # Adevarul.ro
Consiliul Național al Elevilor critică lipsa unei conduceri asumate la Ministerul Educației, la câteva zile după ce portofoliul a fost preluat interimar de premierul Ilie Bolojan. Reprezentanții elevilor spun că situația arată că educația a devenit un domeniu evitat politic.
12:45
Sancțiunea primită de un elev care și-a mărit notele în catalogul electronic, cu parola directoarei # Adevarul.ro
Un elev de la Liceul Teoretic Friedrich Schiller din Oradea a ajuns în faţa instanţei, după ce a accesat ilegal catalogul electronic al şcolii, folosind parola directoarei.
12:45
Nu cumpăra o combină frigorifică în 2026 înainte să vezi top 11 modele validate de utilizatori și experți # Adevarul.ro
Află care sunt cele mai bune combine frigorifice în 2026! Top 11 modele validate de utilizatori și experți, cu recenzii reale, funcții smart și prețuri avantajoase. Găsește rapid combina ideală pentru familia ta!
12:15
Schimbare în sprijinul pentru Kiev: țara europeană care a preluat rolul SUA în furnizarea de informații pentru Ucraina # Adevarul.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat că Franţa asigură în prezent aproximativ două treimi din volumul de informaţii secrete utilizate de Ucraina în războiul cu Rusia, afirmând că, în urmă cu un an, Kievul era „covârşitor dependent” de sprijinul informativ al Statelor Unite.
12:15
Amenda primită de motociclistul care a proiectat mesajul „Marş la Moscova” în timpul protestului AUR # Adevarul.ro
Bărbatul care a proiectat mesajul ”Marş la Moscova” pe clădirile din Piaţa Universităţii în timpul protestului AUR de joi seară a fost amendat.
12:00
Financial Times: UE ar putea oferi Ucrainei o intrare accelerată în schimbul cedării de teritorii # Adevarul.ro
Comisia Europeană pregătește un plan de „primire timpurie” a Ucrainei în Uniunea Europeană, care ar urma să îi fie propus președintelui Volodimir Zelenski.
11:45
Seif cu 700 de grame de aur și un milion de euro, furat dintr-o locuință. Păgubit: „Oameni mari te caută și în gură de șarpe” # Adevarul.ro
Este alertă în județul Sibiu după ce joi seară, 15 ianuarie, a fost furat un seif dintr-o locuinţă din municipiul Mediaş în care s-ar afla 700 de grame de aur şi un milion de euro.
11:45
Președintele american Donald Trump ar fi amânat decizia de a ataca Iranul pe fondul întrebărilor privind momentul potrivit pentru o operațiune militară și riscurile de represalii, după ce consilieri i-ar fi spus că trebuie cântărit în ce măsură o atare lovitură ar destabiliza în mod real regimul.
11:45
Scandal la un mall din Pitești: imagini cu încăierarea violentă care a dus la reținerea a 11 tineri # Adevarul.ro
Un grup de 11 tineri a fost reținut de polițiști după ce a participat la o încăierare într-un centru comercial din municipiul Pitești.
11:45
Lituania a descoperit un grup de sabotori ruşi, coordonați de GRU. Ei ținteau atacuri inclusiv în România # Adevarul.ro
Serviciul de informaţii al armatei ruse GRU a fost responsabil pentru o tentativă de incendiu, în 2024, asupra unei fabrici din Lituania care furnizează scanere de unde radio armatei ucrainene, au declarat vineri oficialii lituanieni.
